Cập nhật: Anh tiếp tục cân nhắc kế hoạch cắt giảm thuế
Chủ đề về việc cắt giảm thuế ở Anh gần đây đang tạo ra rất nhiều sự quan tâm. Thủ tướng Truss hôm nay xác nhận rằng bà...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Doanh số bán lẻ tháng 9: 0,0% so với tháng trước (dự kiến: 0,2% MoM; trước: 0,3% moM) Doanh số bán...
Hôm nay, năm ngân hàng lớn của Mỹ đã phát hành báo cáo tài chính quý 3 năm 2022...
Financial Times báo cáo rằng Bộ trưởng Tài chính của Anh Kwasi Kwarteng có khả năng bị sa thải. Ngoài ra,...
Hungary đã đưa ra quyết định khẩn cấp về việc giới thiệu một công cụ mới dưới hình thức lãi suất tiền gửi qua đêm là...
US500 đã giảm mạnh sau khi số liệu CPI của Mỹ được công bố vào hôm qua (theo giờ BST), tuy nhiên đà giảm đã...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ Báo cáo thu nhập...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đóng cửa phiên giao dịch hôm qua trong tâm trạng rủi ro và tâm...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng lớn bất chấp số liệu lạm phát tiêu dùng cao...
Phố Wall đang hồi phục sau những đợt giảm sâu đầu phiên. Các chỉ số chính đang tăng điểm bất chấp khả năng lạm phát...
Giá cổ phiếu Domino's Pizza's (DPZ.US) hôm nay tăng gần 10% bất chấp kết quả tài chính trái chiều. Thu nhập trên...
Như Reuters đã đưa tin, mô hình mới của ECB, được gọi là Target-Consistent Terminal Rate, cho thấy Ngân hàng Trung...
Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 19,000 USD và Ethereum đang giao dịch dưới 1,230 USD sau dữ liệu lạm phát tiêu...
Vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN), thị trường đã biết được dữ liệu lạm phát được dự đoán cao từ Hoa Kỳ. Cả chỉ số...
Cổ phiếu của Walgreens (WBA.US) đã tăng gần 7,0% trong thời gian ngắn trước khi phiên giao dịch bắt đầu sau khi nhà điều hành...
Quỹ tương hỗ quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock (BLK.US) đã mở đầu mùa thu nhập trong lĩnh vực tài chính...
Báo cáo lạm phát tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Hoa Kỳ đã được phát hành. Toàn...
Báo cáo CPI của Hoa Kỳ cho tháng 9 dự kiến vào 1:30 chiều BST (7:30 tối VN) là một điểm quan trọng trong lịch...
Chính phủ Anh sắp thay đổi cách tiếp cận ngân sách “mini” theo một cách lớn hơn. Chính phủ sẽ...
