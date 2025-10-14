Ericsson công bố kết quả kinh doanh ấn tượng. Cổ phiếu tăng vọt sau thỏa thuận mới với Vodafone

Quan hệ hợp tác với Vodafone giúp công ty đảm bảo vai trò thống lĩnh với tư cách nhà cung cấp mạng vô tuyến tại nhiều thị trường trọng điểm ở châu Âu.

Mặc dù doanh thu sụt giảm, nhưng Ericsson vẫn cho thấy sự cải thiện biên lợi nhuận và củng cố vị thế tài chính.

Ericsson công bố kết quả tài chính quý III/2025, vượt kỳ vọng của thị trường mặc dù doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi công bố dữ liệu và thông báo về quan hệ hợp tác với Vodafone, giá cổ phiếu của công ty trên thị trường đã tăng khoảng 15%.

Các chỉ số tài chính quan trọng:

Lợi nhuận hoạt động (EBIT) đạt khoảng 1,62 tỷ USD, cao hơn mức dự báo của giới phân tích là khoảng 1,48 tỷ USD.

Doanh thu giảm 9% xuống còn gần 5,95 tỷ USD.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 48,1%, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Biên EBITA đạt 27,6%, một phần được hỗ trợ bởi khoản lợi nhuận một lần khoảng 730 triệu USD từ việc bán mảng kinh doanh iconectiv.

Bất chấp sự sụt giảm doanh thu, Ericsson nhấn mạnh khả năng sinh lời cải thiện và vị thế tài chính vững chắc, cho phép công ty tiếp tục đầu tư và tăng trưởng. Công ty cũng đã ký kết các hợp đồng quan trọng tại Ấn Độ, Nhật Bản và Vương quốc Anh, đồng thời các giải pháp 5G Open RAN của hãng được công nhận là một trong những công nghệ sáng tạo nhất trong ngành.

Nguồn: xStation5

Thỏa thuận quan trọng với Vodafone

Ngoài ra, Ericsson công bố hợp đồng kéo dài 5 năm với Vodafone nhằm nâng cấp hạ tầng mạng của nhà mạng này tại nhiều thị trường châu Âu. Theo thỏa thuận, Ericsson sẽ trở thành nhà cung cấp độc quyền mạng truy cập vô tuyến (RAN) cho Vodafone tại Ireland, Hà Lan và Bồ Đào Nha, đồng thời duy trì vai trò nhà cung cấp hàng đầu tại Đức, Romania và Ai Cập.

Hợp đồng bao gồm việc triển khai các thiết bị và phần mềm 5G tiên tiến, trong đó có Nền tảng Tự động hóa Thông minh (Intelligent Automation Platform) và các ứng dụng rApps dựa trên AI. Những công nghệ này được thiết kế để tự động hóa tối ưu hóa mạng, cải thiện hiệu quả năng lượng và nâng cao khả năng quản lý mạng đa nhà cung cấp.

Đức sẽ là thị trường đầu tiên triển khai các giải pháp này, với kế hoạch bắt đầu từ quý IV/2025. Thỏa thuận này cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác hiện có giữa Ericsson và Vodafone, vốn bao gồm hợp đồng trị giá 12,5 tỷ SEK cho phát triển mạng 5G tại Vương quốc Anh.