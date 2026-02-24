شرح صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية: صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) كبدائل لصناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)

هل تبحث عن طريقة للحصول على تعرض لعملة البيتكوين أو العملات البديلة دون إدارة المحافظ أو التداول في منصات تداول العملات الرقمية؟ تعرّف على كيفية عمل صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) الخاصة بالعملات الرقمية، لماذا تختلف عن صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)، و كيف يمكن أن تساعدك في التنقل في عالم العملات الرقمية بثقة. تعمّق الآن في دليلنا الشامل.

تحولت العملات الرقمية من ابتكار هامشي إلى فئة أصول معترف بها. لكن على الرغم من الاهتمام المتزايد، يتردد العديد من المستثمرين في شراء العملات الرقمية مباشرة من منصات تداول العملات الرقمية بسبب مخاوف الأمان، التعقيد، أو عدم اليقين التنظيمي. هنا تأتي المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) مثل صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs).

في هذه المقالة، سوف نستعرض البدائل لشراء العملات الرقمية مباشرة. ستتعلم الفروق بين صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) الخاصة بالعملات الرقمية، كيفية عملها، و ما يجب مراعاته قبل استخدامها للحصول على تعرض لعملة البيتكوين و العملات البديلة.

أهم النقاط

توفر صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) تعرضًا غير مباشر للعملات الرقمية دون امتلاكها فعليًا.

يتم تداول هذه المنتجات في البورصات التقليدية، و ليس على منصات تداول العملات الرقمية.

على عكس صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)، تتعقب صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) الأصول غير المالية و يتم هيكلتها بشكل مختلف.

تقلل من خطر الاحتيال في منصات تداول العملات الرقمية و تلغي الحاجة إلى إدارة المفاتيح الخاصة.

مثالية للمبتدئين أو المستثمرين التقليديين الذين يبحثون عن البساطة و الوضوح التنظيمي.

طرق بديلة للاستثمار في العملات الرقمية

ليس الجميع مستعدًا لفتح محفظة للعملات الرقمية أو التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية المتقلبة. لحسن الحظ، هناك عدة طرق بديلة للحصول على تعرض للعملات الرقمية:

صناديق الإستثمار المتداولة للعملات الرقمية (Crypto ETFs): متاحة في بعض المناطق، لكنها تعتمد غالبًا على العقود الآجلة و لها وجود محدود في أوروبا.

صناديق السندات المتداولة للعملات الرقمية (Crypto ETNs): أدوات ديون يتم تداولها في البورصات، تحاكي أداء عملة معينة.

صناديق السلع المتداولة للعملات الرقمية (Crypto ETCs): هياكل تشبه السلع تقدم تتبعًا سعريًا 1:1 للأصول الرقمية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم.

الشركات المتداولة علنًا في مجال العملات الرقمية: تعرض غير مباشر من خلال شركات مثل كوينبايس (Coinbase) و مايكرو ستراتيجي (MicroStrategy) أو شركات التعدين.

صناديق الإستثمار المتداولة في سلاسل الكتل (Blockchain ETFs): تعرض أوسع لصناعة سلاسل الكتل، و ليس للعملات الرقمية نفسها.

ما هي صناديق السندات المتداولة للعملات الرقمية (ETN) / صناديق السلع المتداولة للعملات الرقمية (ETC)؟

بينما تُعد صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) الشكل الأكثر شيوعًا من صناديق المنتجات المتداولة (ETPs)، غالبًا ما يتم إطلاق المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية كصناديق سندات متداولة (ETNs) أو صناديق سلع متداولة (ETCs) بسبب الهياكل القانونية و تصنيف الأصول.

صناديق السندات المتداولة (ETNs - Exchange-Traded Notes): ورقة مالية قائمة على الدين تصدرها جهة مصرفية أو مؤسسة مالية. تتبع أداء عملة رقمية، لكنها مدعومة بالجدارة الائتمانية للجهة المُصدِرة، و ليس من خلال الاحتفاظ بالأصل نفسه.

صناديق السلع المتداولة (ETCs - Exchange-Traded Commodities): يتم هيكلتها على غرار أدوات السلع، و عادةً ما تحتفظ صناديق السلع المتداولة (ETCs) الخاصة بالعملات الرقمية بالأصل الرقمي الأساسي (أو نسخة اصطناعية منه) و تتتبعه بنسبة 1:1. العديد منها مدعوم فعليًا بالأصل.

على عكس صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)، تُستخدم صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) بشكل شائع في أوروبا لتوفير وصول منظم إلى سوق العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر.

مزايا و عيوب صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية

المزايا:

مدرجة في بورصات خاضعة للتنظيم: يتم تداولها مثل أي سهم أو صندوق من صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs).

