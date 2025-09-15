Cổ phiếu Hugo Boss mất 6% sau khi công bố BCDT quý 3 yếu kém do nhu cầu ảm đạm tại Trung Quốc📉
Mặc dù thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc - vốn là động lực chính cho ngành hàng xa xỉ châu...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số PMI tổng hợp của Anh (tháng 10): Thực tế 51,8. Dự kiến 51,7. Trước đó 51,7 Chỉ số PMI dịch vụ của Anh (tháng 10): Thực tế...
Dữ liệu và thông tin nóng: Trước một trong những thời điểm quan trọng nhất của nước Mỹ trong năm nay, thị trường kim loại...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng nhẹ sau phiên khởi sắc ở châu Á, dẫn đầu bởi đà tăng từ thị...
Kết phiên ngày 04/11, chỉ số Dow Jones rớt 257.59 điểm xuống 41,794.60 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,28% còn 5,712.69 điểm và...
Sự điều chỉnh mạnh mẽ danh mục đầu tư của Buffett đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường. Berkshire...
22:00, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9 (chính thức): Đơn đặt hàng lâu bền không bao gồm vận tải:...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Hai với sự suy yếu. Nvidia được thêm vào Dow Jones Industrial Average Cổ phiếu...
Khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu, các công ty xa xỉ của Pháp đã trở thành tâm điểm...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu phục hồi nhẹ vào đầu phiên. Những ngành tăng mạnh nhất bao gồm...
Dữ liệu PMI tháng 10: Tây Ban Nha: Thực tế 54,5; Dự báo 53,1; Trước đó 53,0; Ý: Thực tế 46,9;...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Cần lưu ý gì trước những sự kiện "bom tấn" sắp tới? Giải...
Kể từ mức đỉnh vào ngày 29 tháng 10 là 73.600 USD, Bitcoin đã mất 6,60% và tiếp tục giảm mạnh trong những phiên...
OPEC+ đã quyết định trì hoãn việc tăng sản lượng dầu thêm một tháng, khiến giá dầu thô tăng hơn 2% vào...
Dữ liệu và thông tin nóng: Trước khi thị trường đón nhận một trong những tuần lễ quan trọng nhất năm 2024 với Quyết...
Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào hai sự kiện quan trọng. Đầu tiên, vào thứ Tư, kết quả bầu...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 10: Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global: Thực tế 48,5; Dự báo 47,8; Trước đó 47,8; 21:00,...
Các chỉ số chứng khoán tăng nhẹ trong phiên hôm nay, xóa bỏ một phần mức giảm của ngày hôm qua Chỉ số USD phục...
