روبرت كيوساكي حول العملات الرقمية: لماذا يؤمن أنّ البيتكوين هو المستقبل؟

إذا سبق لك أن نظرت إلى رصيدك البنكي بعد يوم الراتب وفكرت: "لحظة… أين ذهب مالي؟" - فأنت بالفعل تفهم جزءًا كبيرًا من مشكلة روبرت كيوساكي مع النظام المالي الحديث. لعدة عقود، كان مؤلف كتاب الأب الغني، الأب الفقير (Rich Dad Poor Dad) يصرخ برسالة بسيطة جدًا:

المال الورقي معطوب. الأصول الحقيقية هي مخرج الهروب.

من وجهة نظره، الدولار الأمريكي هو "مال مزيف"، يُطبع بكميات عبثية، و مدعوم بالوعود السياسية أكثر من القيمة الحقيقية. حيث يحذّر من أن التضخم و السياسات النقدية المتهورة تستنزف بهدوء القوة الشرائية للمدخرين، و خاصة الطبقة الوسطى.

لهذا السبب، عندما ينظر إلى المستقبل، لا يرى كيوساكي الأمان في النقد أو السندات. بل يرى الفرصة في البيتكوين، الذهب، و الفضة، و غيرها من الأصول الصلبة أو النادرة. مؤخرًا، ضاعف قناعته بأن "أكبر انهيار في التاريخ" إما قادم أو قد بدأ بالفعل - و أن رأس المال سيتجه بشكل متزايد إلى بيتكوين مع تآكل الثقة في العملات الورقية.

بالنسبة له، البيتكوين ليس مجرد صفقة تداول. بل هو جزء من استراتيجية بقاء طويلة الأمد في عالم طباعة النقود، تزايد الديون، و ما يسميه "نظامًا نقديًا مكسورًا و فاسدًا".

هذا ليس مجرد نظرية بالنسبة له. بثروة صافية تُقدَّر بحوالي 100–150 مليون دولار بُنيت من العقارات، الأعمال، و التعليم المالي، يتحدث روبرت كيوساكي بصفته شخصًا يلعب اللعبة على نطاق واسع فعليًا، لا مجرد معلق من على الهامش.

على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به - خاصة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث تنتشر منشوراته كثيرًا بين مستثمري العملات الرقمية - يكرر الفكرة الأساسية نفسها:

لا تعتمد على الدولار. امتلك أصولًا لا يستطيع النظام طباعتها - مثل البيتكوين.

إذا كنت مستثمرًا على المدى الطويل و تتساءل عما إذا كانت رواية البيتكوين لكيوساكي مجرد ضجيج أم إشارة حقيقية، فسيأخذك هذا المقال في منطق تفكيره، مكانة البيتكوين في رؤيته للعالم، و كيف تفكر في توقعات كيوساكي الجريئة حول البيتكوين (BTC) دون أن تفقد عقلك… أو محفظتك.

أهم النقاط

يؤمن كيوساكي بأن البيتكوين هو "مال حقيقي" في عالم تنهار فيه العملات الورقية- أصل نادر و غير قابل للمساس، لا تستطيع الحكومات طباعته حتى الفناء.

يرى الدولار الأمريكي في حالة احتضار- حيث يصفه بأنه "مال مزيف" مدعوم بالوعود السياسية، بينما عملة البيتكوين مدعومة بالرياضيات، البرمجيات، و المعروض المحدود.

نظرته طويلة الأمد للبيتكوين شديدة التفاؤل- حيث تصل توقعات كيوساكي للبيتكوين (BTC) غالبًا إلى ستة أو سبعة أرقام لأنه يتوقع هروبًا عالميًا من العملات الورقية إلى الأصول الصلبة.

يرى البيتكوين كحماية من التضخم، أزمات الديون، و أخطاء البنوك المركزية- حيث يصفه بالملاذ الآمن الحديث لمن يريد "الهروب من النظام".

على تويتر، يحث روبرت كيوساكي الناس مرارًا على شراء البيتكوين (BTC) قبل الانهيار الاقتصادي القادم- محذرًا من أن المدخرات التقليدية ستفقد قيمتها بينما يتقوى البيتكوين.

