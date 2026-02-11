ما هي الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)؟ دليل المبتدئين إلى الأصول الرقمية

شرح الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) — بسيط، ذكي، و عملي. تعرّف علىكيفية عملها، المخاطر، و الفرص في الأصول الرقمية. مثالي للمبتدئين. اقرأ الآن!

في عام 2021، ثلاثة أحرف — NFT — اجتاحت العالم. كان الفنانون الرقميون يتصدرون العناوين بصفقات بملايين الدولارات، المشاهير يشترون صور شخصيات كرتونية، و المستثمرون مقتنعين بأن هذا هو الحدّ الجديد للثروة. لكن بعد مرور بضع سنوات، خفّت حدّة الضجّة.

فما هي بالضبط الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)؟ لماذا استحوذت على الاهتمام العالمي، و هل ما زالت مهمة للمستثمرين اليوم؟ يشرح هذا الدليل أساسيات الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، كيف تعمل، مخاطرها و فرصها، و ما إذا كانت تستحق مكانًا في محفظتك الاستثمارية.

أهم النقاط

ما هو الـ NFT؟

الرمز غير القابل للإستبدال (NFT) هو أصل رقمي فريد مُخزَّن على سلاسل الكتل (بلوكشين) يثبت الأصالة و ملكية السلع الرقمية مثل الفن، الموسيقى، أو المقتنيات.

الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) مقابل النسخ

تخيّل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) كلوحة أصلية مقارنة بملايين النسخ المطبوعة. الرمز يوثّق الأصالة — و هنا تكمن قيمته.

الاستثمار في الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) للمبتدئين

بينما فقدت معظم الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) قيمتها منذ ذروة 2021، فإنها لا تزال استثمارًا مضاربيًا يجذب المتداولين، المقتنين، و بعض الشركات التي تختبر نماذج أعمال جديدة.

المخاطر و التقلّبات

سوق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) عرضة لانهيارات حادّة، عمليات احتيال، و الغموض التنظيمي. ينبغي على المستثمرين التعامل معها كاستثمار عالي المخاطر، شبيه برأس المال الجريء بصيغة رقمية.

ما بعد الضجّة

لا تزال الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) تدعم الابتكار في الألعاب، الموسيقى، الرياضة، و حتى التذاكر، لكن مستقبلها يعتمد على التبنّي، التنظيم، و ما إذا كان المستخدمون سيجدون لها فائدة حقيقية.

خلاصة للمستثمر

تُعد الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) فئة أصول رقمية متخصّصة — مثيرة للاهتمام، لكنها غير أساسية. اقترب منها بفضول، و بمبالغ صغيرة من رأس المال، مع إدارة صارمة للمخاطر.

ما هي الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)؟

الرمز غير القابل للإستبدال (NFT) هو شهادة رقمية فريدة لملكية أصل ما، مُخزَّنة على سلاسل الكتل (بلوكشين). مصطلح "غير قابل للاستبدال" يعني أنه لا يمكن مبادلته على أساس واحد مقابل واحد مثل النقود أو عملة البيتكوين. كل رمز غير قابل للإستبدال (NFT) فريد من نوعه — أشبه بامتلاك لوحة أصلية لمونيه أكثر من حيازة ورقة نقدية بقيمة 10 يورو.

تخيّل شراء تذكرة حفل موسيقي بإصدار محدود تثبت أنك تملك هذا المقعد في تلك الليلة. حتى لو قام الآخرون بنسخ التصميم أو التقاط صورة للشاشة، تبقى تذكرتك وحدها معترفًا بها كالأصل. تعمل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) بالطريقة نفسها، لكن بدل الورق، يكون الإثبات مُثبّتًا داخل شيفرة سلاسل الكتل (بلوكشين).

الخصائص الرئيسية للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs):

فريدة: لكل رمز معرّف خاص و بيانات وصفية خاصة به.

غير قابلة للتجزئة: لا يمكنك تقسيم الرمز غير القابل للإستبدال (NFT) إلى أجزاء أصغر (على عكس عملة البيتكوين).

قابلة للتحويل: يمكن شراؤها أو بيعها أو إهداؤها عبر المنصّات.

نادرة: تعتمد القيمة غالبًا على محدودية المعروض.

كيف تعمل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)؟

تعمل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) على تقنية سلاسل الكتل (بلوكشين)، و هي البنية الرقمية نفسها التي تشغّل العملات الرقمية. لكن بدل تسجيل العملات، تقوم سلاسل الكتل (بلوكشين) بتسجيل من يملك أصلًا رقميًا — سواء كان قطعة فنية، أو مقطع فيديو، أو حتى عقارًا افتراضيًا.

