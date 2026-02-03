Tin đầu ngày: Chính phủ Mỹ lại đóng cửa, phố Wall phục hồi bất chấp những rủi ro đang gia tăng🔒

Chính phủ liên bang Mỹ lại rơi vào tình trạng đóng cửa một phần, sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Việc tê liệt nguồn tài trợ đồng nghĩa với việc một số cơ quan nhà nước phải ngừng hoạt động, đồng thời tạo ra sự bất định cho hàng nghìn nhân viên khu vực công.

Tuy vậy, phiên giao dịch hôm qua thị trường cho thấy diễn biến rất tích cực, với các chỉ số chính ghi nhận mức tăng mạnh ngay từ đầu tháng mới. S&P 500 tăng 0,6%, Nasdaq tăng 0,8% và Dow Jones tăng gần 1%.

Tại châu Âu, phiên giao dịch diễn ra khá bình lặng nhưng theo hướng tích cực, khi các chỉ số quan trọng đều tăng đáng kể. DAX của Đức tăng 1%, CAC 40 của Pháp tăng gần 0,7%, còn FTSE 100 của Anh chốt phiên tăng 1,2%. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha thậm chí còn thể hiện tốt hơn, đóng cửa tăng 1,2%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang mạnh lên rõ rệt so với các đồng tiền chủ chốt khác. Dòng vốn trước đó chảy vào kim loại quý hiện đang quay trở lại với đồng USD.

Mỹ: Chỉ số PMI cuối cùng của ngành sản xuất tháng 1 đạt 52,4 điểm, cao hơn dự báo 51,9 và mức 51,8 của tháng trước, cho thấy ngành công nghiệp Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái tích cực.

Mỹ: Chỉ số ISM sản xuất tháng 1 đạt 52,6 điểm, vượt xa kỳ vọng của thị trường, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh của đơn hàng mới. Dữ liệu này hỗ trợ đồng USD và cho thấy Fed có thể tiếp tục thận trọng với việc cắt giảm lãi suất nhanh do áp lực giá cả vẫn còn.

Canada: Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng lên 50,4 điểm trong tháng 1, so với 48,6 của tháng trước, cho thấy lĩnh vực này đã quay trở lại trạng thái tăng trưởng.

Thị trường kim loại quý phục hồi sau khi có thời điểm lao dốc mạnh. Hiện tại, giá Vàng đang neo đậu gần mức 4.800 USD/oz, Bạc cũng duy trì quanh mốc 83 USD/oz.

Thị trường hàng hóa đang chứng kiến một đợt lao dốc mạnh. Hợp đồng khí tự nhiên Henry Hub (NATGAS) giảm hơn 25% do những thay đổi trong dự báo thời tiết.

Thị trường dầu mỏ cũng ghi nhận một đợt điều chỉnh đáng kể. Dầu Brent giảm khoảng 5,5% xuống quanh 66 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm gần 6%, xuống dưới 62 USD/thùng Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này đến từ Iran, khi thị trường trước đó đã kỳ vọng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần qua.