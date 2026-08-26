Tin đầu ngày: Phố Wall hạ nhiệt sau khi lợi suất và giá dầu giảm

📊 Chỉ số và doanh nghiệp Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ bước vào thời điểm cuối phiên với mức tăng nhẹ. Tâm lý thận trọng tích cực được thúc đẩy bởi giá dầu giảm (OIL: -3,75%) và lợi suất trái phiếu đi xuống (lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm: -6 điểm cơ bản).

Nasdaq tăng mạnh nhất (US100: +0,3%) nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn (Nvidia: +1,9%, AMD: +4,3%) và nhóm sản xuất chip nhớ (SK Hynix: +1,9%, Micron: +1,5%). Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) và DJIA (US30) tăng khiêm tốn hơn, khoảng 0,1%.

Các chỉ số châu Âu cũng đóng cửa với mức tăng vừa phải. DAX Đức (+0,6%) và SMI Thụy Sĩ (+0,54%) phục hồi mạnh nhất. FTSE 100 của Anh và FTSE MIB của Italy cùng tăng khoảng 0,3%, trong khi CAC40 của Pháp (-0,16%) và IBEX 35 của Tây Ban Nha (-0,2%) ghi nhận mức giảm.

Nvidia đã chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh được công bố vào ngày mai.

SpaceX có kế hoạch xây dựng một cơ sở phóng mới dành cho tên lửa Starship tại bờ biển phía nam bang Louisiana. Dự án dự kiến có chi phí 100 tỷ USD.

CD Projekt của Ba Lan là cổ phiếu có diễn biến kém nhất trong chỉ số Stoxx 600 hôm nay (-5,5%) sau khi công ty thông báo The Witcher 4 sẽ không được phát hành trước năm 2028, qua đó xác nhận những lo ngại trước đó về tiến độ của tựa game. 🌍 Kinh tế và Địa chính trị Doanh số bán nhà mới tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, xuống còn 607.000 căn (dự báo: 610.000; trước đó: 678.000).

Canada công bố một loạt mức thuế đáp trả đối với hàng hóa Mỹ, dao động từ 15% đến 50%, áp dụng trên tổng giá trị hàng hóa khoảng 20 tỷ USD. Các mặt hàng bị nhắm đến bao gồm thép, nhôm, sản phẩm sữa và nhiều nhóm hàng tiêu dùng khác.

Pakistan được cho là đang chuẩn bị một đề xuất thỏa thuận hòa bình mới với Mỹ. Các nguồn tin cũng cho biết các nhà ngoại giao Mỹ có khả năng sẽ quay trở lại Trung Đông. 💱 Tiền tệ và Hàng hóa Thị trường ngoại hối đã ổn định trở lại. Chỉ số US Dollar Index (USDIDX) gần như đi ngang, trong khi đồng yên Nhật là đồng tiền yếu nhất (USDJPY: +0,1%). EURUSD tăng 0,1% lên 1,1670.

Dầu Brent giảm 3,7% xuống 87 USD/thùng, lần đầu tiên rơi xuống dưới mốc 90 USD trong một tuần, sau khi Washington chuyển sang chiến lược mới tập trung vào các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Lập trường mềm hơn đối với cuộc xung đột giúp giảm nguy cơ leo thang quân sự, qua đó hạn chế rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Hợp đồng khí đốt tự nhiên tại châu Âu (NATGAS.EU) giảm 2,8%, trong khi NATGAS trên NYMEX đi ngang. 🪙 Tiền điện tử Biến động trên thị trường crypto đang giảm. Bitcoin tăng nhẹ 0,35% trong hôm nay, lên 79.200 USD. Ethereum giảm 0,2%, xuống 2.470 USD.

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