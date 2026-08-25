Tin đầu ngày: Thị trường giảm nhẹ trước thềm sự kiện Jackson Hole và báo cáo của Nvidia

Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tuần với mức giảm vừa phải. Hầu hết các chỉ số chính của Wall Street giảm khoảng 0,3–0,5%, trong đó mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở US100, lên tới khoảng 0,8%.

Nhiều nhà đầu tư vẫn tập trung vào động thái can thiệp của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trên thị trường trái phiếu. Những tác động chính xác vẫn khó đánh giá, nhưng một trong những câu hỏi quan trọng là liệu đây chỉ là biện pháp mang tính nhất thời hay là bước khởi đầu cho một chính sách mới nhằm kiểm soát lợi suất trái phiếu.

Mặc dù một sự thay đổi chính sách như vậy có thể mang đến những tác động lớn, thị trường vẫn đang chờ đợi hai sự kiện quan trọng là báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và bài phát biểu tại Jackson Hole. Sau khi các sự kiện này diễn ra, thị trường có thể bước vào một xu hướng rõ ràng hơn.

Đối với các nhà đầu tư Mỹ và Canada, việc các cuộc đàm phán thương mại hoàn toàn thất bại cũng là một yếu tố đáng chú ý. Mỹ dự kiến duy trì các mức thuế hiện tại và áp dụng thêm các biện pháp mới, trong khi Ottawa đang chuẩn bị một vòng thuế trả đũa khác. Hệ quả quan trọng nhất từ chính sách đối đầu của Donald Trump với Canada, xét trên phương diện thương mại quốc tế, là giá trị của hiệp định USMCA đang ngày càng suy giảm. Đây vốn là nền tảng cho hoạt động thương mại trên toàn Bắc Mỹ. Đáng chú ý, USMCA cũng chính là hiệp định từng được Trump trực tiếp thúc đẩy.