ما هو تنصيف البيتكوين؟ دليل المبتدئين لآلية العرض لدى عملة البيتكوين

تنصيف البيتكوين ليس مجرّد تحديث تقني – هو جزء أساسي من كيفية تحكم عملة البيتكوين في مخزونها و الحفاظ على ندرتها. كل أربع سنوات، يقوم هذا الحدث بخفض مكافئات التعدين إلى النصف، منقصاً في المعدّل الذي تذخل به عملات بيتكوين جديدة حيز الإستعمال. تاريخياً، أتبع التنصيف حركات رئيسية في السعر. إبق مطّلعاً و إستكشف كيف يمكن لآلية الندرة المبنية في عملة البيتكوين أن تشكّل وجه المستقبل.

مصدر الصورة: صور أدوبي الأصلية

كل أربع سنوات، يستعد عالم العملات الرقمية لحدث كبير يثير النقاشات، التوقعات، و تحركات الأسواق - تنصيف البيتكوين. إذا كنت جديدًا في عالم الكريبتو، فقد تتساءل: ما هو تنصيف البيتكوين بالضبط، و لماذا يحظى بكل هذه الأهمية؟ في جوهره، يُعد تنصيف البيتكوين ميزة مدمجة في شبكة البيتكوين، صُممت للتحكم في المعروض و محاكاة ندرة المعادن الثمينة مثل الذهب.

يؤثر هذا الحدث بشكل مباشر على المُعدّنين، حيث يقلل من وتيرة إدخال عملة البيتكوين الجديدة إلى السوق، و قد كان له تاريخيًا تأثير واضح على اتجاهات سعر عملة البيتكوين. لكنه ليس حدثًا تقنيًا فقط - بل آلية اقتصادية تلعب دورًا محوريًا في القيمة طويلة الأجل لعملة البيتكوين.

في هذا المقال، سنوضح ما هو تنصيف البيتكوين، كيف يعمل، لماذا يحدث، و ما الذي يعنيه للمستثمرين و لسوق العملات الرقمية الأوسع.

سواء كنت من المتحمسين المخضرمين أو في بدايتك، فإن فهم تنصيف البيتكوين أساسي لاستيعاب أحد أكثر جوانب الأصول الرقمية إثارة. لنبدأ!

أهم النقاط

يحدث تنصيف البيتكوين كل أربع سنوات – هو حدث مبرمج مسبقًا يقلّص مكافآت التعدين إلى النصف، ما يجعل عملة البيتكوين أكثر ندرة بمرور الوقت.

تباطؤ المعروض الجديد من البيتكوين – قبل تنصيف 2024، كان المُعدّنون يحصلون على 6.25 بيتكوين لكل كتلة، أما الآن فيحصلون على 3.125 بيتكوين فقط، ما يقلل عدد العملات الجديدة المتداولة.

مصمم للتحكم في التضخم – على عكس العملات التقليدية التي يمكن طباعتها بلا حدود، تمتلك عملة البيتكوين سقف عرض صارم يبلغ 21 مليون عملة. تضمن أحداث التنصيف طرح العملات الجديدة بوتيرة متناقصة، على غرار صعوبة استخراج الذهب بمرور الوقت.

هل يؤثر على السعر؟ التاريخ يشير إلى نعم – تبعت عمليات التنصيف السابقة (2012، 2016، 2020) ارتفاعات كبيرة في سعر عملة البيتكوين، لكن التوقيت يختلف. رغم تشديد المعروض، تعتمد حركة السعر الفعلية على ظروف السوق العامة و الطلب.

المُعدّنون تحت الضغط – مع خفض المكافآت إلى النصف، تصبح عملية التعدين أقل ربحية ما لم ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ. قد يضطر بعض المُعدّنين إلى إيقاف عملياتهم، ما يؤدي إلى تغييرات في أمان الشبكة و صعوبة التعدين.

حدث مؤثر على أسواق العملات الرقمية – لا يؤثر تنصيف البيتكوين عليه فقط ، بل أيضًا على العملات الرقمية الأخرى، حيث غالبًا ما يمتد شعور المستثمرين و المضاربات إلى العملات البديلة.

الندرة تلتقي مع الطلب – إذا ظل الطلب على عملة البيتكوين قويًا في ظل تشديد المعروض، تشير المبادئ الاقتصادية الأساسية إلى احتمال ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. مع ذلك، تلعب عوامل خارجية مثل اللوائح، الاتجاهات الاقتصادية الكلية، و سلوك المستثمرين دورًا مهمًا.

التنصيف القادم؟ – من المتوقع أن تصل شبكة البيتكوين إلى التنصيف التالي في عام 2028، حيث ستنخفض مكافآت التعدين إلى 1.5625 بيتكوين لكل كتلة.

ما هو تنصيف البيتكوين؟

لفهم تنصيف البيتكوين، من الضروري أولًا استيعاب طبيعة عملة البيتكوين نفسها. أُنشئت عملة البيتكوين في عام 2009 على يد ساتوشي ناكاموتو، و هي عملة رقمية لامركزية قائمة على التشفير، تتيح إجراء معاملات من نظير إلى نظير دون وسطاء. تعمل باستخدام تقنية سلاسل الكتل (بلوكشين) - سجل عام يسجل جميع المعاملات – حيث يتم توليدها عبر عملية تُعرف بالتعدين، حيث تُضاف كتل جديدة إلى الشبكة.

يتضمن تعدين البيتكوين حل مسائل رياضية معقدة باستخدام أجهزة متخصصة تُعرف بالعُقد. يتنافس المُعدّنون - سواء أفراد أو شركات - على التحقق من المعاملات و إضافة كتل جديدة إلى سلسلة الكتل. عندما ينجح أحد المُعدّنين في حل لغز تشفيري، تتحقق العُقد الأخرى من الحل. إذا تمت المصادقة عليه، تُضاف الكتلة إلى سلسلة الكتل، و يحصل المُعدّن على مكافأة من عملات البيتكوين المُصدرة حديثًا.

على عكس العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، التي تصدرها و تنظمها البنوك المركزية، يتم التحكم في معروض عملة البيتكوين بواسطة خوارزميتها. مع ذلك، لا يمكن توليد البيتكوين إلى ما لا نهاية - إذ إن إجمالي المعروض محدد بـ 21 مليون عملة فقط.

لفرض هذا الحد، تمت برمجة شبكة البيتكوين على خفض مكافآت التعدين إلى النصف كل 210,000 كتلة، ما يقلل فعليًا من معدل دخول عملات بيتكوين جديدة إلى التداول. يُعرف هذا الحدث باسم تنصيف البيتكوين، و هو مدمج في كود البيتكوين حيث يحدث تقريبًا كل أربع سنوات.

حدث أول تنصيف في عام 2012، حيث انخفضت مكافآت التعدين من 50 بيتكوين إلى 25 بيتكوين لكل كتلة. ثم جاء التنصيف الثاني في 2016 (إلى 12.5 بيتكوين)، و الثالث في 2020 (إلى 6.25 بيتكوين). أما آخر تنصيف في أبريل 2024، فقد خفّض المكافآت إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة. يساعد هذا التخفيض المنضبط في تنظيم تضخم البيتكوين، ما يجعل الأصل أكثر ندرة – و نظريًا أكثر قيمة - بمرور الوقت.

متى سيكون تنصيف البيتكوين القادم؟

من المتوقع أن يحدث تنصيف البيتكوين التالي في عام 2028، مع عدم تحديد التاريخ الدقيق بعد. في ذلك الوقت، ستنخفض مكافآت التعدين إلى 1.5625 بيتكوين لكل كتلة.

تنصيف البيتكوين: لماذا هو مهم؟

لا يؤثر تنصيف البيتكوين على المعروض فقط - بل يلعب أيضًا دورًا أساسيًا في ديناميكيات السعر. فمن خلال تقليل عدد عملات البيتكوين الجديدة التي تدخل السوق، يخلق حالة من الندرة يمكن أن تعزز الطلب. تاريخيًا، ارتبطت عمليات التنصيف باتجاهات صعودية، رغم أن الارتفاعات السعرية غالبًا ما تكون تدريجية و ليست فورية.

