كيف تستثمر في أسهم العملات الرقمية للنمو: دليل المبتدئين

التعرض للعملات الرقمية لا يدور حول العملات فقط – بل أيضاً حول بورصات الأسهم، المعدنّين، و مؤسسات سلاسل الكتل. يساعد هذا الدليل المبتدئين على الإستثمار دون الإحتفاظ بالعملات.

لا تحتاج إلى امتلاك عملة البيتكوين أو الإيثيريوم للاستثمار في ثورة العملات الرقمية. في الواقع، تُعد واحدة من أكثر الطرق سهولة للحصول على تعرّض لعالم الأصول الرقمية سريع الحركة هي من خلال أسهم العملات الرقمية — هي شركات مدرجة للتداول العام تقوم ببناء أو تعدين أو دعم بنية سلاسل الكتل (بلوكشين).

لكن، تمامًا مثل أسواق العملات الرقمية نفسها، تأتي أسهم العملات الرقمية مصحوبة بالتقلبات، المضاربة و الفرص ضمن مساحة تتطور بسرعة. بالنسبة للعديد من المستثمرين الجدد، يكمن عامل الجاذبية في القدرة على الاستثمار عبر بورصات الأسهم التقليدية مع الاستفادة من إمكانات التقنيات اللامركزية.

في هذا الدليل، سنشرح ما هي أسهم العملات الرقمية، كيف تقارن بالعملات الرقمية الفعلية، و ما الذي تحتاج إلى فهمه قبل إضافتها إلى محفظتك الاستثمارية. من "وسيلة الاحتفاظ بعملة البيتكوين" لمايكروستراتيجي إلى استفادة سيركل من الارتفاع الكبير في شعبية العملات المستقرة — تعرّف أكثر على أسهم العملات الرقمية لفهم هذا التوجه!

أهم النقاط

أسهم العملات الرقمية هي أسهم لشركات مرتبطة بنظام العملات الرقمية — مثل شركات التعدين، منصات التداول، مزودي الأجهزة، أو مطوري تقنيات سلاسل الكتل (بلوكشين).

على عكس الاستثمار المباشر في العملات الرقمية، تخضع هذه الأسهم للتنظيم ويتم تداولها في بورصات الأسهم التقليدية.

الاستثمار في أسهم العملات الرقمية يوفر تعرّضًا غير مباشر للأصول الرقمية — غالبًا مع مخاطر أمنية أقل و لكن مع تقلبات أعلى مرتبطة بالشركات نفسها.

من الضروري فهم الفروق بين الأصول الرقمية و ملكية الأسهم في الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية.

تشمل الأمثلة كوينبيس (Coinbase)، مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، إنفيديا (Nvidia)، رايوت بلاتفورمز (Riot Platforms)، و غيرها من الشركات التي لديها ارتباط مباشر أو غير مباشر بسلاسل الكتل (بلوكشين).

ما هي أسهم العملات الرقمية؟

يُستخدم مصطلح "أسهم العملات الرقمية" بشكل شائع لوصف الشركات المدرجة للتداول العام التي تستثمر مباشرة في عملة البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية — مثل مايكروستراتيجي (MicroStrategy) أو بت ماين إيميرشن تكنولوجيز (BitMine Immersion Technologies) — أو التي تدير أعمالًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصناعة الأصول الرقمية الأوسع، مثل كوينبيس (Coinbase)، جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital)، أو سيركل (Circle). هذه الأسهم هي حقوق ملكية لشركات تعمل في صناعة العملات الرقمية أو تحقق أرباحًا منها. و قد تقوم هذه الشركات بما يلي:

تشغيل منصات تداول العملات الرقمية

بناء برمجيات أو أجهزة سلاسل الكتل (بلوكشين)

تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية أو الخدمات المالية

تعدين عملة البيتكوين أو أصول رقمية أخرى

الاحتفاظ بالعملات الرقمية في ميزانياتها العمومية كجزء من الخزانة أو الاستراتيجية

على عكس العملات الرقمية نفسها، يتم تداول أسهم العملات الرقمية في أسواق أسهم خاضعة للتنظيم، ما يعني أنها تخضع للإفصاحات المالية، قواعد المحاسبة، و حماية المستثمرين.

