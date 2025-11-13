Bạn có từng tự hỏi khi nào nên vào lệnh, khi nào nên thoát lệnh để tối đa lợi nhuận? Đường Trung bình động (MA) chính là công cụ đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ giúp các trader đưa ra quyết định chính xác!
Tham gia workshop hôm nay, bạn sẽ học được:
✅ Các loại MA (SMA, EMA…) và cách chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
✅ Xác định xu hướng chính của thị trường dễ dàng hơn bao giờ hết
✅ Sử dụng đường MA để tìm Điểm Mua/Bán tối ưu
Thời gian: 15:00, ngày 13/11/2025
💡 Nhanh tay tham gia buổi workshop miễn phí ngay hôm nay để trau dồi thêm cho mình kiến thức về đường MA và áp dụng ngay vào giao dịch!
