Cập nhật mới nhất: Đức công bố dữ liệu Ifo vượt kỳ vọng
Viện Ifo của Đức đã phát hành một bộ chỉ số mới hôm nay lúc 9:00 sáng BST (3:00 chiều VN). Chỉ số môi...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Chỉ số DAX (DE30) đã bắt đầu tuần mới với mức tăng nhẹ trước khi giảm tốc dần. Hiện chỉ số đã...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần - Nikkei...
Cuộc đua marathon về quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương trong tháng Chín đã qua...
Kết thúc ngày giao dịch cuối tuần, dù phố Wall đã có khởi đầu tích cực với Nasdaq có lúc tăng...
Cisco Systems (CSCO.US) đã thông báo mua lại công ty an ninh mạng Splunk với giá kỷ lục 28 tỷ USD, ở mức 157 USD/cổ phiếu, đánh...
Hoa Kỳ đã công bố các chỉ số PMI tháng 9 vào lúc 8:45 tối (giờ Việt Nam) hôm nay. Thị trường đang hồi...
Thị trường chứng khoán Châu Âu đang giảm điểm DE30 bật ra khỏi hỗ trợ quan trọng Hapag-Lloyd sụt giảm khi bị USD khuyến nghị...
📊 Khuyến nghị: 💲 SELL GOLD: 1927 ❌ SL: 1929 ✔️ TP: 1923 ✔️ TP2: 1919 *Chú ý quản lý chặt chẽ rủi ro trong thời...
IFR khuyến nghị thực hiện một vị thế bán trên cặp tiền tệ này với các mức sau: Entry (điểm vào lệnh): 0.8689 Take...
Quyết định giữ nguyên lãi suất của BoJ cũng đã đánh dấu sự kết thúc cho một tuần biến động với loạt chính...
Đức: PMI sản xuất: 39,8 (dự kiến: 39,5; trước đó: 39,1) PMI dịch vụ: 49,8 (dự kiến: 47,1; trước đó: 47,3) Pháp: PMI...
Pháp - Chỉ số PMI trong tháng 9. Sản xuất. Thực tế: 43,6. Dự báo: 46; Trước đây: 46 Dịch vụ. Thực tế: 43,9....
Cuộc họp báo của Thống đốc BoJ - ông Ueda vừa mới bắt đầu và ông chủ ngân hàng BoJ sẽ bình luận về quyết...
Doanh số bán lẻ tại Vương quốc Anh tháng 8 (hàng tháng): 0,4%. Dự báo: 0,5%. Trước đó: -1,2% Doanh số bán...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones rớt 1.08%, S&P 500 lùi 1.64% và Nasdaq mất...
Các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đang giao dịch trái chiều hôm nay trong bối cảnh...
Tâm lý lo ngại rủi ro sau quyết định FOMC tiếp tục gây áp lực lên tài sản rủi ro như cổ phiếu....
IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 0.6414 Chốt lời:...
