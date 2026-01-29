Tin đầu ngày (29.01.2026): Bessent giải cứu đồng USD, Fed thực hiện bước ngoặt cứng rắn.

Chỉ số S&P 500 hôm nay đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 7.000 điểm. Trong vài ngày qua, hợp đồng tương lai đã dao động quanh ngưỡng này và hôm nay cũng thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới.

Tuy nhiên, giọng điệu hơi thiên về thắt chặt (hawkish) trong quyết định của Fed đã kích hoạt một nhịp điều chỉnh nhẹ trên Phố Wall.

Fed giữ nguyên lãi suất và điều chỉnh thông điệp từ “ôn hòa” sang “trung lập”. Dù vậy, thị trường dường như đã kỳ vọng lập trường hawkish hơn nữa.

Fed cho biết tỷ lệ thất nghiệp đang ổn định và các rủi ro từ thị trường lao động đã giảm bớt. Đồng thời, Fed cũng ghi nhận lạm phát vẫn dai dẳng và hoạt động kinh tế gia tăng.

Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng Fed sẽ tiếp tục giữ tính độc lập. Ông cảnh báo rằng nếu sự độc lập này bị xói mòn, đó sẽ là dấu chấm hết cho uy tín của ngân hàng trung ương.

Một sự kiện lớn trong ngày là bài phát biểu truyền hình của Scott Bessent, người đã góp phần cứu đồng USD sau đợt bán tháo hôm qua. Trước đó, EUR/USD đã kiểm tra mốc 1,20.

Bessent khẳng định Mỹ không can thiệp vào đồng Yên và tái khẳng định rằng USD vẫn là một đồng tiền mạnh. Đồng bạc xanh đã suy yếu vào thứ Ba sau phát biểu của Powell rằng ông “thoải mái” với một đồng tiền yếu hơn nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của Mỹ. Tuy nhiên, sự suy yếu này lại mâu thuẫn với nhu cầu thu hút nhà đầu tư toàn cầu để tài trợ cho mức vay nợ ngày càng tăng của Mỹ.

Cặp EUR/USD đã kiểm tra mốc 1,20 trong buổi họp báo của Powell.

Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh, với WTI hiện đang thử thách vùng trên 63 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2025. Động lực đến từ nguy cơ Mỹ tấn công Iran.

Việc triển khai các lực lượng tấn công nhanh của Mỹ tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran bị đàn áp mạnh tay, vượt qua những “lằn ranh đỏ” do Trump đặt ra. Trump đang gây sức ép buộc Iran ký thỏa thuận hạt nhân mới với Mỹ. Dù trước đó Iran ám chỉ khả năng trả đũa nếu Mỹ can thiệp, hiện nay nước này đang phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

ASML công bố kết quả kỷ lục cho Q4/2025 và cả năm, với doanh thu 32,7 tỷ EUR và lợi nhuận ròng 9,6 tỷ EUR. Cổ phiếu ban đầu tăng hơn 7% lên đỉnh lịch sử, nhưng sau đó giảm lại khoảng 2% do lo ngại của các nhà phân tích về triển vọng.

LVMH báo cáo doanh thu năm 2025 đạt 80 tỷ EUR (giảm 1% theo cơ sở hữu cơ), lợi nhuận hoạt động 17,7 tỷ EUR (giảm 9%) và lợi nhuận ròng 10,9 tỷ EUR (giảm 13%). Cổ phiếu lao dốc khoảng 8% sau công bố.

Sau khi Phố Wall đóng cửa, Microsoft sẽ công bố kết quả, với tăng trưởng mảng Azure dự kiến gần 40%, dù vẫn tồn tại lo ngại về CAPEX cho AI. Meta cũng sẽ báo cáo, với tâm điểm là AI và metaverse. Tesla được kỳ vọng ghi nhận doanh số giảm so với cùng kỳ, nhưng nhà đầu tư có thể tập trung vào Robotaxi, mảng phi ô tô và biên lợi nhuận xe.