Tóm tắt thị trường: Crypto tăng mạnh, Nasdaq suy yếu và một chương mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Canada

Thị trường chứng khoán
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Phiên giao dịch hôm qua trên Wall Street kết thúc trái chiều, với Dow Jones là chỉ số lớn duy nhất duy trì sắc xanh, đóng cửa tăng gần 0,3%.
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Các chỉ số chủ chốt còn lại đều giảm, trong đó S&P 500 giảm 0,3%, còn Nasdaq thiên về công nghệ giảm 0,8%.
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Làn sóng bán tháo mạnh diễn ra ở nhóm bán dẫn và chip nhớ, với Nvidia, Intel và AMD cùng giảm gần 3%, trong khi Micron và SanDisk mất khoảng 6%.
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Áp lực lên nhóm công nghệ xuất hiện chỉ hai ngày trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý, sự kiện được xem là phép thử quan trọng đối với những kỳ vọng cao đang đặt vào các công ty liên quan đến AI.
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Thị trường chứng khoán châu Á ban đầu mở cửa giảm, chịu ảnh hưởng từ tâm lý yếu trên Wall Street và áp lực lên nhóm công nghệ.
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Trong quá trình giao dịch, một số thị trường châu Á đã xóa phần lớn mức giảm, đưa Nikkei của Nhật Bản trở lại sắc xanh, trong khi KOSPI của Hàn Quốc gần như xóa hoàn toàn mức giảm trước đó, còn ASX 200 của Australia tăng điểm.
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Áp lực ban đầu trên thị trường đã giảm đáng kể, dù chứng khoán tại Hong Kong, Ấn Độ và một số khu vực Đông Nam Á vẫn suy yếu.
Địa chính trị và chính sách thương mại
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Donald Trump đang mạnh tay leo thang cuộc chiến thương mại với Canada sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, đồng thời nhắm trực tiếp vào Thủ tướng Mark Carney và cho rằng Canada cần phải "tuân theo".
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Biện pháp gây ảnh hưởng lớn nhất được dự kiến là mức thuế 50% đối với ô tô, xe tải và linh kiện ô tô của Canada, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.
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Động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ô tô Canada, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất tại Mỹ do chuỗi cung ứng giữa hai nước có mức độ liên kết rất cao.
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Canada cam kết sẽ có phản ứng mạnh, với Thủ tướng Carney tuyên bố áp dụng các biện pháp thuế trả đũa.
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Doug Ford cho rằng Ottawa có thể sử dụng xuất khẩu năng lượng và các nguyên liệu thô quan trọng làm đòn bẩy đàm phán, bao gồm điện, nickel, uranium và kali.
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Điều này làm gia tăng nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai nền kinh tế có mối liên kết sâu rộng, đồng thời gây áp lực lên doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên biên giới.
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Mỹ đang triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm cắt đứt Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động thương mại dầu mỏ, vận tải biển, vàng, công nghệ, hàng không và tiền điện tử.
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Bessent cảnh báo các quốc gia làm ăn với Iran cũng có nguy cơ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, nằm ngoài phạm vi áp dụng.
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Washington hiện chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những ngân hàng lớn của Trung Quốc, qua đó cho các đối tác của Iran thời gian thu hẹp hợp tác, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là một trong những khách hàng lớn của dầu thô Iran.
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Mục tiêu của Mỹ là cắt đứt các nguồn thu chính của Tehran và buộc Iran rơi vào tình trạng cô lập về kinh tế, đồng thời làm gia tăng rủi ro gián đoạn trên thị trường dầu mỏ và quan hệ Mỹ - Trung xấu đi.
Kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ
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Biên bản cuộc họp của RBA cho thấy quyết định giữ lãi suất ở mức 4,35% trong tháng 8 không phải là một quyết định mang tính hình thức.
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Các thành viên ngân hàng trung ương Australia đã tích cực thảo luận về khả năng tăng lãi suất trước để phòng ngừa rủi ro, với mức tăng 25 điểm cơ bản, do lạm phát vẫn ở mức cao và nguy cơ lạm phát tăng trở lại.
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Cuối cùng, quan điểm cho rằng các đợt thắt chặt trước đây đã đủ để làm nền kinh tế hạ nhiệt đã chiếm ưu thế, trong khi thị trường lao động suy yếu và những dấu hiệu giảm tốc cho phép RBA có thêm thời gian theo dõi dữ liệu, dù khả năng tăng lãi suất trong tương lai vẫn chưa bị loại bỏ.
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Nhật Bản đang xem xét các ưu đãi thuế dành cho nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) nhằm tăng mức độ tham gia của các hộ gia đình trong việc tài trợ cho nợ công.
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Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết các chi tiết của chương trình vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng mục tiêu chính là khuyến khích các hộ gia đình tham gia nhiều hơn vào thị trường trái phiếu Nhật Bản.
Hàng hóa và kim loại quý
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Kim loại quý đang chịu áp lực giảm, khiến giá vàng giảm nhẹ và quay trở lại dưới mốc 4.700 USD.
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Bạc chịu áp lực mạnh hơn vàng, giảm khoảng 1,3% và rơi xuống dưới 68 USD.
Tiền điện tử
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Tâm lý tích cực đang quay trở lại mạnh mẽ trên thị trường tài sản kỹ thuật số, cho thấy một nhịp phục hồi rõ rệt của thị trường crypto.
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Bitcoin vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên trong ba tháng, cho thấy khẩu vị rủi ro đang cải thiện và nhu cầu thị trường đang quay trở lại.
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Ethereum tiếp tục duy trì đà tăng, với giá hiện đang kiểm tra vùng 2.950 USD.
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