الإستثمار في أسهم المرافق العامة: دليل المبتدئين

تُعرف أسهم شركات المرافق باستقرارها، وتوزيعات أرباحها، وطبيعتها الدفاعية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمستثمرين المحافظين والمخططين على المدى الطويل. في هذا الدليل المبسط، نشرح كيفية التعرف على شركات المرافق القوية، وتحليل أرباحها، وبناء محفظة توفر دخلاً ثابتًا في سوق دائم التغير. مثالي للمبتدئين الراغبين في الاستثمار في الخدمات الأساسية.

لطالما لعبت أسهم المرافق العامة الدور الهادئ في الموازنة المالية. خلال أوقات النشوة السوقية أو الهلع، تستمر هذه الشركات في توصيل الخدمات من ماء، طاقة، و تدفئة – الأساسيات التي لا يزول رونقها عندما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي أو عندما يضرب التضخم بالإقتصاد. بينما لا تصل مستجداتها غالباً إلى عناوين الأخبار، إلا أن المرافق العامة مركزية في كثير من الإستراتيجيات الإستثمارية طويلة المدى. تتضمن هذه "المحفظة المالية لكل المناخات" المعروفة عالميا من راي داليو، و التي تشدّد على التنويع و المتانة فوق المضاربة و مطاردة الإتجاه.

يشرح هذا الدليل دور أسهم المرافق داخل المحفظة المالية المتنوعة و يستكشف العقلية التفكيرية خلف الإستثمار الدفاعي. هو مكتوب للمبتدئين لكنه يحمل عمقاً كافيا لجميع من يبحث عن السياق التاريخي، التحليل التطبيقي، و المعلومات المهنية الواضحة.

أبرز النقاط

أسهم المرافق العامة تمثّل الشركات التي توفّر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الغاز الطبيعي، و الماء.

هذه الأسهم معروفة بالأرباح الموزعة المستقرة، الأرباح المتوقعة، و الإضطراب المنخفض.

كثيراً ما تعتبر المرافق العامة إستثمارات دفاعية، خاصة خلال التقلبات الإقتصادية أو ضغوط السوق.

يبرز المستثمرون المؤثّرون مثل راي داليو قيمة المرافق العامة داخل المحفظة المالية المتنوعة المتوازنة المخاطر.

فهم حساسية أسعار الفائدة و السياق التنظيمي مهم جداً عند تحليل شركات المرافق العامة.

ما هي أسهم المرافق العامة؟

أسهم المرافق العامة هي حصص في الشركات المتداولة عموميا التي توفّر خدمات البنية التحتية الأساسية. تتضمن هذه مزودي الطاقة الكهربائية، مؤسسات توزيع الغاز، و شركات توفير الماء. تقوم هذه الشركات بالعمل تحت هيكلة تنظيمية تحدّد المبالغ التي يستطيعون فرضها و العائدات التي يسمح لهم بإكتسابها.

دورها في السوق فريد – لا تهدف لعرقلة الصناعات أو تسجيل نمو خارق. بدلا عن ذلك، تعدف شركات المرافق العامة للإستمرارية، و التي بدورها تجذب المستثمرين الباحثين عن المداخيل و الحفاظ على رأس المال بدلاً من المضاربة.

كيف تستثمر في المرافق العامة؟

الإستثمار في المرافق العامة يدور حول البحث عن النتائج المتوقعة بدلا من العائدات الطموحة. إليك العديد مم الخطوات المتنوعة لتبدأ بها:

إختر بين الأسهم و صناديق الإستثمار المتداولة ETFs – يستطيع المستثمرون إنتقاء الشركات المنفردة أو شراء صناديق الإستثمار المتداولة لقطاع المرافق العامة لإكتساب تعرض أوسع. إبحث في البيئة التنظيمية – تعمل شركات المرافق العامة تحت القواعد المحلية التي تقوم بتشكيل ربحيتها. إفهم نموذج الأعمال – تقوم بعض شركات المرافق العامة بتوليد الطاقة، بينما تقوم أخرى بتوزيعه. لدى كل واحدة مخاطر و مكافئات مختلفة. راقب مستويات الدين – تقترض شركات المرافق العامة بشكل كبير لمشاريع البنية التحتية، لذلك تستوجب جداول موازناتها إنتباها كبيراً. تفقد سياسات الأرباح الموزعة – غالباً ما تدفع شركات المرافق العامة أرباحاً موزّعة، لكن نسبة الدفعات و تاريخها مهم جداً. راقب أسعار الفائدة – تتنافس شركات المرافق العامة مع السندات على رأس مال المستثمرين، مما يجعلها حسّاسة لتحولات نسبة الفائدة. راجع الممارسات البيئية، الإجتماعية و الحوكمة – مع الدفع المتنامي نحو الطاقات المتجددة، أصبحت مقاييس الإستدامة مهمة بشكل مرتفع.

المرافق العامة: تحوّط من ضغوط الكساد و التضخم؟

عندما يتعكّر شعور السوق، يتباطؤ النمو، و يقفز الإضطراب، تظهر أسهم المرافق العامة غالباً كمصدر للهدوء في العاصفة المالية. معروفة بتدفقاتها النقدية المتوقعة، دفعات الأرباح الموزّعة المستقرة، و الدور الأساسي في الحياة اليومية، تعتبر المرافق العامة بشكل واسع تحوّطاً ضد فترات الكساد و التضخم. لكن مثل أي إستراتيجية تركز على الأمان، تأتي هذه الحماية بثمن – خاصة خلال الأسواق الصاعدة.

دور شركات المرافق العامة في المحفظة المالية

توفّر شركات المرافق العامة خدمات لا يستغني عليها الناس: الكهرباء، الغاز، و الماء. لأن الطلب على هذه الأساسيات يبقى ثابتاً نسبياً – حتّى عندما ينكمش الإقتصاد – تميل المرافق العامة للحفاظ على إستقرار العائدات. لهذا السبب، يشار إليها في كثير من الأحيان بالأسهم غير الحلقية أو الدفاعية، مما يجعلها مرساة هامة في المحفظة المالية المتنوعة، خاصة لأولئك الراغبين في تجنب المخاطر.

خلال الكساد، غالباً ما تختبر الشركات التابع لقطاعات كماليات المستهلك (مثل التجزئة أو السفر) إنخفاضات حادة في الأرباح. في المقابل، تستمر شركات المرافق العامة بإصدار فواتير الزبائن و جمع الدفعات، مما يساعدهم في المحافظة على الأرباح لكل سهم (EPS) و دفع الأرباح الموزّعة. يجعل هذا منها جذّابة للمستثمرين المهتمين بالمداخيل و أولئك المحضّرين للتقلبات الإقتصادية.

المقايضة: إرتفاع محدود في الأسواق الصاعدة

بينما تبرز المرافق العامة خلال التقلبات و الضغوط التضخمية، نجد أنّ إحتمالية نموها محدودة هيكلياً – خاصة عندما تزدهر الأسواق. لماذا؟

تحدّ التنظيمات من العائدات: تعمل شركات المرافق العامة تحت تنظيم حكومي متشدّد. تحدّد هيئات المرافق العمومية (PUCs) كمية الأرباح التي تسطيع الشركة كسبها على رأسمالها المستثمر. بينما يضمن هذا التوقعات، فهو في نفس الوقت يضع سقفاً على إحتمالات الإرتفاع. إحتياجات رأسمالية قوية: المرافق العامة هي أعمال تعتمد بشدة على رأس المال. توسيع شبكة البنية التحتية أو بناء منشآت الطاقة المتجدّدة يتطلب ملايير الدولارات كتكاليف مقدّماً – ممولة بشكل كبير عبر الديون. هذا الرفع المالي العالي يمكن أن يضع وزنه على فرص التوسع و أداء سعر الأسهم. حساسية أسعار الفائدة: عندما تنخفض أسعار الفائدة، تصبح الأرباح الموزّعة لشركات المرافق العامة جذّابة للمستثمرين الراغبين بالعائدات. لكن عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح البدائل ثابتة الدخل مثل السندات أكثر تنافسية، متسببة غالباً بتدفق الأموال خارجاً من أسهم المرافق العامة. تستطيع هذه الديناميكية أن تكبح أسعار أسهم المرافق العامة خلال دورات رفع أسعار الفائدة، حتّى إذا بقيت الأساسيات غير متغيّرة. نقص الأداء في الدورات المتقبلة للمخاطرة: في التوسعات الإقتصادية، غالباً ما يطارد رأس المال القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا، الصناعات، أو كماليات المستهلك. تسجّل هذه القطاعات نمو أرباح و زخماً سعرياً أسرع، مما يترك المرافق العمومية في ذيل الترتيب مع أداء نسبي.