بعضها يُعد استثمارًا خالصًا، مثل شركات تعدين عملة البيتكوين. البعض الآخر شركات هجينة، مثل شركات الدفع التي أصبحت تُمكّن معاملات العملات الرقمية. من المهم للمستثمرين أن يدركوا أن الاستثمار في ما يُسمى بأسهم العملات الرقمية يختلف تمامًا عن الاستثمار المباشر في العملات الرقمية. فهذه أدوات مختلفة كليًا، مع مخاطر ومحفزات و هيكل مختلف.

"أسهم العملات الرقمية" مقابل "الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية" - ما الفرق الحقيقي؟

على الرغم من أن مصطلح "أسهم العملات الرقمية" أصبح واسع الانتشار في وسائل الإعلام المالية و المنصات الاجتماعية، فإنه ليس دقيقًا من الناحية التقنية. التسمية الأدق هي "الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية"، لأن معظم هذه الشركات ليست عملات رقمية بحد ذاتها، و لا تعتمد بالكامل على الأصول الرقمية للبقاء. فهي شركات تقليدية ترتبط إيراداتها أو استراتيجيتها أو ميزانياتها العمومية - أحيانًا بشكل ضعيف و أحيانًا بشكل قوي - بنظام العملات الرقمية.

مع ذلك، يظهر كلا المصطلحين بشكل متكرر، و فهم الفرق بينهما يساعد المستثمرين على التنقل في هذه المساحة بوضوح أكبر.

ماذا يعني عادةً مصطلح "أسهم العملات الرقمية"؟

يشير المصطلح الشائع أسهم العملات الرقمية عادةً إلى الشركات التي:

تحتفظ بعملة البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية كجزء من استراتيجية الخزانة

تحقق أرباحًا مباشرة من نشاط تداول العملات الرقمية (مثل منصات التداول)

تقوم بتعدين الأصول الرقمية مثل عملة البيتكوين من خلال عمليات صناعية

هذا التعريف بديهي — و لهذا يهيمن على العناوين — لكنه قد يكون مضللًا. فليست كل الشركات المُدرجة تحت مسمى "أسهم العملات الرقمية" تعتمد بالكامل على اقتصاد سلاسل الكتل (بلوكشين).

ماذا يصف بدقة أكبر مصطلح "الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية"؟

يُعد مصطلح "الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية" أوسع و أكثر دقة. حيث يشمل:

الشركات ذات التعرّض المالي للعملات الرقمية (مثل سيركل (Circle)

الشركات المرتبطة تقنيًا بتبني العملات الرقمية (مثل إنفيديا (Nvidia)، إيه إم دي (AMD)، و مزودي الحوسبة السحابية

الشركات التي تقدم خدمات لصناعة الأصول الرقمية (مثل كوينبيس (Coinbase)

الشركات التي تطور أدوات سلاسل الكتل (بلوكشين) و التي قد تخدم عملاء غير مرتبطين بالعملات الرقمية أيضًا

هذه الشركات مرتبطة بالعملات الرقمية، لكنها تظل شركات أسهم في المقام الأول، بعمليات متنوعة وبيانات مالية تقليدية وإشراف تنظيمي.

لماذا يهم هذا التمييز؟

يهم هذا الفرق لأن:

ملف المخاطر مختلف — فقد تتحرك أسهم العملات الرقمية مع تقلبات عملة البيتكوين، بينما قد تتحرك الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية مع اتجاهات التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية الأوسع.

نموذج الأعمال مختلف — يعتمد المعدّنون على معدل التجزئة و سعر البيتكوين (BTC)، بينما تحقق شركات البنية التحتية إيرادات بغض النظر عن دورات السوق.

محركات التقييم تختلف — تعتمد الشركات القائمة على الخزانة على حيازات العملات الرقمية، بينما تعتمد منصات التداول على أحجام التداول، و تعتمد شركات الأجهزة على الطلب العالمي على الرقائق.

إن تجميع كل هذه الشركات تحت مظلة واحدة يمكن أن يشوه التوقعات بشأن سلوك الأسعار و الأداء.

