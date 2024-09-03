كيف تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالليثيوم والمعادن الأرضية النادرة؟

وقت القراءة: 14 دقائق

تزداد شعبية المعادن النادرة بشكل كبير، مدفوعةً بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، مما يشير إلى زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والسيروم والموليبدينوم والنيومغنت. يشير منحنى الطلب الدوري إلى ارتفاع الاهتمام. تعرف على كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المتخصصة في المعادن النادرة لتحقيق مكاسب محتملة.

تتزايد شعبية المعادن النادرة لتتفوق على الطاقة المتجددة، ويرجع ذلك إلى التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتوترات بين أوروبا وروسيا، مما يشير إلى زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والسيريوم والموليبدينوم وأنواع المغناطيس الجديدة. تشير منحنيات الطلب الدورية إلى تزايد الاهتمام بهذه المعادن. تعرف على كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة من أجل تحقيق مكاسب محتملة.

في هذه المقالة، سوف تتعلم

تطبيقات المعادن الأرضية النادرة

ما الذي يحرك الطلب؟

صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة

أسهم شركات تعدين الليثيوم

مميزات وعيوب الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الاستراتيجية

المخاطر والبدائل

الأسئلة الشائعة

تحول اقتصادات العالم إلى صافي الانبعاث الصفري يكلف الكثير، وربما لن يحدث ذلك بدون المعادن الأرضية النادرة والاستراتيجية. تتمتع بعض الشركات بفرصة المساهمة بشكل كبير في هذا القطاع وتسعى وول ستريت دائمًا نحو الفائزين. لدى المستثمرين مجموعة من الفرص تمكنهم من التعرض للمعادن الأرضية النادرة، من خلال صناديق المؤشرات المتداولة والأسهم.

لا توجد ضمانات على عائدات أي استثمارات، وعلى الرغم من فرصة النمو على المدى الطويل، إلا أن هناك القليل من الرياح المعاكسة. في هذه المقالة، ستطلع على وجهات النظر والإيجابيات والسلبيات بالإضافة إلى الأدوات التي يمكن أن تمنح المرء تعرضًا لسوق المعادن الأرضية النادرة.

قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة هي الإجابة على النمو الكبير المتوقع في قطاعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والدفاع. بالطبع، هذا القطاع له مخاطره الدورية الخاصة به ولا يمكن لكل شركة الاستفادة من الاتجاه العام طويل الأجل. فيما يلي نظرة عامة على أبرز الصناديق في هذا المجال، وعوامل السوق المؤثرة، ومخاطر الاستثمار التي تحتاج إلى معرفتها. اقرأ المقال لمعرفة المزيد عن أسهم الليثيوم وصناديق الاستثمار المتداولة للعناصر الأرضية النادرة.

أدت المخاوف بشأن جائحة كوفيد-19 إلى خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمستويات منخفضة طارئة. هذا الحدث قد دعم الاقتصاد وسوق الأوراق المالية حيث كان المستهلكون أكثر مرونة مما كان متوقعًا وطورت الشركات اللقاحات. بعد ضخ السيولة الضخمة، ارتفع التضخم، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة على نطاق واسع. وأدت هذه الأحداث إلى إضعاف أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن الموارد مثل الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة والتقلبات الدورية الهائلة، فقد تفوقت شركتا إنتاج الليثيوم الأكبر Albemarle وSociedad Quimca Minera de Chile على مؤشر S&P 500 من مارس 2020 إلى فبراير 2024. وفي الوقت نفسه، كان أداء صندوق VanEck Rare Earth ETF الجديد نسبيًا أقل من متوسط ​​سوق مؤشر S&P 500 حيث كانت الشركات المختلفة داخل محفظتها عرضة لأسعار الفائدة وتباطؤ أداء الصين. يرجى تذكر أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. المصدر: أبحاث XTB

تطبيقات المعادن النادرة

العناصر الأرضية النادرة REEs هي مجموعة من سبعة عشر عنصرًا معدنيًا موجودًا بشكل غير واضح في أسفل الجدول الدوري. تتضمن هذه المجموعة خمسة عشر عنصرًا من اللانثينيدات، بجانب السكانديوم والإيتريوم، وهذه العناصر معروفة بنقاط انصهارها وغليانها العالية، ودورها الحاسم في العديد من التطبيقات الإلكترونية والبصرية والمغناطيسية والحفزية.