تعرض المرافق العامة عازلا للمحفظة المالية من الضغوط الإقتصادية و التضخم – لكنها غير مصمّمة لقيادة الإندفاع في الأسواق الصاعدة بقوة. تقبع قيمتها الحقيقية في موازنة المخاطر، و ليس الحصول على الحد الأقصى للعائدات. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تخدم المرافق العامة كممتص للصدمات المالية، محيطة بالمحافظ المالية لحمايتها خلال الأوقات الصعبة، بينما تتقبل السرعات المنخفضة عندما تكون الطرق ممهدة. فهي لا تشبه السيارات السريعة – و لكنها تستطيع المرور بك عبر العاصفة دون الخروج عن الطريق.

المرافق العامة مقابل S&P500: الأداء في فترات الكساد و التوسع

المصدر: أبحاث XTB

الإستثمار في المرافق العامة: المزايا و العيوب

المزايا:

أرباح مستقرة: العائدات مستمر، تعتمد على طلب المستهلك المتوقع.

الأرباح الموزعة: المرافق العمومية معروفة بدفعات الأرباح الموزعة المنتظمة و المتنامية أحياناً.

الإضطراب المنخفض: تميل الأسعار للتذبذب بشكل أقل من القطاعات الموجهة للنمو.

مقاومة الكساد: تبقى المرافق العامة أساسية بغض النظر عن الظروف الإقتصادية.

العيوب:

مخاطر أسعار الفائدة: يمكن أن يجعل إرتفاع أسعار الفائدة من عائدات المرافق العامة أقل جاذبية.

نمو منخفض: بسبب التنظيمات، نمو الأرباح محتشم عادةً.

توسعات عالية التكاليف: تتطلب البنية التحتية للمرافق العامة إعادة الاستثمار بإستمرار.

الحساسية السياسية: تستطيع التغييرات السياسية و البيئية التأثير على نماذج الأعمال.

أفضل 7 نصائح للمستثمرين في قطاع المرافق العامة

حافظ على الأسماء المعروفة بالنوعية – الشركات التي لديها أرباح مستقرة و سياسات ديون محافظة تعتبر أساساً جيداً. قارن بين تاريخ الأرباح الموزعة – إبحث عن الإستقرار، و ليس العائدات فقط. لا تتجاهل التنظيمات – اِفهم كيف يتم قبول التسعير و العائدات من الهيئات. راقب اِتجاهات أسعار الفائدة – تستطيع البيئة عالية أسعار الفائدة أن تلقي بثقلها على أسعار أسهم المرافق العامة. وازن بالقطاعات الأخرى – المرافق العامة ثابتة، لكنها لا تعوّض أصول النمو. تتبع تحولات الإستدامة – يمكن للطاقات المتجددة و أهداف الكربون المنبعث أن تغيّر شكل الأرباح المستقبلية. فكّر على المدى الطويل – تكافئ المرافق العامة الصبر أكثر من التوقيت.

كيف تقوم بتقييم سهم المرافق العامة؟

ليست كل شركات المرافق العمومية متساوية. بعضها توفّر مداخيل متواصلة مع أساسيات قوية، بينما الأخرى تصارع تحت الديون أو الضغوط التنظيمية. لإتخاذ قرارات مدروسة أكثر، يجب على المستثمرين فهم أي المؤشرات العملية و المالية تؤشّر للنوعية طويلة الأمد.