على الرغم من كونه أقل دقة، يظل مصطلح "أسهم العملات الرقمية" الأكثر شيوعًا، بحثًا، و بديهية، خاصة للمبتدئين الذين يستكشفون كيفية الحصول على تعرّض للأصول الرقمية عبر سوق الأسهم. تعتمد اتجاهات البحث، نقاشات المستثمرين، و وسائل الإعلام المالية جميعها على هذا المصطلح — مما يجعله أكثر سهولة للأغراض التعليمية. في هذا الدليل، سنستخدم مصطلح "أسهم العملات الرقمية" للتبسيط، مع شرح الفروق الدقيقة خلف كل فئة، حتى يتمكن القرّاء من فهم ما يلي بوضوح:

أي الشركات مرتبطة مباشرة بأسعار العملات الرقمية،

أيها يستفيد بشكل غير مباشر من تبني سلاسل الكتل (بلوكشين)، و

كيف تستجيب نماذج الأعمال المختلفة لدورات السوق.

يحافظ هذا النهج على ملاءمة المحتوى للمبتدئين مع الحفاظ على الدقة، العمق، و الوضوح — توازن مهم لكل من التعلم و البحث الاستثماري المسؤول.

أمثلة على أسهم العملات الرقمية

فيما يلي بعض أبرز الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية و المتداولة علنًا في الأسواق الأمريكية أو العالمية:

كوينبيس(COIN) – أكبر منصة تداول عملات رقمية في أمريكا، مرتبطة مباشرة باتجاهات أحجام التداول.

مايكروستراتيجي (MSTR) – شركة برمجيات للأعمال تحولت إلى حوت عملة البيتكوين، معروفة باحتفاظها بـ (BTC) في ميزانيتها العمومية.

سيركل (CRCL) – أكبر شركة مدرجة للتداول العام تركز على سوق العملات المستقرة و رقمنة الأصول.

رايوت بلاتفورمز (RIOT) – واحدة من أكبر شركات تعدين عملة البيتكوين العامة.

ماراثون ديجيتال هولدينغز (MARA) – مُعدّن رئيسي آخر لـعملة البيتكوين (BTC) مع تعرّض كبير لتقلبات سعر عملة البيتكوين.

سيملر ساينتيفيك (SMLR) – شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية و إحدى أكبر الشركات الأمريكية التي تحتفظ بعملة البيتكوين.

بلوك إنك (SQ) – المعروفة سابقًا باسم سكوير (Square)، هي شركة تكنولوجيا مالية تدمج العملات الرقمية في منظومة المدفوعات الخاصة بها.

هات 8 ماينينغ (HUT) – شركة كندية لتعدين عملة البيتكوين.

جالاكسي ديجيتال (GLXY) – شركة استثمارية في العملات الرقمية و سلاسل الكتل (بلوكشين) تركز على المؤسسات.

لكل واحدة من هذه الشركات ملف تعرّض مختلف — فبعضها مزودو تقنيات، و البعض الآخر معدّنون أو محتفظون بالأصول.

ما الذي يحرك سعر أسهم العملات الرقمية؟

قد تكون أسهم العملات الرقمية جزءًا من سوق الأسهم التقليدي، لكن تحركات أسعارها غالبًا ما تكون مرتبطة بقوى فريدة تتجاوز مجرد الأرباح أو توزيعات الأرباح.

تشمل المحركات الرئيسية

أسعار عملة البيتكوين و الإيثيريوم – العديد من أسهم العملات الرقمية، خاصة شركات التعدين و منصات التداول، تتتبع أداء العملات الرقمية الرئيسية.

أحجام التداول و اعتماد العملات المستقرة – بالنسبة لشركات مثل كوينبيس (Coinbase) أو سيركل (Circle)، ترتبط الإيرادات ارتباطًا وثيقًا بنشاط سوق العملات الرقمية الأوسع، و ليس فقط بأسعار التوكنات.

زخم قطاع التكنولوجيا – نظرًا لإدراج العديد من أسهم العملات الرقمية في ناسداك (NASDAQ)، فإنها تتحرك مع اتجاهات التكنولوجيا الأوسع.

العناوين التنظيمية – يمكن للأخبار المتعلقة بقرارات هيئة الأوراق المالية و البورصات (SEC)، أو قوانين الضرائب، أو حظر العملات الرقمية أن تغيّر المعنويات بشكل حاد.

الاتجاهات الاقتصادية الكلية – يؤثر التضخم، أسعار الفائدة، و السياسة النقدية على الطلب على العملات الرقمية و مستوى تقبّل المخاطر.

