شرح عمليات الإحتيال في العملات الرقمية المشفّرة: كيف ترصد و تتجنّب فخاخ التداول الشائعة؟

ابقَ آمنًا في غابة العملات الرقمية المشفرة مع هذا الدليل الواضح و البشريلاكتشاف عمليات الاحتيال. تعلّم الإشارات، تجنب الفخاخ، و تداول بثقة.

العملات الرقمية المشفرة تشبه الجزء الجامح من العالم المالي. إنها سريعة، مثيرة، مليئة بالإمكانات، و لسوء الحظ مليئة أيضًا بأشخاص يحاولون فصلك عن أموالك بأكثر الطرق إبداعًا ممكنة.

إذا سبق لك أن نظرت إلى عملة و عدت بعوائد 100 ضعف، أو شاهدت مؤثرًا لامعًا يروّج لـ "فرصة سرية"، أو انضممت إلى مجموعة على تيليغرام حيث يبدو أن الجميع "يطبعون المال" سواك، فأنت بالفعل اقتربت من عالم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة.

الجزء المؤلم هو التالي: ضحايا أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة ليسوا أغبياء عادةً. بل غالبًا ما يكونون أذكياء، فضوليين، و طموحين أرادوا ببساطة تنمية مدخراتهم بسرعة أكبر. المشكلة ليست في الذكاء. المشكلة في علم النفس — الطمع، الخوف من تفويت الفرصة، الضغط الاجتماعي، و وهم أن "هذه المرة مختلفة".

عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية المشفرة تعرف تمامًا كيف تخاطب عواطفك.

تعدك بالأمان عندما تكون خائفًا.

تعدك بالسرعة عندما تكون غير صبور.

تعدك بالمال السهل عندما تكون متعبًا من العمل الشاق لتحقيق نتائج بطيئة.

رأيت أصدقاء يقعون في منصات تداول مزيفة، برامج "عوائد مضمونة"، و مخططات الضخ و التفريغ في العملات الرقمية المشفرة التي بدت "واضحة" فقط بعد أن انهار كل شيء. بعضهم خسر بضع مئات من الدولارات. و بعضهم خسر مدخراته بالكامل.

هذا الدليل ليس هنا لإخافتك من العملات الرقمية المشفرة. إنه هنا لمساعدتك على بناء جدار حماية ذهني، حتى عندما يصل عرض لامع إلى بريدك الإلكتروني أو رسائلك الخاصة، لا تتجمد، لا تقع في الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، و لا ترسل المال إلى شخص غريب فقط لأن المخطط بدا مقنعًا.

أهم النقاط

أخطر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة تعمل من خلال التلاعب بالعواطف مثل الخوف، الطمع، و الاستعجال ، و ليس فقط باستخدام حيل تقنية معقدة.

أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة تعد عادةً بعوائد مضمونة، أو استراتيجيات سرية، أو أرباح "خالـية من المخاطر" لا يمكن لأي متداول أو مستثمر حقيقي أن يعد بها.

معظم عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية المشفرة تستخدم الدليل الاجتماعي — تقييمات مزيفة، مؤثرين، روبوتات، و مجموعات دردشة — لتجعلك تشعر أن الجميع يحقق أرباحًا بالفعل.

المخططات الكلاسيكية مثل الضخ و التفريغ في العملات الرقمية المشفرة تعتمد على الضجة يتبعها خروج صامت، تاركة المشترين المتأخرين مع خسائر كبيرة بينما يغادر المطلعون بالأرباح.

عادات بسيطة مثل التحقق من التراخيص، التأكد من مصداقية المنصات، البحث عن الفرق، و عدم إرسال الأموال تحت ضغط الوقت يمكن أن تحميك من غالبية عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة.

تعلّم كيفية اكتشاف فخاخ التداول لا يتعلق بالأمان فقط، بل بسيكولوجية التداول — البقاء هادئًا، متشككًا، و صبورًا في سوق مبني على الإثارة.