لا حاجة لمحفظة: لا حاجة لإدارة المفاتيح الخاصة أو تنزيل التطبيقات.

عدم وجود مخاطر احتيال من منصات التداول: يتم الاحتفاظ بالأصول لدى جهات حفظ مؤسساتية.

أسهل في إعداد التقارير الضريبية: مدمجة ضمن أنظمة الوساطة التقليدية.

تنظيم أوضح (في العديد من الحالات): خاصة في أسواق الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة.

العيوب:

مخاطر الجدارة الائتمانية للجهة المُصدِرة (لصناديق السندات المتداولة (ETNs) فقط): تعتمد صناديق السندات المتداولة (ETNs) على الوضع المالي للجهة المُصدِرة.

الرسوم: تُطبق رسوم إدارة تقلل من صافي العوائد.

ليست دائمًا مدعومة بنسبة 1:1: تستخدم بعض المنتجات المشتقات أو التتبع الاصطناعي.

توافر محدود في السوق: لا يتيح كل وسيط أو كل منطقة إمكانية الوصول إليها.

لا توجد حقوق حوكمة: أنت لا تمتلك العملة الرقمية فعليًا، لذلك لا يمكنك الاستفادة من التخزين (Staking) أو التصويت.

أشهر صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية

إذا كنت تبحث عن تعرض للعملات الرقمية دون الاحتفاظ بمحافظ رقمية أو استخدام منصة تداول، فهناك عدة منتجات منظمة متاحة للمستثمرين الأوروبيين. دعنا نستعرض خمسًا من أكثر الخيارات الموثوقة في السوق:

فان إيك بيتكوين إي تي إن (ISIN: DE000A28M8D)

يتتبع السعر في التداول الفوري لعملة البيتكوين

مدعوم ماديًا بنسبة 100%؛ يتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين في تخزين بارد

مُدرج في دويتشه بورزه إكسترا (Deutsche Börse Xetra)

سيولة عالية و مثالي للحصول على تعرض بسيط و منظم لعملة البيتكوين

نسبة إجمالي مصروفات منخفضة (TER): حوالي 1.00%

فان إيك إيثيريوم إي تي إن (ISIN: DE000A3GPSP7)

يوفر تعرضًا مباشرًا للإيثيريوم (ETH)

مدعوم ماديًا ويتم تخزينه بأمان

نفس الهيكل الموثوق مثل منتج بيتكوين

مُدرج ويتم تداوله عبر البورصات الأوروبية الرئيسية

مناسب لمستثمري الإيثيريوم على المدى الطويل الذين يتجنبون تعقيد المحافظ

فان إيك كريبتو ليدرز إي تي إن (ISIN: DE000A3GWEU3)

صندوق سندات متداولة (ETN) متنوع يتتبع عدة عملات رقمية رائدة

مثالي لمن يسعون إلى تعرض متنوع لأسواق العملات الرقمية في منتج واحد

يستند إلى مؤشر إم في آي إس كريبتو كومبير كريبتو ليدرز (MVIS CryptoCompare Crypto Leaders Index)

مدعوم ماديًا و مضمون بالكامل

يوفر تعرضًا لعملة البيتكوين و العملات البديلة ضمن أداة واحدة

جالاكسي ديجيتال فيزيكال بيتكوين إي تي سي (ISIN: DE000A3GK2N1)

أحد صناديق السلع المتداولة (ETCs) القليلة المدعومة ماديًا من قبل جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital)

يتم تخزين عملة البيتكوين في محافظ باردة آمنة

شفافية يومية بشأن قيمة الأصول و الدعم

مُدرج في إكسترا (Xetra)، و متاح بسهولة للحسابات الفردية و المؤسساتية

مدعوم من مؤسسة مالية معروفة تركز على العملات الرقمية

جالاكسي ديجيتال فيزيكال إيثيريوم إي تي سي (ISIN: DE000A3GK2M3)

يوفر تعرضًا مباشرًا للإيثيريوم (ETH) و مدعوم ماديًا

مثل نظيره الخاص بعملة البيتكوين، تم تصميمه مع وضوح تنظيمي و أمان الأصول في الاعتبار

تقارير شفافة و هيكل متاح للحسابات الفردية

يوفر بديلاً متوافقًا و بسيطًا للاحتفاظ بالإيثيريوم مباشرة

العملات البديلة مقابل البيتكوين

تهيمن عملة البيتكوين على صناديق السلع المتداولة (ETCs) و صناديق السندات المتداولة (ETNs) للعملات الرقمية، لكن المزيد من الجهات المُصدِرة توفر الآن وصولًا إلى الإيثيريوم، سولانا، و عملات بديلة أخرى.

البيتكوين: أكثر منتجات صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية توفرًا؛ و يُعتبر ذهبًا رقميًا.

الإيثيريوم: يزداد شيوعًا للتعرض للعقود الذكية.

