⏬Vàng mất hơn 6% sau khi đạt đỉnh lịch sử

Mức điều chỉnh hiện tại hơn 6% là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2012.

Trong những tuần gần đây, giá vàng liên tục tăng, thiết lập những mức kỷ lục mới và thu hút sự chú ý ngày càng lớn của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cơ bản, chủ yếu là lo ngại về lạm phát gia tăng, kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với bất ổn địa chính trị leo thang. Kết quả là, vàng đã củng cố vị thế của mình như một trong những tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu.

Hôm nay, giá vàng giảm hơn 5%, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Mức giảm nhanh này là kết quả của hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, cũng như sự thay đổi trong các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến tâm lý thị trường ngắn hạn.

Nguyên nhân của đợt điều chỉnh trên thị trường vàng?

Chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh

Trong vài tuần qua, giá vàng đã tăng đáng kể, tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nỗi lo về lạm phát, chính sách tiền tệ, và căng thẳng địa chính trị. Sau khi đạt mức cao kỷ lục, một số nhà đầu tư đã bán ra chốt lời, gây áp lực giảm lên giá vàng.

Đồng USD mạnh lên

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng khoảng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng USD mạnh thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản đầu tư thay thế, góp phần đẩy giá vàng đi xuống.

Hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Thông tin về cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã làm dấy lên kỳ vọng về khả năng giảm căng thẳng thương mại. Triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại khiến nhu cầu đối với vàng như tài sản trú ẩn an toàn suy yếu.

Kết thúc mùa mua vàng tại Ấn Độ

Mùa mua vàng tại Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới – đã kết thúc gần đây. Do đó, nhu cầu vàng tại thị trường Ấn Độ giảm sút, góp phần làm giảm áp lực tăng giá đối với kim loại quý này.

Nguồn: xStation5

Trong những tuần gần đây, giá vàng đã tăng mạnh, gần đây đạt mức kỷ lục khoảng 4.381 USD/ounce. Hiện tại, một đợt điều chỉnh mạnh đang diễn ra, với giá giảm hơn 6%, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2012. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện tại là mức cản tâm lý 4.000 USD, nếu ngưỡng này bị phá vỡ, đà giảm có thể sẽ tiếp tục sâu hơn.