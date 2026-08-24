Thị trường nổi bật: Đồng Canada giảm mạnh trước áp lực từ Trump

Tuần mới bắt đầu với mức biến động tương đối thấp trên thị trường tiền tệ. Ngoại lệ là đồng đô la Canada, khi đồng tiền này đang suy yếu hơn 0,4% so với đồng USD trong hôm nay.

Hình 1: G10 Currency Dashboard (24.06.2026)

Nguồn: XTB Research, 24.08.2026

Vậy nguyên nhân nào đứng sau diễn biến này?

Chiến tranh thương mại quay trở lại

Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới giữa Washington và Ottawa đã bất ngờ thất bại. Các cuộc đàm phán bị đình chỉ vào thứ Sáu, dẫn đến việc Mỹ áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm Canada xuất khẩu sang Mỹ. Các mức thuế này sẽ áp dụng lên lượng hàng hóa có tổng giá trị khoảng 20-28 tỷ USD, tương đương 5-7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ.

Danh sách hàng hóa chịu thuế bao gồm gỗ, xi măng, đồ nội thất, một số sản phẩm sữa, rượu vang, thiết bị điện và dụng cụ khúc côn cầu, cùng nhiều mặt hàng khác. Tổng thống Donald Trump kiên quyết bảo vệ quyết định này. Trên mạng xã hội, ông cáo buộc Canada “muốn hưởng lợi từ việc là một quốc gia mà không thực sự là một quốc gia.”

Thủ tướng Canada Mark Carney cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu thiếu công bằng và gây tổn hại cho nền kinh tế vào phút cuối, trong đó có nỗ lực hạn chế khả năng Canada ký kết các thỏa thuận thương mại với những quốc gia khác. Phía Mỹ, do Jamieson Greer đại diện, bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chính các nhà đàm phán Canada đã phá vỡ thỏa thuận đạt được trước đó bằng những yêu cầu mới.

Kế hoạch trả đũa

Theo thông báo của ông Carney, Canada sẽ áp thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ có giá trị tương đương từ ngày 8/9, theo nguyên tắc “đô la đổi đô la”, như chính Thủ tướng Canada mô tả. Các biện pháp này sẽ tác động đến những lĩnh vực như thép, máy móc nông nghiệp, thiết bị gia dụng, điện tử và các sản phẩm sữa. Việc lựa chọn các mặt hàng này không phải ngẫu nhiên; mục tiêu là tạo ra tác động nhanh chóng tại những bang có ý nghĩa chính trị quan trọng của Mỹ, điều có thể đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Nợ công, PCE và Jackson Hole

Ở phía đồng USD, có ba yếu tố sẽ thu hút sự chú ý.

Yếu tố đầu tiên là tình hình trên thị trường trái phiếu. Đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm do sự can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ đã tỏ ra không bền vững. Lợi suất hiện ở mức 5,24%, cao hơn khoảng 6 điểm cơ bản so với mức thấp ghi nhận hôm thứ Năm. Nếu xuất hiện thêm những tuyên bố cho thấy nguồn cung USD trên thị trường sẽ tăng lên, chúng ta có thể kỳ vọng đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu.

Yếu tố thứ hai là báo cáo lạm phát PCE được công bố vào thứ Tư. Đây là chỉ số có độ trễ đáng kể so với CPI nhưng trong lịch sử lại được các nhà hoạch định chính sách FOMC ưu tiên hơn. Báo cáo này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh định giá thị trường gần đây đã thay đổi. Sau nỗ lực can thiệp không thành công gần đây của Scott Bessent, xác suất thị trường định giá cho một đợt tăng lãi suất vào mùa thu đã tăng lên. Đợt tăng lãi suất vào tháng 9 hiện được định giá khoảng 40%, trong khi tháng 10 là hơn 60% một chút.

Yếu tố thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, có thể là hội nghị chuyên đề Jackson Hole, diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy. Vào khoảng 11:00 AM thứ Sáu, Chủ tịch Warsh sẽ có bài phát biểu. Có vẻ như việc thiếu định hướng chính sách trong tương lai không còn là một lựa chọn. Thị trường đang kỳ vọng sự rõ ràng; nếu không có được điều đó, áp lực vốn đã đáng kể lên đồng USD có thể gia tăng. Chủ tịch Fed cho biết ông sẽ xem Jackson Hole như một dạng “trang giấy trắng”. Câu hỏi là ông sẽ viết gì lên đó.

Phân tích kỹ thuật

Hình 2: USDCAD [D1] (31.03.2026 - 24.08.2026)

Nguồn: xStation, 24.08.2026

Trong trung hạn, phe bán vẫn đang chiếm ưu thế, được thể hiện qua việc giá nằm dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng. Các đường EMA 50, 100 và 150, kết hợp với mức Fibonacci thoái lui 38,2%, đang tạo thành một vùng kháng cự mạnh. Tuy nhiên, chỉ báo RSI ở mức 37,9 đang dần tăng trở lại từ vùng quá bán, qua đó vẫn còn dư địa cho giá tiếp tục tăng như một phần của nhịp điều chỉnh.