يضع بيتكوين مع الذهب و الفضة كـ "ثلاثي مال المستقبل"، لكنه يعتقد أن البيتكوين (BTC) يمتلك أعلى إمكانات الصعود- لأنها عملة رقمية، عالمية، و لها سقف ثابت قدره 21 مليون عملة.

بالنسبة لكيوساكي، بيتكوين ليست صفقة بل استراتيجية طويلة الأجل- تحوط يعتقد أن الأجيال القادمة ستعتمد عليه أكثر من النقد، أو السندات، أو حتى العقارات التقليدية.

رؤية كيوساكي للعالم: النظام يتشقق و عملة بيتكوين هي مخرج الهروب

لفهم سبب هوس روبرت كيوساكي بالبيتكوين، تحتاج أولًا إلى الدخول في رؤيته للعالم للحظة. ليس لتوافقه - بل فقط لترى الأمور كما يراها.

يعتقد كيوساكي أننا نعيش داخل نظام مالي متماسك بشريط لاصق و بعض التفاؤل. الحكومات تطبع النقود كما يطبع المراهقون الأعذار. البنوك المركزية تطفئ حريقًا بإشعال آخر. المدخرون - الأشخاص الذين "يفعلون كل شيء بشكل صحيح" - يُعاقَبون بتضخم يلتهم القوة الشرائية بهدوء، دون أن يُرى، مثل النمل الأبيض في أرضية خشبية.

من هذا المنظور، عملة البيتكوين ليست اتجاهًا تقنيًا. إنها هجوم مضاد. احتجاج. باب خروج بلا إذن من نظام نقدي يعتقد أنه يغرق ببطء. بمجرد أن ترى العالم من هذه الزاوية، يصبح حبه للبيتكوين أكثر منطقية بكثير.

كيف تعمل العملات الورقية… و لماذا لا يثق بها كيوساكي؟

اعتقاد كيوساكي الأساسي بسيط:

المال الورقي = جليد يذوب.

البيتكوين = فولاذ متجمد.

تفقد العملات الورقية قوتها الشرائية بمرور الوقت لأن الحكومات تستطيع – و تقوم أيضاً بـ - طباعة المزيد كلما اهتز الاقتصاد. هذا يعني أن دولارك ليس مخزنًا للقيمة… بل التزامًا يتآكل ببطء.

أما عملة البيتكوين، فلا تنحني. لا تتضخم. لا تهتم بمن هو الرئيس، أو أي حزب في السلطة، أو أي حزمة إنقاذ تمت الموافقة عليها للتو.

لن يوجد سوى 21 مليون بيتكوين على الإطلاق. يمكنك أن تحب هذه الحقيقة أو تتجاهلها - لكن لا يمكنك تغييرها.

بالنسبة لكيوساكي، هذا ليس مجرد أمر مثير للاهتمام. هذا هو الحرية.

الانهيار البطيء للعملات الورقية: ماذا حدث بعد بريتون وودز

عندما انهار ما يسمى بنظام بريتون وودز في أوائل السبعينيات، غيّر الدولار الأمريكي مصيره بهدوء. انتقل من كونه مرتبطًا بالذهب - مرساة نادرة و منضبطة - إلى التعويم بحرية في عالم يمكن للحكومات فيه طباعة النقود كلما سعل الاقتصاد.

هذا التحول لم يتصدر عناوين الحياة اليومية… لكنه غيّر كل شيء.

كم فقد الدولار من قيمته (بلغة بسيطة)؟

انظر إلى الأمر بهذه الطريقة:

دولار واحد في عام 1971 يشتري ما يقارب ما يشتريه 8 دولارات اليوم.

بعبارة أخرى، فقد الدولار حوالي 85–90٪ من قوته الشرائية الحقيقية منذ نهاية قابلية التحويل إلى الذهب.

إذا مددنا الخط الزمني إلى الأربعينيات، تكون الخسارة أكبر - أعلى بكثير من 90٪ بالقيمة الحقيقية.

هذا يعني أن أجدادك ادخروا أسدًا. و أنت تدخر قطة منزلية.

لماذا حدث ذلك – و لماذا لا يتوقف كيوساكي عن الحديث عنه؟

في اللحظة التي فُصلت فيها العملات الورقية عن الذهب، أصبحت أدوات سياسية. كل ركود، كل أزمة، و كل عملية إنقاذ جلبت المزيد من الطباعة.

