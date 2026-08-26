USDIDX - Chạm đáy 3 tháng, liệu còn tiếp tục giảm?

Đồng USD đang bước vào một giai đoạn tương đối bất thường. Dollar Index đã giảm khoảng 2,5% trong một tháng qua và vừa ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp, xuống 98,8 điểm - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Dù phục hồi nhẹ trong phiên đầu tuần, đồng bạc xanh vẫn đang ở rất gần vùng đáy 3 tháng.

Điều đáng chú ý không nằm ở bản thân mức giảm của USD, mà ở sự thay đổi trong mối quan hệ giữa đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong quá khứ, lợi suất tăng thường là yếu tố hỗ trợ USD nhờ làm tài sản định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng hiện tại, lợi suất tiếp tục đi lên trong khi USD lại suy yếu.

Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường đang bắt đầu nhìn nhận lợi suất cao theo một hướng khác: không còn đơn thuần là mối liên hệ giữa tăng trưởng và lãi suất cao, mà ngày càng phản ánh phần bù rủi ro đối với tài chính công của Mỹ.

Lợi suất tăng nhưng USD vẫn giảm: Điều gì đã thay đổi?

Sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, USD từng được hưởng lợi từ nhiều yếu tố cùng lúc. Đồng bạc xanh phát huy vai trò tài sản trú ẩn, trong khi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đẩy lợi suất trái phiếu lên cao. Mỹ cũng có lợi thế khi là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã khác. Giá dầu vẫn cao hơn khoảng 28% so với trước khi xung đột bắt đầu, nhưng lợi suất tăng không còn đi kèm với kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt hơn. Ngược lại, thị trường đang giảm đặt cược vào khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 và phần còn lại của năm. Trong khi đó, lợi suất dài hạn vẫn chịu áp lực từ lo ngại về thâm hụt ngân sách và nợ công Mỹ, đặc biệt sau khi tổng nợ công lần đầu tiên vượt 40 nghìn tỷ USD.

Điều này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: Mỹ phải trả mức lợi suất cao hơn để thu hút người mua trái phiếu, nhưng điều đó lại không khiến cho USD hấp dẫn hơn.

Nếu nhà đầu tư xem lợi suất cao là phần thưởng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh, USD có thể hưởng lợi. Nhưng nếu lợi suất cao phản ánh rủi ro tài khóa, lạm phát dai dẳng và khả năng kiểm soát nợ công suy giảm, dòng vốn có thể phản ứng theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Vấn đề lớn nhất không phải là mức nợ, mà là niềm tin vào khả năng kiểm soát nợ

Việc Bộ Tài chính Mỹ tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài trong những tháng tới, ban đầu đã giúp lợi suất giảm. Tuy nhiên, hiệu ứng này nhanh chóng suy yếu khi thị trường nhận ra rằng mua lại trái phiếu không giải quyết được vấn đề cốt lõi là nhu cầu phát hành nợ ngày càng lớn.

Nói cách khác, đây là một biện pháp có thể hỗ trợ thanh khoản và điều chỉnh cấu trúc thị trường trong ngắn hạn, nhưng khó thay đổi cán cân cung - cầu trái phiếu về dài hạn.

Đó cũng là lý do phản ứng của USD trở nên đáng chú ý. Nếu thị trường thực sự tin rằng động thái của kho bạc sẽ giải quyết được áp lực trên thị trường trái phiếu, lợi suất giảm và USD ổn định sẽ là kịch bản hợp lý. Nhưng thực tế lại cho thấy lợi suất nhanh chóng phục hồi trong khi USD tiếp tục suy yếu. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tài chính của Mỹ thay vì chỉ nhìn vào chênh lệch lợi suất.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cũng đang lấy đi một phần lợi thế của USD

Các dữ liệu gần đây về tiêu dùng, việc làm và lạm phát đã phần nào yếu đi, khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về đường đi của lãi suất Fed. Điều này đặc biệt quan trọng đối với USD bởi một trong những động lực lớn nhất của đồng bạc xanh trong thời gian qua chính là kỳ vọng về lãi suất Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn.

Khi kỳ vọng đó suy yếu, các vị thế mua USD trở nên kém hấp dẫn. Đặc biệt, trong điều kiện thanh khoản mùa hè thấp, việc các nhà đầu tư cắt giảm vị thế USD có thể tạo ra những chuyển động tương đối mạnh ngay cả khi không xuất hiện một cú sốc kinh tế lớn. Dollar Index hiện chỉ tăng hơn 0,7% so với đầu năm, cho thấy phần lớn mức tăng trước đó đã bị xóa bỏ. Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục cho thấy tăng trưởng và thị trường lao động hạ nhiệt, áp lực này có thể còn kéo dài.

Fed đang trở thành một rủi ro khác đối với USD

Một trong những yếu tố khó định lượng nhưng có thể có tác động lớn: định hướng chính sách của Fed đang trở nên khó đoán hơn.

Thị trường hiện phải cân bằng giữa hai rủi ro trái chiều. Một mặt, giá năng lượng cao có thể khiến lạm phát dai dẳng và buộc Fed duy trì chính sách thắt chặt. Mặt khác, nếu tăng trưởng và việc làm suy yếu, Fed sẽ phải cân nhắc nguy cơ duy trì lãi suất cao quá lâu.

Trong bối cảnh đó, những tín hiệu thiếu nhất quán về mục tiêu lạm phát và công cụ chính sách có thể khiến nhà đầu tư khó xây dựng một câu chuyện tăng giá rõ ràng cho USD. Một đồng tiền mạnh cần một câu chuyện chính sách đáng tin cậy. Hiện tại, câu chuyện đó đang trở nên kém rõ ràng hơn.

Đồng USD suy yếu, thị trường nào hưởng lợi?

Điểm đáng chú ý nhất là sự suy yếu của USD không chỉ ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ. Một đồng bạc xanh yếu hơn thường tạo môi trường thuận lợi cho vàng và các kim loại quý, đặc biệt khi cùng lúc xuất hiện lo ngại về nợ công và khả năng mất giá tiền tệ. Đây cũng là lý do dòng tiền gần đây có xu hướng tìm đến các tài sản hữu hạn và tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, nếu USD tiếp tục giảm trong khi lợi suất Treasury dài hạn vẫn ở mức cao, đó sẽ là tín hiệu đáng lo ngại hơn đối với thị trường tài chính Mỹ. Nó cho thấy nhà đầu tư không còn được thuyết phục rằng lợi suất cao đủ để bù đắp những rủi ro tài khóa ngày càng lớn. Trong kịch bản đó, USD vẫn đối mặt với thiên hướng giảm, trong khi vàng và các tài sản phòng thủ có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm của dòng tiền.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Chỉ số USDIDX đã phá vỡ khỏi kênh tăng giá với áp lực bán khá mạnh. Mặc dù đà giảm đang có dấu hiệu chững lại, nhưng xét trên diễn biến trước đó, kịch bản giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì, vùng hỗ trợ quanh mốc 97.5 sẽ là khu vực quan trọng cần theo dõi, bởi việc xuyên thủng vùng này có thể mở ra dư địa cho một nhịp giảm sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, để phe mua có thể giành lại thế chủ động, USDIDX cần vượt trở lại mốc tâm lý quan trọng 100.00 điểm.