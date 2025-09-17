Tin đầu ngày (02.02.2024): Phố Wall tăng trưởng trước BCTC của Amazon, Meta và Apple📣
Kết phiên ngày 01/02, chỉ số Dow Jones tăng 0,97% thiết lập cột mốc mới trong lịch sử của chỉ số, đồng thời cũng xoá...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 2,18 USD (dự kiến 2,11 USD) Doanh thu: 119,58 tỷ USD (dự kiến 117,97 tỷ USD) iPhone: 69,70...
Điểm nổi bật trong báo cáo: Thu nhập vượt trội: EPS 5,33 USD cao hơn dự kiến 4,91 USD, vượt kỳ vọng 9%. Tăng trưởng...
Những điểm nổi bật trong BCTC Q4 của Amazon: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,00 USD (dự kiến 0,79 USD) - mức tăng trưởng...
Cổ phiếu của Amazon, Meta và Apple đang tăng giá ngay trước khi công bố báo cáo thu nhập quý 4/2023 (sau khi đóng...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 1: PMI Sản xuất Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ: Thực tế 50,7; Dự báo...
Alphabet đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 vào thứ Ba Nhìn chung kết quả của công ty đều...
20:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế 224K; Dự báo...
Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2024 vào lúc 19:00...
Chiều nay, NATGAS đã tăng gần 1% sau khi phản ứng với vùng hỗ trợ quan trọng, được thiết lập bởi mức đáy ngắn hạn từ cuối tháng...
Dữ liệu lạm phát CPI flash từ khu vực đồng euro được công bố hôm nay lúc 17:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Cuộc họp FOMC ngày hôm qua và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Fed Powell có thể được xem là "diều...
Lịch kinh tế trong phiên Âu hôm nay chủ yếu là các số liệu PMI sản xuất trong tháng 1. Tuy nhiên, phần lớn...
Riksbank đã công bố quyết định lãi suất đầu tiên của năm 2024 vào hôm nay lúc 15:30 giờ VN. Lãi...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy sự suy yếu Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định lãi...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Rạng sáng hôm nay theo giờ VN, cuộc họp chính sách đầu...
FOMC giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,50%, phù hợp với dự kiến Việc đề cập đến thắt chặt chính sách bổ...
Fed đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25-5,50% tại cuộc họp đầu tiên vào năm 2024, phù hợp với dự...
Tuyên bố của FOMC trong cuộc họp tháng 1 có thể được xem là "diều hâu". Các nhà đầu tư kỳ vọng...