المزيد من الطباعة ← المزيد من الدولارات

المزيد من الدولارات ← قيمة أقل لكل دولار

هذه ليست مؤامرة، بل مجرد عرض و طلب. و هذا بالضبط سبب تسمية روبرت كيوساكي للدولار بـ "المال المزيف". بالنسبة له، بيتكوين هي الترياق - شكل من المال بقواعد بدلًا من حكّام، ندرة بدلًا من مطابع، و سقف ثابت بدلًا من الارتجال السياسي.

بيتكوين كذهب رقمي - لكن بوقود صاروخي

عندما يقارن كيوساكي البيتكوين بالذهب و الفضة، لا يقول إنها تستبدلهما. بل يقول إنها توسّع الفكرة.

الذهب نادر، نعم، لكن لا يمكنك إرسال ما قيمته 10,000 دولار من الذهب عبر العالم خلال 20 دقيقة. الفضة متينة، لكنها لا تعمل بأمان تشفيري.

عملة البيتكوين هي ما يحدث عندما تلتقي الندرة بالبرمجيات. شكل رقمي من المال يتصرف كسلعة نقية لكنه يتحرك كالمعلومة الخالصة. لا يمكنك استخراج أكثر من 21 مليون بيتكوين، كما هو متوقع في الكود.

بالنسبة لشخص قضى عقودًا يعلّم الناس عن الأصول الصلبة، فإن عملة البيتكوين هي ببساطة التطور التالي - ذهب 2.0، و لكن بأجنحة.

"تخيل هذا…" — منظور كيوساكي في الحياة الواقعية

تخيل أنك تجلس مع كيوساكي على طاولة قهوة. يحرّك مشروبه، يميل للأمام، و يقول شيئًا مثل:

"إذا كانت الحكومة تستطيع طباعة مدخراتك بعيدًا، فهل هو مالك حقًا؟"

تنظر إلى فنجانك. تعلم أنه يبالغ… لكن أيضًا، ليس تمامًا. ربما يتابع:

"تخيل الآن امتلاك شيء لا تستطيع أي حكومة تخفيفه. لا أي مصرفي تجميده. لا أي سياسي التلاعب به. هذا هو البيتكوين".

قد تختلف معه - لكن المنطق بسيط، واضح، و عاطفي. هذا بالضبط سبب تعلق رسالته بملايين الناس.

مفاهيم كيوساكي الأساسية

ما يعتقده كيوساكي عن الاقتصاد و البيتكوين

يعتقد أن الاقتصاد العالمي هش، مثقل بالديون، و متجه نحو تصحيح - ستستفيد عملة البيتكوين من خروج رأس المال من العملات الورقية.

لماذا الاستثمار في البيتكوين وفقًا لكيوساكي

لأنها نادرة، لا مركزية، و محصنة ضد طباعة النقود المدفوعة بالتضخم.

كيوساكي يوضح المخاطر و المكافآت

يشرح جانب الصعود (ثورة نقدية) و الخطر (تقلبات قد تختبر حتى الأيدي القوية).

دليل بسيط لاستراتيجية كيوساكي و رؤيته للسياسة النقدية

يوصي بامتلاك أصول لا تستطيع الحكومات طباعتها: العقارات، الذهب، الفضة، و بشكل متزايد للبيتكوين - التي يعتقد أن لها أقوى عائد طويل الأجل.

أين تقع عملة البيتكوين في الصورة الأكبر؟

في هذه المرحلة، أصبح الأمر واضحًا: كيوساكي لا يحب عملة البيتكوين لأنه يحب التكنولوجيا. بل يحبها لأنها ليست الدولار. لأنها غير خاضعة لوول ستريت، و لا الاحتياطي الفيدرالي، و لا واشنطن. إنها تتماشى مع كل ما حذّر منه منذ التسعينيات.

بالنسبة له، بيتكوين هي المكافئ المالي للانتقال من كوخ خشبي مهتز إلى ملجأ فولاذي. ليست مضادة للرصاص - لكنها أكثر أمانًا بكثير عندما تضرب العاصفة.