باختصار، تعيش أسهم العملات الرقمية غالبًا عند تقاطع منطق سوق الأسهم و عاطفة الأصول الرقمية — و فهم الاثنين معًا هو المفتاح لتفسير تحركات الأسعار.

كيفية البحث في سهم عملات رقمية – 5 مقاييس رئيسية يجب متابعتها

قبل شراء أي سهم عملات رقمية، من الضروري فهم ما الذي تستثمر فيه. على عكس العملات، تأتي الأسهم مع تقارير مالية، نداءات أرباح، و ميزانيات عمومية — و هي مليئة بالإشارات.

ركّز على هذه المقاييس

تفصيل مصادر الإيرادات – هل يأتي الدخل من رسوم التداول، التعدين، أو تراخيص البرمجيات؟ ما مدى اعتماده على العملات الرقمية؟

حيازات عملة البيتكوين – بالنسبة لشركات مثل مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، يهيمن التعرّض للبيتكوين (BTC) على التقييم.

معدل التجزئة – بالنسبة لشركات التعدين، كلما ارتفع معدل التجزئة زادت قدرتها التنافسية في كسب عملات جديدة.

حرق النقد / الربحية – إلى متى يمكنها الاستمرار إذا انخفضت أسعار العملات الرقمية؟

إفصاحات مخاطر التنظيم – يجب على الشركات المدرجة الإفصاح عن المخاطر القانونية أو المتعلقة بالامتثال — لا تتجاهل التفاصيل الدقيقة.

إن تقييم سهم عملات رقمية لا يتعلق بالضجة الإعلامية — بل بفهم أين يحقق النشاط التجاري أرباحه و مدى تعرضه للصدمات.

أسهم العملات الرقمية مقابل صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) لسلاسل الكتل (بلوكشين)

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار المرتبط بالعملات الرقمية و لكن لا ترغب في اختيار أسهم فردية، فقد توفر صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) لسلاسل الكتل (بلوكشين) تعرّضًا أوسع. لكنها ليست جميعها متشابهة.

مقارنة الخيارات

أسهم العملات الرقمية

إمكانات عائد أعلى (و مخاطر أعلى)

أداء خاص بكل شركة

مناسبة للمستثمرين النشطين

صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) لسلاسل الكتل (بلوكشين)

تنويع عبر شركات التعدين، التكنولوجيا المالية، و مصنعي الرقائق

أسهل في الوصول من خلال رمز تداول واحد

غالبًا ما تشمل شركات ذات تعرّض جزئي فقط للعملات الرقمية

تشمل صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) الشائعة:

صندوق الإستثمار المتداول إندكس إينوفاتيف ترانزاكشن أند بروساس (BLOK)

صندوق الإستثمار المتداول إلوود غلوبال بلوكشين (BKCH)

بالنسبة لبعض المستثمرين، توفر أسهم العملات الرقمية تعرّضًا مستهدفًا؛ وبالنسبة لآخرين، توفر صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) نهجًا أكثر توازنًا مع تقلبات أقل. مع ذلك، لا يمنح أي من هذه الصناديق تعرّضًا مباشرًا لقطاع العملات الرقمية. قد يجد المستثمرون أيضًا صناديق إستثمار متداولة (ETFs) أكثر "تركّزًا" مثل VT0P.DE فان إيك كريبتو ليدرز (VanEck Crypto Leaders).

ستراتيجي (Strategy) و بيت ماين إيميرجن تكنولوجيز (BitMine Immersion Technologies) – شرح تأثير صافي قيمة الأصول (NAV)

عندما غيّرت مايكروستراتيجي (MicroStrategy) هويتها من شركة برمجيات أعمال إلى واحدة من أكبر الشركات المالكة لعملة البيتكوين في العالم، خلقت نوعًا جديدًا من التعرّض للأسهم — شيئًا يقع بين سهم تكنولوجي و أداة عملة بيتكوين ذات رافعة مالية. في أوائل عام 2025، قامت الشركة حتى بإعادة تسمية علامتها من مايكروستراتيجي (MicroStrategy) إلى ستراتيجي (Strategy) (مع عدم تغيير رمز التداول MSTR)، في إشارة إلى أن الأصول الرقمية أصبحت في صميم استراتيجيتها الرأسمالية طويلة الأجل.

