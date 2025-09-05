🔝Vàng tiến gần đến mức $3600

Vàng tăng gần 1% khi dữ liệu lao động yếu kém của Hoa Kỳ làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố kém tích cực. Dù kỳ vọng ở mức khoảng 75.000, nhưng con số thực tế chỉ đạt 22.000. Dữ liệu tháng 7 được điều chỉnh tăng nhẹ, nhưng tính chung trong 2 tháng gần nhất vẫn ghi nhận mức thay đổi ròng âm. Điều này cho thấy thị trường lao động đang ngày càng suy yếu. Tỷ lệ thất nghiệp tăng đúng như dự báo lên 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tốc độ tăng lương giảm xuống còn 3,7%/năm.

Những số liệu này cho thấy rõ rằng Fed buộc phải cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Ngay cả khi lạm phát tháng 8 bất ngờ cao hơn, cần nhớ rằng Fed có hai mục tiêu: ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Trong bài phát biểu gần đây, Jerome Powell đã nhấn mạnh rằng thị trường lao động đã suy yếu rõ rệt, điều này mở đường cho khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại có thể ngụ ý rằng Fed đã chậm trễ trong việc cắt giảm, và một đợt suy thoái hoặc giảm tốc mạnh của nền kinh tế có thể xảy ra, buộc Fed phải hạ lãi suất sâu hơn. Hiện tại, thị trường đã định giá 100% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Lãi suất thấp hơn cùng với nguy cơ suy thoái hoặc giảm tốc kinh tế lại là tin tốt cho vàng – tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng hôm nay đã tăng khoảng 1%, kiểm định vùng 3.580 USD/ounce. Mốc 3.600 USD được củng cố bởi mức Fibonacci mở rộng 127,2% của nhịp giảm mạnh trước đó. Trong trường hợp điều chỉnh, các vùng hỗ trợ quan trọng của vàng nằm tại 3.500 USD và 3.430 USD/ounce.