العملات البديلة (مثل ADA، SOL، و DOT): متاحة عبر بعض صناديق السندات المتداولة (ETNs) / صناديق السلع المتداولة (ETCs)، لكنها غالبًا أكثر تقلبًا.

يمكن تحقيق التنويع عبر عدة صناديق منتجات متداولة (ETPs)، لكن كل منها يحمل ملفات مخاطر مختلفة. يبدأ معظم المستثمرين بصناديق السندات المتداولة (ETNs) أو صناديق السلع المتداولة (ETCs) الخاصة بعملة البيتكوين أو الإيثيريوم.

صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية مقابل الاستثمار المباشر في العملات الرقمية: ما هي الفروقات الرئيسية؟

يمكن الاحتفاظ بالعملات الرقمية مباشرة عبر منصات التداول أو الوصول إليها بشكل غير مباشر عبر منتجات مدرجة مثل صناديق السندات المتداولة (ETNs - Exchange-Traded Notes) أو صناديق السلع المتداولة (ETCs - Exchange-Traded Commodities). لكن كيف تقارن هذه الخيارات؟

الفروقات الرئيسية

الملكية: يمنحك الاستثمار المباشر في العملات الرقمية ملكية كاملة للأصل الرقمي، والذي غالبًا ما يتم تخزينه في محفظة شخصية أو حساب في منصة تداول. أما مع صناديق السندات المتداولة (ETNs) أو صناديق السلع المتداولة (ETCs)، فأنت لا تمتلك العملة الرقمية نفسها — بل تحصل على تعرض لتحركات سعرها.

الأمان و الحفظ: واجهت منصات التداول عمليات اختراق و مشكلات تنظيمية. أما صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs)، فيتم تداولها في بورصات منظمة و غالبًا ما تستخدم مزودي حفظ من الدرجة المؤسسية، مما يوفر مستوى أعلى من الأمان للمستثمرين التقليديين.

التنظيم: عادةً ما تكون صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية منظمة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، و مُدرجة في بورصات مثل دويتشه بورزه إكسترا (Deutsche Börse Xetra) أو سيكس سويس إكستشينج (SIX Swiss Exchange) أو يورونكست (Euronext)، بينما قد يتضمن الاستثمار المباشر منصات غير منظمة أو محافظ دون حماية للمستثمر.

التعقيد: قد تكون إدارة المفاتيح الخاصة، المحافظ، و المصادقة الثنائية مرهقة للمبتدئين. تزيل صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) هذا العبء — دون محافظ أو كلمات مرور.

السيولة وإمكانية الوصول: يمكن شراء و بيع صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) تمامًا مثل الأسهم، مباشرة من حساب الوساطة الخاص بك. هذا يجعلها متاحة عبر البنية التحتية المالية التقليدية، و مفيدة بشكل خاص لحسابات التقاعد أو المحافظ المحافظة.

الضرائب و التقارير: غالبًا ما توفر صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) توثيقًا ضريبيًا أسهل و وضوحًا أكبر مقارنة بالمحافظ اللامركزية، التي قد تتطلب تتبعًا معقدًا لمعاملات التحويل بين العملات الرقمية.

كيف يتم تنظيم صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية؟

من المزايا الرئيسية لصناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية أنها تخضع لمعايير تنظيمية واضحة — خاصة مقارنة بفوضى بعض منصات التداول. لكن ماذا يعني ذلك فعليًا للمستثمر؟

في أوروبا:

عادةً ما يتم إدراج صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية في بورصات منظمة مثل دويتشه بورزه إكسترا (Deutsche Börse Xetra)، سيكس سويس إكستشينج (SIX Swiss Exchange)، أو يورونكست (Euronext). هذا يعني أنها يجب أن تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي المالية، بما في ذلك توجيه MiFID II و لائحة المنتجات الاستثمارية و التأمينية المعبأة للمستهلكين (PRIIPs)

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

المنتجات شفافة، مع نشر نشرات إصدار واضحة

يجب على الجهات المُصدِرة الإفصاح عن المخاطر والهياكل

الأصول الأساسية (في حالة صناديق السلع المتداولة (ETCs)) غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها في تخزين بارد آمن من قبل جهات حفظ مرخصة

المنتجات غالبًا ما تكون مؤهلة للمستثمرين الأفراد و حسابات التقاعد

في المقابل، قد تكون منصات تداول العملات الرقمية المباشرة قائمة في ولايات قضائية خارجية، و تفتقر إلى تأمين المستثمر، أو معرضة لخطر الإيقاف المفاجئ أو الاختراق — كما حدث في حالات فشل سابقة لبعض المنصات.