تعتمد الآليات الكامنة وراء التحركات الحادة لأسهم ستراتيجي على الرافعة المالية في الميزانية العمومية، ندرة التعرّض المنظم لعملة البيتكوين، و علاوة صافي قيمة الأصول (NAV) التي يمنحها المستثمرون لأدوات الأسهم المرتبطة بالبيتكوين (BTC).

كيف يعمل نهج ستراتيجي؟

بدءً من عام 2020، اعتمدت الشركة استراتيجية خزانة قائمة على تجميع عملة البيتكوين. لتسريع ذلك، أصدرت ديونًا قابلة للتحويل و استخدمت رأس المال لشراء المزيد من عملة BTC. هذا الهيكل يضخم التحركات في كلا الاتجاهين:

عندما ترتفع عملة البيتكوين، تتصرف ستراتيجي مثل البيتكوين (BTC) مع تضخيم مدمج.

عندما تنخفض عملة البيتكوين، قد تكون الانخفاضات أشد، نظرًا لأن الشركة لا تزال مطالبة بخدمة ديونها.

هذا ليس هيكلًا رأسماليًا منخفض المخاطر — بل هو تعرّض مقصود عالي القناعة و مُهندس للتقلبات.

علاوة صافي قيمة الأصول (NAV)

يمثل "صافي قيمة الأصول" (NAV) قيمة احتياطيات ستراتيجي من عملة البيتكوين مقسومة على عدد أسهمها القائمة. عندما يتم تداول السهم فوق قيمة البيتكوين (BTC) لكل سهم، فإن المستثمرين يدفعون فعليًا علاوة فوق صافي قيمة الأصول. يحدث هذا عادةً بسبب:

أن أسواق الأسهم توفر تعرّضًا منظمًا لعملة البيتكوين

أن البدائل كانت محدودة قبل ظهور صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) الفورية لعملة البيتكوين

إيمان المستثمرين باستراتيجية الشركة طويلة الأجل في عملة البيتكوين

قيام متداولي الزخم بتضخيم الطلب خلال موجات الصعود

بيت ماين (BitMine) و وسائل التجميع الأخرى

تعمل بيت ماين إيميرشن تكنولوجيز (BitMine Immersion Technologies) — و عدة شركات أصغر تقوم بتجميع العملات الرقمية — وفق نموذج مشابه قائم على صافي قيمة الأصول. فهي تحتفظ بالأصول الرقمية في ميزانياتها العمومية، وغالبًا ما يتم تداول أسعار أسهمها بعلاوات أو خصومات اعتمادًا على المعنويات والسيولة وتوقعات التجميع المستقبلي. الآليات متطابقة في جوهرها: عندما يرتفع الطلب على التعرّض المنظم للعملات الرقمية عبر الأسهم، تتسع علاوات صافي قيمة الأصول.

السيف ذو الحدين

يعمل هذا التعرّض المضخم في كلا الاتجاهين. خلال فترات الهبوط، يمكن لمزيج من:

حيازات مركزة من العملات الرقمية

رافعة مالية

و تغيّر علاوات صافي قيمة الأصول

أن يجعل التقلبات أشد بكثير من عملة البيتكوين نفسها. فقد تنهار العلاوات بسرعة، أحيانًا تدفع السهم إلى ما دون قيمة أصوله الأساسية.

الخلاصة: تتصرف ستراتيجي، بيت ماين، و الشركات المماثلة كبدائل لعملة البيتكوين ذات رافعة مالية مغلّفة داخل سهم منظم. فهي تقدم إمكانات صعود مرتفعة، مخاطر هيكلية عالية، و إطار تقييم يختلف بشكل حاد عن الشركات التشغيلية التقليدية.

الاستثمار في مُعدّني عملة البيتكوين — مخاطر مرتفعة، و بيتا مرتفعة

برزت شركات تعدين عملة البيتكوين مثل رايوت بلاتفورمز (Riot Platforms)، ماراثون ديجيتال (Marathon Digital)، وهات 8 (Hut 8) كأحد أكثر البدائل السهمية المباشرة لتحركات سعر عملة البيتكوين. لكن على عكس امتلاك عملة البيتكوين نفسها، فإن الاستثمار في شركة تعدين يعني الرهان على نموذج أعمال قائم على الطاقة، البنية التحتية، و التقلبات.

