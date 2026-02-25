شرح العملات المستقرة: ما الذي تعنيه و كيف تستثمر فيها؟

توفّر العملات المستقرة الهدوء في خضم فوضى العملات الرقمية. يفصّل هذا الدليل ما هي العملات المستقرة، كيف تعمل، و كيف يمكنك الإستفادة من نموها – يتضمن هذا كيف تستثمر من خلال الشركات النظامية مثل سيركل (Circle). طالع الآن و إكتسب أفضلية مستقرة في عالم مضطرب.

ليست كل العملات الرقمية عبارة عن أفعوانيات جامحة. بعضُها أقرب إلى أحزمة الأمان - مستقرة، ثابتة، و مصممة للحفاظ على رأس مالك عندما يكون كل شيء آخر في حالة تأرجح.

مرحبًا بك في عالم العملات المستقرة - عملات رقمية مبنية للحفاظ على قيمة مستقرة، و غالبًا ما تكون مربوطة بأصول من العالم الحقيقي مثل الدولار الأمريكي. على عكس عملة البيتكوين أو إيثيريوم (Ethereum)، التي تتقلب يوميًا، توفّر العملات المستقرة قدرًا من الاتساق في سوق متقلب، ما يجعلها أدوات أساسية لمتداولي العملات الرقمية، مستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi)، و المستثمرين الحذرين.

لكن ما هي العملات المستقرة بالضبط؟ كيف تعمل؟ و لماذا تُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى؟

في هذا الدليل، سنشرح ماهية العملات المستقرة، نستعرض الأنواع الموجودة، كيف يتم دعمها، و كيف تتناسب مع النظام المالي الحالي، بما في ذلك الوصول إلى الاستثمار عبر منصات الاستثمار، خاصة بعد الطرح العام الأولي (IPO) لشركة سيركل (Circle) مُصدِر USDC في يونيو 2025.

أهم النقاط

العملات المستقرة هي أصول من العملات الرقمية مربوطة بقيم من العالم الحقيقي

يكون سعرها عادة مرتبطًا بالعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي، ما يوفر قابلية التنبؤ في الأسواق المتقلبة.

هي عنصر أساسي في اقتصاد العملات الرقمية

تغذّي العملات المستقرة عمليات التداول، تمكّن المدفوعات العابرة للحدود، و تُعد ضرورية في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

توجد أنواع مختلفة من العملات المستقرة

من المدعومة بالعملات الورقية، إلى المدعومة بالعملات الرقمية، إلى الخوارزمية - و لكل نوع آلياته و مخاطره الخاصة.

توفّر العملات المستقرة مزايا مثل التحويلات السريعة و الحفاظ على رأس المال

يجعلها استقرارها مفيدة للتحوّط، التحويلات المالية، و موازنة المحافظ الاستثمارية.

وُجدت العملات المستقرة من أجل السيولة و الاستقرار؛ قد تأتي العائدات من العائد (Yield) أو فروقات العملات الأجنبية (FX)، و ليس من ارتفاع السعر.

لكن يمكنك الحصول على تعرّض غير مباشر لنظام العملات المستقرة عبر الأسهم، و لا سيما من خلال أسهم شركة سيركل بعد إدراج الشركة في وول ستريت في يونيو 2025.

تشمل المخاطر نقص الشفافية، وما يُعرف بحالات فك الارتباط (Depegs) و الإخفاقات

ليست كل العملات المستقرة متساوية في الأمان. و فهم كيفية دعمها يُعد أمرًا أساسيًا.

ما هي العملات المستقرة؟

العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية صُمم للحفاظ على قيمة ثابتة، غالبًا ما تكون مربوطة بأصل من العالم الحقيقي مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها من العملات الورقية.

على عكس عملة البيتكوين أو إيثيريوم (Ethereum)، التي تتذبذب أسعارها بناءً على العرض و الطلب، تهدف العملات المستقرة إلى استقرار السعر. هذا ما يجعلها مفيدة للغاية للمتداولين و المستثمرين الذين يريدون سرعة و مرونة العملات الرقمية دون التقلبات الحادة التي تُرهق الأعصاب.

يمكنك اعتبار العملات المستقرة بمثابة "المعادِل النقدي" في عالم العملات الرقمية - مثالية لنقل الأموال، أو إيقاف الأرباح مؤقتًا، أو إجراء المعاملات دون الخوف من تقلبات سعرية عنيفة.

كيف تعمل العملات المستقرة؟

للبقاء "مستقرة"، تعتمد العملات المستقرة على آليات مختلفة لدعم قيمتها أو التحكم فيها:

1. العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية (الأكثر شيوعًا)

تكون مدعومة بنسبة 1:1 بعملة حقيقية محفوظة في الاحتياطيات - مثل الدولار الأمريكي في البنك.

مثال: USDC، USDT، BUSD

يحتفظ المُصدِرون بالدولارات (أو ما يعادلها) لمطابقة كل عملة يتم إصدارها.

غالبًا ما تخضع لعمليات تدقيق من أجل الشفافية (و إن لم يكن ذلك دائمًا بشكل منتظم).

هذه العملات سهلة الفهم و مقبولة على نطاق واسع.

2. العملات المستقرة المدعومة بالعملات الرقمية

تكون مدعومة بعملات رقمية أخرى (مثل إيثيريوم (Ethereum))، و غالبًا ما تكون مفرطة الضمان لإدارة التقلبات.

مثال: DAI

تستخدم العقود الذكية (Smart Contracts) و الحوكمة اللامركزية.

أكثر خطورة، لأن الضمان نفسه متقلب.

خيار جيد لعشّاق التمويل اللامركزي (DeFi) و أنصار اللامركزية - لكنه أكثر تعقيدًا.

3. العملات المستقرة الخوارزمية

العملات المستقرة الخوارزمية غير مدعومة بأصول حقيقية. بدلًا من ذلك، تعتمد على الحوافز الاقتصادية و تعديلات العرض الآلية للحفاظ على السعر قريبًا من دولار واحد. يقوم النظام بتوسيع أو حرق الرموز لتحقيق استقرار الربط.

تشمل الأمثلة العملة السابقة UST (Terra) من شركة تيرافورم لابز (Terraform Labs). حيث انهارت UST خلال حالة ذعر في السوق عندما لم تعد الآلية قادرة على دعم الربط.

فشلت العديد من العملات المستقرة الخوارزمية تحت ضغط حقيقي.

تُعد عالية المخاطر وتجريبية للغاية.

فكرة مبتكرة، لكنها لا تزال غير مستقرة عمليًا.

العملات المستقرة في التطبيق العملي

إليك كيف تُستخدم العملات المستقرة في الاقتصاد الحقيقي للعملات الرقمية:

زوج تداول و ملاذ آمن: يستخدم المتداولون العملات المستقرة لتثبيت الأرباح و تجنّب التقلبات دون الخروج من سوق العملات الرقمية.

المدفوعات العابرة للحدود: تحويلات سريعة و منخفضة الرسوم إلى أي مكان في العالم - مفيدة بشكل خاص في الأسواق الناشئة.

محرّك التمويل اللامركزي (DeFi): تعتمد الإقراضات، الاقتراضات و معظم منصات التمويل اللامركزي بشكل كبير على العملات المستقرة من حيث السيولة و التسعير.

التحوّط من التضخم في الاقتصادات غير المستقرة: في البلدان ذات التضخم المرتفع، توفّر العملات المستقرة وصولًا إلى قيمة معادلة للدولار دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

كيف تستثمر في العملات المستقرة؟

دعنا نوضح أمرًا واحدًا: شراء العملات المستقرة ليس "استثمارًا" بالطريقة نفسها التي يُعد بها شراء الأسهم أو عملة البيتكوين استثمارًا. فالعملات المستقرة مصممة لتبقى مستقرة. لذا، إذا كنت تتوقع أن "تنطلق إلى القمر"، فستنتظر وقتًا طويلًا… ربما بجانب سلحفاة حيوانك الأليف في الطفولة.

مع ذلك، يمكن أن تكون العملات المستقرة أداة مالية ذكية. فهي أشبه بنقد رقمي بوضعية التيربو: سهلة النقل، سهلة التخزين، و مفيدة بشكل مدهش عندما تريد البقاء سائلًا دون مغادرة عالم العملات الرقمية. فيما يلي الطريقة العملية و الواقعية للتعامل مع العملات المستقرة، سواء كنت مبتدئًا فتحت حساب عملات رقمية بالأمس، أو متداولًا يريد إيقاف رأس المال مؤقتًا بانتظار الفرصة التالية.

الخطوة 1: اختيار النوع المناسب من العملات المستقرة

ليست كل العملات المستقرة متشابهة، و الاختلافات بينها مهمة جدًا. فكّر فيها كزجاجات المياه: كلها تبدو متشابهة، لكن بعضها مياه نبع نقية، و بعضها… طعمه مثل زجاجة النادي الرياضي بعد تمرين صيفي.

في العملات المستقرة، لديك عمومًا ثلاث فئات رئيسية:

1) العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية ("التقليدية")

تكون مدعومة باحتياطيات من العالم الحقيقي مثل النقد و سندات الخزانة الأمريكية.

أمثلة:

سيركلUSDC

تيثر USDT

سيرك EURC

غالبًا ما تكون هذه الأكثر سيولة و الأوسع دعمًا، و لهذا يبدأ معظم الناس بها.

2) العملات المستقرة المدعومة بالعملات الرقمية (الأصلية في DeFi)

تكون مدعومة بأصول رقمية أخرى، و غالبًا ما تكون مفرطة الضمان.

أمثلة:

DAI

تميل هذه العملات إلى أن تكون أكثر شفافية على السلسلة (On-chain)، لكنها قد تتصرف بشكل مختلف أثناء ضغط السوق.

3) العملات المستقرة الخوارزمية

تعتمد على آليات السوق بدلًا من الضمانات الصلبة. بعضها تجريبي و محفوف بالمخاطر. إذا كنت تتذكر انهيار العملات المستقرة في عام 2022، فأنت تعرف لماذا تستحق هذه الفئة حذرًا إضافيًا. و إذا لم تتذكره، فحظك سعيد.

الخطوة 2: تحديد سبب رغبتك في العملات المستقرة

هنا يخطئ معظم الناس، لأنهم يشترون العملات المستقرة بهدف ضبابي مثل "سمعت أنه يمكنك تحقيق عائد"، ثم يتساءلون لماذا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ. تُستخدم العملات المستقرة عادة لأحد ثلاثة أسباب:

1. الاحتفاظ بالقيمة بالدولار الأمريكي أو اليورو

إذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة و كانت عملتك المحلية متقلبة، يمكن أن تعمل العملات المستقرة كحساب دولاري سريع و سهل السيولة (مع مخاطر العملات الرقمية بالطبع).

2. إيقاف السيولة مؤقتًا أثناء الانتظار

يفعل المتداولون ذلك طوال الوقت. تبيع، تجلس في العملات المستقرة، و تنتظر أسعارًا أفضل. فكّر في الأمر كأنك تجلس على الهامش و أنت مستعد للدخول.

3. تحقيق عائد

هنا تبدأ العملات المستقرة في التصرف و كأنها "استثمار"، لكن العائد يأتي دائمًا مع مخاطر. دون استثناءات. إذا قال لك أحدهم "12% بدون مخاطر"، ابتسم بأدب و ابتعد.

الخطوة 3: كيف تحقق عائدًا على العملات المستقرة

عائد العملات المستقرة حقيقي، لكنه غالبًا ما يُساء فهمه. إليك الطرق الرئيسية التي يحقق بها الناس عوائد:

أ) المنصات المركزية (CEX Earn)

تقدّم بعض المنصات عوائد على العملات المستقرة.

الإيجابيات:

سهلة الاستخدام

ملائمة للمستخدم

السلبيات:

مخاطر المنصة (أنت تعتمد على المنصة نفسها)

قد تتغير المعدلات بين ليلة و ضحاها

هذه هي نسخة "حساب التوفير" من عائد العملات المستقرة، لكن منصات CEX لا توفّر عادة أي نوع من تأمين الودائع أو الضمانات هنا.

ب) بروتوكولات الإقراض في التمويل اللامركزي (Aave، Compound، Morpho)

تقوم بإقراض العملات المستقرة و تكسب فائدة من المقترضين.

الإيجابيات:

شفافة

على السلسلة (On-chain)

غالبًا ما تكون معدلاتها أفضل من CEX

السلبيات:

مخاطر العقود الذكية

مخاطر السيولة

مخاطر فك الارتباط للعملات المستقرة

عائد التمويل اللامركزي ليس وجبة مجانية (!) إنه أشبه بالسوشي أو أكل اللحم النيّئ. قد يكون لذيذًا، لكن عليك أن تثق بالمطبخ.

ج) استراتيجيات متقدمة (للمحترفين)

تشمل:

المراجحة على معدلات التمويل

حلقات العائد المحايدة دلتا (Delta-neutral yield loops)

توفير السيولة مع تحوّط للمراكز

يمكن أن تولّد هذه الاستراتيجيات عوائد مستقرة، لكنها ليست مناسبة للمبتدئين إلا إذا كنت تستمتع بتعلّم الدروس بالطريقة المكلفة.

فهم "الأمان الظاهري" مقابل الأمان الحقيقي

تشعر العملات المستقرة بالأمان لأنها لا تتقلب في السعر مثل عملة البيتكوين أو العملات البديلة (Altcoins). و هذا بالضبط سبب استهانة الناس بالمخاطر الحقيقية.

فيما يلي أبرزها:

مخاطر المُصدِر: هل الاحتياطيات حقيقية؟ و هل عمليات التدقيق موثوقة؟

مخاطر فك الارتباط (Depeg): هل يمكن أن تنخفض العملة المستقرة مؤقتًا إلى ما دون 1 دولار؟

المخاطر التنظيمية: القواعد تتغير بسرعة (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي).

مخاطر المنصة: أين تخزّنها؟ منصة تداول؟ محفظة؟ بروتوكول؟

إذا أخذت درسًا واحدًا فقط من هذا القسم، فليكن هذا: العملات المستقرة مستقرة… إلى أن لا تكون كذلك.

قواعد ذكية للاستخدام

عند إدارة التعرّض للعملات المستقرة، اتبع بعض القواعد المملة التي قد تنقذك من الدراما:

تجنّب العملات المستقرة الغريبة ذات السيولة الضعيفة.

نوّع عبر أكثر من عملة مستقرة إذا كان المركز كبيرًا.

اعتبر أي نوع من العائد مكافأة، لا الهدف الأساسي.

فضّل الاحتياطيات الشفافة و البنية التحتية القوية للسوق.

هام: إن الاستثمار في البنية التحتية للعملات المستقرة يكاد يكون مستحيلًا من خلال اختيار العملات المستقرة نفسها مباشرة. إذا كنت تريد الاستفادة من الدور المتزايد للعملات المستقرة و كنت مستعدًا للمخاطر، ففكّر في الاستثمار غير المباشر، على سبيل المثال عبر شراء أسهم شركات عامة تستفيد من مثل هذا السيناريو.

كيف تستثمر في العملات المستقرة بشكل غير مباشر

يمكنك الحصول على تعرّض لشركات عامة تحقق إيرادات من منظومة العملات المستقرة. وأكثر أسهم العملات المستقرة التي تُعد "استثمارًا خالصًا" (Pure Play) هو سهم شركة سيركل (Circle)، مُصدِر USDC.

أدرجت سيركل أسهمها للاكتتاب العام الأولي في وول ستريت في يونيو 2025، ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى شركة منظَّمة تقع في قلب اقتصاد العملات المستقرة. يمكن للمستثمرين الآن الاستثمار في سيركل.

تُعد هذه طريقة للاستثمار في حركة العملات المستقرة دون الحاجة إلى امتلاك العملات الرقمية مباشرة؛ خاصة إذا كنت تشعر براحة أكبر في سوق الأسهم التقليدي. كما أن العملات المستقرة ليست مخصصة لتحقيق نمو في المحفظة. قد يجذب الاستثمار في المنظومة المالية الصاعدة المستثمرين.

خلاصة:

العملات المستقرة هي في الأساس أداة لحفظ القيمة و إدارة المخاطر، و ليست أداة لنمو الأسعار.

يمكنك تحقيق عائد، لكن كل عائد له تكلفة خفية (مخاطر المُصدِر، أو المنصة، أو العقود الذكية).

يمكن أن تعمل العملات المستقرة كتعرض رقمي للدولار الأمريكي/اليورو، لذا قد يعتمد عائدك على تحركات أسعار الصرف مقابل عملتك المحلية.

"مستقرة" لا تعني "خالية من المخاطر". تحدث حالات فك الارتباط و الإخفاقات، خاصة مع التصاميم الأضعف.

يركّز أذكى مستثمري العملات المستقرة على السيولة، الشفافية و إدارة المخاطر، لا على ملاحقة العائد السنوي (APY).

لماذا تُعيد العملات المستقرة تشكيل منظومة العملات الرقمية؟

أصبحت العملات المستقرة بهدوء العمود الفقري المالي لعالم الأصول الرقمية. إليك سبب أهميتها:

السيولة و سهولة الوصول: تشغّل العملات المستقرة معظم منصات تداول العملات الرقمية، موفّرة تداولًا سريعًا و سلسًا دون الاعتماد على البنوك.

الغراء الأساسي للتمويل اللامركزي (DeFi): هي الضمان الرئيسي في الإقراض، و ما يُعرف باستراتيجيات العائد الآلية.

التبني في العالم الحقيقي: من التحويلات المالية في أمريكا اللاتينية إلى الحماية من التضخم في أفريقيا، أصبحت العملات المستقرة شريانًا ماليًا عالميًا.

بوابة إلى الأصول المُرمّزة: في المستقبل، قد يتم ترميز الأسهم و السندات و حتى العقارات – و تسعيرها أو تسويتها باستخدام العملات المستقرة.

فكّر في العملات المستقرة باعتبارها طبقة العملة المستقرة في عالم العملات الرقمية. فهي تجعل الآلة بأكملها تعمل بسلاسة أكبر.

المخاطر و المطبات التي يجب معرفتها

رغم أن العملات المستقرة تهدف إلى "الاستقرار"، فإنها ليست خالية من المخاطر. إليك ما يجب على كل مستثمر فهمه:

مخاوف المركزية: تعتمد العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية (مثل USDT) على شركات خاصة تحتفظ بالاحتياطيات. و إذا أُسيء إدارة تلك الاحتياطيات، قد تنهار الثقة.

فجوات الشفافية: لا تخضع جميع العملات المستقرة لعمليات تدقيق منتظمة. لقد وُجّهت اتهامات لبعضها بتضخيم المعروض دون دعم كافٍ.

مخاطر العقود الذكية: تعمل العملات المستقرة المدعومة بالعملات الرقمية و تلك القائمة على التمويل اللامركزي (DeFi) على الشيفرة البرمجية. إذا فشلت الشيفرة أو تعرّضت للاختراق، قد تُفقد الأموال فورًا.

الغموض التنظيمي: تشدّد الحكومات الرقابة على العملات المستقرة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي. و قد تواجه بعضُها قواعد جديدة أو حتى حظرًا.

الانهيار الخوارزمي: انهارت عملةUST تيرا (Terra) - التي بلغت قيمتها سابقًا 18 مليار دولار - إلى 0 دولار في عام 2022، ما قام بمحو مليارات الدولارات، في تذكير بأن ليست كل آليات الاستقرار تعمل.