ما هي عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة؟

عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة هي مخططات خادعة مصممة لسرقة أموالك تحت غطاء فرصة مشروعة في العملات الرقمية المشفرة. أحيانا تبدو كبرامج استثمارية. أحيانا تبدو كروبوتات تداول. و أحيانا تبدو كأشخاص ودودين يعرضون المساعدة. الإبداع فيها مثير للإعجاب — بطريقة مخيفة قليلًا.

الفكرة الأساسية دائمًا واحدة:

يعدونك بشيء لا يستطيع السوق الحقيقي تقديمه.

مال سريع. أرباح مضمونة. بلا مخاطر. دون حاجة إلى معرفة.

لو كانت العملات الرقمية المشفرة سحرية فعلًا إلى هذا الحد، لكان الجميع متقاعدين بالفعل على شاطئ ما يشربون عصير الأناناس.

عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة تستغل علم النفس البشري، لا آليات السوق. تعتمد على الاستعجال، بناء الثقة، الضغط الاجتماعي، و المكافآت اللامعة. بمجرد أن تبدأ في ملاحظة هذه الأنماط، يصبح اكتشاف الاحتيال أسهل بكثير.

كيف تعمل عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة في الواقع؟

إليك الجزء الذي يسيء معظم المبتدئين فهمه. عمليات الاحتيال لا تبدأ بمظهر مريب. بل تبدأ بمظهر مفيد.

تنضم إلى مجموعة على ديسكورد. الجميع يبدو لطيفًا.

تتابع قناة تداول على تيليغرام. الناس ينشرون لقطات شاشة لأرباح.

ترى تغريدة من شخص يحمل علامة التوثيق الزرقاء يشرح "إيردروب" يحدث مرة في العمر.

و تفكر: "يبدو هذا شرعيًا، و إلا لماذا يوجد كل هؤلاء الناس هنا؟"

هذا بالضبط ما يريد المحتالون أن تفكر به.

يبنون المسرح أولًا: تقييمات مزيفة. نشاط دردشة مزيف. لوحات تداول مزيفة. ثم يسمحون لك بالدخول. يجب أن يبدأ دليل المبتدئين لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة من هنا، لأن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها تقريبًا جميع أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة. يجعلونك تشعر بالراحة. يكتسبون ثقتك تدريجيًا. و عندها فقط يطلبون منك إيداع المال.

لماذا تهم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة في مشهد الاستثمار اليوم؟

لا تزال العملات الرقمية المشفرة حديثة نسبيًا، حيث أنّها لا تمتلك نفس الضوابط الموجودة في التمويل التقليدي. لا يوجد موظف بنك يتحقق من التحويلات المشبوهة، و لا توجد جهة مركزية تعكس المعاملات. بمجرد أن يغادر المال محفظتك، يكون قد ذهب. لهذا السبب أصبح التعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية المشفرة تزداد ذكاءً، و تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بتضخيمها بسرعة أكبر. و الكثير من المتداولين الجدد ما زالوا يعتقدون أن العوائد العالية تأتي بسهولة.

فهم هذه العمليات لا يتعلق بالأمان فقط، بل بالاستقرار الذهني. يساعدك على البقاء متشككًا، صبورًا، و تحليليًا بدلًا من عاطفيًا.

تخيل أن شخصًا يعرض عليك سيارة رياضية جديدة مقابل 500 دولار. ستفترض فورًا أنها مزيفة. مع ذلك يختفي نفس المنطق عندما يعرض عليك أحدهم رمزًا رقميًا "سيحقق بالتأكيد 20 ضعفًا الأسبوع القادم". السبب بسيط: الطمع يتحدث بصوت أعلى من المنطق.

