Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ về dự luật tài trợ liên bang

Dự kiến phiên hôm nay sẽ khá yên ắng về mặt các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, khi sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ đối với dự luật chi tiêu liên bang đã được Thượng viện thông qua — có thể chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 40 ngày qua. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ phản đối dự luật, cho rằng cam kết “xem xét lại” cải cách y tế vào tháng 12 là chưa đủ.

Từ góc nhìn vĩ mô, các bài phát biểu của các quan chức Fed và ECB sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong ngày, có khả năng gây biến động cho cặp tỷ giá EUR/USD. Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 đang dần được hồi sinh, sau khi dữ liệu ADP gần đây cho thấy việc làm giảm trung bình khoảng 11.000 người/tuần trong 4 tuần qua. Đối với thị trường dầu, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát báo cáo hàng tháng của OPEC và số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ từ API.

Trên Phố Wall, hôm nay sẽ công bố kết quả kinh doanh của Cisco Systems, Tencent Music Entertainment, và Circle Internet. Tại châu Âu, Bayer và Infineon đã công bố báo cáo tài chính trước đó.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00 – Đức: Dữ liệu lạm phát tháng 10

HICP (y/y): thực tế 2,3%, dự báo 2,3%, kỳ trước 2,4%

HICP (m/m): thực tế 0,3%, dự báo 0,3%, kỳ trước 0,2%

CPI (y/y): thực tế 2,3%, dự báo 2,3%, kỳ trước 2,4%

CPI (m/m): thực tế 0,3%, dự báo 0,3%, kỳ trước 0,2%

17:00 – Khu vực đồng euro: Cuộc họp Eurogroup

17:00 – Mỹ: Báo cáo hàng tháng của OPEC

17:45 – Khu vực đồng euro: Phát biểu của thành viên ECB Schnabel

18:40 – Khu vực đồng euro: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB de Guindos

19:00 – Mỹ: Báo cáo hàng tháng của OPEC

Chỉ số tái cấp vốn thế chấp (MBA): kỳ trước 1.290,8

Chỉ số thị trường thế chấp: kỳ trước 332,3

Lãi suất thế chấp cố định 30 năm (MBA): kỳ trước 6,31%

20:30 – Canada: Dữ liệu nhà ở & xây dựng tháng 9

Giấy phép xây dựng: dự báo +0,8% m/m, kỳ trước –1,2% m/m

21:20 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Williams

22:20 – Mỹ: Phát biểu của Thống đốc Fed Waller

04:30 sáng (ngày hôm sau) – Mỹ: Báo cáo EIA về tồn kho dầu thô