عالميًا:

بعض صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية مدرجة أيضًا عبر إدراج مزدوج أو متوافقة مع معايير صناديق الاستثمار الجماعية للمتعاملين بالتجزئة المنسقة (UCITS)، رغم أن موافقة UCITS ليست معيارًا شائعًا بعد للعملات الرقمية بسبب قيود التقلب. مع ذلك، يُنظر إلى الإطار الأوروبي على أنه من أكثر البيئات قوة في العالم للتعرض المنظم للعملات الرقمية.

حقائق مثيرة للإهتمام

تُعتبر صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية سلعًا في أوروبا، و من هنا جاء تصنيفها — على غرار صناديق الذهب. تُعد ألمانيا و سويسرا من الأسواق الرائدة لصناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية، حيث توفران مجموعة واسعة من الأدوات المنظمة. لا تدفع صناديق السندات المتداولة (ETNs) للعملات الرقمية فوائد، على عكس بعض صناديق السندات المتداولة (ETNs) التقليدية القائمة على الدخل. تحمل صناديق السندات المتداولة (ETNs) مخاطر الجهة المُصدِرة، بينما تكون صناديق السلع المتداولة (ETCs) عادةً مضمونة أو مدعومة بعملات رقمية محفوظة في تخزين بارد. في عام 2020، تم إطلاق أول صندوق سلع متداول (ETC) لعملة البيتكوين يتم تسويته مركزيًا في دويتشه بورزه (Deutsche Börse)، مما عزز الشفافية و السيولة. غالبًا ما تكون صناديق السندات المتداولة (ETNs) وصناديق السلع المتداولة (ETCs) مؤهلة لحسابات ذات مزايا ضريبية في العديد من الولايات القضائية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.

نبذة تاريخية و أبرز المحطات

2018: إدراج أول صندوق سندات متداول (ETN) لعملة البيتكوين في السويد.

2019: إطلاق صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية في ألمانيا.

2020: أوروبا تتصدر عالميًا في منتجات صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية المدرجة.

2021: ارتفاع في صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) القائمة على العملات البديلة.

2023: إدراج أكثر من 80 منتجًا من صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) للعملات الرقمية في أوروبا وحدها.

2024: تتجاوز أحجام تداول صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية نظيرتها للذهب في بعض البورصات.

شرح المصطلحات: صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية

صندوق السندات المتداول للعملات الرقمية (Crypto ETN - Exchange-Traded Note): ورقة مالية قائمة على الدين تحاكي أداء عملة رقمية. مدعومة بالجدارة الائتمانية للبنك المُصدِر — و ليس من خلال الاحتفاظ بالعملة نفسها.

صندوق السلع المتداول للعملات الرقمية (Crypto ETC - Exchange-Traded Commodity): منتج مدعوم ماديًا يتتبع سعر عملة رقمية. على غرار صناديق الذهب، غالبًا ما يكون مضمونًا بعملات محفوظة في تخزين بارد.

صندوق المنتجات المتداول (ETP - Exchange-Traded Product): مصطلح عام يشمل صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs)، صناديق السندات المتداولة (ETNs)، و صناديق السلع المتداولة (ETCs) التي يتم تداولها في البورصات و توفر تعرضًا لفئات أصول مختلفة.

مخاطر الجهة المُصدِرة: خطر تعثر البنك أو المؤسسة التي تقف وراء صندوق السندات المتداولة (ETN)، و هو ما لا ينطبق على صناديق السلع المتداولة (ETCs) المدعومة ماديًا.

التخزين البارد: طريقة عالية الأمان (لكنها ليست خالية من المخاطر) لتخزين العملات الرقمية دون اتصال بالإنترنت — يستخدمها مزودو صناديق السلع المتداولة (ETCs) للاحتفاظ بالعملات الفعلية الداعمة للمنتج.

خطأ التتبع: الفرق بين أداء المنتج و سعر الأصل الرقمي الفعلي. يكون منخفضًا في صناديق السندات المتداولة (ETNs) / صناديق السلع المتداولة (ETCs) المُدارة بكفاءة.

ملخّص

توفر صناديق السندات المتداولة (ETNs) و صناديق السلع المتداولة (ETCs) للعملات الرقمية تعرضًا سهل الوصول و يتم تداولها في البورصة للعملات الرقمية دون تعقيد المحافظ أو المنصات غير المنظمة. على الرغم من أنها لا توفر ملكية مباشرة أو مزايا التخزين (Staking)، فإنها تبسّط الوصول و تعزز الشفافية للعديد من المستثمرين — خاصة في أوروبا.

إن فهم كيفية عمل هذه البدائل يمكن أن يساعدك على التنقل في عالم الأصول الرقمية بثقة أكبر و بجهد أقل. قد لا تكون هذه الأدوات مثالية لكل مستثمر، لكنها تمثل جسرًا قويًا بين التمويل التقليدي و عالم العملات الرقمية.

