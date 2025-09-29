Tin đầu ngày (29.09.2025): Chỉ số PCE ưa thích của Fed không thay đổi kỳ vọng của thị trường; giá bạc tăng 3,00% 📈

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên với mức tăng nhẹ sau khi báo cáo PCE phù hợp với kỳ vọng.

Đồng USD và CAD là hai đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10. Chỉ số USDIDX giảm 0,25%. Ở chiều ngược lại, đồng bảng Anh dẫn đầu đà tăng, trong khi cặp tiền EURUSD tăng 0,33%.

Các số liệu lạm phát PCE của Mỹ trùng khớp với dự báo từ khảo sát của Bloomberg, nên phản ứng tức thời trên cặp tiền EURUSD khá hạn chế. Hơn nữa, dữ liệu này dường như không thay đổi nhiều triển vọng chính sách của Fed so với những gì thị trường đã định giá. Báo cáo tháng 8 cho thấy lạm phát lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ, còn lạm phát toàn phần tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Thomas Barkin thuộc Fed cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm nay rằng dữ liệu sắp tới sẽ quyết định liệu Fed có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. Ông nhấn mạnh Fed cần hướng nhiều hơn đến việc thực hiện mục tiêu việc làm. Theo Barkin, tình hình thất nghiệp có phần bấp bênh hơn, nhưng lạm phát đã được cải thiện.

Trong tháng 9, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm khoảng 5%. Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm giảm nhẹ xuống 4,7%, nhưng kỳ vọng dài hạn tăng lên 3,7%, tiếp tục xu hướng đi lên gần đây.

GDP hàng tháng của Canada tăng 0,2%, cao hơn so với dự báo 0,1%, sau khi giảm -0,1% ở kỳ trước.

IBM tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ hiện đại, đặc biệt tập trung vào điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu ByteDance giảm tỷ lệ kiểm soát xuống tối đa 20%. Nhóm nhà đầu tư do Mỹ dẫn dắt (bao gồm Oracle, Silver Lake và MGX) sẽ nắm khoảng 45%, trong khi 35% còn lại thuộc về các nhà đầu tư hiện hữu hoặc mới.

Giá dầu tăng gần 0,5% hôm nay, được thúc đẩy bởi áp lực từ Tổng thống Trump lên các quốc gia mua năng lượng của Nga. Ông kêu gọi các lãnh đạo như Erdogan và Orban ngừng mua dầu từ Nga nhằm đẩy nhanh chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.