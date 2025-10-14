Michelin cắt giảm dự báo năm 2025, cổ phiếu lao dốc!

- Công ty dự kiến lợi nhuận hoạt động đạt từ 2,6 tỷ euro đến 3 tỷ euro, thấp hơn dự báo trước đó.
Michelin, một trong những nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới, đã công bố điều chỉnh giảm đáng kể dự báo tài chính cho năm 2025. Quyết định này gây tác động mạnh đến thị trường chứng khoán, khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực, dẫn đến giá cổ phiếu Michelin sụt giảm mạnh. Hiện tại, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 8% trên sàn chứng khoán Pháp.
Nguyên nhân của sự điều chỉnh là do khó khăn trên thị trường, đặc biệt ảnh hưởng đến Michelin tại khu vực Bắc Mỹ. Công ty đã hạ dự báo lợi nhuận hoạt động theo từng mảng xuống còn từ 2,6 tỷ đến 3 tỷ euro, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó trên 3,4 tỷ euro. Dự báo dòng tiền tự do trước các hoạt động mua bán – sáp nhập cũng bị cắt giảm, nay chỉ còn khoảng 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ euro.
Một trong những thách thức chính là doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ trong quý III đã giảm gần 10%. Tình hình này cho thấy những khó khăn mà ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn.
