Thị trường Kim loại quý hạ nhiệt trước thềm quyết định của Fed 📉Bạc giảm 2%

Giá bạc giảm hơn 2% trước thềm cuộc họp Fed, chịu áp lực từ mức giảm 0,5% của giá vàng, trong khi chỉ số USDIDX đang phục hồi với mức tăng 0,12%. Giới đầu tư kỳ vọng FOMC sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào lúc 01:00 sáng ngày mai, kịch bản được cho là có khả năng cao nhất trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy yếu.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát của Fed vẫn còn nhiều bất định, do các thước đo lạm phát chủ chốt cho thấy áp lực giá cả gia tăng ở một số lĩnh vực và tình trạng lạm phát "cứng đầu" trong ngành dịch vụ. Có thể giả định rằng rủi ro lớn nhất đối với kim loại quý là Fed đưa ra các dự báo lạm phát mang tính “diều hâu”.

SILVER (khung thời gian D1)

Source: xStation5