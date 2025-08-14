أساطير المضاربة في السلع: حكايات مجلس شيكاغو للتجارة و السير الذاتية

وقت القراءة: 16 دقائق

هل أنت فضولي لمعرفة كيف تؤثر أسعار الفائدة على الاقتصاد وعالمك المالي؟ في هذا الدليل المبسّط، ستتعرّف على أساسيات السياسة النقدية، ودور البنوك المركزية، والتأثير العالمي لقرارات أسعار الفائدة. سواء كنت مبتدئًا يسعى للفهم أو تراجع معلوماتك في الاقتصاد الكلي، فهذا الشرح هو دليلك الأساسي. اقرأه الآن واكتشف ما الذي يُحرّك الأسواق حقًا.

خلف ضوضاء سكك القطارات و ضجيج أكياس الحبوب، وُلد مجلس شيكاغو للتجارة CBOT. و في حجره المزدحمة، كان يتم حصاد من نوع آخر – ليس للقمح أو الذرة، بل للمخاطرة، الغرائز، و المضاربة. لأكثر من 170 سنة، دخل بعض أكثر الأفراد جرأة إلى أرضية تداول السلع، لا لصنع الأموال فقط، بل لصنع التاريخ.

يغوص هذا المقال في حياة و دروس أشهر المضاربين في السلع الذين تركوا أثراً على مجلس شيكاغو للتجارة و العالم الأوسع لتداول العقود الآجلة. إذا كنت مبتدأً، لا تخف – سنقودك عبر كل شيء بلغة بسيطة بينما نقوم بتكريم التعقيد في إرث التداول الثري.

أهم النقاط

مجلس شيكاغو للتجارة CBOT هو أحد أقدم و أكثر بورصات العقود الآجلة تأثيراً في العالم.

يلعب المضاربون دوراً حيوياً في أسواق السلع عبر إضافة السيولة و المساعدة في تسيير المخاطر.

قامت الشخصيات الأسطورية مثل جيسي ليفارمور و أرثر كاتن بتشكيل الأيام المبكرة للمضاربة.

المخاطرة، التوقيت، و علم النفس كلها مهمة كالبيانات في تداول السلع.

يستكشف هذا المقال قصصهم، إستراتيجياتهم، و ما يمكن لمتداولي الحاضر تعلّمه من الماضي.

ما هو مجلس شيكاغو للتجارة CBOT؟

مجلس شيكاغو للتجارة، الذي أسّس في 1848، أنشِأ كسوق مركزي للمزارعين و المشترين لتداول الحبوب. عبر الوقت، أصبح قطباً عالميا للعقود الآجلة الزراعية، محدّداً الأسعار التي تؤثّر على تكلفة الغذاء حول العالم.

تخيل المجلس كساحة المعركة الأصلية حول القمح، الذرة، فول الصويا – و الأفكار. لا يحرّك المتداولون البضائع فقط؛ بل يحرّكون الأسواق، أحيانا بنداء واحد أو حركة يد من داخل غرف التداول.

اليوم، أصبح مجلس شيكاغو للتجارة جزءً من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية CME، لكن هويته كحجر أساس في التداول العالمي للسلع يظل قائماً.

دور المضاربين في أسواق السلع

المضاربون ليسوا مقامرين. بل هم المجازفون الذين يتحملون مخاطر السلع مقابل إحتمال المكافئة. بينما يتحوّط المزارعون لحماية محاصيلهم، يراهن المضاربون على أسعار العقود الآجلة – إلى أعلى أو أسفل.

كثيراً ما يجذب تأثيرهم الكثير من الإنتقاد، لكن بدونهم، يمكن أن تتجمد الأسواق. يوفرون السيولة، يجعلون من السهل الدخول أو الخروج من الصفقات، و كثيراً ما يتوقعون إتجاهات الطلب و العرض قبل وصول أخبارها.

هم لا يقومون بغرس المحاصيل أو حصاد المزارع، لكن تحركاتهم تؤثّر على كل السلسلة الغذائية. بطرق شتّى، هم يمثلون مروحيات الهواء التي يحرّكها شعور السوق.

5 قصص تداول مضاربة مدهشة من أرضية مجلس شيكاغو للتجارة CBOT

خلف ضوضاء غرف التداول، و من خلال سحب غبار الطباشير و بطاقات الطلبات المتطايرة، شهِد مجلس شيكاغو للتجارة بعض أكثر المراهنات جموحاً في تاريخ المالية. لم تكن هذه مجرّد تداولات – كانت معارك. بين الغرائز و البيانات، بين الكبرياء و التواضع، بين الساعة المتحركة و ثقل الملايين في العقود المفتوحة. إليك خمسة من قصص مجلس شيكاغو للتجارة التي أظهرت روح المضاربة في أوجها.

