محتار بسبب لغة التداول؟ فهم المصطلحات الصحيحة هو الخطوة الأولى لكي تصبح متداولاً واثقاً و ناجحا. يبسّط دليلنا أبرز مصطلحات التداول، من "وحدات النقطة" و "الرفع المالي" إلى "تصحيحيات فيبوناتشي" و "التحليل التقني"، لتستطيع التعامل مع الأسواق كالمحترف. تعلّم لغة التداول اليوم!

يمكن لعالم التداول أن يكون معقّداً. لذلك، فإن التمكن من لغته هو خطوة بالإتجاه الصحيح لتصبح متداولاً واثقاً و ناجحاً. لا يساعد فهم أبرز مصطلحات التداول في التعامل مع الأسواق فقط، بل يضمن أيضاً إمكانية التواصل بفعالية و إتخاذ قرارات مدروسة.

في هذا الدليل، سنفصّل أساسيات لغة التداول التي يحتاج كل متداول معرفتها. سواء كنت جديدً في التداول أو تبحث عن تنقيح معرفتك، سيخدم هذا الدليل مصادرك المرجعية لإزالة الغموض عن المصطلحات المستعملة و بناء أساس متين لرحلتك في التداول.

ترغب في دخول الأسواق المالية بنجاح؟ سواء كنت متداولاً مبتدأ أو متداولاً خبيراً، سيسمح لك إتقان هذه المصطلحات بالقيام بالقرارات الصحيحة و تطوير إستراتيجيات تداول فعّالة. دعونا نكتشف ذلك.

أبرز النقاط: مصطلحات التداول: الدليل

مصطلحات التداول أساسية: يساعد فهم أبرز المصطلحات المتداول على التعامل مع الأسواق، ترجمة الإستراتيجيات، و القيام بقرارات مدروسة. تعزيز الإتصال و الثقة: تسمح معرفة المفردات الصحيحة بالتواصل بفعالية مع الوسطاء، النظراء، و منصات التداول. تغطي المبادئ الجوهرية: من "إنتشار العرض و الطلب" إلى "أوامر وقف الخسارة"، يوفّر إتقان هذه المصطلحات قاعدة قوية للنجاح في التداول. يطبّق عبر الأسواق: مصطلحات التداول شاملة، يمكن إستعمالها على الفوركس، الأسهم، السلع، و العملات الرقمية. يقوي المتداولين الجدد و ذوي الخبرة: سواء كنت متداولاً مبتدأ أو خبيراً، فإنّ تنقيح فهمك لمصطلحات التداول يعزّز معرفتك للسوق و يمكن أن يؤثّر على أدائك.

ما هو التداول؟

يشير التداول لبيع و شراء الأصول المالية من المتداولين على الأسواق المالية المختلفة، حتّى الرقمية منها. تتضمن هذه الأصول الإئتمانات مثل الأسهم، و التي تمثّل جزءً من رأس مال شركة ما، بالإضافة إلى السندات، العملات و السلع. يتم تداول بعض الأصول على شكل مشتقات، مثل العقود الآجلة، الخيارات، عقود المقايضة (Swaps) أو عقود الفرق (CFDs)، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة.

يتم تعليم التداول أيضاً في مدارس الأعمال، و التي تركّز على التحليل التقني، تسيير المخاطر، عمليات السوق و مكافحة الجرائم المالية. يوجد أنواع و أساليب مختلفة من التداول، تمتد من تداول الملكيات إلى التداول اليومي و تداول الصفقات. يستعمل المتداولون على الإنترنت المنصات للمراهنة على تحركات الأسعار في الأصول المالية.

أهم مصطلحات التداول

فهم مصطلحات التداول أمر أساسي في التعامل مع الأسواق المالية بفعالية. تجد أسفله أكثر من 20 من أهم المفردات التي يجب على متداول معرفتها، مشروحة بإختصار لتعلم سريع.

سعر الشراء و البيع

سعر الشراء هو أعلى سعر ينوي الشاري دفعه على الأصول.

سعر البيع هو أقل سعر ينوي البائع قبوله.