كيف يستخدم المحتالون علم النفس للتلاعب بالمتداولين: الفخاخ الخفية وراء كل عملية احتيال في العملات الرقمية المشفرة؟

نادرًا ما تنجح عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة لأن التقنية معقدة. بل تنجح لأن العقل البشري قابل للتنبؤ. يدرس المحتالون السلوك كما يدرس المتداولون الجيدون المخططات. يعرفون متى يكون الناس أكثر أملًا، وأكثر خوفًا، وأكثر ضعفًا. فهم هذه المحفزات النفسية يشبه تشغيل الأضواء في غرفة مظلمة. عندما ترى ما يحدث فعليًا، تتغير اللعبة بالكامل.

لماذا تجعل العواطف حتى المتداولين الأذكياء يتعثرون؟

لا يهم مدى خبرتك. عندما يكون المال على المحك، تصبح العواطف صاخبة. الطمع، الخوف، الحماس، الضغط، الأمل، و الإحباط. هذه المشاعر لا تظهر فقط على المخطط بل في قراراتك أيضاً. المحتالون يعرفون ذلك. يبنون استراتيجيتهم بالكامل حول هذه الأنماط العاطفية العالمية. على سبيل المثال:

عندما تنهار الأسواق، يبحث الناس عن الأمان، فيعرض المحتالون "عوائد مضمونة".

عندما ترتفع الأسواق بقوة، يخاف الناس من تفويت الفرصة، فيعرض المحتالون "فرصًا سرية".

عندما يشعر شخص بأنه عالق، يعرض المحتالون طرق "تعافٍ سريع".

الخدعة خفية. المحتالون لا يجبرونك على ارتكاب خطأ. بل يوجهونك خطوة بخطوة حتى يبدو القرار و كأنه قرارك أنت.

فخ الثقة الذي يجعل الناس عميانًا عن العلامات التحذيرية

الجزء المضحك و المحزن في آنٍ واحد بشأن عمليات الاحتيال هو أن الضحايا غالبًا ما يشعرون بالثقة قبل أن يُغلق الفخ مباشرةً. تأتي تلك الثقة من شعور مُصطنع بالتحقق. حيث يستخدم المحتالون:

انتصارات مزيفة،

لوحات تحكم مزيفة،

حماس مجتمع مزيف.

هكذا يشعر المبتدئ فجأة بأنه مستثمر خارق بعد تحقيق ربح مزيف صغير. تصبح الثقة بطانية دافئة، يسترخي العقل، و يضرب المحتال. الخلاصة هنا أن الثقة دون تحقق ليست ثقة أصلًا. إنها أدرينالين.

كيف يبني الضغط الاجتماعي وهم الأمان؟

تعرف ذلك الشعور عندما يبدو أن الجميع من حولك يؤمنون بشيء ما، فتبدأ بالتفكير أنه ربما عليك أن يؤمن به أيضًا؟ هذا هو تأثير الدليل الاجتماعي، حيث يستخدمه المحتالون كالجراح الذي يستخدم مشرطًا. ينشئون أنظمة كاملة من محادثات مُعدّة مسبقًا و حماس مزيف. تنضم إلى مجموعة تيليغرام (Telegram) و يبدو أن الناس هناك يطبعون المال كل صباح. تنضم إلى ديسكورد (Discord) و يتحرك الدردشة بسرعة لدرجة تفترض معها أن المجتمع حقيقي. لا يخطر ببالك أن نصف هؤلاء الأشخاص قد لا يكونون موجودين أصلًا. لهذا السبب يُعد مظهر المجتمع أحد أقوى الأدوات النفسية في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة. البشر لا يريدون أن يكونوا الشخص المتشكك الوحيد في غرفة مليئة بالمؤمنين، و المحتالون يعرفون ذلك، فيتأكدون من أن الغرفة تبدو مزدحمة.

حيلة الندرة التي تفرض قرارات اندفاعية؟

أحد أقوى المحفزات العاطفية هو الندرة. أدمغتنا تطورت لتتفاعل بسرعة عندما يكون الشيء محدودًا. يستخدم المحتالون رسائل مثل:

"تبقى 10 أماكن فقط"

"ينتهي العرض الليلة"

"يجب أن تتصرف قبل دخول الحيتان"

هذه المحفزات تخلق إحساسًا زائفًا بالاستعجال. يشعر المتداول بدفعة صغيرة من الذعر و يتصرف قبل أن يفكر. لا يوجد استثمار مشروع في العالم يتطلب منك اتخاذ قرار خلال خمس دقائق.