1- حرب القمح لآرثر كاتن لسنة 1924

أطلقوا عليه إسم "ملك القمح"، لكن آرثر كاتن كان من قبل مجرد عامل بيدين خشنتين و درّاجة هوائية. مع 1924، لم يكن يراهن فقط على القمح – كان تطبيقيا يتحكّم فيه. في تلك السنة، إعتقد كاتن أن الطلب العالمي للقمح سيرتفع نظراً لموسم حصاد سيء في أوروبا. فجمع صفقات هائلة على المدى الطويل.

إستهزأ المتداولون في الأرضية أن كاتن إحتكر نصف كانساس.

إرتفعت الأسعار. أحدثت الجرائد الإخبارية ضجة. تجهمت الحكومة.

أصبح إسم كاتن على كل لسان في عالم القمح، و للحظة، أصبح نبض سعر الخبز. لكن سرعان ما تحسنّت أنماط الطقس و تعافت عائدات المحاصيل الأوروبية. إنعكست الأسعار بعنف، و الكثير ممن إتبعوه أكلهم النسيان. نجا كاتن من الإنهيار – لكن تداولاته أصبحت تسبه الأساطير. كانت تذكيراً: حتى الملك لا يستطيع التحكم في المطر.

2- ضغط هاتشينسون للقمح 1888

بنيامين ب. هاتشينسون – المعروف بـ "هاتش المسن" – كان تاجر بضائع سابق قبل أن يتحوّل إلى طاغوت للسوق. في 1988، حاول فعل المستحيل: إحتكار سوق القمح.

إعتقد هاتش المسن أن العرض كان ضيقاً و قام بتأمين عقود آجلة على قدر إستطاعته. في نقطة معينة، كان يتحكم في أكثر من 12 مليون مكيال من قمح شيكاغو. عندما أتى وقت التوصيل، لم يكن لدى أحد كفاية لتوفير الإحتياج. قفزت الأسعار، و هلع الخبازون و أصحاب المطاحن.

دفعت تصرفاته بأسعار القمح عالياً جداً لدرج إتهام جرائد المدينة له بـ "تجويع الأمة لصالح الفائدة الشخصية." لكن لم يكن لدى هاتش المسن أي تأنيب. باع العقود في أوجها و خرج بثروة منها.

كان لدى المنظمين أدوات قليلة في ذلك الوقت، لكل الغضب الشعبي من ذلك الضغط حفّز بعد ذلك النداءات الأولى لمراقبة العقود الآجلة. أثبت هاتشينسون أن رجلاً واحداً، مع عزيمة و مال كافيين، يمكنه زعزعة سلسلة الغذاء كلها.

3- حيلة ليفارمور في القطن (التي لم تكن حيلة)

بالرغم من كون جيسي ليفارمور مرتبطاً أكثر مع وول ستريت، إلاّ أنه أخذ من سلع مجلس شيكاغو للتتجارة كفاية ليترك في ندوباً. في 1907، ظهر إسم ليفارمور في العناوين عبر البيع على المكشوف للقطن – بينما كان الجميع يقوم بصفقات للمدى الطويل.

إنتشرت الشائعات أنّه يقوم بخدعة، كمحاولة لإخافة السوق. لكن ليفارمور لم يكن يلعب – قام بدراسة تأخرات الشحن و تقارير الطقس، ملاحظاً أن المخزون سيفيض قريباً على السوق. مع إرتفاع الأسعار، قام بهدوء بمضاعفة البيع على المكشوف.

إنهار القطن. المتداولون الذي سخِروا منه بالإثنين أصابهم الخرس بالجمعة. خرج ليفارمور بملايين الدولارات.

ما هو سره؟ إستعمل معلومات قام السوق بتجاهلها، و فعلها برزانة. "المال الحقيقي،" قال فيما بعد، "هو البقاء في مكانك." في هذه الحالة، الجلوس ثابتاً في مكانه جعله أغنى من بعض مؤسسات الوساطة بحالها.