لماذا قد يكون الاستماع إلى كيوساكي يستحق المخاطرة؟

كيوساكي ليس مناسبًا لذوق الجميع - صاخب، درامي، و يحب عناوين نهاية العالم المالية.

لكن إليك ما يفوته معظم الناس:

لديه موهبة نادرة في رصد التحولات طويلة الأجل قبل أن تصل إلى التيار العام.

حذّر من فقاعة الإسكان، و من ديون قروض الطلاب في الولايات المتحدة. حتى من التضخم قبل وقت طويل من تحوله إلى موضوع على موائد العشاء.

لذلك، عندما يقول إن بيتكوين قارب نجاة يحدث مرة في الجيل، يتوقف حتى المستثمرون المخضرمون عن التمرير للحظة.

بالنسبة له، عملة البيتكوين ليست "مالًا رقميًا للمهوسين". إنها قطيعة زلزالية مع الماضي - ترقية نقدية كما كان الإنترنت ترقية في الاتصال. في عالمه:

العملات الورقية = ذائبة، سياسية، قابلة للتلاعب

عملة البيتكوين = نادرة، محايدة، عالمية، لا يمكن إيقافها

و إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فهذه الأفكار ليست مجنونة - بل استراتيجية.

صافي ثروة روبرت كيوساكي و مقتنياته من العملات الرقمية

عندما يسمع الناس روبرت كيوساكي يمتدح البيتكوين، يطفو السؤال الطبيعي: "حسنًا… هل يمتلكها فعلًا، أم أن هذا مجرد تسويق؟". و هذا سؤال عادل. في عالم مليء بالمؤثرين الذين يتحدثون كثيرًا و يستثمرون قليلًا، يريد المستثمرون دليلًا - لا ضجيجًا. الحقيقة أكثر تعقيدًا قليلًا، لكنها أيضًا أكثر إثارة مما يظنه معظم الناس.

ما نعرفه عن صافي ثروته

كيوساكي ثري، لكن صافي ثروته الدقيق هدف متحرك - جزئيًا لأنه يمتلك شركات، عقارات، حقوق ملكية فكرية، و معادن بدلًا من أكوام من النقد. هذا وحده يجعل التقدير صعبًا. تضع معظم التقديرات العامة صافي ثروة روبرت كيوساكي في نطاق 100–150 مليون دولار، رغم أن الرقم يتغير حسب من يحسبه و متى. لم يؤكد أبدًا رقمًا دقيقًا، بصراحة، هذا ينسجم مع شخصيته. يفضل الحديث عن الأصول، لا العناوين.

ما نعرفه يقينًا:

بُنيت ثروته من صفقات عقارية، إيرادات الكتب، و مشاريع تجارية.

كان مستقلًا ماليًا لعقود.

يطبق ما يعلّمه: تجميع الأصول، تجنب ديون الاستهلاك، و ترك التدفقات النقدية تتراكم مع الوقت.

بالنسبة لكيوساكي، صافي الثروة مجرد رقم. التدفق النقدي هو لوحة النتائج الحقيقية. مع ذلك، و على الرغم من التفاؤل طويل الأجل بخصوص البيتكوين، أفاد كيوساكي في نوفمبر 2025 بأنه باع جزءًا من حيازاته من بيتكوين مقابل حوالي 2.25 مليون دولار، حيث باع البيتكوين بسعر يقارب 90,000 دولار. كما أفاد كيوساكي أن عليه ديونًا تقارب 1.2 مليار دولار، لكنه "غير قلق". حيث أوضح "الخبير" أنه يمتلك فنادق و 15,000 عقارا للإيجار، و لا يدفع "أي ضرائب عليها".

إذًا… كم يمتلك كيوساكي فعليًا من بيتكوين؟

ألمح كيوساكي مرات عديدة إلى أنه يمتلك "الكثير" من البيتكوين - لكنه لم يكشف أبدًا عن أحجام محافظ محددة، أو عناوين، أو كميات. هذا غير مفاجئ؛ فالأثرياء نادرًا ما ينشرون مقتنياتهم من العملات الرقمية، لأسباب تتعلق بالخصوصية و الأمان. لكن لدينا عدة دلائل تسمح لنا برسم صورة واقعية.