نظرة عميقة على "وهم المساعدة"

فخ نفسي نادرًا ما يُناقش هو وهم اللطف. غالبًا ما يبدو المحتالون داعمين. يكتبون رسائل طويلة، يجيبون على أسئلتك، بل و يتحدثون بلطف. يخلقون وهم أن هناك من يفهمك أخيرًا. أن هناك من يساعدك في بناء مستقبلك المالي. أن هناك من يريد لك الفوز. في الواقع، هذا هندسة عاطفية. المحتال يبني جسرًا مصنوعًا من تعاطف مزيف، تثق به أكثر لأنه يبدو إنسانيًا. و في اللحظة التي تثق بها، تخفض دفاعاتك، و عندها يطلب المال.

كيف تبني عقلية يصعب على المحتالين التلاعب بها؟

إذا كان المحتالون يستهدفون العواطف، فإن أفضل حماية هي الوعي العاطفي. ليس جنون الارتياب، و ليس الخوف، بل الوعي فقط. إليك تحولات ذهنية تجعلك أصعب خداعًا:

طوّر عادة الإبطاء

تنهار عمليات الاحتيال عندما تمنح نفسك وقتًا للتفكير. خذ ساعة. خذ يومًا. الوقت درعك.

تعامل مع كل وعد على أنه تسويق حتى يثبت العكس

افترض أن الضجة مجرد ضجة حتى يتم التحقق منها.

ابقَ راسخًا في الواقع بدلًا من الخيال

معظم عمليات الاحتيال تخاطب الأحلام لا المنطق.

لا تثق بأي شخص يحاول "مساعدتك على الثراء بسرعة"

النجاح الحقيقي يحتاج وقتًا. من يعرض اختصارات ليس صديقك.

تعلّم ملاحظة متى تكون عواطفك مرتفعة جدًا

إذا شعرت بالاستعجال أو الحماس أو اليأس، توقف. هذه هي اللحظة التي يتوقع فيها المحتالون أن تتصرف.

أكثر أنواع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة شيوعًا

لنجعل الأمر عمليًا و بسيطًا. هذه المخططات التي من المرجح أن تصادفها.

منصات تداول مزيفة

تبدو كمنصات حقيقية، كاملة بالمخططات و لوحات التحكم و "وكلاء دعم". تودع المال، تتداول قليلًا، و ربما ترى "أرباحًا". لكن عندما تحاول السحب، يتوقف كل شيء عن العمل. تخيل أن تتحقق من رصيدك و ترى أنك ربحت 1,200 دولار بين ليلة و ضحاها. تشعر بالحماس، الإندفاع، و قليل من الفخر. ثم تحاول السحب، و فجأة يُطلب منك دفع "رسوم تحرير" أو "ترقية مستوى الحساب". هذا فخ كلاسيكي.

مجموعات الضخ و التفريغ في العملات الرقمية المشفرة

هذه الوريث الروحي لفخاخ أسهم الملاليم. تنسق مجموعة لشراء رمز صغير، تروّج له بقوة، ثم يبيع المطلعون عند القمة. ينضم القادمون الجدد متأخرين و يشاهدون أموالهم تتبخر. يمكن التنبؤ بمخططات الضخ و التفريغ فقط بعد أن تخسر المال في واحدة منها. عندما تكون داخل الضجة، يبدو كل شيء و كأن العملة على وشك الوصول إلى القمر.

مؤثرون مزيفون

يستخدم المحتالون صورًا مسروقة، أو فيديوهات معدّلة، أو حسابات منتحلة. يعدون بإشارات، أو تقنيات سرية، أو برامج إرشاد. إذا وعدك مؤثر بعوائد مضمونة، فأنت لا تتحدث مع متداول محترف. بل مع محتال يملك ميزانية تسويقية.