4- شجار فول الصويا في 1973

في السبعينيات كان الوضع مختلفاً. إلتقى الشعر الطويل بالصفقات الطويلة، و أصبحت غرف التداول لمجلس شيكاغو للتجارة أكثر ضجيجاً من حفلة روك. في 1973، إنفجرت أسعار فول الصويا، نظراً للصادرات التاريخية لليابان و الإتحاد السوفياتي.

كان متداول شاب يدعى مارتي هارنت – فقط 24 ربيعا في ذلك الوقت – قرّر ركوب الموجة. إشترى آلاف العقود الآجلة لفول الصويا و أصبح مشهورا في غرف التداول بين ليلة و ضحاها. حذرّه بعض القدماء بالخروج قبل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لكنه لم يستمع.

خرج التقرير و أظهر مخزوناً أكبر من المتوقع. إنخفض فول الصويا 20% في يوم واحد.

تبخّرت أرباح هارنت أسرع من القهوة في يوليو. كان الدرس قاسيا و فاضحاً: لا تتزوج بصفقاتك، خاصة في الحبوب. لكن جرأته أصبحت جزءً من معرفة غرف التداول – أين كانت الجرأة في كثير من الأحيان تحترم أكثر من النجاح.

5- سوط الذرة الكبير في 1996

في 1996، كانت أسعار الذرة تتأرجح مثل باب حضيرة يواجه إعصاراً. إختبرت الولايات المتحدة الأمريكية موسم غرس متأخراً، ثمّ جفافاً مفاجئاً. أحس المضاربون بالأزمة – و الفرصة.

متداول معروف في الأرضية فقط بإسم "دي – القطار" غاص عميقاً في العقود الآجلة ليوليو الخاصة بالذرة، معتقدا أن الأسعار ستصل أرقاماً تاريخية. أخذ الصفقة على سعر 3.25$ و شاهدها ترتفع إلى 5.00$. لكن تماما عندما كان يتحضّر للخروج، عادت الأمطار إلى أيوا. إنخفض السوق لـ 50 سنتاً في غضون ساعة.

بدل الخروج من الصفقة، قام بالمضاعفة آملاً بحدوث إرتداد. لم يأتي الإرتداد أبداً.

عندما إنتهت صلاحية العقود، خسر الملايين. لكن أسطورة "دي – القطار" عاشت – ليس كقصة تحذيرية، و لكن كرمز لسرعة تغير سوق العقود الآجلة من الغنى إلى الفقر. علّم مجلس شيكاغو للتجارة كل متداول شيئاً واحداً: لا يكلّف الوقت فقط المال – بل يمكنه أن يحرقه.

السير الذاتية لأشهر المضاربين

1- جيسي ليفارمور – الشاب الغواص

بدأ ليفارمور التداول بعمر 15 سنة، صانعا الموجات في محلات الدلاء في بوسطن قبل التوجه إلى وول ستريت. لم يكن رجل سلع حصرياً، لكن تداولاته في القمح كانت أسطورية.

قام بالبيع المكشوف للقطن و القمح بكميات أوصلته لعناوين الجرائد – و تسببت بزعزعة حقيقية للسوق. سرّه؟ الصبر، التوقيت، و الإيمان بأنّ "السوق لا يخطئ أبدا."

قصته تشبه دورة تدريبية في علم النفس و التحكم بالمشاعر، و تحذير حول الرفع المالي المفرط و الغرور.

2- آرثر كاتن – ملك القمح في شيكاغو

وصل كاتن لشيكاغو بمجرد درّاجة و بضع دولارات. خلال عشر سنوات فقط، أصبح عملاقاً للقمح. من عامل بسيط إلى ملك، تسلق درجات مجلس شيكاغو للتجارة.

كان لديه شعور خارق للسوق، و كثيراً ما راهن بقوة على إتجاهات السعر. قامت أفعاله بتحديد شكل أسعار الحبوب خلال الحرب العالمية الأولى و الكساد الكبير.

بالرغم من المراجعة التنظيمية التي مسته لاحقاً في حياته، يتم تذكر كاتن كرمز للمضاربة العصامية و الغرائز السوقية.

بنيامين هاتشينسون – "هاتش المسن"

أحد أقدم أساطير التداول، قام هاتشينسون بإحتكار سوق القمح في شيكاغو في 1988، دافعاً بالأسعار عالياً في السماء. كان لا يعرف الخوف و غير مبالٍ بالغضب العام.

تظهر قصّته الدروس المبكرة لمخاطر التلاعب، الفجوات التنظيمية، و التأثير الذي يمكن أن يحمله رجل واحد على أسعار الغذاء عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

4- ريتشارد دينيس – سيد السلاحف

حوّل دينيس 1600$ إلى أكثر من 200 مليون دولار عبر تداول العقود الآجلة، و تضمّن ذلك السلع مثل فول الصويا، الذرة، و السكر. لكن أكبر إرث له كان "تجربة المتداولين السلاحف" – مثبتاً أنّ التداول يمكن تعليمه.

كانت طريقته نظامية، تعتمد على إتباع الإتجاهات و الإعتقاد الراسخ أنَّ الإنضباط يتغلب على المشاعر. كان رجل قوانين، لا يتبع الضوضاء.

5- بول تودور جونز – متمرّد السلع العصري

بالرغم من كون جذوره لا تمتد في مجلس شيكاغو للتداول، تداول جونز العقود الآجلة التي تضمنت الحبوب و القطن. تنبأ بإنهيار 1987 و سيّر شركة تودور الإستثمارية.

مزج بين الإقتصاد الكلي و التعرف على الأنماط – مزاوجاً الحدس مع النماذج. تعكس تداولاته كبار مجلس شيكاغو للتداول القدماء: جريئة، مركزة، و مدروسة بعمق.

من القصر إلى السوق: تماثيل آرثر كاتن

في الظلال الهادئة لبحيرة فوراست، إلينوي، أين يتحرّك الوقت مع صوت أوراق الشجر المتناثرة و الثروة القديمة، وقف من قبل العقار السابق لآرثر كاتن كشاهد على الطموح. كان قصر ملك القمح عرضاً واسعاً للأناقة الكلاسيكية، و التي تضمّنت إثنان من التماثيل البرونزية الشامخة محاذية لمدخل الحديقة الكبرى – كل واحد منها يفوق 8 أقدام إرتفاعاً.

لم يكونا للزينة فقط. كانا يمثلان حارسين رمزيين للحياة التي بناها كاتن. مثل إحداهن ديميتر، الآلهة اليونانية للحبوب و الحصاد، حاملة بيد حزمة من السنابل و بالأخرى ميزاناً. كان التمثال الثاني لشخصية ذكورية بجسم عضلي، بصورة ماركوري، الإله الروماني للتجار، مع صندل مجنّح و لفائف لعقود السوق.

أخذ كاتن هذه المنحوتات من المبنى القديم لمجلس شيكاغو للتجارة، تماماً قبل تحويل مكان بورصة السلع. لعقود بعد وفاة كاتن في 1936، بدأ العقار بالخراب ببطء. في النهاية تمّ تحطيم القصر، و تقسيم الأرض، و تبعثرت الأثريات. إختفت التماثيل – أعتقد أنها إختفت مع الزمن أو بيعت في مزاد خاص. لمدة تقارب السبعين سنة، إختفت من الذاكرة العامة. بعدها أتى منعرج صادر من شائعة داخل غرف المجلس.

الإستكشاف

في 2007، كان مؤرخ فني خاص يقوم بتصنيف قطع فنية لجامع أثري في الوسط الغربي، حيث صادف تمثالين يبدوان مألوفين بشكل غريب في حضيرة يملِها الغبار خارج بيوريا. إمضاؤهما – به الحروف الأولية "أ.ك." في القاعدة – و طابقت الطابع الفني للنحّات الذي الذي عمل عليها من مدرسة نيويورك للفنون الجميلة. أكدّت الصور التاريخية ذلك: هذه هي التماثيل التي كان يملكها كاتن.

إندهش المسؤولون في مجلس شيكاغو للتجارة عندما تمّ إخبارهم عبر شبكة من المحافظين التاريخيين. لم يحكم كاتن في أروقة التداول فقط، بل ترك خلفه أيضاً حارسين رمزيين لإرثه الكبير. بعد بعض المفاوضات، التأكيد القانوني، و الترميم، تم الإستحواذ على المنحوتات و إعادة وضعها في مبنى مجلس شيكاغو للتجارة في 2011.

أين هما الآن

اليوم، تجدهما يقفان في هدوء و كرامة بالبهو الرئيسي الداخلي لمبنى مجلس شيكاغو للتجارة، موضوعان فوق منصتين من الغرانيت الأسود تحت بقعة ضوء خافتة.

ديميتير تحرس الآن عقوداً قديمة للحبوب معروضة أمامها تعود لـ 1920، مثبتة نظرتها البرونزية على مستقبل السوق.