إليك أبرز معايير تقييم أسهم المرافق العمومية:

نسبة المدفوعات من الأرباح الموزعة: يجب أن تكون الأرباح الموزعة مغطاة بشكل جيد عبر الأرباح. نسبة مدفوعات تقدر بين 60-80% أمر شائع. أي رقم أكثر من 90% باستمرار قد يؤشّر إلى ضغوط قادمة.

المداخيل المنظمة مقابل غير المنظمة: المدخول المنظّم مستقر لكنه يحدّ من الإرتفاع. تعمل بعض المرافق العامة أيضا في البيئة غير المنظّمة، حيث تعرض مخاطر أعلى مع إمكانية النمو. فهم هذا المزيج أمر ضروري.

نسبة الدين إلى الملكية: تعد المرافق العامة أعمالاً تعتمد بقوة على رأس المال. إبحث عن الرفع المالي بمسؤولية – من الناحية المثالية، نسبة دين إلى الملكية أقل من 1.5. يجب تبرير المستويات العالية للدين بتدفق نقدي تشغيلي متواصل.

العائد على الملكية (ROE): نسبة عائد على الملكية مستمرة تقدّر بين 8 و 12% أمر عادي في ساحة المرافق العامة. قد يقترح العائد على الملكية المنخفق بشكل متواصل عدم الفعالية أو عقبات تنظيمية.

اِستقرار الأرباح: اِستعمل البيانات التاريخية لترى كيفية مقاومة الأرباح لكل سهم (EPS) خلال فترات الكساد أو صدمات سعر الطاقة.

خطط الإستثمار في البنية التحتية: إستثمار المرافق العامة في تحديثات الشبكة أو الطاقات المتجددة قد يحمل مخاطر تكاليف على المدى القصير، لكنه يضعها في كثير من الأحيان في موقع جيد أما التنظيمات المستقبلية أو مطابقة المواصفات البيئية، الإجتماعية و الحوكمة.

عبر تحليل هذه المعايير مع بعض – ليس بإنفراد – تستطيع التفريق بشكل أفضل دافعي الأرباح الموزعة المستقرين من أولئك الذين يواجهون رياحاً معاكسة هيكلية.

أمثلة على أسهم المرافق العامة

عند اِستكشاف قطاع الخدمات العامة، من المساعد أن تتعرف أكثر على شركات خاصة تجسّد الخصائص التي قمنا بتغطيتها – الإستقرار، توليد المداخيل، و الصلاحية طويل الأمد. إليك أسفله 10 أسهم للمرافق العامة من الولايات المتحدة الأمريكية و 10 أوروبية، و التي تشرح نماذج الأعمال المختلفة، التعرض المحلي، و الإتجاه الإستراتيجي داخل القطاع.

بينما يعرف قطاع المرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية ببنيته التنظيمية و إستمرارية الأرباح الموزعة، تعرض ساحة المرافق العامة الأوروبية مزيجاً من مزودي الطاقة التقليديين و الشركات الإبتكارية الرائدة في التحوّل للطاقة النظيفة. العديد من شركات المرافق العامة الأوروبية مندمجة بعمق في إستراتيجيات الطاقة الوطنية، مما يجعلها من أهم العناصر في كل من توفير الطاقة و السياسة المناخية.

10 أسهم للمرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية يجب معرفتها

إليك 10 أسهم رئيسية للمرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية يجب على المستثمرين معرفتها:

ناكست إيرا إنارجي NextEra Energy (NEE): ناكست إيرا هي أحد أكبر شركات المرافق العمومية للكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية و رائد عالمي في الطاقات المتجددة. مركزها في فلوريدا، حيث تعمل في كل من المرافق العامة المنظمة التقليدية و المشاريع العملاقة للطاقة الشمسية و توليد الطاقة عبر الرياح من خلال قسمها المختص في المصادر الطاقوية البديلة. دوك إينارجي Duke Energy (DUK): مقرها الرئيسي في كارولينا الشمالية، حيث توفّر دوك إينارجي الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون عبر الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. تعرف بتاريخها المستقر من تقديم الأرباح الموزعة و الإستثمارات المتواصلة في عصرنة الشبكة و الطاقة النظيفة. دومينيون إينارجي Dominion Energy (D): تخدم دومينيون العملاء في عدة ولايات، حيث توفّر خدمات الغاز و الكهرباء معاً. تقوم الشرك بالتحوّل نحو الطاقات المتجدّدة و مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بينما تحافظ على بينية تحتية قوية على الساحل الشرقي. أميريكان واتر ووركس American Water Works (AWK): تعدّ أكبر شركة متداولة عموميا تخدم المرافق العامة المائية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز الشركة بشكل منفرد على خدمات المياه و الصرف الصحي. تعمل في أكثر من 40 ولاية و ينظر إليها بشكل واسع، كلاعب مستقر و منظّم في المصادر الأساسية. ساوثرن كومباني Southern Company (SO): تزوّد ساوثرن كومباني الكهرباء عبر الجنوب الشرقي و تشارك في توزيع الغاز الطبيعي أيضاً. لديها تاريخ من الأرباح الموزعة الموثوقة و تستمر في التنويع إلى الطاقة المتجددة و النووية. إكسال إنارجي Xcel Energy (XEL): معروفة بدفعها العنيف نحو الطاقة النظيفة، حيث تخدم إكسال أجزاءً من ولايات الغرب الأوسط. تخطّط الشركة لتصبح خالية من الكربون 100% مع سنة 2050، لجذب المستثمرين المركزين على الخصائص البيئية، الإجتماعية و الحوكمة. كونسوليدايتد إيديسون Consolidated Edison (ED): تخدم الشركة المنطقة الحضرية لمدينة نيويورك و تعد أحد أقدم شركات المرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية. أسلوبها المحافظ و علاقاتها التنظيمية القوية تجعل منها مفضلة لدى مستثمري المداخيل. بابليك سارفيس إنتربرايز قروب Public Service Enterprise Group (PEG): تعمل في نيوجيرسي و أجزاء من بنسيلفانيا، حيث تسيّر الشركة المرافق العامة للكهرباء و الغاز بينما تستثمر خارج البر في طاقة الرياح و الطاقات المتجددة الأخرى. فهي تمزج بين الإستقرار التقليدي و الإستراتيجية المستقبلية. سامبرا (SRE): تعمل سامبرا في المرافق العامة للكهرباء و الغاز في كاليفورنيا، تكساس، و المكسيك. تمتلك أيضاً أصولا من البنية التحتية مثل منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال، مما كسبها تعرضاً أكثر للطاقة دوليا. ناسيونال قريد National Grid (NGG): مركزها في المملكة المتحدة لكنها مدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية، تنقل الشركة الكهرباء و الغاز عبر المملكة المتحدة و الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. فهي تحضر نظرة عالمية لمزيج المرافق العامة و مساهمة في مشاريع تقليل الكاربون.

10 أسهم للمرافق العامة في أوروبا يجب معرفتها

إليك 10 أسهم رئيسية للمرافق العامة في أوروبا يجب على كل مستثمر معرفتها:

إينال أس بي إي (ENEL.MI) - إيطاليا: مقرها الرئيسي في روما، حيث تعدّ إينال أحد أكبر مؤسسات المرافق العامة في العالم، و تعمل في أكثر من 30 بلداً. هي رائد في الطاقات المتجددة من خلال فرعها للطاقة الخضراء و لديها حضور قوي في أوروبا و أمريكا اللاتينية. كهرباء فرنسا (EDF.PA) - فرنسا: تعد EDF أكبر منتج للكهرباء في فرنسا و لاعبا رئيسياً في مجال الطاقة النووية. تستثمر الشركة أيضاً بقوة في المصادر المتجددة و عصرنة الشبكة. تمتلك الشركة بشكل رئيسي الحكومة الفرنسية. راو أجي (RWE.DE) - ألمانيا: تمر الشركة بتحوّل رئيسي من الطاقة النووية و الفحم نحو الطاقة الشمسية و المولّدة بالرياح بالإضافة إلى الهيدروجين. يتوسع قسمها للطاقات المتجددة بسرعة عبر أوروبا و شمال أمريكا، مما يضع الشركة كلاعب بارز في التحوّل الأخضر. إيبردرولا أس آ (IBE.MC) - إسبانيا: تعدّ إيبردرولا أحد الرائدين العالميين في طاقة الرياح و البينية التحتية المستدامة. تخدم ملايين العملاء عبر إسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، و أمريكا اللاتينية، مع ملامح تعتمد على الخصائص البيئي الإجتماعية و الحوكمة بقوة و لديها خطط طويلة الأمد للتخلص من الإعتماد على الكربون. فورتوم أويج (FORTUM.HE) - فنلندا: تعدّ فورتوم شركة مرافق عمومية رئيسية في شمال أوروبا مشاركة في توليد الكهرباء و التدفئة القطاعية. بالرغم من إعتمادها التقليدي على الطاقة المائية و النووية، نجد أنها تتحوّل نحو الطاقة النظيفة بعد إستعمالها لبعض الأصول الأحفورية. إنجي أس آ (ENGI.PA) - فرنسا: عرفت سابقاً بـ جي دي أف السويس، إنجي شركة دولية للمرافق العامة و البني التحتية تنشط في مجال الكهرباء، الغاز الطبيعي، و خدمات الطاقة. تستثمر بقوة في الهيدروجين الأخضر و التوليد المتجدد. إي أون سي (EOAN.DE) - ألمانيا: تشغّل الشركة أحد أكبر شبكات الطاقة في أوروبا. بعد سحب الإستثمارات من العديد من أعمالها في التوليد، تركّز الشركة الآن على توزيع الطاقة و خدمات الشبكة، مع تشديد قوي على تكنولوجيا الشبكة الذكية. سانتريكا (CNA.L) - المملكة المتحدة: سانتريكا هي الشركة الأم للشركة البريطانية للغاز و تركّز أساساً على تزويد الطاقة و حلول الطاقة المنزلية. بينما تواجه العديد من الصغوط التنظيمية و التسعيري، تبقى إسما موجوداً في كل منزل في سوق الطاقة بالمملكة المتحدة. فاربوند أجي (VER.VI) - النمسا: تعدّ شركة الكهرباء الرائدة في النمسا، حيث تولّد فاربوند تقريباً كل طاقتها من الطاقة المائية. ينظر إليها كشركة صافية للطاقة المتجددة و لاعباً رئيسياً في التحول للكربون المنخفض في أوروبا. مجموعة ناتورجي للطاقة (NTGY.MC) - إسبانيا: توفّر شركة ناتورجي الكهرباء و الغاز الطبيعي عبر إسبانيا و أمريكا اللاتينية. تركّز المؤسسة على إعادة تشكيل محفظتها المالية نحو الطاقة المستدامة بينما تحافظ على أرباح منظّمة قوية.

