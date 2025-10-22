Thị trường nổi bật: GOLD (22.10.2025)

- Vàng tiếp tục giảm giá bất chấp lực mua “bắt đáy” trong phiên giao dịch đầu ngày.
- Vàng tiếp tục giảm giá bất chấp lực mua “bắt đáy” trong phiên giao dịch đầu ngày.
- Hợp đồng tương lai đã giảm hơn 6,5% chỉ trong vòng 24 giờ sau khi chạm mức đỉnh lịch sử mới.
- Hoạt động chốt lời cùng với tâm lý rủi ro cải thiện đang làm gia tăng áp lực bán ra trên thị trường.
Hợp đồng tương lai vàng tiếp tục mở rộng đà giảm kỷ lục thêm khoảng 0,3%, lùi về vùng 4.090–4.110 USD/oz, khi lực mua “bắt đáy” hôm nay tỏ ra yếu ớt trước sự thay đổi trong tâm lý rủi ro chung của thị trường. Những lo ngại về định giá quá cao cùng làn sóng chốt lời mới đã làm gia tăng dòng vốn rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và tâm điểm chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp.
Vàng mở cửa phiên giao dịch đầu ngày với đà bán tháo mạnh, tuy nhiên đà giảm dừng lại trước khi chạm đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30, màu tím nhạt) khi nhà đầu tư mua vào ở vùng giá thấp. Chỉ số RSI vẫn ở vùng quá mua (trên 70) từ đầu tháng 9 cho đến ngày hôm qua.
Nguồn: xStation5
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay
-
Chốt lời và tín hiệu quá mua: Từ giữa tháng 8, giá vàng đã tăng mạnh, gần 60% kể từ đầu năm 2025, đẩy các chỉ báo kỹ thuật như RSI 14 ngày vào vùng quá mua trong thời gian dài. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời, đóng các vị thế mua và kích hoạt lệnh dừng lỗ (stop-loss), qua đó khuếch đại nhịp điều chỉnh giảm.
-
Tâm lý rủi ro cải thiện: Sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ–Trung và Mỹ–Ấn, cùng với việc căng thẳng địa chính trị phần nào hạ nhiệt, đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn như vàng. Bên cạnh đó, thị trường gần như không mấy lo ngại về tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, khi nhiều nhà đầu tư tin rằng bế tắc này sắp kết thúc do áp lực chính trị gia tăng trước các kỳ trả lương cho nhân viên liên bang. Khi khẩu vị rủi ro quay trở lại, dòng tiền được chuyển hướng sang cổ phiếu và các tài sản có lợi suất cao hơn, khiến nhu cầu vàng giảm mạnh và góp phần thúc đẩy đợt điều chỉnh giá hiện tại. Xu hướng này cũng phản ánh qua việc các đồng tiền trú ẩn như USD, JPY và CHF đồng loạt sụt giá.
-
Thanh lý vị thế mua trên thị trường tương lai: Khối lượng giao dịch kỷ lục trên thị trường hợp đồng tương lai vàng, cùng với mức giảm trong số lượng vị thế mở (open interest), cho thấy phần lớn đợt sụt giảm gần đây đến từ việc nhà đầu tư thanh lý các vị thế mua hiện có, thay vì mở mới vị thế bán khống. Các tổ chức lớn chốt lời và tái cơ cấu danh mục đã kích hoạt hàng loạt lệnh bán tự động, khiến đà giảm ngắn hạn bị đẩy nhanh hơn.
