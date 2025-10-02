DE40: Diễn biến lạc quan trên các thị trường chứng khoán châu Âu

Phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu đang diễn ra trong bầu không khí rất tích cực. Trên hầu hết các sàn lớn đều thấy sắc xanh và các chỉ số ghi nhận mức tăng rõ rệt. Mạnh nhất là DAX và AEX, tăng trên 0,6%. Trong khi đó, FTSE 100 và ATX20 lại yếu hơn, giảm khoảng 0,15%.

Phe mua dường như không mấy quan tâm đến các vấn đề căng thẳng địa chính trị hay tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Ngược lại, một số nhà đầu tư cho rằng khủng hoảng tài khóa ở Mỹ sẽ gia tăng áp lực buộc Fed phải đẩy nhanh cắt giảm lãi suất, từ đó tiếp thêm khẩu vị rủi ro tại châu Âu và châu Á.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Chỉ số Đức hôm nay ghi nhận mức tăng bất thường, trong đó ngành công nghiệp và công nghệ thông tin tăng mạnh nhất, trong khi các công ty tiện ích giảm nhẹ.

Dữ liệu kinh tế

Do chính phủ Mỹ đóng cửa, báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới và dữ liệu đơn hàng hàng hóa lâu bền sẽ không được công bố.

Tại châu Âu, số liệu được công bố bình thường. Eurostat cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đồng euro đã tăng từ 6,2% lên 6,3%.

Lúc 19:00, thị trường cũng chờ báo cáo Challenger về kế hoạch sa thải và việc làm tại Mỹ, có thể tạo thêm biến động.

DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cho thấy lực mua đã mạnh mẽ phá vỡ vùng kháng cự tại FIBO 23,6 và hiện bị chặn lại ở vùng hỗ trợ cuối cùng, ngăn cách giá với đỉnh lịch sử (ATH). Nếu phá vỡ được kháng cự quanh 24.530, thị trường có thể kiểm định lại vùng ATH; ngược lại, nếu bật xuống, khả năng cao sẽ quay lại vùng tích lũy 23.500–24.500.

Tin tức công ty

Siemens (SIE.DE) — tăng hơn 2% sau thông báo tách riêng mảng Siemens Healthineers.

Rational (RAA.DE) — tăng 3% nhờ khuyến nghị tích cực từ một ngân hàng đầu tư, với giá mục tiêu mới 1.035 euro.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) — tăng hơn 2% sau khi một ngân hàng đầu tư nâng hạng khuyến nghị cổ phiếu.