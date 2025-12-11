Rivian đang phát triển chip AI riêng của mình cho xe tự lái 💡

Rivian (RIVN.US) đã chính thức công bố tại sự kiện AI & Autonomy Day đầu tiên của hãng vào ngày 11/12/2025 về việc phát triển bộ xử lý AI nội bộ có tên Rivian Autonomy Processor (RAP1), được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống điều khiển xe tự hành. Con chip 5 nanomet này đạt hiệu suất 1.600 INT8 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây) và có khả năng xử lý 5 tỷ điểm ảnh mỗi giây, cho phép phân tích nâng cao dữ liệu từ camera, radar và cảm biến LiDAR. Giải pháp này đánh dấu sự chuyển dịch của Rivian sang mô hình tích hợp theo chiều dọc, tương tự như Tesla - vốn cũng tự phát triển chip AI thay vì phụ thuộc vào công nghệ của NVIDIA.

Cùng với con chip mới, Rivian cũng giới thiệu gói Autonomy+, dự kiến mở bán từ năm 2026 với giá 2.500 USD một lần hoặc 49,99 USD/tháng. Gói này sẽ cho phép người lái thả tay vô-lăng trên hơn 3,5 triệu dặm đường tại Mỹ và Canada, và trong tương lai hướng tới công nghệ “eyes-off” và tự hành Level 4. Ngoài ra, Rivian sẽ tích hợp cảm biến LiDAR vào các mẫu R2 trong tương lai nhằm cải thiện khả năng phát hiện chướng ngại vật và lập bản đồ môi trường xung quanh. Toàn bộ hệ thống sẽ được hỗ trợ bởi Large Driving Model (LDM) - mô hình huấn luyện nội bộ tương tự như các mô hình ngôn ngữ lớn, nhưng được đào tạo bằng dữ liệu lái xe quy mô lớn.

Cổ phiếu Rivian hôm nay đang giảm gần 4%.

Nguồn: xStation