بما أن عملة البيتكوين هي العملة الرقمية المهيمنة، فإن تحركات سعرها غالبًا ما تؤثر على سوق العملات الرقمية الأوسع. عندما ترتفع قيمة البيتكوين بعد التنصيف، غالبًا ما تلحق بها العملات الرقمية الأخرى (العملات البديلة).

علاوة على ذلك، يجذب تنصيف البيتكوين اهتمام وسائل الإعلام و مستثمرين جدد، ما يؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق. لكنه يفرض أيضًا تحديات: فخفض مكافآت التعدين قد يجعل التعدين أقل ربحية، ما قد يدفع المُعدّنين الصغار إلى الخروج من الشبكة. إذا غادر عدد كبير من المُعدّنين، فقد ينخفض معدل الهاش (القدرة الحاسوبية التي تؤمّن الشبكة)، ما قد يؤدي إلى تباطؤ المعاملات. استجابةً لذلك، تقوم خوارزمية البيتكوين تلقائيًا بتعديل صعوبة التعدين للحفاظ على كفاءة الشبكة.

تأثير تنصيف البيتكوين: معادلة العرض و الطلب

تنصيف البيتكوين ليس مجرد تعديل تقني - بل هو تحول جوهري في كيفية دخول عملات البيتكوين الجديدة إلى السوق. عندما يتغير العرض في نظام ذي توافر محدود، تزداد احتمالات التحركات السعرية الكبيرة.

1. تباطؤ إنتاج البيتكوين

في جوهره، يعمل البيتكوين كالذهب الرقمي بحد أقصى صارم - لن يوجد أكثر من 21 مليون بيتكوين. يقوم المُعدّنون بتأمين الشبكة، يحصلون في المقابل على عملات بيتكوين جديدة كمكافأة. لكن كل أربع سنوات، يقوم حدث التنصيف بخفض هذه المكافأة إلى النصف، ما يقلل عدد العملات الجديدة الداخلة إلى التداول.

قبل تنصيف أبريل 2024، كان المُعدّنون يحصلون على 6.25 بيتكوين لكل كتلة. أما الآن، فقد انخفضت إلى 3.125 بيتكوين. ببساطة، يتم إنشاء عدد أقل من عملات البيتكوين الجديدة، ما يجعل من الصعب على المعروض مواكبة الطلب.

2. لماذا تؤدي الندرة إلى ارتفاع الأسعار؟

فكّر في الأمر بهذه الطريقة: إذا أُجبرت جميع مناجم الذهب في العالم غدًا على خفض إنتاجها إلى النصف، فمن المرجح أن يسارع الناس إلى شراء الذهب توقعًا لارتفاع قيمته. يعمل البيتكوين بطريقة مشابهة - فعندما تدخل عملات أقل إلى التداول، قد يبدأ الطلب في تجاوز المعروض.

هذا ما يتوقعه العديد من مستثمري البيتكوين. فإذا استمر الناس في شراء البيتكوين بنفس الوتيرة (أو بوتيرة أعلى)، فإن محدودية المعروض تدفع الأسعار إلى الأعلى. الفكرة بسيطة: عندما يقل المعروض من شيء يريده الناس، فإن سعره غالبًا ما يرتفع.

3. عمليات التنصيف السابقة: تاريخ من الارتفاعات السعرية

رغم أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل، فإن تاريخ تنصيف البيتكوين يشير إلى اتجاه واضح:

تنصيف 2012: كان سعر البيتكوين نحو 12 دولارًا آنذاك، وبعد عام واحد قفز إلى أكثر من 1,000 دولار.

تنصيف 2016: كان سعر BTC حوالي 650 دولارًا قبل الحدث، و بنهاية 2017 لامس قرابة 20,000 دولار.

تنصيف 2020: قبل الحدث مباشرة، كان يتم تداول عملة البيتكوين قرب 8,500 دولار. وبعد أقل من عامين، وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 69,000 دولار.