عمليات احتيال استثمارية في العملات الرقمية المشفرة تتخفى كـ "صناديق احترافية"

تعد هذه البرامج بعوائد يومية أو أسبوعية ثابتة. كلمات مثل "تداول آلي بالذكاء الاصطناعي"، "خالٍ من المخاطر"، "عائد مضمون" أو "استراتيجية مؤسسية" هي علامات تحذيرية. لا يوجد صندوق حقيقي يتحدث بهذه الطريقة. الأمر يشبه تسليم أموالك لشخص غريب و الأمل أن يكون كريمًا.

عمليات احتيال عاطفية مرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة

هذا النوع يفاجئ المبتدئين أكثر من غيره. تتعرف على شخص عبر الإنترنت. يبدو مهتمًا، داعمًا، و بارعًا بشكل غير عادي في العملات الرقمية المشفرة. يعرض عليك "تعليمك" أو "مساعدتك على الاستثمار".

هو ليس واقعًا في الحب، بل في عمل تجاري. هذه العمليات تحف نفسية، تبني الثقة العاطفية أولًا، ثم تحولها إلى نفوذ مالي.

مثال بسيط "تخيل أنك هنا"

تخيل أنك تتصفح تيك توك ليلًا، ثمّ تجد فيديو لشخص يعرض مخططًا يرتفع، يرتفع، يرتفع. يقول إنه حوّل 500 دولار إلى 30,000 خلال ثلاثة أسابيع باستخدام منصة خاصة. يوجد رابط في التعليقات، تضغط عليه. الموقع يبدو نظيفًا، يحتوي على شهادات، شارات ثقة، و نافذة دردشة تعرض المساعدة. يجعلك هذا تودع مبلغًا صغيرًا، فقط للاختبار.

في اليوم التالي، يظهر حسابك أنك حققت ربحًا. تشعر بالرضا، و تعتقد أنك أخيرًا وجدت شيئًا يناسبك.

فتضيف المزيد من المال، ثم تحاول السحب. عندها تبدأ القصة الحقيقية.

هذا المثال يلتقط علم النفس وراء تقريبًا كل عملية احتيال في العملات الرقمية المشفرة.

المحتالون لا يطلبون كل أموالك دفعة واحدة، بل يكسبونها قطعة قطعة.

لماذا يقع الناس في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة، حتى الأذكياء ؟

عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة لا تستهدف الغباء. بل تستهدف الطبيعة البشرية.

الناس يريدون الحرية المالية.

الناس يريدون فرصًا تبدو مثيرة.

الناس يكرهون تفويت الفرص.

الناس يريدون النجاح دون الشعور بالتأخر عن الآخرين.

و المحتالون خبراء في تحويل هذه المشاعر إلى أفعال. حتى المتداولون ذوو الخبرة يقعون أحيانًا في الفخاخ، خاصة في الأوقات المجهدة. هذا يحدث لأفضل الناس. الهدف ليس الكمال، بل الهدف هو الوعي.

لماذا قد يكون تعلّم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة جديرًا بالاهتمام؟

يعتقد معظم الناس أن تعلّم الاحتيال شيء تفعله فقط بعد أن تُحرق. الحقيقة عكس ذلك، معرفة كيفية عمل عمليات الاحتيال تجعلك مستثمرًا أقوى و أكثر ثقة. الأمر يشبه تعلّم كيف يعمل النشالون قبل زيارة سوق مزدحم. تمشي بطريقة مختلفة، تلاحظ تفاصيل مختلفة، و تصبح أصعب خداعًا. العملات الرقمية المشفرة مليئة بالفرص، لكن الفرصة تصبح أوضح بكثير عندما تستطيع تصفية الضوضاء بسهولة. فجأة تتوقف عن إضاعة الوقت على وعود مزيفة و تبدأ في التركيز على مشاريع حقيقية تحل مشكلات حقيقية. فهم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة يساعدك أيضًا على فهم سيكولوجية الأسواق. كل دورة ضجة، كل ضخ مفاجئ، كل رمز ينتشر بسرعة له نمط. بمجرد أن تتعلم قراءته، ستلاحظ الفرق بين الحماس العضوي و التلاعب المُهندس. و لنكن صادقين تمامًا. هناك شيء مُحرر بعمق في معرفة أنك تستطيع حماية نفسك. لا مؤثر، و لا روبوت، و لا خبير مزيف يمكنه العبث بقراراتك عندما ترى آلية حيله.