كيف يعمل التعدين

يستخدم المعدّنون أجهزة كمبيوتر كثيفة الاستهلاك للطاقة لحل مسائل رياضية معقدة. أول من ينجح يحصل على مكافأة الكتلة (حاليًا 6.25 BTC لكل كتلة، مع تنصيف كل حوالي 4 سنوات). تعتمد إيراداتهم على:

سعر عملة البيتكوين

صعوبة الشبكة (مدى شدة المنافسة في التعدين)

تكاليف الطاقة

كفاءة معدل التجزئة (قوة أجهزتهم)

لماذا غالبًا ما تتفوق أسهم شركات التعدين في الأسواق الصاعدة

لا تعكس شركات تعدين عملة البيتكوين سعر BTC فحسب — بل غالبًا ما تضخم تحركاته. لماذا؟

تنمو إيراداتها و هوامش أرباحها بشكل أُسّي مع ارتفاع سعر البيتكوين (BTC).

تعيد الاستثمار في المزيد من الأجهزة و تتوسع بسرعة خلال دورات الحماس.

تميل معنويات المستثمرين إلى تفضيل "المعاول و المجارف" خلال حمى البحث عن الذهب.

فكّر فيها على أنها عملة البيتكوين مع رافعة — ليست رافعة مالية مثل مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، بل رافعة تشغيلية.

مخاطر يجب فهمها

تكاليف ثابتة مرتفعة + انخفاض BTC = ضغوط مالية

التعرّض لحملات تنظيمية صارمة ضد التعدين

الهشاشة أمام استسلام التعدين في الأسواق الهابطة

إيجابيات و سلبيات الاستثمار في أسهم العملات الرقمية

توفر أسهم العملات الرقمية جسرًا جذابًا بين التمويل التقليدي و عالم سلاسل الكتل (بلوكشين) الناشئ — لكن، مثل أي فئة أصول، فهي تأتي مع مفارقات.

المزايا

وصول منظم إلى سوق العملات الرقمية

تتيح أسهم العملات الرقمية للمستثمرين الحصول على تعرّض للأصول الرقمية دون إدارة محافظ أو مفاتيح خاصة أو منصات تداول. يتم كل شيء داخل حساب وساطة قياسي — شفاف، مألوف، و خاضع لقواعد التقارير المالية.

تعرّض أوسع للأعمال

على عكس العملات الخالصة، تستفيد هذه الشركات غالبًا من مصادر إيرادات متعددة:

رسوم التداول (كوينبيس (Coinbase)

مخرجات التعدين (رايوت (Riot)، ماراثون (Marathon)

بنية العملات المستقرة (سيركل (Circle)

مبيعات الرقائق (إنفيديا (Nvidia)

يمكن أن يوفر ذلك قدرًا أكبر من المرونة مقارنة بالتعرّض القائم على التوكنات فقط.

المشاركة في اتجاهات سلاسل الكتل (بلوكشين) طويلة الأجل

قد تنمو الشركات التي تبني البنية التحتية وراء العملات الرقمية — مراكز البيانات، أجهزة التعدين، و شبكات الدفع — حتى عندما تركد أسعار التوكنات. يمنح هذا مستثمري الأسهم زاوية مختلفة على الصناعة.

شفافية و إفصاح أكبر

تصدر الشركات المدرجة تقارير أرباح، تقارير مخاطر، و بيانات مدققة. هذا المستوى من الرؤية نادر في مشاريع التوكنات أو المنصات اللامركزية.

العيوب

تعرّض غير مباشر و أحيانًا غير مثالي

غالبًا ما تنفصل أسعار الأسهم عن العملات الرقمية المرتبطة بها. فقد ينخفض سهم شركة تعدين حتى لو ارتفعت عملة البيتكوين؛ و قد يرتفع مزود أجهزة حتى عندما يتباطأ قطاع العملات الرقمية.

تقلبات مرتفعة تتضخم مع دورات السوق

تتحرك أسهم العملات الرقمية في كثير من الأحيان بشكل أسرع — و بعنف أكبر — من التوكنات نفسها. تواجه شركات التعدين على وجه الخصوص دورات ازدهار و انهيار حادة مرتبطة بأحداث التنصيف، أسعار الطاقة و صعوبة الشبكة.