السكّ (الإنشاء)

يتم "سكّ" الرمز غير القابل للإستبدال (NFT) عندما تُكتب تفاصيله — مثل المُنشئ، التاريخ، و الرابط إلى العنصر الرقمي — بشكل دائم داخل سلاسل الكتل (بلوكشين).

التسجيل

تقوم سلاسل الكتل (بلوكشين) بتأمين هذا السجل. بعد السكّ، لا يمكن تغييره أو حذفه، ما يجعله دليل ملكية عامًا و شفافًا.

النقل أو البيع

عندما تشتري رمزًا غير قابل للإستبدال (NFT)، يقوم عقد ذكي تلقائيًا بنقل الملكية إلى محفظتك. الأمر أشبه بكاتب عدل رقمي يضع ختمه على الصفقة.

توجد معظم الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) على سلسلة إيثريوم (Ethereum)، ويُعد معيار ERC-721 البروتوكول الأكثر شيوعًا. لكن سلاسل كتل أخرى — مثل سولانا (Solana)، بوليجون (Polygon)، و تيزوس (Tezos) — تدعم أيضًا أنظمة بيئية للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs).

باختصار: الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) هي أصول رقمية مدمج فيها عامل الأصالة. بالنسبة للمبتدئين، يمكن اعتبارها مقتنيات تم تطويرها للعصر الرقمي — مع سلاسل الكتل (بلوكشين) كشهادة الأصالة النهائية.

لماذا قد تستحق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) المخاطرة؟

فتحت الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) فصلًا جديدًا في مفهوم الملكية الرقمية. فبدلًا من الاستئجار أو البثّ المستمر دون امتلاك، يمكن للمستخدمين امتلاك جزء فعلي من الإنترنت. بالنسبة للمبدعين، يعني ذلك مصادر دخل جديدة؛ و بالنسبة للمقتنين، يعني قيمة مدفوعة بالندرة.

بعض الإيجابيات المحتملة:

تمكين الفنانين و الموسيقيين: تتيح الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) للمبدعين البيع مباشرةً للجمهور، مع الاستغناء عن الوسطاء.

الابتكار في الألعاب: يمكن امتلاك الأصول داخل الألعاب (الهيئات، الأسلحة، الأراضي) بشكل حقيقي و تداولها خارج اللعبة.

تذاكر مقاومة للاحتيال: تستكشف الفرق الرياضية و منظمو الفعاليات استخدام الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) للحد من التذاكر المزوّرة.

اقتصاد الميتافيرس: قد تصبح الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) العمود الفقري للملكية و الهوية في العوالم الافتراضية.

باختصار: ربما فقدت الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) بريق الفقاعة، لكن التقنية التي تقف خلفها لا تزال تحلّ مشكلات حقيقية.

المخاطر و المطبات التي يجب معرفتها

لنكن واضحين: الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ليست استثمارًا آمنًا. هي أقرب إلى رأس المالالجريء الممزوج بالثقافة الرقمية، أكثر من كونها استثمارًا تقليديًا.

تشمل المخاطر الرئيسية:

الإضطراب: قد ترتفع الأسعار بشكل صاروخي بين ليلة و ضحاها — و تنهار بالسرعة نفسها.

الاحتيال و التزييف: ليس كل بائع للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) هو المالك الحقيقي للمحتوى.

الغموض القانوني: شراء رمز غير قابل للإستبدال (NFT) لا يمنح دائمًا حقوق الملكية الفكرية.

الأثر البيئي: أثارت سلاسل الكتل (بلوكشين) كثيفة الاستهلاك للطاقة مخاوف، رغم أن النماذج الأحدث أكثر صداقة للبيئة.

مخاطر السيولة: على عكس الأسهم، قد يستغرق بيع الرمز غير القابل للإستبدال (NFT) أسابيع — أو قد لا يتم البيع مطلقًا إذا لم يرغب أحد في شرائه.

هل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ممكنة على عملة البيتكوين؟

للوهلة الأولى، تبدو عملة البيتكوين و الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) عالمين منفصلين تمامًا. فقد صُمّمت عملة البيتكوين كنظام نقدي من نظير إلى نظير، لا كمقتنيات رقمية. وعلى عكس إيثريوم، فهي لا تدعم العقود الذكية أو معايير الرموز مثل ERC-721 بشكل أصلي. لسنوات، كان هذا يعني أن الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) شبه مستحيلة على عملة البيتكوين.

