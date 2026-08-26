Tóm tắt thị trường🚩 Dầu lao dốc xuống 85 USD, thị trường chờ báo cáo Nvidia

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi một phần nhỏ khoản giảm gần đây trong phiên hôm qua khi giá dầu và lợi suất trái phiếu cùng đi xuống, qua đó cải thiện nhẹ khẩu vị rủi ro trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa - một sự kiện quan trọng đối với đà tăng chung của nhóm cổ phiếu AI. Nasdaq 100 vượt trội so với các chỉ số khác, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn phục hồi sau một số phiên suy yếu. Hợp đồng tương lai Phố Wall hôm nay đang giảm nhẹ, với sự chú ý không chỉ tập trung vào kết quả của Nvidia mà còn vào dữ liệu PCE của Mỹ lúc 13:30 GMT và thị trường dầu, nơi giá đã giảm mạnh xuống khoảng 85 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) giảm xuống khoảng 85 USD/thùng trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng rằng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được nối lại, đồng thời rủi ro xung đột tiếp tục leo thang cũng có dấu hiệu giảm bớt. Giá năng lượng thấp hơn giúp giảm lo ngại về lạm phát và hỗ trợ thị trường trái phiếu chính phủ.

Vàng hôm nay giảm khoảng 0,3%, lùi về 4.650 USD/ounce, trong khi Bitcoin duy trì trong vùng 78.000–79.000 USD. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng khoảng 1%, được hỗ trợ bởi mức tăng gần 3% của Samsung và SK Hynix cùng đà tăng trên diện rộng của nhóm bán dẫn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 7 điểm cơ bản khi giá dầu đi xuống. Đồng đô la Canada suy yếu sau khi căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang.

AUDUSD tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Australia cao hơn dự kiến. CPI toàn phần tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 3,3% nhưng thấp hơn mức 3,8% trước đó. Trong khi đó, lạm phát bình quân cắt giảm (trimmed mean) đạt 3,6% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3,5% và bằng mức trước đó 3,6%. ANZ Bank dự báo Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố hôm qua cho kết quả trái chiều. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, khi đánh giá về điều kiện kinh doanh và triển vọng thị trường lao động xấu đi. Nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng được Fed ưu tiên theo dõi công bố hôm nay.

Theo các nguồn tin truyền thông chưa được xác nhận, Mỹ và Iran có thể đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, với thông báo chính thức có khả năng được đưa ra trong những ngày tới. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti là một trong những nguồn đầu tiên đưa tin này, và thị trường cho rằng điều đó phần nào làm tăng độ tin cậy của kịch bản trên.

Thỏa thuận tiềm năng được cho là bao gồm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và việc nối lại các cuộc đàm phán theo bản ghi nhớ Islamabad. Trước đó, Axios đưa tin Marco Rubio cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ được tạm dừng, ít nhất trong thời gian ngắn.

Washington và Tehran chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào, mặc dù Oman và Iran đã lần lượt đề xuất một cơ chế tạm thời nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển. Các nguồn tin Iran cho rằng các nhà đàm phán vẫn yêu cầu Mỹ quay trở lại bản ghi nhớ ban đầu và thực hiện Điều khoản 5, mà Tehran diễn giải là trao cho nước này quyền xác định các quy tắc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Lập trường của hai bên vì vậy dường như chưa có nhiều thay đổi, cho thấy tiến triển vẫn còn hạn chế. Trong ngày hôm qua, chỉ có 5 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 ngày là 15 tàu.

Thành viên Ban điều hành ECB Isabel Schnabel cho biết nền kinh tế châu Âu dường như đang phát triển ngày càng vững chắc hơn và một nền kinh tế mạnh hơn sẽ đòi hỏi mức lãi suất cao hơn. Đồng thời, bà lưu ý rằng tình hình trên thị trường năng lượng và khí đốt vẫn đáng lo ngại.

Intuit và Zoom Communications công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm qua. Mặc dù kết quả tương đối tích cực, cổ phiếu của hai công ty lần lượt giảm khoảng 10% và 5%.

Biểu đồ Oil (OIL, D1)

Hợp đồng tương lai dầu đã lần đầu tiên chạm đường EMA200 phiên kể từ giữa tháng 6 và hiện đang tạm thời ổn định quanh vùng này, thể hiện qua các bóng nến phía dưới. Thiết lập kỹ thuật hiện vẫn nghiêng về phe bán, với mô hình hai đỉnh hình thành quanh vùng 93,5–94 USD. Nếu mốc 85 USD không thể giữ vai trò hỗ trợ, vùng mục tiêu quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 78–80 USD/thùng, dựa trên diễn biến giá trước đó.

Nguồn: xStation5