المطبات الكبيرة التي لا يخبرك بها أحد

قد تعتقد أن عمليات الاحتيال تحدث فقط للمبتدئين تمامًا. هذا غير صحيح.

بعض أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة أوقعت أشخاصًا لديهم سنوات من الخبرة و محافظ بستة أرقام. لماذا؟ لأن المحتالون لا يستهدفون المعرفة التقنية، بل يستهدفون العواطف.

إليك الفخاخ التي لا يراها معظم الناس إلا بعد أن يصبحوا عالقين بعمق:

سيناريو "العائد المضمون"

أي وعد بأرباح يومية أو أسبوعية أو شهرية ثابتة هو جرس إنذار فوري.

لا شيء في التداول ثابت، و لا شيء مضمون. حتى العملات المستقرة تتذبذب أحيانًا.

يستخدم المحتالون وعود العوائد الثابتة لأنها تخلق شعورًا بالراحة، الراحة تؤدي إلى الثقة، و الثقة تؤدي إلى الإيداعات.

دليل اجتماعي يبدو واقعيًا للغاية

لقطات شاشة، شهادات، و فيديوهات "سحب". حتى غرف دردشة مليئة بمئات الأشخاص يحتفلون بأرباح ضخمة. معظم هذا مُلفّق. بعض المجموعات توظف ممثلين حرفيًا، و أخرى تستخدم روبوتات تحاكي محادثات بشرية. إنه مسرح، لا تداول.

حيلة الاستعجال

"يجب أن تتصرف الآن"

"تنتهي هذه الفرصة خلال 30 دقيقة"

"الحيتان تدخل، لا تفوّت"

الاستعجال يعطل الجزء المنطقي من دماغك، و المحتالون يعتمدون على تلك اللحظة من الضباب العاطفي.

طريقة البناء البطيء

أفضل المحتالين لا يطلبون مبالغ كبيرة فورًا، يبدؤون بإيداع صغير، و يعرضون عليك أرباحًا مزيفة، ثمّ يسمحون لك بالدخول بسحب مبلغ صغير. يسحبونك ببطء، و بحلول الوقت الذي تثق بهم فيه، تكون قد تورطت بعمق.

"خدمة عملاء" احترافية

بعض منصات الاحتيال لديها دردشة مباشرة، أرقام هاتف، و "مستشارون" يتحدثون بهدوء و ثقة. قد يبدون أذكى من كثير من المحللين الماليين الحقيقيين. هدفهم ليس مساعدتك. هدفهم بناء علاقة و إبقاؤك تودع المزيد.

من الأكثر عرضة لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة؟

المحتالون يحبون نوعًا محددًا من المتداولين، و ليس كما تظن.

المبتدئ الذي يريد نموًا سريعًا

المتداولون الجدد غالبًا ما يعتقدون أنهم يجب أن يلتقطوا الفرصة الكبرى التالية بسرعة. هذا يجعلهم عاطفيين و سهل التأثير عليهم.

المتداول المتوسط الذي يشعر بأنه عالق

هذا المتداول موجود في السوق منذ عام أو عامين، يعرف بعض التحليل الفني، لكنه لا يزال يعاني من الاتساق. هو ليس ساذجًا، بل متعب و منفتح على الاختصارات.