ماركوري يقف إلى جانبها، مع اللفائف في يده، كأنه لا زال يهمس بإشارات التداول لكل شجاع و جريء يمر عبر البهو الرئيسي.

إنها أكثر من فن – هي آثار للحقبة الذهبية للمضاربة. كبسولات زمنية تم صقلها من المعدن.

إرث مصقول من البرونز

بطريقة ما، الأمر شاعري. الرجل الذي تحكم يوماً ما في غرف القمح في مجلس شيكاغو للتجارة، الذي تفوّق على الأسواق و تجنّب المنظمين، يراقب الآن بصمت المؤسسة التي ساهم في تشكيل صورتها. ليس عبر الخطابات أو العنوانين – بل من خلال الفن المفقود و المعاد إستكشافه، مرددا صدى حيا إنطلقت من دواسات الدراجة إلى ملايير تجارة أكياس القمح.

ربما لا يصل إسم آرثر كاتن اليوم إلى عناوين الأخبار المالية، لكن في مجلس شيكاغو للتجارة، روحه منحوتة في الأسوار.

تاريخ موجز لأبرز المحطات لمجلس شيكاغو للتجارة

1848 – أنشأ مجلس شيكاغو للتجارة كسوق للحبوب بالنقد.

1865 – أول العقود الآجلة النموذجية للذرة.

سنوات 1870 – إنشاء غرف التداول مشكلة أرضية المجلس الأيقونية.

سنوات 1920 – هيمنة المضاربين مثل كاتن و ليفارمور على العناوين.

سنوات 1930 – أتى الكساد الكبير بالتنظيمات: قانون بورصة السلع (1936).

سنوات 1970 – بداية التداول الإلكتروني، الذي غيّر ببطء ديناميكيات أرضية التداول.

2007 – إندماح مجلس شيكاغو للتجارة CBOT مع مجموعة بورصة شيكاغو التجارية CME.

اليوم – يحافظ مجلس شيكاغو للتجارة على مكانته كمعيار عالمي للعقود الآجلة الزراعية.

حقائق مثيرة للإهتمام

بداية آرثر كاتن: وصل إلى شيكاغو كمراهق بدرّاجة هوائية و بعض الفكّة. بعد بضع سنوات، أصبح يتحّكم بأسواق الحبوب مع تداولات بملايين الدولارات. ضغط هاتش المسن على السوق: في 1988، حاول بنيامين هاتشينسون إحتكار سوق القمح بالتضييق عليه حتى أجبر أصحاب المطاحن على التوسل إليه شخصياً للحصول على الحبوب. مكتب ليفارمور للتداول: بنى جيسي ليفارمور غرفة تداول شخصية بها آلة لشريط الأسهم، و التي كانت تمثل الرفاهية في ذلك الوقت، لكي يستطيع مراقبة تحركات السوق بشكل فوري – و هو جهاز سابق لمحطات بلومبرغ. الموقع الأصلي لمجلس شيكاغو للتجارة: تمت التداولات الأولى في بناية خشبية فوق محل للعلف. لم تكن هناك أرضيات رخامية، فقط طموح خام. في 1930، قام المجلس بتغيير الموقع للمبنى الجديد الشهير في شيكاغو. دينيس و السلاحف: وضع ريتشارد دينيس حرفياً إشهاراً في الجرائد لتجنيد متداولين لتجربته. أصبح العديد منهم مليونيرات. المضاربة و طبق الغبار: خلال سنوات 1930، تم إلقاء اللوم على المضاربة المفرطة (بشكل غير عادل) في إرتفاع أسعار الغذاء في ظل أزمات زراعة رئيسية. زيارة جي بي مورغان لمجلس شيكاغو للتجارة: زار مورغان مرة غرف التداولات لمشاهدة كيفية عمل متداولي الحبوب – سماها "أقرب ما يكون للمجالدين العصريين." مشيراً إلى مجالدي روما القدماء. النساء في الأرضية: في بداية الثمانينيات، بدأت النساء بالدخول إلى غرف التداول، مواجهة أجيالاً من البذلات الصارخة و الغطرسة العالية. صوت جرس مجلس شيكاغو للتجارة: كان يوم التداول يبدأ من بصوت جرس المدرسة الذي يرنه الحاجب، تقليد تعود جذوره للأيام الأولى للبورصة. فيضان الأوراق: قبل الحواسيب، كانت التداولات الملغا ترمى حرفياً في الهواء، ما يغطي الأرضية بقصاصات الورق، مثل تساقط الثلج في العاصفة الرعدية.