نصيحة احترافية: التزم بالعملات المستقرة المنظَّمة، المدعومة بالكامل، و الشفافة - خاصة إذا كنت جديدًا في عالم العملات الرقمية.

من قد يرغب في استخدام العملات المستقرة؟

العملات المستقرة ليست حكرًا على محترفي العملات الرقمية. فهي:

مفيدة لـ:

المتداولين الذين يوقفون الأموال مؤقتًا بين الصفقات.

المستثمرين في الأسواق الناشئة الباحثين عن قيمة مربوطة بالدولار الأمريكي.

الباحثين عن العائد باستخدام منصات التمويل اللامركزي (DeFi) للإقراض.

مستثمري الأسهم الراغبين في التعرض عبر الأسهم (مثل أسهم سيركل).

هام: قد يختار المستثمرون الاستثمار بشكل غير مباشر في "البنية التحتية للعملات المستقرة" من خلال البحث في شركات مثل سيركل المذكورة (و التي تُعد تقريبًا استثمارًا خالصًا في العملات المستقرة)، و شركات أخرى مثل بايبال (PayPal) أو فيسيرف (Fiserv) (العملة المستقرة FIUSD).

غير مناسبة لـ:

من يسعون إلى أصول عالية النمو - العملات المستقرة لا "ترتفع".

المستثمرين الذين لا يثقون بالكيانات المركزية أو الأنظمة الورقية.

المستخدمين غير الملمين بآليات التمويل اللامركزي (DeFi) أو المحافظ.

العملات المستقرة أداة، و ليست رهانًا للوصول إلى القمر. تكمن قيمتها في المنفعة، الأمان، و سهولة الوصول.

متى تكون العملات المستقرة أكثر منطقية؟

أثناء تقلبات سوق العملات الرقمية: التحول من العملات عالية المخاطر إلى العملات المستقرة لحماية رأس المال.

عند جني الأرباح: بيع عملة البيتكوين أو الإيثيريوم (ETH) و تحويلها إلى عملات مستقرة بدلًا من الخروج إلى العملات الورقية.

للمدفوعات العابرة للحدود: إرسال العملات المستقرة عالميًا خلال ثوانٍ، برسوم منخفضة.

عند استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi): الإقراض أو توفير السيولة - إذ تفضّل معظم المنصات العملات المستقرة كأزواج.

بعد الطرح العام الأولي لسيركل (يونيو 2025): يمكن لمستثمري XTB الحصول على تعرّض للعملات المستقرة عبر سهم سيركل، دون امتلاك العملات الرقمية مباشرة.

تُستخدم العملات المستقرة على أفضل وجه كطبقة مستقرة ضمن استراتيجية أوسع – و ليس كاستثمار وحيد.

ملخص

العملات المستقرة هي أصول من العملات الرقمية مصممة لاستقرار السعر، و غالبًا ما تكون مربوطة بعملات ورقية مثل الدولار الأمريكي. تؤدي دور جسر حيوي بين التمويل التقليدي و العملات الرقمية، حيث تُستخدم في التداول و المدفوعات و تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). توجد أنواع مختلفة - مدعومة بالعملات الورقية، مدعومة بالعملات الرقمية، و خوارزمية - لكلٍ منها ملف مخاطر مختلف. يمكن الاستثمار المباشر في العملات المستقرة بسبب تغيّر أسعار الصرف أو العائد السنوي (APY)، لكنها لا "ترتفع فقط" مثل عملة البيتكوين أو إيثيريوم (Ethereum)؛ و يمكن للمستثمرين الحصول على تعرّض للمنظومة عبر شركات مدرجة مثل سيركل. رغم فائدتها و كفاءتها، لا تزال العملات المستقرة تنطوي على مخاطر مثل فجوات الشفافية، الفخاخ التقنية، عدم كفاية الاحتياطيات، والغموض التنظيمي.

الأسئلة الشائعة FAQ