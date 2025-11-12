Giá dầu giảm sau báo cáo hàng tháng của OPEC⛽📉

Tổ chức OPEC, tập hợp các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới nhằm điều phối giá dầu, đã công bố báo cáo hàng tháng và giá dầu đã giảm hơn 1% ngay sau khi báo cáo được phát hành.

Báo cáo chỉ ra một số xu hướng tiếp diễn liên quan đến sản lượng và nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu.

Nhu cầu dầu mỏ vẫn đang tăng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang dần chậm lại.

Đến cuối năm 2025, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt 105,1 triệu thùng/ngày, và sang năm 2026, con số này được dự báo trung bình khoảng 106,5 triệu thùng/ngày.

Mức tăng trưởng chủ yếu đến từ các quốc gia ngoài khối OECD, trong khi nhu cầu dầu tại các nước phát triển vẫn ổn định ở mức khoảng 46 triệu thùng/ngày.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, khí hóa lỏng (LPG) dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, theo sau là xăng và các sản phẩm chưng cất nhẹ. Dầu diesel chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm chưng cất nặng lại suy giảm về mặt danh nghĩa.

Trên thị trường hợp đồng tương lai, số lượng vị thế mua ròng (net long) đối với dầu WTI tiếp tục giảm và duy trì ở vùng đáy cục bộ, trong khi dầu Brent lại có mức mua ròng lớn hơn đáng kể.

Xét theo giá của các loại dầu thô, dầu Zafario của Guinea và dầu Ural của Nga là hai loại ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

OPEC tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026.

Tổ chức dự báo tăng trưởng trung bình toàn cầu đạt khoảng 3,1%, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là hai đầu tàu chính. OPEC cũng kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ cải thiện, châu Âu duy trì ổn định, trong khi Nga tiếp tục tăng trưởng chậm lại.

Phần quan trọng nhất của báo cáo, xét trong bối cảnh thị trường hiện tại, là nguồn cung dầu. OPEC ghi nhận sự gia tăng đáng kể và ổn định trong sản lượng dầu của các quốc gia ngoài khối OPEC.

Mỹ là quốc gia dẫn đầu, với sản lượng trung bình đạt 22,07 triệu thùng/ngày trong năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 300.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, sản lượng được dự báo sẽ giảm nhẹ trong quý IV/2025. Khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil và Argentina, cũng ghi nhận mức tăng sản lượng đáng kể.

OIL.WTI (H1)

Nguồn: xStation5