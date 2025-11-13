Đọc thêm
15:02 · 13 tháng 11, 2025

🔴Workshop "Đường MA - Từ cơ bản đến ứng dụng"

Bạn có từng tự hỏi khi nào nên vào lệnh, khi nào nên thoát lệnh để tối đa lợi nhuận? Đường Trung bình động (MA) chính là công cụ đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ giúp các trader đưa ra quyết định chính xác!

Tham gia workshop hôm nay, bạn sẽ học được:

✅ Các loại MA (SMA, EMA…) và cách chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
✅ Xác định xu hướng chính của thị trường dễ dàng hơn bao giờ hết
✅ Sử dụng đường MA để tìm Điểm Mua/Bán tối ưu

Thời gian: 15:00, ngày 13/11/2025 

💡 Nhanh tay tham gia buổi workshop miễn phí ngay hôm nay để trau dồi thêm cho mình kiến thức về đường MA và áp dụng ngay vào giao dịch!

Nếu quý khách không thể xem được video ở trên, vui lòng truy cập đường dẫn này:

14 tháng 11, 2025, 20:30

CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến ​​📊
14 tháng 11, 2025, 17:05

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
14 tháng 11, 2025, 15:05

CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha phù hợp với kỳ vọng 📌
14 tháng 11, 2025, 15:03

Không cắt lãi suất, Vàng mất lực tăng?

