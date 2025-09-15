CẬP NHẬT MỚI: Hai truyền hình lớn tuyên bố chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ
Fox News – một trong những kênh truyền hình lớn nhất tại Hoa Kỳ và là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa –...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Donald Trump là người ủng hộ thị trường tiền điện tử, với lập luận rằng nếu Hoa Kỳ không áp dụng tiền điện tử cho mục đích sử...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Các báo cáo đáng chú ý duy nhất là dữ liệu PMI...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sau 3 phiên giao dịch không có hướng đi rõ ràng, giá vàng...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Bitcoin chứng kiến mức tăng mạnh mẽ khi cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump đang ngày càng tăng lên....
Thị trường tài chính đã xảy ra một số biến động mạnh sau kết quả bầu cử sớm của Hoa Kỳ. Đồng USD đang cho thấy mức tăng mạnh mẽ, khiến...
Biểu đồ cặp tiền EURUSD, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Theo dữ liệu chính thức của AP News, Trump đang dẫn trước với số phiếu 177 so với 99, tuy nhiên vẫn chưa có tiểu bang chiến lược nào...
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 giữa Kamala Harris và Donald Trump có thể mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần...
Donald Trump đang dẫn đầu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, giành được 95 phiếu đại cử tri so với 35 phiếu của Kamala Harris tính...
Biểu đồ cặp tiền EURUSD, khung thời gian H1: Sáng sớm nay, dù chưa có kết quả bầu của Mỹ, nhưng chúng ta đã chứng...
Kết phiên ngày 05/11, chỉ số S&P 500 tiến 1,23% lên 5.782,76 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 1,43% lên 18.439,17 điểm....
Cổ phiếu Trump Media & Technology Group (DJT.US) tăng 17% trong phiên hôm nay nhờ kỳ vọng ngày càng cao về khả năng Trump...
Cổ phiếu Palantir Technologies (PLTR.US) đã tăng mạnh tới 23%, đạt mức cao kỷ lục sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 10: Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: Thực tế 55,0; Dự báo 55,3; Trước đó 55,2; Chỉ...
Cổ phiếu của Ferrari (RACE.IT) - nhà sản xuất xe thể thao có trụ sở tại Maranello, Ý - đang giảm gần 5% trong ngày hôm...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 9: Cán cân thương mại: Thực tế -84,40 tỷ; Dự báo -83,80...
Dogecoin, đồng memecoin nổi tiếng được hậu thuẫn bởi Elon Musk, hôm nay tăng hơn 8% trước thềm công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Các...
Khởi sắc từ những tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc, phiên giao dịch châu Á đã diễn ra vô cùng...