الجدول الزمني لشرائه

أكد علنًا شراء بيتكوين في وقت مبكر من منتصف العقد 2010، و مرة أخرى خلال الانخفاضات اللاحقة. هذا يعني أنه لم يدخل عند القمة - بل اشترى مرارًا خلال الانهيارات. بالنظر إلى شخصيته، فهذا كيوساكي نموذجي.

يعامل البيتكوين كالذهب، لا كصفقة

لا يتحدث أبدًا عن "البيع". يتحدث عن التراكم، الحماية، و التحوط. هذا يشير إلى موقع خزينة طويل الأجل، لا حساب متداول.

فلسفة التخصيص لديه

قال كيوساكي: "أشتري بيتكوين في كل مرة يطبعون فيها المزيد من المال".

يوحي هذا بتراكم منتظم، ربما عبر متوسط التكلفة بالدولار أو اقتناص الانخفاضات.

يستمع إلى مستشارين يحترمهم

يتابع محللين كليين، متداولين، معدّنين، و مناصرين أوائل للبيتكوين. الأشخاص في دائرته الداخلية محتفظون طويلو الأجل، لا مضاربون. عند جمع هذه الدلائل، تتشكل صورة - ليست لتجربة صغيرة، بل لحصة ذات وزن.

تقدير معقول: مركز بيتكوين مهم لكنه متنوع

رغم عدم وجود أرقام دقيقة، إليك السيناريو الأكثر منطقية:

من شبه المؤكد أنه يمتلك عدة عملات بيتكوين (BTC) كاملة (غالبًا عشرات أو أكثر).

يعامل البيتكوين (BTC) كجزء من ثلاثي الأصول الصلبة لديه، إلى جانب الذهب و الفضة.

تشير استراتيجيته إلى مركز بيتكوين في نطاق ستة أرقام من حيث القيمة، اعتمادًا على دورات السعر.

من المرجح جدًا أنه اشترى أجزاء بأسعار أقل من 10 آلاف دولار، أقل من 30 ألفًا، و حتى أقل من 50 ألفًا.

بعبارة أخرى، رصيد البيتكوين لدى كيوساكي على الأرجح كبير بما يكفي ليكون مؤثرًا - لكنه ليس كبيرًا لدرجة أن يطغى على إمبراطوريته العقارية أو مصالحه التجارية. إنه متنوع، لكنه جاد.

ماذا عن العملات الرقمية الأخرى؟

كيوساكي ليس من محبي العملات البديلة. قال مرارًا إنه يثق بالبيتكوين، الذهب، و الفضة – حيث يرى معظم العملات الرقمية البديلة مضاربية أو غير ضرورية. فلسفته بسيطة: إذا كان لديك أصل واحد محصن، فلست بحاجة إلى خمسة أصول مشكوك فيها.

لذلك، بينما يتشتت كثير من المؤثرين عبر عشرات المشاريع، يبقى كيوساكي مركزًا على الفكرة الأساسية: بيتكوين هي الندرة الرقمية، و كل ما عدا ذلك اختياري.

المطبات الكبرى في نهج كيوساكي (الأشياء التي لا يصرخ بها)

لنكن صادقين، كيوساكي متفائل لدرجة كوميدية أحيانًا. إذا عطست بيتكوين صعودًا، يتنبأ فجأة بمليون دولار. إليك المخاطر التي لا يسلط الضوء عليها دائمًا:

✦ تقلبات قاسية

يمكن لبيتكوين أن تنخفض 20٪ بينما تنظف أسنانك. يرى كيوساكي الانخفاضات فرص شراء - لكن المبتدئين قد يهلعون.

✦ الاستثمار العاطفي

اتباع كيوساكي حرفيًا قد يجعل الناس يتفاعلون مع كل تغريدة درامية ينشرها. و هو ينشر الكثير.

✦ توقيت الاقتصاد الكلي مستحيل

حتى لو جاء "الانهيار الكبير"، لا أحد يعرف متى. يتحدث كيوساكي أحيانًا كما لو أنه غدًا صباحًا في التاسعة تمامًا.

✦ مخاطر الإفراط في التعرض

تشير رؤيته إلى التركيز الكبير على الأصول الصلبة. لكن معظم المبتدئين يحتاجون إلى توازن، لا تحولًا ماليًا دراميًا في الهوية.

