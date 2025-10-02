Vàng lao dốc sau khi gần chạm mốc $3.900

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Nguồn: xStation
Vàng đang cho thấy lực giảm mạnh sau khi tạo đỉnh tại mức giá $3.895. Hiện tại, giá đang phản ứng với điểm cản quan trọng được đánh dấu bởi Trendline tăng ngắn hạn (đường nét đứt màu vàng). Đây được xem như là tuyến phòng thủ quan trọng cho phe mua, để củng cố xu hướng tăng của Vàng. Do đó, tại vùng giá này, nếu chúng ta thấy lực cầu đủ lớn thì Vàng vẫn có tỷ lệ để tiếp tục duy trì đà tăng hướng đến các mức đỉnh cao hơn.
Tuy nhiên, trong kịch bản áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng khiến giá lủng qua đường trendline trên, thì đây sẽ là cơ hội để phe bán đẩy giá giảm sâu test lại mức đáy ngắn hạn ở khu vực $3.792, và một chất xúc tác đủ lớn xuyên qua vùng này sẽ là động lực cho phe bán quay trở lại cuộc chơi