حقائق مثيرة للإهتمام

تتضمن "المحفظة المالية لكل المناخات" لراي داليو التعرض لشركات المرافق العامة كتحوط من الإضطراب، مما يدعّم دورها في الإستراتيجيات الدفاعية. متوسط داو جونز للمرافق العامة، الذي يتتبع شركات المرافق العامة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد منذ 1929 – مسجّلاً الأهمية التاريخية للقطاع. يجب على شركات المرافق العامة أن تبحث في كثير من الأحيان على الموافقة التنظيمية قبل رفع الأسعار، مما يحدّ من المفاجئات النازلة لكنه يحدّ أيضاً من النمو. يمتلك وارن بافت العديد من شركات المرافق العامة من خلال بيركشاير هاثواي للطاقة، و يدعوهم بـ "نوع الأعمال التي لا تبيعها أبداً". خلال إنهيار كوفيد-19، سقطت المرافق العامة أقل بكثير من أسهم الطاقة أو التكنولوجيا و إرتدت بثبات خلال أشهر. بعض شركات المرافق العام مدمجة بشكل أفقي، حيث تمتلك كلا من التوليد و التوزيع – تعرض تحكما أفضل و فعالية في التكاليف. شركات المرافق العامة الخاصة بالمياه من ضمن أكثرها إستقراراً، لأن الطلب على الماء نادراً ما ينخفض حتّى خلال الكساد الإقتصادي. تقود قطاعات الطاقة المتجددة داخل المرافق العامة إستثمارات البنية التحتية طويلة الأمد. تستعمل العديد من شركات المرافق العامة آليات فك الإرتباط لتفريق الأرباح من حجم مبيعات الطاقة – مما يثبت الأرباح. تعدّ فواتير المرافق العامة أحد آخر الأشياء التي يمكن يخفض الزبون منها خلال الإضطرابات الإقتصادية، مما يبرز الطبيعة غير الحلقية للقطاع.

نبذة تاريخية و أهم المحطات

أواخر 1800: بدأت المرافق العامة الكهربائية بوصل المدن الحضرية بالطاقة عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

1935: أدخل قانون الشركة القابضة للمرافق العمومية مراقبة أكثر صرامة.

سنوات 1960 – 1970: صعود الطاقة النووية، فيما بعد، أشعلت أزمات الطاقة الجدال حول الموثوقية و التكلفة.

سنوات 1990: بدأت بعض الولايات بترك تنظيم المرافق العامة، فاصلة توليد الطاقة عن التوزيع.

سنوات 2000: صعود صناديق الإستثمار المتداولة سمح بسهولة الوصول لأسهم المرافق العامة للمستثمرين الأفراد.

سنوات 2010: بدأ القطاع بالتحوّل نحو الطاقة النظيفة و الشبكات الذكية.

سنوات 2020: الإستثمار في الخصائص البيئية، الإجتماعية و الحوكمة، بالإضافة إلى مراسيم البنية التحتية دعم الإستثمار طويل الأمد في الطاقات المتجددة و تجديد الشبكات.

ملخّص

قد لا تهيمن أسهم المرافق العام على عناوين الأخبار المالية، لكنها شغلّت بهدوء بعض أكثر الإستراتيجيات الإستثمارية متانة في تاريخ السوق.من أساس الدعامة للمحفظة المالية لكل المناخات الخاصة براي داليو إلى الملاذ الآمن للمستثمرين في الأوقات العاصفة، تخدم المرافق العامة كمماثل للمولد الإحتياطي: يعمل دائما في الخلفية، خاصة عندما تفشل الأنظمة الأخرى.

بينما تعرض القطاعات مثل التكنولوجيا أو كماليات المستهلك نمواً مثيراً، فهي تحمل تأتي أيضاً بالإضطراب. المرافق العامة، في الجهة المقابلة، تعرض الإستمرارية. توصل هذه الشركات الكهرباء، الغاز، و المياه بغض النظر عن إذا ما كانت الأسواق صاعدة أو هابطة. في أوقات الكساد، قامت المرافق العامة تاريخيا بالتفوق على أداء المؤشرات الواسعة نظراً لطبيعتها الضرورية و التدفقات النقدية المستقرة. خلال الإندفعات التضخمية، تمرّر العديد من شركات المرافق العامة التاليف العالية للمستهلكين، مما يساعد في حماية القدرة الشرائية على المدى الطويل.

لكن لدى كل قوة مقايضة. ثمن الإستقرار غالباً نمو أبطأ. العائدات المنظّمة، نماذج الأعمال المعتمدة بقوة على الديون، و حساسية أسعار الفائدة تعني أنّ المرافق العامة نادراً ما تبرز في الأسواق الصاعدة. مع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الصبورين و أولئك الذين يصنعون محافظ مالية بنيت للتحمل – و ليست فقط للأداء – تبقى أسهم المرافق العمومية لا غنى عنها.

