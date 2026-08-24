Tóm tắt thị trường: Giá dầu đang quay đầu giảm?

Theo các báo cáo từ Axios, hoạt động tại eo biển Hormuz đã gia tăng vào tối thứ Sáu. Khoảng 16 triệu thùng dầu được cho là đã được vận chuyển qua khu vực này, tương đương gần 80% khối lượng thông thường trước khi chiến tranh nổ ra. Hoạt động chủ yếu được ghi nhận ngoài khơi Oman, với ước tính khoảng 40 tàu chở dầu di chuyển theo cả hai chiều.

🛢️ Hàng hóa

Khi giá dầu thô đạt đỉnh cục bộ vào cuối tuần trước, tiến gần đến các mức từng ghi nhận một tháng trước, ngưỡng để giá tiếp tục tăng đang trở nên cao hơn. Nhà đầu tư đang chờ các thông báo từ Scott Bessent, người được kỳ vọng sẽ đưa ra các biện pháp mà Mỹ sẽ thực hiện nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Iran. Như ông đã nhận định trong Financial Times: “bình minh của ‘D-Day’ kinh tế sẽ bắt đầu – cuộc tấn công tài chính lớn nhất trong lịch sử nhằm vào một kẻ thù.”

Đầu tuần đang được đánh dấu bằng những nhịp giảm nhẹ.

Dầu Brent hiện giao dịch quanh mức 93 USD/thùng (-1,4%).

Dầu WTI hiện ở khoảng 85,50 USD/thùng (-1,6%).

Giá LNG cũng đang điều chỉnh. Khí tự nhiên hóa lỏng trên sàn Dutch TTF hiện giao dịch quanh mức 66 EUR/MWh (-0,6%).

Hình 1: Oil [H1] (17.08 - 24.08)

Nguồn: XTB Research, 24.08.2026

🌍 Địa chính trị

Tin tức từ Trung Đông vẫn đáng lo ngại, nhưng không còn chiếm ưu thế trên các tiêu đề của báo chí tài chính. Trong cuối tuần, sự chú ý đã chuyển sang các cuộc tấn công mạng được cho là xuất phát từ Iran.

📈 Chứng khoán

Thị trường cổ phiếu đã trải qua cuối tuần mà không có biến động đáng kể. Cả hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ và DAX của Đức đều đang dao động gần mức đóng cửa hôm thứ Năm.

Sắc đỏ đang bao phủ các sàn giao dịch châu Á. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5%, Hang Seng của Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh hơn, ở mức 3,2%. Chủ đề chính là mức giảm hơn 8% của cổ phiếu Samsung. Nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước thông tin về kế hoạch phân bổ từ 65 tỷ đến 80 tỷ USD lợi nhuận; thị trường trước đó kỳ vọng một con số cao hơn cũng như các thông tin cụ thể hơn về chương trình mua lại cổ phiếu.

Alibaba cũng đang giảm gần 10% sau khi công bố kế hoạch huy động khoảng 10 tỷ USD thông qua một đợt phát hành cổ phiếu mới.

Tâm điểm của thị trường cổ phiếu trong tuần sẽ là kết quả kinh doanh hàng quý của Nvidia, dự kiến được công bố vào thứ Tư. Báo cáo của gã khổng lồ công nghệ này được thị trường xem là phép thử quan trọng đối với tính bền vững của đà tăng do AI dẫn dắt. Nhà đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào kết quả tài chính của ba tháng vừa qua mà quan trọng hơn là dự báo về nhu cầu trong tương lai đối với các thế hệ chip mới. Bất kỳ sai lệch nào so với kỳ vọng cao của giới phân tích chắc chắn sẽ kích hoạt biến động mạnh trên các chỉ số lớn, đặc biệt là S&P 500 và Nasdaq.

📈 Dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ

Sau báo cáo của Nvidia, mọi sự chú ý sẽ chuyển sang Jackson Hole, một trong hai hội nghị quan trọng nhất trong năm của các ngân hàng trung ương. Sự kiện sẽ diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy. Vào sáng thứ Sáu theo giờ địa phương (khoảng 12:00 - 13:00 giờ Anh), Kevin Warsh dự kiến sẽ có bài phát biểu. Thị trường đang tìm kiếm sự rõ ràng hơn, trong khi bản thân Warsh cho biết ông sẽ xem Jackson Hole như một “trang giấy trắng”.

Xét về định giá, sau đợt điều chỉnh theo hướng ôn hòa gần đây, kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất vào mùa thu đang gia tăng (có thể do sự can thiệp của Scott Bessent vào thị trường nợ). Xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 hiện được định giá khoảng 40%, tăng lên hơn 60% đối với tháng 10.

Vào thứ Tư, cùng với báo cáo của Nvidia, dữ liệu lạm phát PCE cũng sẽ được công bố. Mặc dù chỉ số này có độ trễ đáng kể so với CPI, đây vẫn là thước đo lạm phát được các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng về mặt lịch sử.

🪙 Kim loại quý

Đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm do Bộ Tài chính can thiệp đã tỏ ra chỉ mang tính tạm thời. Lợi suất hiện ở mức 5,24%, cao hơn khoảng 6 điểm cơ bản so với mức thấp hôm thứ Năm. Sự mất niềm tin của thị trường đối với các động thái của chính quyền Mỹ đang hỗ trợ kim loại quý.

Vàng đang giao dịch quanh mức 4.650 USD/ounce, gần mức cao nhất trong ba tháng.

Bạc hiện được giao dịch ở khoảng 69 USD/ounce.

💱 Tiền tệ

Hình 2: Diễn biến các đồng tiền G10 (24.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 24.08.2026

Biến động trên thị trường tiền tệ vẫn ở mức thấp trong sáng nay. Đồng đô la Canada là ngoại lệ đáng chú ý, giảm 0,2% so với đồng bạc xanh. Diễn biến này xảy ra sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Canada đổ vỡ, dẫn đến việc áp dụng mức thuế 50% đối với một phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các biện pháp đáp trả được dự kiến sẽ được đưa ra.

₿ Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử hôm nay chưa có định hướng rõ ràng, tương đồng với diễn biến trong cuối tuần. Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đà tăng ấn tượng trong tuần trước. Tương tự như vàng, sự suy giảm niềm tin vào các động thái của chính quyền Mỹ sau nỗ lực can thiệp không thành công của Bộ Tài chính vào thị trường nợ được xem là yếu tố quan trọng.

Giá Bitcoin đã tăng gần 25% trong bảy ngày qua, hiện dao động quanh mức 74.500 USD.

Ethereum đã tăng hơn 30%, hiện đang tiến gần ngưỡng tâm lý quan trọng 2.500 USD.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB