ما هي توزيعات الأرباح؟ دليل مبسّط لمستثمري الدخل السلبي

توزيع الأرباح هو جزء من أرباح الشركة يُوزّع على المساهمين كمكافأة على الاستثمار في الشركة. يمكن دفعه نقدًا، أو على شكل أسهم إضافية، أو حتى بأشكال أخرى، حسب سياسة الشركة.
توزيعات الأرباح ليست مجرد ميزة إضافية، بل هي وسيلة أساسية لتحقيق دخل ثابت من استثماراتك. سواء كنت مبتدئًا في سوق الأسهم أو مستثمرًا متمرسًا، فمع فهم آلية عمل توزيعات الأرباح، تستطيع بناء محفظة استثمارية قوية وأكثر مرونة.
تحقيق الدخل دون إدارة المحفظة الاستثمارية بشكل فعال هو أسمى الأهداف المالية لدى العديد من المستثمرين. وهنا يأتي دور توزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة يُوزّع على المساهمين - وهي في الأساس وسيلة لمكافأة المستثمرين على احتفاظهم بأسهمهم. تلعب توزيعات الأرباح دورًا محوريًا في الاستثمار السلبي سواء كنت تسعى إلى زيادة دخلك، أو إعادة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل، أو ببساطة تريد فهم كيف تعيد الشركات القيمة لمساهميها.
ولكن كيف تعمل فعليًا؟ لماذا تدفعها بعض الشركات بينما لا تدفعها شركات أخرى؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن أن تؤثر على استراتيجيتك الاستثمارية؟ في هذه المقالة، سنشرح كل ما تحتاج لمعرفته حول توزيعات الأرباح، من أنواعها المختلفة إلى مواعيدها الرئيسية التي يجب عليك متابعتها... لننطلق إلى التفاصيل!
تُعد توزيعات الأرباح أحد المصادر الرئيسية للعوائد لمستثمري سوق الأسهم. في هذه المقالة، سنشرح ماهية توزيعات الأرباح، وأنواعها المختلفة، والمواعيد الرئيسية التي يجب متابعتها إذا كنت ترغب في تلقيها.
توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة يُوزّع على المساهمين. هذا الحافز المالي، المنصوص عليه في قانون الشركات، يشكل حقًا اقتصاديًا أساسيًا للمستثمرين وإحدى الطرق الرئيسية لتحقيق عوائد من استثمارات الأسهم. مع ذلك، توزيعات الأرباح ليست مضمونة دائمًا، فهي تعتمد على الوضع المالي للشركة وربحيتها.
عادةً ما تدفع الشركات أرباحًا عند تحقيق نتائج مالية قوية واستقرار وضعها المالي. ومع ذلك، إذا تكبدت الشركة خسائر أو ركّزت على التوسع، فقد تختار إعادة استثمار أرباحها بدلًا من توزيعها على المساهمين.
لكي تُصدر الشركة أرباحًا، يجب أن توافق عليها الجمعية العامة للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، الذي يُحدد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. تختلف هذه السياسة من شركة لأخرى، ولكنها عادةً ما تشُّكل وفقًا لنسبة توزيع الأرباح، والتي تُحدد النسبة المئوية للأرباح التي ترجع إلى المساهمين. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة توزيع الأرباح 40%، فهذا يعني أن المساهمين سيحصلون على أرباح تُعادل 40% من أرباح الشركة السنوية. كلما زاد عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، زادت عوائد أرباحه.
لا تُطبّق توزيعات الأرباح على جميع الشركات؛ كما يُمكن للشركات توزيعها بطرق مختلفة بناءً على استراتيجيتها المالية وأداء أرباحها. وفيما يلي أكثر الأنواع شيوعًا:
إضافةً إلى ذلك، تُصنف توزيعات الأرباح إما إجمالية أو صافية، بناءً على الضرائب إذا خُصمت بالفعل أم لا.
على الرغم من اختلاف جداول توزيع الأرباح باختلاف الشركة، إلا أن معظمها يُوزعها بشكل نصف سنوي. ومع ذلك، تختار بعض الشركات دفعات ربع سنوية أو سنوية. بغض النظر عن التكرار، هناك أربعة تواريخ أساسية يجب على المستثمرين متابعتها:
قد تبدو مدفوعات الأرباح بسيطة - فالشركات تتقاسم الأرباح مع المستثمرين - ولكن وراء الكواليس، تُحدد عملية منظمة كيفية الإعلان عنها وحسابها وتوزيعها. إن فهم هذه العملية يُساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة عند بناء محفظة أسهم الأرباح الموزعة.
تبدأ العملية عندما يُعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح. يتضمن هذا القرار أربعة تفاصيل رئيسية:
بمجرد الإعلان عن ذلك، تصبح الشركة ملزمة قانونيًا بمتابعة عملية الدفع.
لاستلام أرباح، يجب على المستثمرين امتلاك أسهم قبل تاريخ استحقاق الأرباح. شراء الأسهم في هذا التاريخ أو بعده يعني تفويت دفعة الأرباح القادمة.
مثال: إذا كان تاريخ استحقاق أرباح السهم هو 10 أبريل، فيجب على المستثمر شراء أسهم بحلول 9 أبريل للتأهل.
في تاريخ استحقاق الأرباح، ينخفض سعر السهم عادةً بمقدار قيمة الأرباح. وذلك لأن المشترين الجدد لم يعودوا مستحقين لتوزيعات الأرباح القادمة.
على سبيل المثال، إذا أغلق سهم عند 100 دولار أمريكي وكان توزيع أرباحه 2 دولار أمريكي، فقد يفتح عند 98 دولارًا أمريكيًا في تاريخ استحقاق الأرباح ليعكس قيمة الدفعة.
بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق، تُوزع الأرباح بعدة طرق:
في معظم الدول، تخضع أرباح الأسهم للضرائب، إما كأرباح مؤهلة (بمعدلات ضريبية مناسبة) أو دخل عادي (يُفرض عليه ضرائب بمعدلات أعلى). يستخدم بعض المستثمرين حسابات مُعفاة من الضرائب لتقليل الأعباء الضريبية المتعلقة بتوزيعات الأرباح.
عندما تُوزّع الشركة أرباحًا، تتقلص الاحتياطات النقدية لها، وتنخفض الأرباح المحتجزة. مما يؤثر على البيانات المالية، ولكنه لا يؤثر على صافي الدخل، حيث تُوزّع الأرباح من الأرباح المتراكمة وليس من الأرباح الحالية.
بفهم هذه الآليات، يستطيع المستثمرون اختيار أسهم توزيع الأرباح بطريقة أكثر استراتيجية، وتجنب المفاجآت المتعلقة بمواعيد التوزيع والضرائب.
تُعدّ الأسهم التي تُوزّع أرباحًا عنصرًا أساسيًا في العديد من حافظات الاستثمار طويلة الأجل، حيث تُوفّر مزيجًا من الدخل والاستقرار. ومع ذلك، وكما هو الحال في أي استثمار، فإنّ لها مزايا وعيوبًا.
توفر أسهم توزيعات الأرباح مزيجًا قويًا من الدخل والاستقرار وفرص النمو التراكمي، مما يجعلها إضافة قيّمة للمحفظة الاستثمارية المتنوعة. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين التركيز على الشركات ذات الميزانيات القوية، ونسب التوزيعات المستدامة، وسجل النمو الثابت.
في حين أن توزيعات الأرباح يمكن أن تعزز العوائد، فإن السعي الأعمى وراء العوائد المرتفعة دون تفكير قد يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب أن تتضمن المحفظة الاستثمارية المتوازنة مزيجًا من الأسهم ذات توزيعات الأرباح وأسهم النمو لتحسين كل من الدخل وتقدير القيمة على المدى الطويل.
أقدم شركة توزيع أرباح في العالم: تأسست شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC) عام 1602، وكانت أول شركة تُطرح أسهمها للتداول العام، وأول شركة تدفع أرباحًا منتظمة. حصل المساهمون على عوائد مرتفعة تصل إلى 40% من استثماراتهم سنويًا - وهو عائد مذهل مقارنةً بالمعايير الحديثة!
شركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway التابعة لوارن بافيت تعشق توزيع الأرباح... لكنها لا تدفعها: لم تدفع بيركشاير هاثاواي، التي يديرها المستثمر الأسطوري وارن بافيت، أرباحًا قط، ومع ذلك تجمع مليارات الدولارات من أسهمها الموزعة للأرباح في محفظتها. تُفضل الشركة إعادة استثمار أرباحها، مما يُضاعف قيمتها بمرور الوقت.
بعض الشركات دفعت أرباحًا لأكثر من قرن: نجحت قلة مختارة من الشركات، التي يُشار إليها غالبًا باسم "أرستقراطيو توزيعات الأرباح" أو "ملوك توزيعات الأرباح"، في دفع أرباحها وزيادتها على مدى عقود. من الأمثلة على ذلك شركة بروكتر آند غامبل، التي دأبت على توزيع أرباحها لأكثر من 130 عامًا دون انقطاع!
قد تكون عوائد الأرباح مضللة: قد يشير ارتفاع عائد الأرباح (نسبة الأرباح إلى سعر السهم) أحيانًا إلى وجود مشكلة بدلًا من الفرصة. إذا انخفض سعر سهم الشركة بشكل حاد، فقد يبدو العائد جذابًا، ولكن قد يكون خفض الأرباح وشيكًا.
أسهم التكنولوجيا وتوزيعات الأرباح: اتجاه جديد: لسنوات، تجنبت شركات التكنولوجيا الكبرى توزيع أرباحها، مفضلةً إعادة الاستثمار في النمو. ومع ذلك، لجأت شركات مثل آبل ومايكروسوفت لاحقًا إلى توزيع الأرباح مع نمو احتياطها النقدي، مما يثبت أنه حتى شركات التكنولوجيا العملاقة يمكن أن تصبح أسهم دخل.
إعادة استثمار أرباح الأسهم قد تُحقق مكاسب هائلة: يُمكن للمستثمرين الذين يستخدمون خطط إعادة استثمار الأرباح (DRIPs) تعزيز محافظهم الاستثمارية. على سبيل المثال، في حالة الاستثمار بقيمة 10,000 دولار أمريكي في شركة كوكاكولا في ستينيات القرن الماضي، مع إعادة استثمار الأرباح، قد يزيد عن مليوني دولار أمريكي اليوم - كل ذلك بفضل الفائدة المركبة!
لا، ليست جميع الشركات تُوزّع أرباحًا. بعض الشركات، وخاصةً شركات التكنولوجيا سريعة النمو أو الشركات الناشئة، تُفضّل إعادة استثمار أرباحها في العمليات والتوسع بدلاً من توزيعها على المساهمين. الشركات التي تُرجّحدفع أرباحًا منتظمة هي الشركات الراسخة ذات الأرباح المستقرة، مثل تلك العاملة في قطاع المرافق أو السلع الاستهلاكية.
يمكن دفع الأرباح ربع سنويًا (وهو الأكثر شيوعًا)، أو سنويًا، أو نصف سنويًا، أو حتى شهريًا في بعض الحالات. يعتمد جدول الدفع على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والدولة التي تعمل فيها.
عائد الأرباح هو نسبة مالية تقيس مقدار ما تدفعه الشركة من أرباح مقارنةً بسعر سهمها. يُعبّر عنه كنسبة مئوية، ويساعد المستثمرين على المقارنة بين الأسهم التي تدفع أرباحًا. قد يشير العائد المرتفع إلى أرباح سخية، ولكنه قد يُشير أيضًا إلى مخاطر مالية، لذلك من الضروري تحليل الوضع المالي العام للشركة.
للحصول على توزيعات أرباح، يجب أن تمتلك السهم قبل تاريخ استحقاق الأرباح - وهذا اليوم لا يؤهل فيه المشترون الجدد للحصول على التوزيعة القادمة. إذا اشتريت أسهمًا في تاريخ استحقاق الأرباح أو بعده، فلن تحصل على هذا التوزيع تحديدًا.
لا، توزيعات الأرباح غير مضمونة. يمكن للشركة زيادة أو خفض أو حتى تعليق دفعات الأرباح في أي وقت بناءً على وضعها المالي وبيئة السوق. قد تؤدي فترات الانكماش الاقتصادي أو الخسائر غير المتوقعة إلى خفض توزيعات الأرباح.
يختار العديد من المستثمرين إعادة استثمار أرباحهم من خلال خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP). هذا يعني أنه بدلاً من استلام مدفوعات نقدية، تُستخدم أرباح الأسهم تلقائيًا لشراء المزيد من أسهم الشركة، مما يسمح بتراكم النمو مع مرور الوقت.
نعم، تخضع أرباح الأسهم للضرائب في معظم الدول. بعضها يُفرض عليه ضرائب كدخل عادي، بينما قد يُؤهل البعض الآخر لمعدل ضريبي أقل إذا صُنف كأرباح أسهم مؤهلة. تختلف المعاملة الضريبية باختلاف الدولة والشريحة الضريبية للمستثمر
توفر أرباح الأسهم مصدر دخل ثابت، ويمكنها تعزيز النمو طويل الأجل لمحفظة الاستثمار، خاصةً عند إعادة استثمارها. وهي تُمثل حجر الزاوية في الاستثمار السلبي، حيث تتيح للمستثمرين الاستفادة من عوائد مركبة دون الحاجة إلى التداول المتكرر أو المضاربة في السوق.