✦ عملة البيتكوين ليست محصنة تمامًا

هناك مخاطر تنظيمية، سياسية، مخاطر تبنٍ، و مخاطر تقنية. يميل كيوساكي إلى التقليل منها - لا ينبغي لك ذلك.

لا شيء من هذا يجعله مخطئًا… بل يذكرك فقط باستخدام عقلك أنت، لا أدرينالين شخص آخر.

من قد يهتم باستراتيجية كيوساكي؟

تلقى فلسفة كيوساكي صدى أكبر لدى المستثمرين الذين:

يفكرون بعقود، لا بأيام

يؤمنون بأن العملات الورقية ستفقد قيمتها على المدى الطويل

يريدون أصولًا ذات ندرة، لا وعودًا

يفضلون التنويع في الذهب، الفضة، العقارات - و الآن بيتكوين

لا يمانعون التقلب طالما بقيت الفرضية قائمة

يقدّرون الصراحة المباشرة أكثر من المجاملة المؤسساتية

بعبارات بسيطة، تناسب استراتيجيته من يستثمرون كالبستانيين، لا كتجار يوميين. البستانيون لا يفحصون التربة كل 20 دقيقة. يزرعون، يسقون، ينتظرون - و يثقون بالعملية. هكذا يرى كيوساكي البيتكوين.

متى تفكر بها (و متى تتجنبها)؟

✔ متى يكون الأمر منطقيًا

عندما تبني محفظة طويلة الأمد

عندما تؤمن بأن التضخم و طباعة النقود لن يتوقفا سحريًا

عندما تريد أصلًا خارج النظام المصرفي

عندما تفهم أن التقلب طبيعي، و ليس قاتلًا

عندما يكون أفقك الزمني 5–15 سنة أو أكثر

✘ متى يجب الحذر

إذا كنت تفزع بسهولة

إذا كنت بحاجة إلى المال خلال 12–24 شهرًا

إذا كنت تفحص الأسعار 40 مرة يوميًا

إذا تعاملت مع البيتكوين كتذكرة يانصيب

إذا اتبعت كل تنبيه درامي على تويتر روبرت كيوساكي كأنه وحي

عملة البيتكوين قوية. لكنها لا تزال بيتكوين - غير متوقعة، مثيرة، و أحيانًا صادمة. اتباع فلسفة كيوساكي في البيتكوين يشبه إلى حد ما مواعدة مؤسس شركة ناشئة: مليئة بالإمكانات، مليئة بالفوضى، و أحيانًا كل ما تفعله هو الأمل بأن تتحقق الرؤية.

لكن الجانب الإيجابي؟ إذا تحققت الرؤية… فأنت مبكر، و متقدم. لست الشخص الذي يسأل: "لماذا لم يخبرني أحد؟". هذه هي عقلية كيوساكي كاملة في جملة واحدة: من الأفضل امتلاك بيتكوين مبكرًا جدًا على امتلاكها متأخرًا جدًا… لكنها ليست متأخرة أبدًا.

ملخص

لنختتم هذا بشكل واضح و خالٍ من التعقيد - فقط الحقائق الأساسية التي يطرقها كيوساكي باستمرار:

يعتقد أن العملات الورقية تموت ببطء، و تفقد قيمتها عبر طباعة نقود لا تنتهي.

عملة البيتكوين هي، بالنسبة له، أقوى شكل من "المال الحقيقي"، ندرة رقمية مدعومة بالرياضيات و البرمجية.

توقعاته للبيتكوين (BTC) جريئة لأن رؤيته للعالم جريئة - فهو يتوقع أكبر انتقال للثروة بعيدًا عن العملات الورقية في التاريخ.

يرى كيوساكي البيتكوين كحماية طويلة الأجل من التضخم و تآكل قيمة العملات الائتمانية، حيث يحث المستثمرين على التفكير بعقود لا بأسابيع.

هذه هي فلسفة كيوساكي مختصرة: لا تثق بالنظام… ثق بالندرة. ينتقد كيوساكي الاحتياطي الفيدرالي و البنوك المركزية العالمية، معتقدًا أنها ستخلق تضخمًا مستمرًا مرتبطًا بارتفاع العجوزات. هل تتفق معه؟ هل هو على حق؟



