Zoom công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ USD
Cổ phiếu của Zoom Video (ZM.US) đã giảm tới 6% trước giờ mở cửa phiên giao dịch sau khi công ty tổ chức hội nghị truyền hình...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường toàn cầu đang giao dịch khá ảm đạm trong ngày hôm nay. Sự biến động trên thị trường tiền điện tử cũng...
Bắp: Lần đầu tiên kể từ năm 2014, giá bắp vượt ngưỡng 500 cent/giạ Lần tăng giá này tương tự như năm 2007-2008...
Thị trường Châu Âu giao dịch đi ngang DE30 gần mức thấp hàng ngày do tin đồn các lệnh lockdown kéo dài Deutsche...
Platinum đang giao dịch cao hơn 3% trong ngày hôm nay sau khi thử nghiệm mức hỗ trợ quan trọng ở $1.000/ounce. Kim loại công nghiệp...
Thị trường Châu Âu bắt đầu phiên cao hơn Đảng Dân chủ bỏ phiếu về nghị quyết Tu chính án thứ 25 6 bài...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thấp hơn trong đó cổ phiếu công nghệ bị ảnh...
Chị trường chứng khoán châu Âu ảm đạm vào đầu tuần Hoa Kỳ gỡ bỏ các hạn chế lên Đài Loan Tổng thống...
Chứng khoán Châu Âu khởi động tuần mới với các lưu ý tiêu cực Mỹ dỡ bỏ các hạn chế Đài...
Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, tình trạng bán tháo trên thị trường vàng gia tăng. Tuy nhiên,...
Cổ phiếu của NIO (NIO.US) tăng hơn 10% sau khi Giám đốc điều hành William Li thông báo rằng công ty quyết định bắt đầu...
Sau khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay tại Mỹ, có thể quan sát thấy cổ phiếu Twitter giảm mạnh. Công ty đã mất tới...
Goldman Sachs từ lâu đã dự đoán giá hàng hóa tăng cao hơn. Năm ngoái, ngân hàng cho...
Đảng Dân chủ sẽ cố gắng lật đẩy Trump trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tu chính án thứ 25 không thể được viện dẫn Quá...
Cổ phiếu của JD (JD.US) tăng 4,5% lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi báo cáo doanh số bán hàng tăng mạnh...
Thị trường Châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 giảm xuống dưới 14.000 điểm Ngân hàng Commerbank tăng trích lập...
Tâm trạng bán tháo các sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao xảy ra trên khắp thế giới Biden...
Mặc cho một bản tin NFP vô cùng đáng thất vọng vào tối ngày 8/1/2021 (Số lượng việc làm mới giảm đến 140 ngàn,...
