💵Thành viên Fed Goolsbee ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,5% và chu kỳ nới lỏng chính sách của Fed
Austen Goolsbee - chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago của Hoa Kỳ, đã đưa ra một số nhận định rất ôn hòa trong ngày hôm...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số DAX của Đức thiết lập mức đỉnh mới Cổ phiếu ngành thời trang dẫn đầu đà tăng trưởng trên thị trường chứng khoán...
Nền kinh tế Nhật Bản đang cho thấy những tín hiệu trái chiều: trong khi lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn thì ngành dịch...
Các biện pháp kích thích của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) được công bố tại hội nghị...
Những nhận định tích cực từ cuộc họp báo gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thổi một làn...
Viện IFO của Đức đã công bố loạt chỉ số tâm lý mới nhất của mình vào lúc 15:00 giờ VN hôm nay. Báo...
Dữ liệu và thông tin nóng: !2 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam tiếp tục ghi nhận giá vàng thế giới lập kỷ lục...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu kinh tế đáng chú ý, bao gồm dữ liệu tâm lý kinh tế...
Kết phiên ngày 23/09, chỉ số S&P500 tiến 0,28% lên 5,718.57 điểm, chỉ số Dow Jones cộng 0,15% lên 42,124.65...
Hôm nay, Barclays đã đưa ra dự báo lạc quan về doanh số giao hàng của Tesla (TSLA.US) trong quý 3, dự kiến đạt 470.000...
Mức tăng của Bitcoin sau dữ liệu PMI của Hoa Kỳ đã bị xóa bỏ, Hiện tại, đồng tiền này vẫn đang duy trì trong kênh...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURJPY với các...
Giá khí tự nhiên (NATGAS) đã tăng mạnh 3% trong phiên giao dịch hôm nay, mặc dù đà tăng đã...
Hoa Kỳ, Dữ liệu PMI tháng 9: PMI dịch vụ S&P Global: Thực tế 55,4. Dự kiến 55,3. Trước đó 55,7 PMI tổng...
Phố Wall mở phiên đầu tuần với diễn biến trái chiều Deutsche Bank điều chỉnh xếp hạng đối với cổ phiếu của BNY Mellon Intel (INTC.US)...
Tuần trước, nhà đầu tư đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trên thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính...
Các số liệu kinh tế mới nhất từ Đức và Khu vực Eurozone cho thấy một bức tranh ảm đạm, với chỉ số PMI sản xuất và tổng hợp đều giảm...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Nguyên nhân vàng phá đỉnh lịch sử và triển...
Dữ liệu PMI của Anh thấp hơn dự kiến nhưng vẫn ở trên mức mở rộng (trên 50 điểm). Đồng GBP tăng vọt sau khi dữ liệu được công bố. Anh,...