بالطبع، لا تحدث التحركات السعرية بين ليلة و ضحاها. غالبًا ما يستغرق السوق أشهرًا ليعكس التأثير الكامل، مع موجات صعود كبيرة تأتي لاحقًا مع ازدياد تشديد المعروض. مع ذلك، يظل المستقبل غير مؤكد، ولا يُعد الأداء السابق مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

4. قوى سوق أخرى مؤثرة

رغم أن تنصيف البيتكوين يلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المعروض، فإنه ليس العامل الوحيد المؤثر على السعر. تشمل العوامل الأخرى:

الظروف الاقتصادية العالمية – التضخم، أسعار الفائدة، و حالة الغموض المالي، غالبًا ما تدفع الناس نحو عملة البيتكوين.

الشراء المؤسساتي – عندما تدخل صناديق التحوط، الشركات، أو صناديق الإستثمار المتداولة (ETFs) إلى السوق، قد يرتفع الطلب بشكل كبير.

المضاربات السوقية – تفاعل المتداولين و المستثمرين عاطفيًا قد يؤدي إلى تقلبات حادة.

التنظيمات – السياسات الحكومية يمكن أن تدعم تبنّي عملة البيتكوين أو تقيّده.

5. الصورة الأوسع: النمو طويل الأجل لعملة البيتكوين

تنصيف البيتكوين ليس حدثًا قصير الأمد — بل هو جزء من تصميم اقتصادي طويل الأمد للتحكم في المعروض. فمن خلال تقليل الإصدار الجديد تدريجيًا، تحاكي عملة البيتكوين ديناميكيات الندرة الخاصة بالذهب أو الأصول المحدودة الأخرى.

تاريخيًا، عزز كل تنصيف سردية البيتكوين كمخزن للقيمة، حيث غالبًا ما أدى إلى زيادة الطلب و ارتفاع الأسعار بمرور الوقت. مع ذلك، يمكن لعوامل خارجية مثل فترات التراجع الاقتصادي أو التشديدات التنظيمية أن تؤثر أيضًا على تحركات الأسعار.

في نهاية المطاف، يُعد تنصيف البيتكوين جزءًا واحدًا من صورة أكبر بكثير. لكن إذا كان التاريخ دليلًا، فإن تقليص المعروض الجديد مع بقاء الطلب قويًا كان وصفة لأسعار أعلى على المدى الطويل.

دورة البيتكوين مقابل التنصيف: النمط

تعمل عملة البيتكوين ضمن دورات سوقية موثقة جيدًا، حيث يلعب التنصيف دورًا محوريًا في تشكيل حركة الأسعار. تاريخيًا، أطلق كل تنصيف للبيتكوين سلسلة من الأحداث التي تؤثر على معنويات السوق، سلوك المُعدّنين، و في النهاية اتجاهات الأسعار. على الرغم من أن أي دورتين لا تكونان متطابقتين، فقد ظهرت أنماط ملحوظة بمرور الوقت.

كم تستمر السوق الصاعدة بعد التنصيف؟

تشير التحليلات الإحصائية لعمليات التنصيف السابقة إلى أن عملة البيتكوين تميل إلى الدخول في اتجاه صعودي قوي بعد الحدث. لكن ذلك لا يحدث فورًا. تاريخيًا، استمرت الأسواق الصاعدة للبيتكوين نحو 12 إلى 18 شهرًا بعد التنصيف قبل الوصول إلى القمة.

تنصيف 2012: بلغت عملة البيتكوين قمة الدورة بعد حوالي 12 شهرًا في أواخر 2013.

تنصيف 2016: وصلت السوق الصاعدة إلى ذروتها بعد 17 شهرًا في ديسمبر 2017.

تنصيف 2020: سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى تاريخي بعد 18 شهرًا في نوفمبر 2021.

تنصيف 2024: لم تتضح النتائج بعد، لكن العديد من المحللين يتوقعون إطارًا زمنيًا مشابهًا.

رغم أن هذا النمط يشير إلى تسارع ارتفاع الأسعار عادة بعد 6 إلى 12 شهرًا من التنصيف، من المهم تذكّر أن ديناميكيات السوق تتغير، أن النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.