أشهر معدن أرضي نادر هو الليثيوم، والذي يستخدم بشكل خاص للبطاريات في سوق المركبات الكهربائية. هناك ثلاث محفزات رئيسية طويلة الأجل لسوق المعادن الأرضية النادرة وهي عملية الانتقال إلى الصافي الصفري، وتبني المركبات الكهربائية والتوترات الجيوسياسية التي تدل على زيادة النفقات على الدفاع. هذه المحفزات من شأنها أن تدفع الطلب على المعادن الأرضية النادرة مثل الموليبدينوم.

أطلق عليها مصطلح "نادر" في الأصل بسبب ندرتها عند اكتشافها لأول مرة، وهي تشمل كل من العناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في السوق على العناصر الأرضية النادرة، نظرًا لتوسع نطاقها في جميع الصناعات.

سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة دورية للغاية ولكنها قد تستفيد من انتقال الاقتصاد إلى الصفر الصافي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى زيادة إنتاج العناصر الأرضية النادرة، ولكن حتى مع انخفاض مستوى الإنتاج عند الوصول إلى قاع الدورة، فقد تشهد الشركات أرباحًا أعلى، إذا ارتفعت الأسعار، خلال فترات العرض المحدودة.

عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا قد شكل مكانة مهمة للعناصر الأرضية النادرة. من كونها مكونات أساسية لشاشات الهواتف الذكية، ومصادقة الأوراق النقدية، ونقل إشارات الألياف الضوئية، إلى لعب أدوار رئيسية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، فإن العناصر الأرضية النادرة موجودة في كل مكان.

إن كفاءتها ومتطلبات صيانتها المنخفضة تجعل لها دورًا حيويًا في توربينات الرياح ومحركات المركبات الكهربائية. أما في عالم الدفاع والإلكترونيات، تقوم العناصر الأرضية النادرة بتشغيل تقنيات مثل أنواع مغناطيس الساماريوم والكوبالت في الصواريخ الحرارية، كما تقوم هذه العناصر الأرضية بتشغيل أنواع المغناطيس الأرضية النادرة والقوية المصنوعة من سبائك النيوديميوم والساماريوم.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للعناصر الأرضية النادرة

كل قطاع من قطاعات السوق لديه عوامل الخطر الخاصة به، فضلاً عن المحفزات الإيجابية. الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للمعادن النادرة يأتي بمجموعة فريدة من الإيجابيات والسلبيات.

التنويع من خلال تخصيص رأس المال في أصول غير مترابطة (لا يتحرك سعر المعادن النادرة عادةً مع الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات)

التعرض لصناعة ذات طلب متزايد، مدفوعًا بالتحول الجيوسياسي وصافي الانبعاثات الصفري.

الندرة قد تؤدي إلى تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين بسبب الاستخدام المكثف لهذه المعادن في التكنولوجيا.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الجوانب السلبية.

تقلبات سوق الموارد ودوريتها بشكل ضخم واستراتيجي (مثل الليثيوم)

تقلب السوق وعدم توفر السيولة، إلى جانب احتمالية عدم تماثل المعلومات بسبب سيطرة عدد قليل من شركات التعدين الكبيرة على السوق.

تواجه الاستثمارات في صناديق ETFs للمعادن الأرضية النادرة خطر انخفاض الطلب إذا تم تطوير مواد بديلة، مما قد يقلل من عوائد المستثمرين.

وبالتالي، على الرغم من أن إمكانات النمو والطلب في السوق تجعل صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة فرصة استثمارية جذابة، يجب على المستثمرين مراعاة المخاطر الكامنة. فقبل الانخراط في هذا السوق الواعد والمتخصص، من المهم تقييم مدى تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية وفهمك للسوق.

المخاطر والبدائل

يحمل الاستثمار في المعادن الأرضية النادرة والاستراتيجية بعض المخاطر أيضًا. تعد تقلبات السوق والمخاوف البيئية والمخاطر الجيوسياسية وانخفاض الطلب المحتمل بسبب تطوير المواد البديلة عوامل بالغة الأهمية يجب مراعاتها. لذلك، لابد من وجود نهج استراتيجي واضح عند المغامرة في سوق المعادن النادرة.

