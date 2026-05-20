Thị trường nổi bật: US500 (20.05.2026)

Chỉ số S&P 500 đang tăng trong phiên hôm nay, giao dịch quanh mức 7,405 điểm, sau khi phiên trước đó đóng cửa trong sắc đỏ - Phố Wall giảm chủ yếu do sự suy yếu của nhóm công nghệ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Mọi sự chú ý của thị trường hôm nay đều đổ dồn vào báo cáo lợi nhuận quý của NVIDIA cho Q1 FY2027, dự kiến công bố sau khi Phố Wall đóng cửa. Đồng thuận thị trường hiện kỳ vọng:

🔹 Doanh thu khoảng 78.8 tỷ USD (+78% YoY)

🔹 EPS khoảng 1.75 USD (+127% YoY)

Thị trường quyền chọn hiện định giá biến động giá cổ phiếu sau báo cáo vào khoảng 5.6% theo cả hai chiều. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong gần 75% trường hợp trước đây, thị trường quyền chọn đã đánh giá quá mức biên độ biến động thực tế.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu ở phía sau. Trung Quốc đã chính thức cấm nhập khẩu chip RTX 5090D V2 của NVIDIA, phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Bắc Kinh đang tăng tốc phát triển hệ sinh thái AI nội địa. Tình hình Iran cũng tiếp tục leo thang. Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng Mỹ có thể buộc phải tấn công Iran một lần nữa - chỉ một ngày sau khi ông hủy bỏ kế hoạch tấn công sau khi nhận được đề xuất hòa bình từ Tehran. Đáp lại, Iran đã đưa ra đề xuất yêu cầu bồi thường chiến tranh và rút quân đội Mỹ khỏi khu vực.

Trên biểu đồ ngày, S&P 500 vẫn đang nằm trong xu hướng tăng mạnh, liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới quanh vùng 7,407 điểm (đỉnh phiên). Giá hiện giao dịch cao hơn đáng kể so với tất cả các đường trung bình động quan trọng. Đáng chú ý là mô hình band channel (kênh độ lệch chuẩn neo theo VWAP từ năm 2025) xuất hiện trên biểu đồ, với giới hạn trên nằm trong vùng 7,500–7,600 điểm, được xem là mục tiêu kỹ thuật gần nhất cho phe mua. Ngoài ra, chỉ báo Volume Profile ở phía bên trái biểu đồ cho thấy khối lượng giao dịch tập trung lớn trong vùng 6,800 - 7,000 điểm, điều này có thể tạo thành vùng hỗ trợ quan trọng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh trong thời gian tới. Nguồn: xStation