دورة الأربع سنوات لعملة البيتكوين: من تنصيف إلى تنصيف

تبدو تحركات سوق البيتكوين وكأنها تتبع إيقاعًا يمتد لأربع سنوات، مرتبطًا بشكل وثيق بأحداث التنصيف المبرمجة. فيما يلي عرض مبسّط لكيفية تصرف عملة البيتكوين عادة ضمن هذه الدورة:

1. مرحلة التجميع قبل التنصيف (من 0 إلى 18 شهرًا قبل التنصيف)

تتعافى عملة البيتكوين تدريجيًا من السوق الهابطة للدورة السابقة.

يقوم المستثمرون المؤسسيون وطويلو الأجل بتجميع البيتكوين عند مستويات سعرية منخفضة.

تتحول معنويات السوق من الخوف إلى الحياد أو التفاؤل.

2. التوسع بعد التنصيف (من 1 إلى 12 شهرًا بعد التنصيف)

ينخفض المعروض الجديد من عملة البيتكوين، ما يخلق حالة من الندرة.

يبدأ الطلب في التفوق على المعروض، و غالبًا ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار.

يدخل المستثمرون الأفراد و المؤسسيون السوق توقعًا لمستويات سعرية أعلى.

3. القمة و حالة النشوة (من 12 إلى 18 شهرًا بعد التنصيف)

تصل عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

تؤدي التغطية الإعلامية، الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) لدى المستثمرين الأفراد، و الاستثمارات المضاربية إلى تقلبات حادة.

تبلغ الدورة ذروتها، حيث يبدأ المستثمرون الأكثر خبرة في تأمين الأرباح.

4. السوق الهابطة و إعادة الضبط (من 18 إلى 36 شهرًا بعد التنصيف)

يتبع قمة السوق تصحيح حاد.

تدخل عملة البيتكوين في سوق هابطة ممتدة، و غالبًا ما تنخفض بنسبة 50% إلى 80% من ذروتها.

يعاود المستثمرون المؤسسيون الدخول تدريجيًا عند مستويات سعرية مخفضة، استعدادًا للدورة التالية.

هل تستمر هذه الدورة دائمًا؟

يشير الأداء السابق لعملة البيتكوين إلى وجود ارتباط قوي بين عمليات التنصيف و الدورات السوقية، لكن العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر على كل دورة بشكل مختلف. تلعب الظروف الاقتصادية الكلية، التغيرات التنظيمية، التبني المؤسساتي، و اتجاهات الأسواق المالية الأوسع دورًا مهمًا في تشكيل مسار عملة البيتكوين. رغم أن عمليات التنصيف مهّدت تاريخيًا لأسواق صاعدة، ينبغي على المستثمرين التعامل مع كل دورة بحذر، مع إدراك أن أي نمط لا يُضمن تكراره بنفس الشكل.

طرق الاستثمار في العملات الرقمية: الأسهم و صناديق المنتجات المتداولة (ETPs)

يمكن للمستثمرين التعرض لعملة البيتكوين بشكل غير مباشر عبر صناديق المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) التي تتبع أداء سعرها. تشمل الخيارات المتاحة:

صندوق بيتكوين لتداول العملات الرقمية في البورصة (BTCE.DE)

فان إيك بيتكوين (VBTC.DE)

كما يمكن للمستثمرين تنويع تعرضهم من خلال صناديق المنتجات المتداولة (ETPs) التي تركز على سوق العملات الرقمية العالمي، مثل:

فان إيك كريبتو ليدرز إي تي أن (VT0P.DE)

نهج آخر هو الاستثمار غير المباشر في العملات الرقمية عبر شركات تعمل في هذا القطاع، بما في ذلك:

التداول و المنصات:

كوينبايز (COIN.US)، ستراتيجي (MSTR.US)، بوليش (BULL.US)، بيتماين إيميرسون للتكنولوجيات (BMNR.US)

تعدين البيتكوين:

رايوت بلاتفورمز (RIOT.US)

حلول المدفوعات الرقمية:

سكوار (SQ.US)، بايبال (PYPL.US)

حلول العملات المستقرة:

سيركل (CRCL.US)

شركات تحتفظ بعملات بيتكوين:

سيملر سيانتيفيك (SMLR.US)

شركات تستكشف دمج سلاسل الكتل (بلوكشين) و العملات الرقمية:

سالزفورس (CRM.US)، ميتا (META.US)

للاستثمار المتنوع، قد يتجه المستثمرون أيضًا إلى صناديق الإستثمار المتداولة (‏BCHN.UK)، التي تضم شركات رائدة مرتبطة بالعملات الرقمية. قبل الاستثمار في عملة البيتكوين أو الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية، من الضروري فهم تقلبات السوق و المخاطر المصاحبة.