قبل الانغماس في سوق المعادن النادرة، يُنصح بالنظر في عدة عوامل رئيسية. نظرًا لدور الليثيوم المحوري في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من المتوقع أن ينمو سوق المعادن النادرة العالمية. ومع نمو تلك الفرصة التي تشير إلى مستقبل مزدهر للقطاع، يجب النظر في العوامل المتغيرة التي قد تؤثر على هذا النمو. تتضمن بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي:

السياسات واللوائح الحكومية

التطورات التكنولوجية والابتكار

ديناميكيات العرض والطلب

المخاوف البيئية والاستدامة

المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية

المنافسة في السوق واتجاهات التسعير

من خلال تحليل وفهم هذه العوامل بعناية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة والتنقل في السوق بشكل فعال. وبالمقارنة بصناديق قطاع التعدين الأخرى، قد يؤدي التكوين المتنوع لصناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة إلى زيادة التقلبات وأداء غير متسق على مدى فترات متوسطة إلى طويلة الأجل. لذلك، يحتاج المستثمرون إلى فهم الحيازات الأساسية لصندوق الاستثمار المتداول ومدى مساهمتها في أدائه العام.

هناك دور أيضًا تلعبه الاعتبارات البيئية، حيث قد يمثل استخراج ومعالجة المعادن النادرة تحديات بيئية كبيرة، مما قد يردع المستثمرين المهتمين بالاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. أخيرًا، عند الاستثمار في صناديق ETFs للمعادن الأرضية النادرة التي تتعرض لشركات التعدين الأجنبية، من الضروري مراعاة المخاطر السياسية مثل التغييرات في العلاقات الدولية أو التشريعات.

الأسهم - بديل لصناديق ETFs

يمكنك الاستثمار في قطاع المعادن الأرضية النادرة ليس من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وحسب، ولكن أيضًا من خلال شراء الأسهم. قد يجلب هذا النوع من الاستثمار المزيد من العائدات، ولكنه أقل تنوعًا لأنه لا توجد شركات كبيرة متخصصة في المعادن الأرضية النادرة ككل. قد تكون مخاطر الاستثمار في أسهم معينة أعلى من مخاطر الاستثمار في صناديق ETFs المتنوعة جيدًا.

على سبيل المثال، قد تمنح شركة Freeport-McMoRan المستثمرين فرصة التعرض لسوق الموليبدينوم (بالطبع ليس فقط)، وتمنح شركة Albemarle التعرض لفرص سوق الليثيوم (بطاريات السيارات الكهربائية). لكن الاستثمار في الأسهم يفرض مخاطر كبيرة مثل خسائر رأس المال الدائمة وفشل الاستثمار.

سوق المعادن الأرضية النادرة، على الرغم من كونها متخصصة ومعقدة، تقدم فرصة استثمار واعدة للمستثمر المتمرس في مجال التكنولوجيا. مع التطبيقات واسعة النطاق عبر مختلف الصناعات والطلب العالمي المتزايد، تقدم العناصر الأرضية النادرة طريقًا مغريًا للاستثمار. لكن يجب على المستثمرين مراعاة المخاطر وإدارة المحفظة بطريقة متوازنة.

صناديق الاستثمار المتداولة للمعادن الأرضية النادرة

يعد صندوق VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE) أحد أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شيوعًا للمعادن النادرة، وهو استثمار يوفر التعرض لأسهم الشركات العالمية، التي تشارك في إنتاج وتكرير وإعادة تدوير المعادن النادرة والاستراتيجية.

يتمتع هذا الصندوق المتداول في البورصة بتعرضه لبعض شركات المعادن النادرة الكبرى في الصين، والتي تمثل ما يقرب من ثلث محفظته. أكبر الحيازات الصينية هي الشركات Jinduincheng Molybdenum وChina Northern Rare Earth Group High Tech Co. كلا السهمين يمثلان أكثر من 10٪ من إجمالي حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.

كما تمتلك شركات غربية حيازات ضخمة لصناديق الاستثمار المتداولة مثل الشركات التي تجمع بين التعدين والمواد الكيميائية كشركة Albemarle، المعروفة بأنها أكبر مورد لبطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية أو شركة Pilbara Materials الأسترالية، التي تحتوي محفظتها على كل من الليثيوم والتانتاليت.