لكن الابتكار غيّر المشهد.

تجارب مبكرة: العملات الملوّنة (Colored Coins)

في الواقع، بدأت أولى المحاولات الشبيهة بالرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) على عملة البيتكوين نفسها. ففي عام 2012، ابتكر المطورون العملات الملوّنة، و هي أجزاء صغيرة من عملة البيتكوين مُشفّرة ببيانات إضافية لتمثيل ملكية أصول رقمية أو مادية. رغم ريادة الفكرة، لم يصل المشروع إلى التبنّي الواسع لأن شبكة عملة البيتكوين لم تُصمَّم للتطبيقات المعقّدة.

تخصيص أجزاء البيتكوين: عصر الرموز غير القابلة للإستبدال الحديث

في عام 2023، ظهر مفهوم تخصيص أجزاء البيتكوين (Bitcoin Ordinals). تتيح هذه الطريقة للمطورين "نقش" الصور أو النصوص أو حتى التطبيقات الصغيرة مباشرةً على وحدات الساتوشي الفردية (أصغر وحدات عملة البيتكوين).

يؤدي ذلك فعليًا إلى إنشاء رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) قائمة على عملة البيتكوين، تُعرف باسم "القطع الرقمية".

أظهرت مجموعات مثل بيتكوين بانكس (Bitcoin Punks) و تابروت ويزاردز (Taproot Wizards) كيف يمكن للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) أن توجد على سلسلة عملة البيتكوين.

ساهم ذلك في زيادة نشاط الشبكة، و أثار نقاشات حول ما إذا كان ينبغي لعملة البيتكوين أن تبقى "نقودًا خالصة" أو تتبنّى حالات استخدام أوسع.

الإيجابيات و السلبيات للرموز غير القابلة للإستبدال على عملة البيتكوين

الإيجابيات:

الأمان: تُعد سلسلة كتل (بلوكشين) عملة البيتكوين الأكثر اختبارًا و صلابة من حيث الأمان.

الندرة: محدودية مساحة الكتل تجعل الرموز غير القابلة للإستبدال هنا أكثر حصرية.

السلبيات:

تكاليف أعلى: قد ترتفع رسوم المعاملات مع زيادة نشاط التخصيص.

الجدل: يجادل المتشدّدون بأن الرموز غير القابلة للإستبدال "تسدّ" الشبكة و تُبعدها عن مهمتها الأساسية.

وظائف محدودة مقارنةً بأنظمة إيثريوم أو سولانا.

رؤية استثمارية

لا تزال الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) على عملة البيتكوين (عبر التخصيص) مجالاً متخصّصا، لكنها تُظهر كيف يمكن حتى لأقدم سلاسل الكتل (بلوكشين) أن تتطوّر. بينما تظل إيثريوم المنصّة المهيمنة للرموز غير القابلة للإستبدال، فإن دخول عملة البيتكوين خلق فئة مميّزة جديدة: رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) مُسكوكة على أكثر سلاسل الكتل أمانًا و لا مركزية في العالم.

أي العملات الرقمية الكبرى قد تحظى بالاهتمام بفضل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)

رغم أن الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) تُعد أصولًا بحد ذاتها، فإن نجاحها يعتمد بشدة على سلاسل الكتل (بلوكشين) التي تستضيفها. لقد أدّى الطلب على سكّ الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، تداولها و تخزينها بالفعل إلى دعم عدة عملات رقمية — و قد يستمر في تشكيل العملات التي تحظى بالزخم مستقبلًا.

إيثريوم (Ethereum – ETH): الرائدة و قائدة السوق

تُعد إيثريوم مهد الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، بفضل معيار الرموز ERC-721. لقد بُنيت غالبية المجموعات المبكرة — من كريبتو بنكس (CryptoPunks) إلى نادي يخوت القردة المملين (Bored Ape Yacht Club) — على هذه الشبكة.

نقاط القوة: مجتمع مطورين ضخم، أمان، و سيولة عالية.

نقاط الضعف: رسوم أعلى (تكاليف الغاز) مقارنةً بالمنافسين.

مع استمرار انتقال إيثريوم إلى آلية إثبات الحصّة (Proof of Stake) و حلول التوسّع، فإنها تظل المركز الأساسي للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs).

سولانا (Solana – SOL): سريعة و منخفضة التكلفة

أصبحت سولانا منافسًا قويًا من خلال تقديم معاملات أسرع برسوم شبه معدومة، و التي تعد ميزة كبيرة لمتداولي الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) الذين لا يرغبون في دفع 50 دولارًا لكل عملية سكّ.

