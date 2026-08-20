Tin đầu ngày: Bessent khuấy động thị trường - USD giảm mạnh, giá Vàng tăng 3,5%

Sau nhịp giảm đầu phiên, hầu hết các chỉ số chính của Mỹ đang ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong hôm nay. S&P 500 tăng 0,3%, trong khi Dow Jones tăng 0,2%. Nasdaq 100 giảm 0,1%.

Tuy nhiên, sự chú ý của nhà đầu tư đang tập trung vào những diễn biến khác. Giá Vàng tăng gần 3,5%, trong khi đồng USD giảm 0,8%.

Đâu là nguyên nhân đứng sau những biến động này?

Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, hôm nay công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu Mỹ dài hạn. Chương trình dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/9 và duy trì ít nhất đến ngày 4/11, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ công bố các kế hoạch mới cho quý tiếp theo. Trọng tâm của chương trình sẽ chủ yếu nằm ở phần dài của đường cong lợi suất, tức mua các trái phiếu Kho bạc có kỳ hạn dài.

Lợi suất đang giảm đáng kể trên toàn bộ đường cong, đặc biệt mạnh ở phần dài hạn. Đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán, ít nhất vì hai lý do:

Thứ nhất, điều này làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu với tư cách là một kênh đầu tư tương đối an toàn.

Thứ hai, động thái này có thể góp phần làm giảm chi phí huy động vốn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi suất trái phiếu vẫn đang ở gần mức cao nhất trong nhiều năm. Đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm, khoảng cách so với mức đỉnh trong 19 năm qua hiện chỉ chưa đến 14 điểm cơ bản (bps). Quy mô biến động là đáng chú ý, nhưng có vẻ khó có khả năng tạo ra một sự thay đổi xu hướng dài hạn.

Thị trường chứng khoán

Như đã đề cập, các động thái của Bộ Tài chính Mỹ hôm nay đã hỗ trợ một nhịp phục hồi khiêm tốn của thị trường chứng khoán.

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong S&P 500 (19.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 19.08.2026

Tâm điểm của truyền thông tài chính hôm nay là cổ phiếu Moderna tăng hơn 150%. Động lực đến từ thông báo về kết quả tích cực trong giai đoạn thử nghiệm cuối của một loại vaccine ung thư cá nhân hóa. Khi kết hợp với thuốc điều trị miễn dịch Keytruda của Merck, phương pháp này cho thấy khả năng giảm nguy cơ tái phát u hắc tố hiệu quả hơn so với liệu pháp miễn dịch đơn thuần. Vaccine được thiết kế dựa trên các đột biến đặc thù trong khối u của từng bệnh nhân, với quy trình sản xuất mất khoảng sáu tuần. CEO Moderna, Stephane Bancel, ước tính sản phẩm có thể được phê duyệt sớm nhất vào năm 2027.

Cũng đáng chú ý là cổ phiếu của tập đoàn mỹ phẩm Estee Lauder tăng mạnh 17%. Động lực đến từ kết quả kinh doanh quý ấn tượng. Doanh thu vượt kỳ vọng và một lần nữa ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, sau ba quý liên tiếp gây thất vọng. Công ty cũng nâng triển vọng về biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh.

CEO Stephane de La Faverie, trong khuôn khổ kế hoạch cải thiện khả năng sinh lời, cũng xác nhận kế hoạch cắt giảm gần 10.000 nhân sự.

Tại thị trường châu Âu, không có diễn biến quá đáng chú ý. DAX của Đức và CAC40 của Pháp kết thúc phiên gần như đi ngang. Ibex 35 của Tây Ban Nha giảm 0,4%. Ở chiều tăng, WIG20 của Ba Lan nổi bật với mức tăng 1,7%.