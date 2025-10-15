- Thành viên Fed Miran báo hiệu sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay
Được Donald Trump đề cử, thành viên Fed Stephen Miran cho biết cần cắt giảm thêm lãi suất, mở đường cho ít nhất 2 lần giảm lãi suất trong năm nay. Đồng thời, Bộ trưởng Mỹ Bessnet cũng gợi ý khả năng kéo dài lệnh đình chiến thuế quan với Trung Quốc. Dưới đây là tóm tắt các nhận xét từ Fed Miran:
Fed Miran
-
Hai lần giảm lãi suất nữa trong năm nay là khả thi.
-
Thị trường lao động rõ ràng đã suy yếu.
-
Hiện có rủi ro giảm nhiều hơn so với một tuần trước.
-
Khó xác định chính xác lãi suất trung lập.
-
Việc đạt mức lãi suất trung lập càng sớm càng quan trọng.
-
Khác biệt giữa quan điểm của tôi và phần còn lại của FOMC là tốc độ đạt lãi suất trung lập.
-
Fed cần cân nhắc việc xuất hiện một rủi ro “đuôi dài” mới.
-
Căng thẳng Mỹ-Trung có thể quan trọng đối với triển vọng kinh tế.
-
Với sự thay đổi trong cân bằng rủi ro, việc đạt chính sách trung lập càng khẩn trương hơn.
-
Tôi dự đoán lạm phát sẽ giảm đáng kể trong một năm tới; cũng từ thị trường bất động sản trong vài tháng tới.
Nguồn: xStation5