عبء التنظيم

يمكن للدعاوى القضائية أو قواعد الامتثال الجديدة أو الحملات الحكومية على منصات التداول أو التعدين أن تغيّر نماذج الأعمال بشكل جوهري. تكون الأسهم المرتبطة بالعملات المستقرة أو عمليات منصات التداول حساسة بشكل خاص للنبرة التنظيمية.

تراكب مخاطر الأعمال

امتلاك سهم عملات رقمية يعني التعرّض لكل من:

مخاطر السوق (سعر عملة البيتكوين/ العملات الرقمية)، و

المخاطر التشغيلية (حرق النقد، الديون، قرارات الإدارة، تكاليف الطاقة).

غالبًا ما تؤدي بنية المخاطر المزدوجة هذه إلى تقلبات أكبر مقارنة بامتلاك العملة الرقمية نفسها.

الاستثمار في منصات العملات الرقمية: كوينبيس و سيركل

إذا كنت ترغب في ركوب موجة الحماس للعملات الرقمية دون التعامل مع التوكنات، فإن شركات مثل كوينبيس (Coinbase) و سيركل (Circle) تُعد لاعبين محوريين في هذه القصة. هذه الشركات لا تقوم بتعدين العملات و لا تبني سلاسل الكتل (بلوكشين) — بل تُمكّن الوصول و الثقة في اقتصاد العملات الرقمية.

كوينبيس: منصة العبور إلى السوق

باعتبارها واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية المنظمة، تحقق كوينبيس (COIN) إيرادات من:

رسوم التداول (للأفراد و المؤسسات)

خدمات التخزين (Staking)

خدمات الحفظ و بنية المحافظ

إدراج منتجات جديدة (مثل الطبقات الثانية و العملات المستقرة)

تتأثر كوينبيس بشدة بأحجام التداول، ما يجعلها حساسة للغاية لدورات الازدهار و الانهيار المضاربية.

سيركل: عملاق البنية التحتية للعملات المستقرة

تُعد سيركل، الجهة المُصدِرة لـ (USDC (USD Coin، بهدوء واحدة من أهم اللاعبين في بنية العملات الرقمية التحتية. بدلًا من ركوب الأفعوانية المضاربية، توفر سيركل المسارات التي تتحرك عليها دولارات العملات الرقمية — جسرًا بين التمويل التقليدي و ويب 3 (Web3).

تحقق سيركل إيرادات من خلال:

الفوائد على احتياطيات USDC المحتفظ بها في سندات الخزانة الأمريكية

إدارة الخزانة و منتجات العائد

خدمات واجهات البرمجة (API) للشركات التي تدمج USDC

المدفوعات العابرة للحدود و تكاملات التكنولوجيا المالية

يُستخدم USDC على نطاق واسع في التمويل اللامركزي (DeFi)، أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، و منصات التداول المركزية، و بشكل متزايد في التجارة الواقعية. مع تنامي الطلب على العملات المستقرة الشفافة و المتوافقة تنظيميًا، تتموضع سيركل كـ "مرفق منظم" في اقتصاد رقمي.

الصورة الكبرى

تعمل هذه المنصات كـ "تجار أسلحة" و مزودي مرافق في حمى الذهب للعملات الرقمية:

تربح من النشاط و البنية التحتية، ليس من الاحتفاظ بالعملات أو المضاربة عليها.

كوينبيس هي بوابة إلى الأسواق.

سيركل هي الجسر بين العملات الورقية و القيمة الرقمية.

كلاهما مناسب للمستثمرين الذين يريدون التعرّض لعمود العملات الرقمية الفقري، و ليس فقط لتقلبات أسعارها.

نبذة تاريخية و أبرز المحطات

2009: إطلاق عملة البيتكوين، دون أي تعرّض مباشر لسوق الأسهم.

2017: بدء أول موجة كبرى من الطروحات العامة الأولية المركزة على العملات الرقمية (مثل هايف بلوكشين (Hive Blockchain)).

2020– 2021: سوق صاعدة تدفع الاهتمام السائد. تبدأ مايكروستراتيجي (MicroStrategy) في تجميع البيتكوين (BTC) بشكل مكثف.

2021: إدراج كوينبيس في ناسداك (NASDAQ) عبر إدراج مباشر.