صندوق VanEck Rare Earth، باعتباره صندوقًا راسخًا يتمتع بمحفظة متنوعة، يقدم فرصة استثمارية استراتيجية لأولئك الذين يهدفون إلى استكشاف إمكانات سوق العناصر الأرضية النادرة العالمية. ومع ذلك، نظرًا لتعرضه الكبير للشركات الصينية، يجب على المستثمرين النظر في المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بهذا الصندوق المتداول في البورصة.

دور الصين

في سوق العناصر الأرضية النادرة، ارتفعت مكانة الصين، حيث تمثل حوالي 60٪ من إنتاج العناصر الأرضية النادرة في العالم وتقوم بمعالجة 85٪ من إجمالي العرض. تجلب هذه الهيمنة معها مجموعة من المخاطر، بما في ذلك نقاط ضعف سلسلة التوريد، والاضطرابات المحتملة، والمخاوف الجيوسياسية التي يجب أن يكون المستثمرون في صناديق ETFs للعناصر الأرضية النادرة على دراية بها.

استخدمت الصين، على مر السنين، سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة كوسيلة ضغط سياسية. والجدير بالذكر أنها فرضت حظراً على التصدير استجابة للنزاعات الدولية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين في السوق وتقلبات الأسعار.

تؤكد مثل هذه الإجراءات على أهمية التنويع وإدارة المخاطر عند الاستثمار في هذا القطاع. المعادن النادرة هي سلع ذات أهمية استراتيجية.

ومع ذلك، لا تزال هناك جهود مبذولة لتعويض نفوذ الصين في سوق المعادن النادرة. وتشمل هذه الجهود مبادرات جديدة ومشاريع مشتركة تهدف إلى إنشاء مرافق معالجة في مواقع أخرى ومعالجة القضايا البيئية المرتبطة بالممارسات الحالية.

لذلك، فإن سوق المعادن النادرة في طريقه إلى التحول، مما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين العالميين.

أسهم منتجي الليثيوم

يعد الليثيوم أحد أكثر العناصر استراتيجية، مع عدد كبير من التطبيقات في التقنيات الجديدة مثل المركبات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية أو حتى الأدوات الكهربائية. يعد الليثيوم أحد الموارد الرئيسية للانتقال إلى الصفر الصافي. ولهذا السبب يتتبع عدد كبير من المستثمرين هذا السوق، حيث يحتاج اقتصاد الانبعاثات الصفرية إلى استثمارات ضخمة وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.

تتحسن بطاريات الليثيوم باستمرار، ولكن كل ما يهم أسواق الليثيوم هم منتجي الليثيوم. فبدونهم، لن يستخدم أحد الليثيوم في أي تقنية. أكبر منتجي الليثيوم هم شركات مدرجة في البورصة، ويمكن للمستثمرين الاستثمار فيها من خلال شراء الأسهم.

الطلب على الليثيوم دوري للغاية ويعتمد على اتجاهات المستهلكين.

الطلب على المركبات الكهربائية والتطبيقات الاستهلاكية عرضة لمستويات أسعار الفائدة.

أسهم الليثيوم شديدة التقلب ولديها فترات من ارتفاع وانخفاض الأرباح.

يجب على المستثمرين إلقاء نظرة على تراكمات الديون وتحليل الميزانيات العمومية للشركات.

قد تكون الفترات الدورية فرصة للمستثمرين على المدى الطويل، الذين يقبلون مخاطر الاستثمار العالية.

يمكن للشركات ذات مستوى الديون المنخفض والمميزات التنافسية أن تنتظر انتعاش الطلب، لكن المستثمرين لا يعرفون أبدًا نقاط تحول الدورة بالضبط.

أسهم الليثيوم

شركة Albemarle Corp. (ALB.US) - أكبر مزود لبطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية. تعمل الشركة أيضًا في قطاع المواد الكيميائية بالإضافة إلى المحفزات والتخصصات التي تستخدم عنصر البروم.

شركة Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) - مزيج كيميائي وأكبر منتج لليثيوم في العالم، كما أنها مورد ضخم للمغذيات النباتية واليود.

شركة Lithium Americas (LAC.US) - شركة تركز على تعدين الليثيوم وإنتاجه ومعامله مع شراكة تجارية مع جنرال موتورز (GM.US)

شركة Piedmont Lithium (PLL.US) - مورد الليثيوم منخفض القيمة السوقية الذي يعالج سلسلة توريد المركبات الكهربائية. تركز الشركة على تحقيق الربحية.

تطبيقات الليثيوم الاستهلاكية والصناعية

الأسئلة الشائعة