Tin đầu ngày (22.101.2025): Giá Vàng lao dốc, Phố Wall vẫn neo đậu gần vùng đỉnh

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của mùa công bố kết quả kinh doanh của nhóm gọi là "Magnificent 7" — gồm những công ty công nghệ lớn và ảnh hưởng nhất tại Mỹ — khiến thị trường ở trạng thái chờ đợi. Tại thời điểm công bố, các chỉ số US500 và US100 dao động quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua.

Sau phiên hôm nay, kết quả tài chính của Netflix sẽ được công bố, có khả năng ảnh hưởng thêm đến tâm lý nhà đầu tư.

Các thị trường chứng khoán lớn châu Âu đóng cửa trong sắc xanh: FTSE 100 tăng khoảng 0,25%, CAC 40 tăng khoảng 0,64%, AEX tăng nhẹ khoảng 0,02%, và DAX kết thúc phiên tăng khoảng 0,37%.

Trong tháng 9, lạm phát CPI hàng năm của Canada đạt 2,4%, vượt dự báo 2,3% và mức 1,9% trước đó, với mức tăng tháng so với tháng là 0,1%. Kết quả này khiến xác suất Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất trong tháng 10 giảm từ 86% xuống 74%.

Thị trường chứng khoán Warsaw hôm nay ghi nhận điều chỉnh nhẹ, với hầu hết các chỉ số chính đóng cửa trong sắc đỏ.

Động lực sản xuất và lắp ráp tại Ba Lan trong tháng 9 tốt hơn kỳ vọng — tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước (dự báo giảm 2%) — cho thấy một số sức bật trong khu vực công nghiệp, mặc dù chỉ số BIEC vẫn báo hiệu tâm lý kinh tế đang xấu đi.

GE Aerospace công bố kết quả quý 3, vượt xa kỳ vọng, giúp cổ phiếu của công ty tăng giá; đồng thời công ty cũng nâng dự báo cả năm tài chính mặc dù tăng trưởng đơn hàng chỉ ở mức vừa phải.

Giá hợp đồng tương lai cacao bắt đầu tăng trở lại sau các đợt giảm trước đó, mặc dù xuất khẩu từ châu Phi bị hạn chế đáng kể và hoạt động chế biến tại châu Á và châu Âu giảm. Hiện các hợp đồng đang được định giá khoảng 5.943 USD/tấn.

Vàng hôm nay giảm hơn 5%, đánh dấu đợt điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020. Mức giảm này là kết quả của việc chốt lời sau các đợt tăng trước đó và sự thay đổi điều kiện thị trường như đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị dịu đi. Giá vàng đã giảm xuống dưới mức 4.150 USD/ounce.

Bạc cũng giảm hơn 7%, xuống dưới 50 USD — mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 4 — một phần do chốt lời sau làn sóng FOMO (sợ bỏ lỡ) của các nhà đầu tư cá nhân.