الإنتشار

الإنتشار هو الفارق بين أسعار البيع و الشراء.

يمثّل تكلفة التداول و كثيراً ما يكون ضيقاً في الأسواق مرتفعة السيولة.

الرفع المالي

يسمح الرفع المالي للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر من خلال كميات أصغر من رؤوس المال.

يضاعف كل من الخسائر و الأرباح الممكنة.

الهامش

الهامش هو الضمانة المطلوبة لفتح صفقة مرفوعة مالياً.

يضمن أنّ لدى المتداولين أموالاً كافيةً لتغطية الخسائر الممكنة.

الصفقة الطويلة

تتضمن الصفقة الطويلة شراء الأصول مع التوقع بأنّ سعرها سيرتفع.

هي أكثر إستراتيجيات التداول شيوعاً في الأسواق الصاعدة.

البيع القصير

يتضمن البيع القصير بيع أصول لا تملكها، بهدف إعادة شرائها بسعر أقل.

تستعمل هذه الإستراتيجية غالباً في الأسواق الهابطة.

أمر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة يقوم بإغلاق الصفقة تلقائياً عند وصول السعر إلى مستوى معيّن للحد من الخسارة.

هو أداة بارزة لتسيير المخاطر.

أمر أخذ الربح

أمر أخذ الربح يحجز المكتسبات عبر إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى مستهدف.

يضمن تحقق الأرباح بأسعار مفضّلة.

وحدات النقاط (Pips)

هي أصغر وحدة تحرك للسعر في الفوركس، تساوي 0.0001 لمعظم أزواج العملات.

حجم اللوط

يشير حجم اللوط إلى حجم الأصول المتداولة في المعاملة.

في الفوركس، أحجام اللوط العادية تقدّر بـ 100,000 وحدة عملة.

سوق صاعد (Bull)

يتميّز السوق الصاعد بإرتفاع أسعار الأصول و ثقة قوية لدى المستثمر.

كثيراً ما يقوده النمو الإقتصادي و التفاؤل.

سوق نازل (Bear)

يحدث السوق النازل عندما تسقط أسعار الأصول بشكل معتبر عبر الوقت.

كثيراً ما تكون مرتبطة بالتقلبات الإقتصادية و التشاؤم.

الدعم و المقاومة

الدعم هو مستوى السعر أين تميل الأصول للتوقف عن النزول.

المقاومة هو مستوى السعر أين تميل الأصول للتوقف عن الإرتفاع.

الإضطراب

يقيس الإضطراب النسبة التي يقوم بها سعر الأصول بالتذبذب.

يؤشّر الإضطراب العالي لتأرجحات معتبرة في السعر، بينما يقترح الإضطراب المنخفض الإستقرار.

السيولة

تشير السيولة إلى مدى السهولة التي يمكن بها شراء أو بيع الأصول دون التأثير على السعر.

الأسواق عالية السيولة مثل فوركس، لديها إنتشار ضيق و تنفيذ سريع.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

تقارن هذه النسبة بين الخطر الممكن للصفقة بالنسبة لمكافأتها المحتملة.

الهدف الشائع هو نسبة 1:2، الذي يعني المخاطرة بدولار واحد قد تكسبك دولارين.

التحليل التقني

يتضمن التحليل التقني دراسة المخططات و الأنماط للتنبؤ بتحركات السعر المستقبلية.

يعتمد على الأدوات مثل المتوسطات المتحركة و مؤشّر القوة النسبي RSI.

التحليل الأساسي

يفحص التحليل الأساسي البيانات الإقتصادية، الكشوف المالية، و الأخبار لتقدير القيمة الجوهرية للأصول.

يستعمل بشكل واسع في الإستثمار طويل الأمد.

السمسار

السمسار هو الوسيط الذي يسهّل التداول بين البائعين و المشترين.

يقومون بتوفير المنصات و الأدوات لتنفيذ التداولات.

التنويع

يتضمن التنويع نشر الإستثمارات عبر أصول متعدّدة لخفض المخاطر.

هو إستراتيجية بارزة لتسيير غموض السوق.

الهامش

هو الضمانة المطلوبة من الوسيط لفتح و المحافظة على صفقة تداول مرفوعة مالياً.

نداء الهامش

طلب الوسيط لتمويلات إضافية عندما ينزل رصيد الحساب تحت عتبة الهامش المطلوبة.

مخاطر التداول

الخسارة الممكنة للصفقة نظراً لتذبذبات السوق أو العوامل الأخرى.

أهم مصطلحات التداول – الجزء الثاني

عقود الفرق (CFDs)

مشتق مخاطر مرفوع مالياً يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات السعر دون تملك الأصول الأساسية.

التمديد

عملية تمديد صفقة التداول إلى اليوم الموالي في التداول، و غالباً ما تحمل رسوماً.

حجم التداول

العدد الإجمالي للحصص، العقود، أو الوحدات المتداولة في السوق خلال فترة معيّنة.

الفجوة بين السعر التصاعدي أو التنازلي

فجوة في السعر تصاعدية أو تنازلية على مخطط، تؤشّر لزخم قوي في أي من الإتجاهين.

الإتجاه قصير الأمد

إتجاه السوق الذي يدوم بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

الإتجاه متوسّط الأمد

إتجاه السوق الذي يدوم عدة أسابيع إلى بضعة أشهر.

الإتجاه طويل الأمد

إتجاه السوق المستدام الذي يمتد من عدة أشهر إلى سنوات.

نسبة الفائدة القصيرة

نسبة الأسهم المباعة على المكشوف بالنسبة لحجم التداول اليومي، مما يشير إلى توجه هبوطي في السوق.

الإنحراف المعياري

مقياس إحصائي لإضطراب السعر يظهر مدى إنحراف الأسعار عن متوسطها.

المتوسطات المتحركة

مؤشّر يتتبع الإتجاه و يقوم بتنعيم بيانات السعر عبر فترة معينة لتحديد الإتجاهات.

التحليل التقني

دراسة أنماط السعر و مؤشراته للتنبؤ بتحركات السعر المستقبلية.

إليك أيضاً بعض المصطلحات المستعملة بشكل شائع من المتداولين المحترفين، و التي هي أساسية في فهم قواعد التداول.

أمر السوق هو تعليمة لشراء أو بيع أصول بسعر السوق الحالي. يتم تنفيذ هذا النوع من الأوامر بشكل مباشر بالسعر الحالي، و الذي يضمن القيام بالمعاملة لكن دون أي تحكم بالسعر الحقيقي.

الأمر المحدّد هو تعليمة لشراء أو بيع الأصول بسعر محدّد أو أفضل منه. هذا النوع من الأوامر يمنح تحكماً أكثر على تنفيذ السعر لكن لا يمكن تنفيذه إذا لم يصل سعر السوق إلى السعر المحدّد.

التحليل التقني: التحليل الذي يتضمن تقييم تحركات السعر السابقة و المؤشرات التقنية للتنبؤ بتحركات السعر المستقبلية في الأصول المالية. يستعمل المتداولون المخططات و الأدوات التقنية لتحديد الإتجاهات و مستويات الدعم و المقاومة.

التداول اليومي: إستراتيجية تتضمن شراء و بيع الأصول المالية في نفس اليوم من التداول. يسعى المتداولون اليوميون لكسب الأرباح من التذبذبات الصغيرة للسعر و غلق كل الصفقات قبل نهاية اليوم لتجنب أي مخاطر خلال الليلة.

العقود الآجلة: هي إتفاق لبيع أو شراء الأصول الأساسية بسعر يحدّد من قبل و بتاريخ مستقبلي. تستعمل العقود الآجلة كثيراً للتحوّط و المضاربة على تحركات السعر في السلع، مؤشرات سوق الأسهم، و الأصول المالية الأخرى.

المشتقات، الأصول الأساسية و المفاهيم الأخرى

تلعب هذه المفاهيم دوراً مركزياً في المضاربة و التحوّط في عالم الأسواق المالية.

المشتقات: أدوات مالية تعتمد قيمتها على الأصول الأساسية، مثل الملكيات، السندات أو السلع.

أدوات مالية تعتمد قيمتها على الأصول الأساسية، مثل الملكيات، السندات أو السلع. الأصول الأساسية: الأصول المالية التي تعتمد عليها المشتقات.

الأصول المالية التي تعتمد عليها المشتقات. الرفع المالي: يسمح للمتداولين بمضاعفة تعرضهم للأصول المالية بإستعمال جزء من رأس المال.

يسمح للمتداولين بمضاعفة تعرضهم للأصول المالية بإستعمال جزء من رأس المال. التحوّط: إستراتيجية تستعمل لخفظ المخاطر عبر أخذ صفقات مضادة للأصول المالية.

إستراتيجية تستعمل لخفظ المخاطر عبر أخذ صفقات مضادة للأصول المالية. الربح: المصطلح المستعمل لوصف تحقيق مكسب رأس المال عبر بيع الأصول بسعر أعلى من سعر شرائها أو عبر إغلاق صفقة بيع على المكشوف بسعر أقل من سعر البيع الإبتدائي.

الأدوات و التقنيات المالية

مؤشرات سوق الأسهم: تقيس أداء مجموعة معيّنة من الأسهم في السوق، مثل S&P500، داو جونز، ناسداك 100، FTSE100، داكس، وهانغ سانغ.

تقيس أداء مجموعة معيّنة من الأسهم في السوق، مثل S&P500، داو جونز، ناسداك 100، FTSE100، داكس، وهانغ سانغ. الأداة المالية: هي عقد يمثّل الأصول المالية مثل الملكيات، السندات، المشتقات و العملات.

هي عقد يمثّل الأصول المالية مثل الملكيات، السندات، المشتقات و العملات. مستوى الدعم: عتبة السعر التي يكون بها عامة زيادة في الطلب، تمنع سعر الأصل من السقوط أكثر.

عتبة السعر التي يكون بها عامة زيادة في الطلب، تمنع سعر الأصل من السقوط أكثر. مستوى المقاومة: عتبة السعر الفوقية التي من الصعب على سعر الأصول الإرتفاع لها.

عتبة السعر الفوقية التي من الصعب على سعر الأصول الإرتفاع لها. الهزّازات و المؤشرات التقنية: أدوات لتحليل تحركات السعر و توقع الإتجاهات المستقبلية مثل RSI، MACD و أشرطة بولينجر.

إتقان مصطلحات التداول أمر مهم للنجاح في الأسواق المالية. عبر فهم هذه المفاهيم البارزة، ستكون مجهّزاً بشكل أفضل لتطوير إستراتيجيات تداول فعّالة، و تحليل تحركات السعر بالإضافة إلى تحسين قراراتك في البيع و الشراء. سواء كنت متداولاً مبتدأ أو خبيراً، فإنّ استثمار الوقت في تعلّم لغة التداول يساعدك في تحقيق أهدافك الإستثمارية.

ملخص

إتقان مصطلحات التداول هو القاعدة للنجاح في الأسواق المالية. من المصطلحات الأساسية مثل "سعر البيع و الشراء" إلى المفاهيم المتقدمة مثل "الرفع المالي" و "نسبة المكافئة إلى المخاطرة"، نجد أنّ فهم هذه الكلمات يقوي المتداولين على التعامل مع الأسواق، التواصل بفعالية، و إتخاذ قرارات مدروسة، الأمر الذي له أثر عميق في عالم الإستثمار.

يوفّر هذا الدليل شروحات واضحة و دقيقة لأبرز مصطلحات التداول، و يجعلها متاحة للمتداولين المبتدئين و الخبراء معاً. عبر بناء فهم قوي للغة التداول، يصبح بإستطاعتك التعامل مع الأسواق بثقة و وضوح، محوّلاً المعرفة إلى أفعال. مع ذلك، كن على وعي أن الأسواق شديدة المخاطرة و الإضطراب. يمكن أن لا يؤدي التداول فقط إلى مكاسب في رأس المال، بل أيضاً إلى خسائر معتبرة.

معرفة لغة التداول ليس مهارة فقط – بل مفتاحك للإزدهار في عالم الأسواق المالية.