نمت أسواق رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) شهيرة مثل ماجيك إيدن (Magic Eden) على سولانا.

تجعل قابليتها للتوسّع منها خيارًا جذابًا لرموز الألعاب و الميتافيرس.

لقد جعلت سرعة سولانا و كفاءتها من حيث التكلفة منها منافسًا جادًا على عرش إيثريوم في مجال الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs).

عملة بينانس (Binance Coin – BNB): مدعومة بسلسلة بي أن بي (BNB)

شقّت سلسلة بي أن بي (المعروفة سابقًا باسم Binance Smart Chain) لنفسها مكانة في سوق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs). فهي توفّر رسومًا أقل من إيثريوم و تستفيد من قاعدة مستخدمي بينانس العالمية الضخمة.

تجعل منصّات مثل سوق بينانس للرموز غير القابلة للإستبدال (Binance NFT Marketplace) البدء سهلًا للمستثمرين الأفراد.

يستفيد نظامها البيئي من مصداقية بينانس و انتشارها الواسع.

يمنح تكامل بي أن بي (BNB) مع واحدة من أكبر منصّات التداول في العالم ميزة فريدة للتبنّي الجماهيري.

بوليجون (Polygon – MATIC): حل الطبقة الثانية المفضّل لإيثريوم

لا تعد بوليجون منافسًا مباشرًا لإيثريوم — بل هي حل للتوسّع. من خلال خفض الرسوم و تسريع المعاملات، نجحت في جذب علامات تجارية كبرى مثل ديزني، أديداس و ستاربكس لإطلاق مشاريع رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs).

تجمع بين أمان إيثريوم و تكاليف أقل.

متموضعة كمنصّة رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) ملائمة للشركات.

فلو (Flow – FLOW): مصمّمة للرموز غير القابلة للإستبدال منذ البداية

أنشأتها شركة دابر لابز Dapper Labs، المطوّرة لمنصّة NBA Top Shot، حيث قد صُمّمت فلو (Flow) خصيصًا للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) و المقتنيات الرقمية.

يجعل تركيزها المتخصّص منها خيارًا جذابًا للرياضة، الترفيه، و الألعاب.

مدعومة بعلامات تجارية و رياضيين كبار.

رؤية استثمارية

لا تتعلّق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) بالأعمال الفنية فقط — بل بتبنّي سلاسل الكتل (بلوكشين) على نطاق واسع. فعندما يحقق مشروع رموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) شهرة كبيرة، غالبًا ما تستفيد العملة الرقمية الأساسية من زيادة أحجام المعاملات، نمو المجتمع، و ارتفاع مستوى الظهور.

بالنسبة للمستثمرين، يعني ذلك أن إيثريوم، سولانا، بي أن بي، بوليجون، و فلو — إلى جانب سلاسل أخرى صديقة للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) — قد تشهد ارتفاعات دورية في الطلب عندما تعود الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) إلى دائرة الضوء.

من قد يرغب في التفكير في الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)؟

قد تجذب الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs):

المستثمرين الفضوليين تقنيًا الذين يرغبون في تجربة ابتكارات سلاسل الكتل (بلوكشين).

المقتنين المهتمين بالفن الرقمي، المقتنيات الرياضية، أو الألعاب.

المضاربين ذوي المخاطر العالية الساعين وراء صفقات قصيرة الأجل.

لا تُعد الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) مناسبة لـ:

المستثمرين المحافظين الباحثين عن الاستقرار.

أي شخص يستثمر أموالًا لا يستطيع تحمّل خسارتها.

من يفترضون أن الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) تضمن قيمة طويلة الأجل.

متى يكون ذلك منطقيًا؟

التوقيت مسألة صعبة. لقد انتهت موجة الهوس في 2021، لكن هذا ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا. الدخول الآن يعني:

أسعار أقل بكثير، ما يقلّل مخاطر الدخول.

تحوّل التركيز من المضاربة إلى المنفعة و التجريب.

تحسّن تدريجي في التنظيم و المعايير.

مع ذلك، ينبغي التعامل مع الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) كاستثمار جانبي صغير، لا كمكوّن أساسي في المحفظة. فكّر فيها كزرع بذور غريبة — قد لا تنبت معظمها، لكن إحداها قد تنمو لتصبح شجرة عملاقة.

الاستخدامات الواقعية للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) خارج نطاق المقتنيات

غالبًا ما تتصدر الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) العناوين بسبب الأعمال الفنية باهظة الثمن أو الصور الرمزية الكرتونية، لكن إمكاناتها أعمق بكثير. مع نضوج التقنية، تختبر الصناعات طرق استخدام الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) كأدوات للتوثيق، الملكية، و الشفافية.

