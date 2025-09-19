Bản tin ngày 21.06.2022
Các chỉ số Châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch tiền mặt hôm nay. Nikkei tăng 2%, S&P/ASX 200 tăng 1,3%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8579 Chốt...
Thị trường dầu đang chịu áp lực từ các thông tin về nguồn cung và cầu: Những lo ngại liên quan đến suy giảm...
Thị trường tiền điện tử đã có một ngày cuối tuần khá kịch tính, mặc dù thị trường đã thấy nỗ lực...
Các nhà đầu cơ giá tăng tiền điện tử đã có một tuần tồi tệ với đợt bán tháo lớn trên thị trường...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Các nhà đầu tư Mỹ nghỉ lễ Chỉ số PMI sơ bộ, biểu điều...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần. Nikkei giảm 1%, S&P/ASX 200 giảm 0,6%...
Thị trường đã kết thúc một tuần giao dịch thống trị bởi các ngân hàng trung ương. Fed đưa ra đợt tăng lãi suất...
Chứng khoán Châu Âu cố gắng khôi phục từ đợt giảm hôm qua DE30 vẫn di chuyển dưới mức đóng cửa hôm...
Mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản bất ngờ từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) vào hôm qua đã kích hoạt các...
Các chỉ số Mỹ đã giảm điểm trong phiên hôm qua với Dow Jones giảm 2,42% và phá vỡ dưới ngưỡng 30,000 điểm. S&P...
Hoa Kỳ vừa đây đã công bố gói dữ liệu trái chiều và con số đưa ra cho thấy một triển vọng ảm đạm: Đơn...
Thị trường đã mong đợi mức tăng 1,25% nhưng sau những điều bất ngờ hawkish từ Fed và quyết định đáng chú ý là...
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) được phần lớn thị trường kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất và chỉ đánh dấu việc...
Ngân hàng trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ được mong đợi sẽ giữ nguyên...
FOMC đã quyết định đưa ra mức tăng 0,75% vào hôm qua (rạng sáng giờ VN), cao hơn mức kỳ vọng ban đầu. Lãi suất...
Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vừa công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình. Ngân hàng...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể kích hoạt các động thái lớn trên thị trường dầu...
Hôm nay, ECB đã công bố một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình thị trường trong bối cảnh các dự báo...
