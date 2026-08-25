Tin đầu ngày: Thị trường giảm nhẹ trước thềm sự kiện Jackson Hole và báo cáo của Nvidia

Mỹ
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Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tuần với mức giảm vừa phải. Hầu hết các chỉ số chính của Wall Street giảm khoảng 0,3–0,5%, trong đó mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở US100, lên tới khoảng 0,8%.
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Nhiều nhà đầu tư vẫn tập trung vào động thái can thiệp của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu. Những tác động chính xác vẫn khó đánh giá, nhưng một trong những câu hỏi quan trọng là liệu đây chỉ là biện pháp mang tính nhất thời hay là bước khởi đầu cho một chính sách mới nhằm kiểm soát lợi suất trái phiếu.
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Mặc dù một sự thay đổi chính sách như vậy có thể mang đến những tác động lớn, thị trường vẫn đang chờ đợi hai sự kiện quan trọng là báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và bài phát biểu tại Jackson Hole. Sau khi các sự kiện này diễn ra, thị trường có thể bước vào một xu hướng rõ ràng hơn.
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Đối với các nhà đầu tư Mỹ và Canada, việc các cuộc đàm phán thương mại hoàn toàn thất bại cũng là một yếu tố đáng chú ý. Mỹ dự kiến duy trì các mức thuế hiện tại và áp dụng thêm các biện pháp mới, trong khi Ottawa đang chuẩn bị một vòng thuế trả đũa khác. Hệ quả quan trọng nhất từ chính sách đối đầu của Donald Trump với Canada, xét trên phương diện thương mại quốc tế, là giá trị của hiệp định USMCA đang ngày càng suy giảm. Đây vốn là nền tảng cho hoạt động thương mại trên toàn Bắc Mỹ. Đáng chú ý, USMCA cũng chính là hiệp định từng được Trump trực tiếp thúc đẩy.
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Một tín hiệu tương đối tích cực đến từ khu vực Vịnh Ba Tư, bất chấp việc các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không đạt được kết quả. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, lượng dầu xuất khẩu qua eo biển này có thể lớn hơn đáng kể, thậm chí gấp đôi so với những gì dữ liệu công khai cho thấy. Xu hướng gia tăng nguồn cung từ khu vực cũng được hỗ trợ bởi quyết định gần đây của Iran cho phép một số tàu chở dầu thuộc sở hữu của Iraq đi qua.
Tin tức doanh nghiệp
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Nucor (NUE.US): Cổ phiếu nhà sản xuất và phân phối thép tăng khoảng 4% sau khi Canada áp dụng các biện pháp thuế trả đũa đối với Mỹ.
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Alibaba (BABA.US): Cổ phiếu công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm khoảng 2% sau khi công ty phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 10 tỷ USD.
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PDD Holdings: Công ty vận hành nền tảng Temu tăng hơn 2% khi mở cửa sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng. Đáng chú ý, doanh thu từ phí giao dịch tăng 13%.
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Applied Optoelectronics (AAOI.US): Cổ phiếu công ty quang tử giảm tới 16% sau hồ sơ công bố với cơ quan quản lý cho thấy công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu trị giá 600 triệu USD.
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RegenxBio (RGNX.US): Cổ phiếu công ty dược phẩm giảm tới 25% sau khi FDA đình chỉ các thử nghiệm tiếp theo đối với liệu pháp gene “RGX-121”, được phát triển để điều trị hội chứng Hunter.
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ArcelorMittal (MT.US): Cổ phiếu nhà sản xuất thép và phân phối sản phẩm kim loại tăng khoảng 2% sau khuyến nghị tích cực từ một công ty đầu tư.
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Samsung Electronics (SMSN.UK): Công ty công bố chương trình hoàn vốn cho cổ đông lớn nhất trong lịch sử, trị giá lên tới 110 nghìn tỷ KRW (khoảng 65–70 tỷ USD). Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn giảm khoảng 8%.
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IBM (IBM.US): Công ty giới thiệu bộ xử lý mới dành cho các hệ thống Z và LinuxONE trong tương lai, có khả năng đồng thời hỗ trợ kiến trúc IBM và các giải pháp dựa trên Arm. Con chip được sản xuất trên tiến trình 2 nm và được thiết kế để chạy cả phần mềm IBM truyền thống lẫn các ứng dụng Arm.
