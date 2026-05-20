📈 US100 tăng 0.8%, phục hồi sau nhịp giảm mạnh

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang tăng điểm trước báo cáo lợi nhuận của NVIDIA, dự kiến được công bố sau khi Phố Wall đóng cửa và có thể định hình xu hướng cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đang phục hồi hơn 0.8%, khi nhà đầu tư tiếp tục tin rằng nhu cầu đối với hạ tầng AI vẫn duy trì mạnh mẽ.
Nhóm cổ phiếu công nghệ đang dẫn dắt đà tăng hôm nay, bao gồm Samsung Electronics với cổ phiếu tăng hơn 5% trong phiên châu Âu. Các công ty bán dẫn cũng ghi nhận diễn biến tích cực, khi AMD và Qualcomm tăng từ 3% đến 4%.
Phố Wall đã đóng cửa giảm điểm trong phiên thứ Ba, chủ yếu do sự suy yếu của nhóm công nghệ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Thị trường vẫn lo ngại rằng lạm phát dai dẳng có thể buộc Federal Reserve tiếp tục nâng lãi suất. Kịch bản này có thể gây áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là những công ty gắn liền với chủ đề AI. Nvidia vẫn là cái tên thống trị thị trường AI, dù cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn đang dần gia tăng.
Trong khi đó, căng thẳng liên quan tới Iran tiếp tục là nguồn gây bất ổn sau khi Donald Trump cảnh báo rằng hành động quân sự có thể xảy ra trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình.