صناعة الموسيقى: اتصال مباشر بين الفنانين و الجمهور

تخلق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) طرقًا جديدة لتمكين الموسيقيين من تحقيق الدخل. فبدل الاعتماد على شركات الإنتاج أو منصّات البث، يمكن للفنانين بيع مقاطع حصرية، أو تجارب كبار الشخصيات، أو ألبومات بإصدارات محدودة مباشرةً للجمهور. أطلقت فرق مثل كينغز أوف ليون (Kings of Leon) ألبومات كاملة كرموز غير قابلة للإستبدال (NFTs)، حيث حصل المشترون ليس فقط على موسيقى رقمية، بل أيضًا على مزايا مثل تذاكر حفلات و بضائع حصرية.

لماذا يهمّ هذا المستثمرين؟

قد يتحوّل سوق الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) في الموسيقى إلى قطاع مستدام، خاصة مع سعي الفنانين للاستقلال و رغبة الجمهور في تفاعل أقرب. بالنسبة للمستثمرين، قد توفّر هذه الأصول تعرّضًا لاقتصاد المبدعين الجديد — مع بقاء المخاطر المتعلقة بحقوق النشر و الطلب طويل الأجل.

الألعاب و الاقتصادات الافتراضية

تُعد صناعة الألعاب من أكثر المجالات انسجامًا مع الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs). فاللاعبون معتادون على الدفع مقابل الهيئات أو الأسلحة أو الشخصيات — لكنهم في معظم الألعاب لا يملكون هذه العناصر فعليًا. تغيّر الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ذلك من خلال منح ملكية حقيقية، ما يسمح بالشراء أو البيع أو التبادل خارج اللعبة.

الارتباط بالميتافيرس

تدعم الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) أيضًا رؤية الميتافيرس — عوالم افتراضية يمتلك فيها المستخدمون الأراضي، ملابس الشخصيات، أو الأعمال الرقمية. رغم تراجع الحماس للميتافيرس، تبقى الفكرة قائمة: توفّر الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) الأساس لحقوق الملكية في الاقتصادات الافتراضية.

الرياضة و الترفيه

من لقطات كرة السلة إلى تذاكر كرة القدم، تبنّت المؤسسات الرياضية الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) كوسيلة لتعزيز تفاعل الجماهير. على سبيل المثال، حوّلت شركة NBA Top Shot لقطات لا تُنسى إلى مقتنيات رقمية، بينما جرّبت أندية كرة قدم كبرى رموز المشجّعين القائمة على الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs).

تذاكر أكثر أمانًا باستخدام الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)

من حالات الاستخدام القوية الأخرى منع الاحتيال في التذاكر. إذ يمكن للرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) أن تعمل كتذاكر غير قابلة للتلاعب و قابلة للتتبع، ما يحمي المنظّمين و الجماهير من عمليات الاحتيال.

السينما، الأزياء، و الملكية الفكرية

تستكشف العلامات التجارية الكبرى الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) أيضًا. فقد اختبرت ديزني إصدار مقتنيات رقمية مرتبطة بأفلام كلاسيكية، بينما تجرّب دور الأزياء الفاخرة ملابس و إكسسوارات مرتبطة برموز غير قابلة للإستبدال (NFTs). تخلق هذه المشاريع مصادر دخل جديدة و تساعد الشركات على التفاعل مع جماهير أصغر سنًا وأكثر اندماجًا رقميًا.

ملخص

الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) هي أصول رقمية فريدة مؤمّنة بتقنية سلاسل الكتل (بلوكشين).

أثار ازدهارها في 2021 عناوين الأخبار، لكن السوق هدأ منذ ذلك الحين.

لا تزال توفّر استخدامات عملية في الفن، الألعاب، الرياضة، و التذاكر، مع تراجع هيمنة المضاربة.

تشمل المخاطر التقلّب، الاحتيال، الغموض القانوني، و مشكلات السيولة.

بالنسبة للمستثمرين، تعمل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) بشكل أفضل كاستثمارات عالية المخاطر و تجريبية، لا كمكوّنات أساسية في المحافظ.

يمكن بناء الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ليس فقط على سلاسل كتل مثل إيثريوم، و بوليجون، أو سولانا، بل أيضًا على عملة البيتكوين. يعتمد مستقبلها على التبنّي الواقعي و التنظيم الواضح.