Châu Âu
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Phiên giao dịch ngày thứ Hai tại châu Âu diễn ra khá trái chiều, với sự cân bằng tương đối giữa lực mua và lực bán, dù giá hợp đồng tương lai sau khi thị trường đóng cửa đang cho thấy xu hướng tích cực nhẹ. SPA35 là chỉ số tăng mạnh nhất, có thời điểm tăng tới 0,7%.
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Áp lực lớn nhất đối với các tài sản châu Âu vẫn đến từ lo ngại về giá năng lượng và khả năng tiếp cận nguồn khí đốt từ khu vực Vịnh Ba Tư.
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Thành viên ECB Piero Cipollone cho biết hiện ông không nhận thấy rủi ro lạm phát đình trệ tại khu vực đồng euro và lạm phát vẫn còn cách xa mức đáng lo ngại.
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Bộ trưởng Tài chính Pháp Lescure tuyên bố sẽ không đề xuất các loại thuế mới để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng.
Tin tức doanh nghiệp, châu Âu
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Hermès (RMS.FR): Các công ty hàng xa xỉ châu Âu đang ghi nhận những dấu hiệu ban đầu về sự ổn định và phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, chủ yếu đến từ nhóm người tiêu dùng giàu có nhất. Cổ phiếu trong ngành tăng hơn 1%.
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Nhóm năng lượng châu Âu hoạt động kém nhất, chủ yếu do giá dầu giảm vừa phải. Mức giảm trong nhóm này lên tới khoảng 2–3%.
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SSAB (SSABA.SE): Cổ phiếu nhà sản xuất thép châu Âu tăng sau khi các cuộc đàm phán về chính sách thuế giữa Mỹ và Canada đổ vỡ. Một báo cáo của Morgan Stanley về ArcelorMittal cũng hỗ trợ tâm lý đối với nhóm kim loại.
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Stellantis (STLAM.IT): Cổ phiếu hãng sản xuất ô tô chịu áp lực. Việc đàm phán giữa Mỹ và Canada thất bại cho thấy những doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Bắc Mỹ có thể tiếp tục đối mặt với khó khăn.
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Shell (SHELL.NL): Công ty tiếp tục chiến lược thoái vốn khỏi các tài sản kém sinh lời. Thương vụ bán mảng hóa chất tại Mỹ đang thu hút sự quan tâm từ các bên như ExxonMobil và Apollo Asset Management. Các đề nghị sơ bộ định giá tài sản lên tới 8 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với tổng vốn đầu tư trước đây.
Tiền tệ
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Thị trường ngoại hối hôm nay cho thấy đồng USD tương đối mạnh. USD tăng khoảng 0,2–0,4% so với CAD, CHF và JPY, chủ yếu do những lời đe dọa và tuyên bố liên quan đến việc Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận thương mại.
Hàng hóa
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Trong nhóm hàng hóa nông nghiệp, cà phê tăng mạnh. Hợp đồng tương lai cà phê tăng khoảng 5%, được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy vụ mùa tại Brazil có thể yếu hơn dự kiến.
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Trên thị trường năng lượng, giá dầu đang trả lại một phần mức tăng trước đó. Brent giảm 2% xuống 90 USD/thùng. Trong khi đó, khí đốt châu Âu tăng 3% trong phiên hôm nay. Diễn biến này nhiều khả năng xuất phát từ khoảng cách lớn giữa khả năng vận chuyển hàng hóa ra khỏi Vịnh Ba Tư trong bối cảnh Eo biển Hormuz bị phong tỏa.
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Đà tăng của kim loại quý đang chậm lại. Phiên hôm nay vẫn tích cực đối với vàng và bạc, nhưng mức tăng đều dưới 1%.
Tiền điện tử
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Thị trường tiền điện tử đang trả lại một phần đáng kể mức tăng sau đợt tăng mạnh gần đây do những bất ổn tài khóa, mặc dù đà giảm tập trung rõ rệt hơn ở các token vốn hóa nhỏ. Bitcoin tăng thêm 1%, vượt mốc 78.000 USD. Ethereum gần như đi ngang ở mức 2.460 USD. Solana cũng gần như không thay đổi, kết thúc phiên quanh 95 USD.
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