رغم أن تنصيف البيتكوين يمكن أن يكون له تأثير كبير على اتجاهات المعروض و الأسعار، فإن عوامل متعددة تؤثر على مشهد العملات الرقمية الأوسع، ما يجعل البحث و إدارة المخاطر أمرين أساسيين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

حقائق مثيرة للاهتمام

1. تم تضمين التنصيف في البيتكوين منذ اليوم الأول

على عكس البنوك المركزية التي تعدّل السياسات النقدية مع الوقت، تم تثبيت جدول تنصيف البيتكوين منذ إنشائه في عام 2009. قام ساتوشي ناكاموتو، مبتكر البيتكوين الغامض، ببرمجة التنصيف لضمان معروض مضبوط و إصدار متوقع. غالبًا ما تُقارن هذه الندرة المدمجة بالذهب الرقمي - مع فارق أننا نعرف بالضبط إجمالي ما سيُنتج من البيتكوين (21 مليون عملة).

2. أول تنصيف خفّض المكافآت من 50 إلى 25 بيتكوين

عند إطلاق البيتكوين، كان المُعدّنون يحصلون على 50 بيتكوين لكل كتلة - رقم يصعب تخيله اليوم. بعد أول تنصيف في 2012، انخفضت المكافآت إلى 25 بيتكوين، ثم إلى 12.5 بيتكوين في 2016، و6.25 بيتكوين في 2020. و بعد تنصيف 2024، يحصل المُعدّنون الآن على 3.125 بيتكوين فقط لكل كتلة. كل تنصيف يجعل التعدين أصعب و يزيد ندرة عملة البيتكوين.

3. عمليات التنصيف السابقة أطلقت أسواقًا صاعدة… و لكن ليس فورًا

يعتقد كثيرون أن التنصيف يؤدي دائمًا إلى ارتفاع الأسعار، لكن التاريخ يبيّن أن ذلك ليس فوريًا. بعد تنصيف 2012، ارتفع سعر البيتكوين من 12 دولارًا إلى أكثر من 1,000 دولار خلال عام. في تنصيف 2016، صعد السعر من 650 دولارًا إلى قرابة 20,000 دولار خلال 18 شهرًا. بعد تنصيف 2020، قفز البيتكوين (BTC) من نحو 8,000 دولارات إلى أعلى مستوى تاريخي عند 69,000 دولار خلال ما يزيد قليلًا على عام. مع ذلك، لعبت عوامل أخرى مثل التبني المؤسساتي و الاتجاهات الاقتصادية الكلية دورًا أيضًا. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.

4. يحتاج المُعدّنون إلى أسعار أعلى للحفاظ على الربحية

لم يعد مُعدّنو البيتكوين يشغّلون بضعة أجهزة في منازلهم. اليوم، تدير مزارع تعدين ضخمة مراكز بيانات هائلة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. عندما تُخفض مكافآت الكتل إلى النصف، يحتاج المُعدّنون إلى ارتفاع سعر البيتكوين - إلا تصبح عملياتهم غير مربحة. إذا أوقف عدد كبير منهم العمل، تقوم الشبكة بتعديل الصعوبة للحفاظ على سلاسة المعاملات.

5. التنصيف يخلق صدمة عرض - لكن الطلب هو العامل الحاسم

مع كل تنصيف، ينخفض عدد عملات البيتكوين الجديدة الداخلة إلى التداول. هذه صدمة العرض هي سبب توقع كثيرين لارتفاع الأسعار. لكن لكي ترتفع قيمة البيتكوين فعليًا، يجب أن يتجاوز الطلب تخفيضات المعروض. إذا واصل المستثمرون من المؤسسات، الأفراد، و الشركات تجميع البيتكوين، فقد يتبع السعر الأنماط التاريخية. أما إذا تراجع الطلب، فلن يضمن التنصيف وحده ارتفاع الأسعار.

