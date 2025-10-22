Thị trường nổi bật: GOLD (22.10.2025)

Hợp đồng tương lai vàng tiếp tục mở rộng đà giảm kỷ lục thêm khoảng 0,3%, lùi về vùng 4.090–4.110 USD/oz, khi lực mua “bắt đáy” hôm nay tỏ ra yếu ớt trước sự thay đổi trong tâm lý rủi ro chung của thị trường. Những lo ngại về định giá quá cao cùng làn sóng chốt lời mới đã làm gia tăng dòng vốn rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và tâm điểm chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp.

Vàng mở cửa phiên giao dịch đầu ngày với đà bán tháo mạnh, tuy nhiên đà giảm dừng lại trước khi chạm đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30, màu tím nhạt) khi nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp. Chỉ số RSI vẫn ở vùng quá mua (trên 70) từ đầu tháng 9 cho đến ngày hôm qua.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay