فهم صناديق الاستثمار المتداولة: كيف تعمل صناديق ETFs؟

مع صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة، أصبح الاستثمار طويل الأجل وتنوعه أكثر بساطة. ولكن كيف تعمل؟ تعرف على المزيد حول صناديق الاستثمار المتداولة مع XTB، لنقرأ المزيد ونتعرف عليها في هذا المقال.

ازدادت شعبية الصناديق المتداولة في البورصة على مر السنين والعقود بسبب خصائصها المحددة وفعاليتها من حيث التكلفة. لكن لا يزال هناك فضول بين المهتمين بالاستثمار السلبي أو الاستثمارات طويلة الأجل بشأن تلك الأصول المالية. هل تبحث عن خيار استثماري فعال من حيث التكلفة ويتسم بالبساطة والمرونة والتنوع؟ إذًا، قد تكون الصناديق المتداولة في البورصة هي الحل. وسنناقش طبيعتها وفوائدها ومخاطرها المحتملة ونشرح كيفية الاستثمار فيها. دعونا نلقي نظرة عميقة لفهم كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF)، وكيف يعمل؟

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي أدوات استثمارية مصممة لتكرار أداء صندوق مؤشر أو قطاع أو معدن ثمين أو سلعة. أنها توفر طريقة فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، مما يجعلها بديلا لشراء الأسهم الفردية أو صناديق المؤشرات. لذلك يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع أداء الأصول الأساسية، مما يوفر للمستثمرين التعرض لمختلف الأسواق، على سبيل المثال. الأسواق الناشئة ومؤشرات وول ستريت وما إلى ذلك وقطاعات محددة مثل التكنولوجيا أو التمويل أو تقديرات المستهلك أو العقارات.

إن صندوق الاستثمار المتداول (ETF) عبارة عن ورقة مالية استثمارية يمكن شراؤها وبيعها في البورصات بنفس طريقة الأسهم تمامًا. يتم تحديد سعر صندوق الاستثمار المتداول (ETF) من خلال قيمة الأصول الأساسية للصندوق، والتي يشار إليها بصافي قيمة الأصول (NAV). تتكون صناديق ETF عادةً من محفظة تجمع بين الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى المتنوعة في صندوق واحد. وكبديل لذلك، قد توفر صناديق ETF التعرض لقطاع سوق واحد مثل الرعاية الصحية أو الذكاء الاصطناعي/مراكز البيانات أو أصل واحد مثل الذهب المادي أو الفضة.

معلومات هامة عن صناديق الاستثمار المتداولة

من أكبر المُصدرين لأشهر صناديق ETF هم BlackRock وVangguard وVanEck وعادة ما يكون لها نسب نفقات قليلة (TER).

يجب وصف هيكل الملكية (الأصول والنسبة المئوية لها) أو التكاليف أو الأداء السابق لأي مؤسسة استثمارية متداولة بشكل جيد وعرضه على موقعها الرسمي على الإنترنت.

تتمتع بعض صناديق الاستثمار المتداولة بهيكل "نشط"، مما يعني أن لدى الصندوق مدير استثمار أو فريق من المحللين الذين يقومون بإعادة توازن المحفظة وإدارتها بشكل نشط. وفي العادة تكون هذه الصناديق أكثر تكلفة (نسبة نفقات عالية لـ TER).

من ناحية أخرى، يمكن للمستثمرين الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة السلبية، والتي تتبع مؤشرًا محددًا مثل مؤشر ناسداك 100 أو مؤشر S&P 500 أو حتى أسعار الذهب الفورية.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة مزايا الكفاءة الضريبية (التغييرات الهيكلية في كل محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة لا تعني فرض الضرائب)

باعتبارها أصولا متنوعة، تحمل صناديق الاستثمار المتداولة مخاطر استثمارية أقل بسبب حصصها الكبيرة في المحفظة. ويظل سعرها محدود الإمكانات الصعودية.

تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة مخاطر السوق ومخاطر التقلب وتركيز تلك المخاطر.

يمكن أن يحتوي أي صندوق استثماري على شركات قوية وأخرى ضعيفة في المحفظة، مما يعني أن تفوق أداء الحصص القوية قد يكون محدودًا بسبب الأسهم الضعيفة.

قد يتعرض أي صندوق ETF لفترات الركود أو الأسواق الهابطة في السوق اعتمادًا على المشاعر ودورة المؤشر أو القطاع الذي يتبعه.

يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تشمل الأسهم والسندات والسلع على الصعيد المحلي والدولي، مما يسهل إنشاء محفظة استثمارية أكثر توازناً.

هام: يتضمن إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة عملية متخصصة مع المشاركين المعتمدين (APs) الذين يتعاملون مع الأصول الأساسية. يضمن المشاركون المعتمدون توافر أسهم ETF للتداول وانعكاس سعرها الدقيق لأداء المؤشر الأساسي. تعرف هذه العملية باسم الإنشاء والاسترداد، وهي تلعب دورًا حيويًا في ملاءمة أسعار أسهم صندوق ETF مع صافي قيمة الأصول للأصول الأساسية.

مميزات وعيوب الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة

لصناديق الاستثمار المتداولة مزايا وعيوب، والتي سنوضحها أدناه لمساعدة المستثمرين المحتملين على تحليل إمكانياتهم والمخاطر. لا تنس إجراء البحوث الخاصة بك واكتساب المعرفة - حتى لو كنت تستثمر بشكل سلبي.

المميزات

اختيار رائع للاستثمار السلبي والاستثمار طويل الأجل.

مناسب لكل من المبتدئين والمحترفين.

حاجز دخول منخفض، رسوم TER منخفضة وسيولة عالية.

محدودية المخاطر وإمكانية تنويع المحفظة.

قد تكون التقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية وذلك بسبب التنويع.

إمكانية الاستثمار في مجموعة من الأصول مثل المؤشرات أو السندات أو السلع.

قد يتأكد المستثمر من أن صندوق المؤشر يثبت نفس الأداء تمامًا لمؤشرات الأسهم مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر ناسداك 100.

السلبيات

قد لا يناسب المتداولين والمستثمرين على المدى القصير الذين يفضلون أسلوب الاستثمار العدواني.

يتوازن انخفاض المخاطر مع انخفاض العوائد المحتملة.

خلال الأسواق الصاعدة، قد يقل أداء الصناديق المتداولة في البورصة التي يختارها المستثمرون عن أداء الشركات الكبرى أو المؤشرات.

التنويع لا يضمن العائدات ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى خسائر.

في المحفظة، قد يفسد أداء عدد قليل من صناديق ETFs أداء الصناديق التي تحقق أداءً رائعًا.

هناك خطورة باختلال صناديق الاستثمار المتداولة في المحفظة.

زيادة تركيز رأس المال في الاستثمارات السلبية يمكن أن يحد من خيارات التوزيع للأصول الأكثر خطورة (إمكانية تحقيق عوائد مستحقة).

يقارن هذا الرسم البياني أداء صندوق iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) مع أداء US500 (مؤشر S&P 500، الخط الذهبي) على مر السنين. كما نرى، تتتبع صناديق الاستثمار المتداولة أعلى مؤشر للأسهم الأمريكية مع مرور الوقت. المصدر: xStation5



عوامل محددة للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم هي أدوات استثمارية تكرر أداء مؤشر سوق أسهم معين أو أداء الأسهم الفردية. وهي تعمل من خلال تجميع الأموال من العديد من المستثمرين للحصول على محفظة من الأسهم التي تعكس بدقة أداء المؤشر أو الأسهم الأساسية. كما ذكرنا من قبل، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تستهدف المستثمرين الذين لم يقرروا شراء أسهم أي شركة معينة، ولكنهم يرغبون في التعرض لسوق الأوراق المالية على المدى الطويل. كما أن صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا عنصر أساسي لأي محفظة سلبية.

قد يرغب المستثمرون، الذين لا يرغبون في تحليل كل شركة على حدة، في التعرف على قطاع أو مؤشر معين - دون معرفة مهنية حول تقييم الشركة والتحليل الأساسي. ولكن هذا لا يعني أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لا يتطلب أي معرفة.

كما هو الحال في أي استثمار، يجب أيضًا على مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) أن يكونوا على دراية بالمخاطر والفرص. كما أن البحث عن معلومات حول أي صندوق استثماري متداول يجب أن يكون عملية استثمار عادية.

بشكل عام، يمكن للشركات ذات الأداء الأفضل في سوق الأوراق المالية أن تجلب للمستثمرين عوائد كبيرة تفوق عوائد أي صندوق ETF، ولكن المشكلة تكمن في أنه من الصعب حقًا العثور على شركات رائعة، والأصعب من ذلك هو "شراؤها" بأسعار جذابة.

لهذا السبب، يمكن للمستثمرين، الذين يرغبون في التعرض لسوق الأوراق المالية على المدى الطويل، اختيار صناديق الاستثمار المتداولة، كضمان بأن أي دورة سوق صاعدة قد تجلب لهم مكاسب مرضية، مع قبول أن عائداتها لن تكون مرتفعة مثل العائدات من أفضل الأسهم.

لا يزال المستقبل مبهمًا، ولكن تاريخياً، منحت سوق الأسهم للمستثمرين مكاسب ضخمة. يستنتج المشاركون في السوق من الماضي ويتوقعون أن يؤدي اتجاه التوسع على المدى الطويل، المتوافق مع السياسات التوسعية للبنك المركزي، إلى دعم الأسهم. وفي الوقت نفسه، لا يمكن ضمان هذا الاتجاه طويل المدى، وحتى خلال الأسواق الصاعدة، شهدنا بعض الانهيارات والتصحيحات، عندما أشارت مستويات الذعر إلى نقاط انعطاف للأسهم، والذي لم يتحقق في النهاية.



الأنواع الأساسية لصناديق الاستثمار المتداولة:

صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم

صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع

صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعة

صناديق الاستثمار المتداولة للسندات

صناديق الاستثمار المتداولة للسلع

صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية

صناديق الاستثمار المتداولة العكسية

صناديق الاستثمار المتداولة للسندات

صناديق ETFs للسندات هي أدوات استثمارية توفر دخلاً ثابتًا للمستثمرين وتراقب تقدم السندات الأساسية، مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات. وهي تشمل مجموعة متنوعة من السندات، بما في ذلك سندات الحكومة البريطانية والأمريكية والأوروبية، والسندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للشركات، والسندات ذات العائد المرتفع (أو عالية المخاطر). بشكل عام، ترتفع صناديق الاستثمار المتداولة للسندات مع انخفاض تكاليف الائتمان (انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية).

صناديق الاستثمار المتداولة للسلع

صناديق ETFs للسلع هي أدوات استثمارية تخصص الأموال للسلع مثل النفط الخام أو الذهب. يقوم مُصدري صناديق الاستثمار المتداولة للسلع المادية، مثل BlackRock iShares Gold Trust، بشراء الذهب باسم المستثمرين ويحتفظون به لدعم صناديق الاستثمار المتداولة فعليًا عن طريق حصص من السبائك المادية بشكل مباشر.

صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع والصناعة

تركز صناديق ETFs في القطاع والصناعة على قطاع أو صناعة معينة، مما يوفر التعرض للمكاسب المحتملة لتلك الصناعة من خلال عكس أداء الشركات العاملة في هذا القطاع. ويمكن أن تكون بمثابة أداة تحوط لتخفيف المخاطر المرتبطة بالمراكز الحالية في قطاع معين، مما يوفر أيضًا بديلاً استراتيجيًا للمستثمرين. تشمل هذه القطاعات عادةً التكنولوجيا (أشباه الموصلات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات وما إلى ذلك) أو القطاعات "التقليدية" مثل الخدمات المصرفية أو البيع بالتجزئة أو التجارة الإلكترونية.

صناديق الاستثمار المتداولة العكسية وذات الرافعة المالية

تم تصميم صناديق ETFs العكسية لتحقيق أرباح من انخفاض الأسهم من خلال بيع الأسهم، بهدف الاستفادة من تراجعات السوق. لا تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة الرافعة المالية المرتبطة مباشرة بفتح المركز. صناديق ETFs ذات الرافعة المالية هي أدوات مختلفة تمامًا، تسمى المشتقات، والتي تعكس أسعار صندوق ETF محدد، دون منح المستثمرين فرصة التعرض كمساهمين. إن تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة يشبه المراهنة على العقود التي يمكن أن يرتفع سعرها أو ينخفض. الخطر الرئيسي المرتبط بكل من صناديق الاستثمار المتداولة العكسية والرافعة المالية هو احتمال حدوث خسائر مضاعفة، والتي يمكن أن تتجاوز رأس المال الأوّلي المستثمر.

صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق الاستثمار المشتركة

صحيح أن صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة تشتركان في أوجه التشابه. لكن الاختلافات الرئيسية بينهما تتمثل في مرونة التداول، ونسب النفقات، والكفاءة الضريبية. دعونا نلقي نظرة على ذلك.

المرونة: يمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة خلال اليوم بأسعار مختلفة في البورصة، مما يسمح بالتسعير الفوري وزيادة مرونة التداول حيث يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم. من ناحية أخرى، يتم تنفيذ صفقات صناديق الاستثمار المشتركة مرة واحدة فقط يوميًا بسعر الإغلاق، مما قد يقيد خيارات التداول ويؤثر على نقاط سعر الدخول والخروج.

نسب النفقات والرسوم: تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة عمومًا بمتوسط رسوم إدارية أقل من الصناديق المشتركة المُدارة بشكل نشط. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهج الإدارة السلبية لصناديق الاستثمار المتداولة، والذي يتضمن تكرار المؤشر بدلًا من اختيار الحصص النشطة، مما يقلل من تكاليف الإدارة والتشغيل التي تساهم في نسبة النفقات.

الكفاءة الضريبية: تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة بهيكل يؤدي بشكل عام إلى انخفاض ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين. تتم معاملات صناديق ETFs من خلال البورصة، مما يساعد المستثمرين في التحايل على العواقب الضريبية المرتبطة بالتداول المتكرر المتأصل في صناديق الاستثمار المشتركة.



كيف تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة؟



قبل كل شيء، تبدأ عملية الاستثمار في ذهن المستثمر. وعمليًا، يتضمن الأمر اختيار حساب الوساطة المناسب، والعثور على صندوق ETF مناسب لمتابعة استراتيجية أو هدف معين، وأخيرًا، تنفيذ الأمر والالتزام بالخطة.

قبل أن يقرر المستثمر فتح حساب استثماري، يجب عليه تحديد أهدافه بعناية وتحليل الوضع المالي المحدد مع الأخذ في الاعتبار العمر والائتمانات والقروض والنفقات.

الاستثمار بشكل مبالغ فيه في الأسواق المالية المتقلبة يمكن أن ينطوي على ضغوط وخسائر إضافية.

إن اكتساب المعرفة والخبرة دون المخاطرة بخسارة مبلغ كبير من رأس المال هو الطريقة الصحيحة لاختبار إمكانيات السوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة.

يجب على أي شخص يقوم بالاستثمار أن يعرف بالضبط سبب قيامه بذلك ولماذا يقوم بشراء صندوق ETF بعينه.

فتح حساب وساطة

الخطوة الأولى هي اختيار منصة وساطة تقدم مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة، ورسوم منخفضة، ومنصة استثمار موثوقة وسهلة الاستخدام. تستلزم عملية فتح حساب وساطة اختيار وسيط يقدم خدمات صناديق ETF، وإكمال عملية التسجيل واجتيازها، وتمويل الحساب، وبدء استثمارات صناديق ETF.

اختيار صناديق الاستثمار المتداولة

بمجرد إعداد حساب الوساطة، فإن الخطوة التالية هي البحث واختيار صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة. ويجب مراعاة بعض العوامل منها:

توزيع المحفظة

فهم استراتيجية وهيكل الصندوق

إجمالي قيمة الأصول

نسبة النفقات (TER)

التنويع

السيولة

تكاليف التداول

الأداء التاريخي

قم بإعداد استراتيجية تداول تتوافق مع أهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر والأفق الزمني. إن متوسط تكلفة الدولار، والذي يتضمن توزيع تكاليف الاستثمار على مدى فترة من الزمن، هو استراتيجية تداول موصى بها للمستثمرين المبتدئين.

كلما كان أرخص، كلما كان ذلك أفضل

يجب مراعاة نسبة نفقات صندوق ETF، والتي تعكس تكاليف الإدارة والتشغيل. يمكن أن تؤدي نسبة النفقات المرتفعة إلى تقليل معدل العائد الإجمالي على الاستثمار.

مخاطر التنويع والتركيز

قم بتقييم مخاطر التنويع والتركيز التي تتعرض لها صناديق الاستثمارات المتداولة لضمان وجود محفظة متوازنة. يساعد التنويع على تقليل المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات عبر مختلف فئات الأصول أو القطاعات أو الصناعات.

تكاليف السيولة والتداول

قم بتقييم السيولة في صندوق ETF وتكاليف التداول، والتي يمكن أن تؤثر على العائدات الإجمالية. يمكن لصندوق الاستثمار المتداول ذو التنظيم الجيد والذي يحتوي على أصول أساسية سائلة أن يستجيب بشكل فعال لتغيرات الطلب في السوق، مما يضمن تجارب تداول فعالة للمستثمرين.

الأداء التاريخي

قم بمراجعة الأداء التاريخي لصندوق الاستثمار المتداول لقياس إمكاناته المستقبلية لتحقيق العوائد. قد لا تكون بيانات الأداء السابقة دائمًا مؤشرًا على مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن من المهم التحقق مما إذا كانت صناديق ETF تعكس بالفعل أداء قطاع أو مؤشر معين. إذا كان أداء أي صندوق ETF أقل من أداء صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى من نفس القطاع، فقد يكون ذلك إنذارا بضعف محفظة أسهمه أو مديره (أو كليهما).

توفر صناديق الاستثمار المتداولة فوائد التنويع من خلال منح المستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول الأساسية، وبالتالي تخفيف المخاطر المرتبطة بحيازة الأسهم الفردية. يعزز هذا التنويع عبر الأصول المختلفة الأمان العام لصناديق الاستثمار المتداولة مقارنة بالاستثمار في الأسهم الفردية.

انخفاض التكاليف مقارنة بالصناديق المدارة بشكل نشط

تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بتكاليف أقل من الصناديق المدارة بشكل نشط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهج الإدارة السلبي، والذي يهدف إلى تكرار أداء مؤشر معين، مما يقلل الحاجة إلى البحث والتحليل باهظ الثمن.

توفر صناديق ETFs خيار الشراء والبيع خلال اليوم بأسعار مختلفة في البورصة، مما يسمح بالتسعير الفوري وزيادة مرونة التداول. وهذا يوفر للمستثمرين استجابة سريعة لتغيرات السوق، مما يعزز جاذبية صناديق ETFs كخيار استثماري.

مخاطر السوق وتقلباته

برغم الفوائد المتعددة لصناديق ETFs، إلا أنها لا تخلو من المخاطر والعيوب المحتملة، بما في ذلك مخاطر السوق والتقلبات ومخاطر التركيز. يمكن أن تؤثر مخاطر السوق وتقلباته على قيمة صناديق الاستثمار المتداولة، خاصة في ظروف السوق المضطربة. فقد يستجيب صندوق ETF ذو التنظيم الجيد، والذي يحتوي على أصول أساسية سائلة، بشكل فعال لتغيرات الطلب في السوق، مما يضمن تجارب تداول فعالة للمستثمرين.

خطر التركيز

تنشأ مخاطر التركيز عندما تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة بشكل كبير في قطاع أو صناعة أو أصول معينة، مما يؤدي إلى احتمالية ضعف الأداء أو زيادة التقلبات. فصناديق ETFs التي تم إنشاؤها من مائة سهم ولكن لديها عدد قليل فقط من الشركات، التي تزن أكثر من 50٪ من حصص المحفظة، قد تكون أيضًا عرضة لتقييم تلك الشركات.