6. سيتم تعدين آخر بيتكوين في عام 2140

سيحدث التنصيف الأخير للبيتكوين بعد أكثر من قرن، في عام 2140. عندها، ستكون جميع العملات البالغ عددها 21 مليونًا قد تم تعدينها، و لن يحصل المُعدّنون على مكافآت بيتكوين بعد ذلك - بل سيعتمدون على رسوم المعاملات للحفاظ على عملياتهم. رغم أن ذلك بعيد جدًا، فإنه يطرح سؤالًا مهمًا: كيف سيتكيف نظام البيتكوين عندما يتوقف المعروض الجديد بالكامل؟ الوقت كفيل بالإجابة.

الخلاصة

تنصيف البيتكوين هو أكثر من مجرد حدث تقني مخفي في كود العملة الرقمية - إنه آلية أساسية تتحكم في معروض عملة البيتكوين و قيمتها طويلة الأجل. من خلال خفض مكافآت التعدين إلى النصف كل أربع سنوات، يقلل التنصيف تدريجيًا عدد العملات الجديدة الداخلة إلى التداول، ما يجعل الأصل أكثر ندرة بمرور الوقت. غالبًا ما تُقارن هذه الندرة بالذهب، لكن بخلاف الذهب، فإن جدول إصدار البيتكوين متوقع بالكامل و يتبع إطارًا رياضيًا صارمًا.

تاريخيًا، كانت عمليات التنصيف نقاط تحول رئيسية في دورات أسعار البيتكوين. رغم أنها لا ترفع السعر فورًا، فقد تبعت الأحداث السابقة أسواق صاعدة كبيرة خلال الأشهر والسنوات اللاحقة. مع ذلك، لا يحدد المعروض وحده السعر - فالطلب يلعب دورًا حاسمًا بنفس القدر. إذا واصل المستثمرون، المؤسسات، و المتداولون الأفراد تجميع البيتكوين، فقد يدفع المعروض المنخفض الأسعار إلى الأعلى. أما إذا ضعف الطلب، فقد يكون تأثير التنصيف أقل حدة.

بالنسبة للمُعدّنين، يُعد التنصيف سلاحًا ذا حدين. فرغم أنه يزيد ندرة عملة البيتكوين، فإنه يقلل أيضًا مكافآتهم، ما يجعل عمليات التعدين أكثر تكلفة. قد يواجه أصحاب التكاليف الكهربائية المرتفعة أو المعدات غير الكفؤة صعوبة في الحفاظ على الربحية، في حين يواصل المُعدّنون الأكبر والأكثر تمويلًا السيطرة على القطاع. مع مرور الوقت، قد يشكّل ذلك مشهد تعدين البيتكوين، مع تركّز القوة لدى عدد أقل من اللاعبين الأكثر كفاءة.

بالنظر إلى المستقبل، ستستمر عمليات التنصيف حتى يتم تعدين آخر بيتكوين في عام 2140. عندها، ستنتقل الشبكة إلى نموذج يعتمد فيه المُعدّنون بالكامل على رسوم المعاملات كمصدر للإيرادات. ما زال تأثير هذا التحول على اقتصاد البيتكوين و أمنه سؤالًا مفتوحًا، لكن في الوقت الحالي، يظل التنصيف سمة محورية في السياسة النقدية لعملة البيتكوين.

في النهاية، يُعد تنصيف البيتكوين تذكيرًا بسبب تفرّد هذه العملة الرقمية - فهي تعمل وفق مجموعة مختلفة تمامًا من المبادئ الاقتصادية مقارنة بالعملات التقليدية. سواء كنت مستثمرًا، مُعدّنًا، أو مجرد مهتم بالعملات الرقمية، فإن فهم التنصيف يساعد على رسم صورة أوضح لمسار عملة البيتكوين طويل الأجل في العالم المالي.