2022: شتاء العملات الرقمية يجلب تصحيحات حادة في كل من العملات و أسهم العملات الرقمية.

2023– 2024: تلاقي سرديات الذكاء الاصطناعي و سلاسل الكتل (بلوكشين). تستفيد إنفيديا (Nvidia) و شركات الأجهزة الأخرى بشكل غير مباشر.

2024: الموافقة على صندوق عملة البيتكوين المتداول في البورصة تعزز شرعية التعرّض للعملات الرقمية في التمويل التقليدي.

2025: إدراج سيركل للاكتتاب العام في طرح ضخم، مدفوعًا بارتفاع الطلب على العملات المستقرة المنظمة.

حقائق مثيرة للاهتمام

تمتلك مايكروستراتيجي (MicroStrategy) عملة بيتكوين أكثر من أي شركة أخرى مدرجة للتداول العام، و غالبًا ما تستخدم الديون للاستحواذ عليها. ترتبط إيرادات كوينبيس ارتباطًا وثيقًا بأحجام تداول العملات الرقمية، و ليس فقط بأسعار العملات. طلبت إنفيديا (Nvidia) في وقت ما من تجار التجزئة تقييد مبيعات وحدات معالجة الرسومات للمعدّنين بسبب الطلب الهائل. غالبًا ما تعكس أسهم تعدين العملات الرقمية سعر البيتكوين (BTC) مع رافعة — ترتفع أسرع في الأسواق الصاعدة و تنخفض بقوة أكبر في الانهيارات. كانت بلوك إنك (Block Inc.) (المعروفة سابقًا باسم سكوير (Square)) من أوائل من اعتمد عملة البيتكوين في المدفوعات عبر تطبيق كاش آب (Cash App). تعمل جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) كبنك استثماري للعملات الرقمية، مقدمة خدمات التداول والحفظ و إدارة الأصول. تعتمد هوامش ربح شركات التعدين على تكلفة الكهرباء، و ليس فقط على سعر عملة البيتكوين. تم إدراج كوينبيس للاكتتاب العام دون طرح عام أولي تقليدي، باختيار نموذج الإدراج المباشر. تخزن العديد من شركات العملات الرقمية العملات في محافظ باردة، و مع ذلك لا تزال تواجه مخاطر الأمن السيبراني و الاحتيال. يمكن أن يتم تداول أسهم العملات الرقمية بشكل مستقل عن أسعار العملات الرقمية — أحيانًا ترتفع أو تنخفض بناءً على تحركات أوسع في قطاع التكنولوجيا.

ملخّص

توفر أسهم العملات الرقمية للمستثمرين جسرًا بين العالم المالي التقليدي واقتصاد سلاسل الكتل (بلوكشين) سريع التطور. بدلًا من امتلاك العملات الرقمية الفعلية مثل عملة البيتكوين أو الإيثيريوم، يمكن للمستثمرين الحصول على تعرّض من خلال شركات مرتبطة بالعملات الرقمية قد تعتمد نماذج أعمالها على تجميع العملات الرقمية أو التعدين أو بنية المدفوعات التحتية أو تطوير سلاسل الكتل (بلوكشين).

سواء كانت منصة تداول كوينبيس، أو استراتيجية خزانة عملة البيتكوين الضخمة لدى ستراتيجي (Strategy)، تعكس هذه الشركات كلاً من إمكانات و تقلبات ثورة الأصول الرقمية. يتم تداول أسهم العملات الرقمية في بورصات منظمة، حيث تخضع لمعايير التقارير المالية، ولا تتحرك فقط بناءً على أسعار العملات الرقمية — بل أيضًا على أداء الأعمال و معنويات السوق.

يمكن أن يوفر الاستثمار في أسهم العملات الرقمية طبقة من الألفة و التنويع لأولئك المهتمين بالعملات الرقمية، لكن المتحفظين تجاه الاحتفاظ المباشر بالأصول الرقمية. مع ذلك، من الضروري فهم تعرّض كل شركة، المخاطر المرتبطة بها، و كيف تندمج الشركات المختلفة ضمن النظام البيئي الأوسع.

كما هو الحال دائمًا في الأسواق: الفرص و المخاطر يسيران جنبًا إلى جنب. تجلب أسهم العملات الرقمية كليهما إلى الطاولة — مع تقلبات، ابتكار، و تحول مترابطة بإحكام.

