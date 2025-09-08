Top 3 thị trường đáng chú ý trong tuần

Chúng ta đã nhận được các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ và quyết định sản lượng dầu của OPEC+ vào tuần trước. Những dữ liệu này cũng đã gây ra những phản ứng mạnh cho thị trường. Ngoài ra, trong tuần này thị trường sẽ lại tiếp tục đón nhận thêm một loạt các sự kiện quan trọng, bao gồm chỉ số CPI của Mỹ, quyết định lãi suất của ECB và tại Pháp sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ. Ngoài ra, Apple cũng chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone mới, hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Tuần này, có ba thị trường đặc biệt đáng chú ý: EURUSD, FRA40 và US100.

EURUSD

Tuần này sẽ rất quan trọng đối với cặp tiền EUR/USD nhờ hai sự kiện then chốt. Thứ nhất là báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ vào thứ Năm. Các nhà phân tích dự báo lạm phát sẽ có mức tăng cao hơn, do tác động từ các biện pháp thuế quan có hiệu lực vào tháng trước. Vấn đề là liệu mức tăng này chỉ mang tính kỹ thuật hay đủ lớn để khơi lại tranh luận về ảnh hưởng dài hạn của thuế quan đối với lạm phát. Cũng trong ngày thứ Năm, ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, dù thị trường không kỳ vọng có thay đổi lãi suất. Bên cạnh đó, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Pháp vào thứ Hai cũng có thể ảnh hưởng đến đồng euro.

FRA40

Ngày 8/9 (thứ Hai), Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Francois Bayrou. Đây thực chất là một cuộc trưng cầu dân ý về ngân sách năm sau, vốn bao gồm các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay. Liên minh cầm quyền hiện không nắm đa số, trong khi cả phe cực hữu và cực tả đều tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống. Giới phân tích dự đoán chính phủ có thể thất bại, kéo theo nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm nếu Pháp không thể giảm bớt thâm hụt ngân sách vốn đang rất cao. Dù vậy, ông Bayrou vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với phe đối lập để tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng giảm thâm hụt ngân sách là điều kiện tiên quyết. Chỉ số CAC 40 đã nằm trong nhóm yếu kém hơn so với các chỉ số lớn của châu Âu năm nay.

US100

Kỳ vọng Fed sắp giảm lãi suất đang hỗ trợ tâm lý tích cực trên Phố Wall. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy đà tăng. S&P 500 (US500) đã lập đỉnh lịch sử mới, trong khi Nasdaq 100 (US100) cũng đang rất gần ngưỡng kỷ lục. Việc ra mắt iPhone mới sắp tới có thể trở thành chất xúc tác đưa chỉ số công nghệ này lên tầm cao mới. Ngoài ra, cuối tuần trước, thị trường phản ứng tích cực với báo cáo kết quả vượt kỳ vọng của Broadcom, đồng thời công bố hợp tác với OpenAI phát triển dòng chip mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.