المتداول الناجح بعد سلسلة خسائر

هذا يفاجئ الناس. حتى المتداولون ذوو الخبرة يمكن أن يفقدوا الانضباط مؤقتًا بعد خسارة كبيرة. عندما تكون العواطف مرتفعة، تضعف القرارات العقلانية.

أي شخص يعتقد أن صديقه "وجد شيئًا مذهلًا"

توصية من شخص تثق به تبدو آمنة. لكن في كثير من الحالات، يكون صديقك نفسه ضحية تلاعب من محتال. قابلية البشر للوقوع في الفخ لا تتعلق بالذكاء، بل بالتوقيت، العواطف، و الأمل الزائف.

متى يجب أن تكون أكثر حذرًا (و متى يمكنك الاسترخاء قليلًا)؟

تزداد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة خلال اللحظات العاطفية في السوق. إذا تعلمت متى تكون أكثر عرضة، يمكنك ارتداء درعك قبل أن تضربك الإغراءات.

أوقات يجب أن تكون فيها شديد الحذر

عندما تضخ عملة ما بقوة و تصرخ وسائل التواصل الاجتماعي "هذه هي الفرصة"

عندما تكسر عملة البيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها و تغيم الضجة على الحكم

عندما تنهار الأسواق و تبدأ في البحث عن منصات "أكثر أمانًا" بعوائد مضمونة

عندما يطلق مؤثر "طريقة سرية" أو يدعوك إلى مجموعة خاصة

عندما تشعر باليأس للحاق ماليًا بالآخرين

هذه اللحظات تخلق فتحات نفسية، و المحتالون يعرفون ذلك، فينتظرونها.

أوقات تفقد فيها عمليات الاحتيال بعض قوتها عليك

عندما يكون لديك خطة تداول واضحة

عندما تلتزم بإدارة المخاطر

عندما تبقى متشككًا تجاه الوعود غير الواقعية

عندما تأخذ وقتًا قبل اتخاذ القرارات

عندما تتحدث بصراحة مع الآخرين قبل إرسال المال

المتداول الهادئ هو أسوأ عدو للمحتال.

مقارنات ودية لفهم منطق عمليات الاحتيال

لنجعل الأمر أكثر متعة، إليك استعارات تشرح كيف تبدو عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة في الحياة الواقعية:

عملية احتيال في العملات الرقمية المشفرة تشبه موعدًا أول مثاليًا يتحرك بسرعة كبيرة

كل شيء يبدو مثيرًا، كل شيء يبدو صحيحًا، ثم فجأة يطلبون شيئًا شخصيًا جدًا.

الانضمام إلى مخطط ضخ و تفريغ يشبه رؤية مطعم مزدحم و افتراض أن الطعام جيد

لكن الحشد مُعد مسبقًا، و الطعام مسموم.

مخططات العائد المضمون تشبه العثور على جهاز صراف آلي سحري في زقاق

لو كان المال ينسكب بهذه السهولة فعلًا، لكان الزقاق مزدحمًا.

منصات التداول المزيفة تشبه الفوز في كازينو برقائق مجانية

تبدو الأرباح حقيقية فقط حتى تحاول سحبها.

الملخص

تزدهر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة على محفزات عاطفية مثل الاستعجال، الطمع، و الخوف من تفويت الفرصة، لا على التكنولوجيا المعقدة.

معظم عمليات الاحتيال تعد بأرباح سهلة أو عوائد مضمونة أو استراتيجيات تداول سرية ، و هي علامات فورية على وجود خطأ.

الفخاخ الكلاسيكية مثل المنصات المزيفة، انتحال صفة المؤثرين، و مخططات الضخ و التفريغ في العملات الرقمية المشفرة تستهدف المبتدئين و المتوسطين الذين يريدون تقدمًا سريعًا.

أقوى حماية هي عقل هادئ، اتخاذ قرارات ببطء، و عادة التشكيك في أي شيء يبدو مثاليًا أكثر من اللازم.

الأسئلة الشائعة FAQ