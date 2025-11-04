وقت القراءة: 20 دقائق

يُعد مؤشر راسل 2000 مؤشراً أساسياً للمستثمرين الذين يرغبون في تتبّع أداء أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة. فهو يوفر رؤية واضحة للشركات الأصغر حجماً والأكثر تركيزاً على السوق المحلي، والتي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأمريكي. ومع إعادة التوازن السنوية وتنوع القطاعات التي يشملها، يقدّم مؤشر راسل 2000 فرصاً استثمارية فريدة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة للمخاطر. سواء كنت مستثمراً مبتدئاً أو ذا خبرة، فإن استكشاف مؤشر راسل 2000 يمكن أن يساعدك على تنويع محفظتك الاستثمارية والاستفادة من فرص النمو في قطاع الشركات الصغيرة.

يعد مؤشّر راسل 2000 معياراً مهماً بالنسبة لسوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوفّر للمستثمرين معلومات حول أداء الأسهم صغيرة رأس المال. كجزء من مؤشّر راسل 3000 الأشمل، يمثّل راسل 2000 أصغر 2000 شركة متداولة عمومياً، حيث يعرض نبذة عن صحة و إتجاهات الإقتصاد في أجزائه الصغيرة. بينما تطغى عليه غالباً المؤشرات الأكبر مثل S&P500، نجد أنّ راسل 2000 يلعب دوراً مهماً في فهم نبض الإبتكار، النمو، و المخاطر في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. سواء كنت مستثمراً مخضرماً أو تبدأ لتوك في إستكشاف عالم الأسهم، يعرض راسل 2000 ناحية فريدة من روح ريادة الأعمال الأمريكية و إمكانات الشركات الصغيرة.

أبرز النقاط

راسل 2000 (Russell) هو مؤشّر سوق الأسهم الأمريكي الذي يتتبع أداء 2000 أصغر شركة ضمن راسل 3000 و الذي يمثّل تقريباً 95% من إجمالي رأس مال سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أنشأ في 1984 من طرف شركة فرانك راسل و يتم تسييره الآمن من طرف FTSE راسل، حيث يستعمل راسل 2000 بشكل واسع لقياس صحة شركات الولايات المتحدة الأمريكية الأصغر و الإقتصاد الأوسع، بما أنّ هذه الأعمال تعتمد عادة بشكل أثر على الأداء المحلي بدلا من المؤسسات الكبرى.

المؤشّر موزون على حسب قيمة رأس المال، مما يعني أن الشركات التي لديها رأس مال أكبر، لديها تأثير أكبر على أدائه. يمكن أن يكون لدى الشركات الاصغر إمكانية نمو معتبرة، لكنها تميل أيضاً لتكون أكثر إضطراباً.

التمثيل القطاعي في راسل 2000 متنوع، مع وزن ملحوظ لقطاعات الصناعة، المالية، و الرعاية الصحية. تتضمن القطاعات الأخرى التكنولوجيا، كماليات المستهلك، و الطاقة.

يخضع المؤشّر لإعادة موازنة سنوية في جوان، أين يتم إضافة الشركات أو حذفها بالإعتماد على رأس مالها السوقي، مما يساعد على ضمان بقاء المؤشّر عاكساً لقطاع الشركات صغيرة رأس المال بالولايات المتحدة الأمريكية.

يستطيع المستثمرون إكتساب التعرض لراسل 2000 من خلال الإستثمار المباشر في الأسهم المنفردة أو عبر الإستثمار في صناديق الإستثمار المتداولة التي تستنسخ المؤشّر، مما يوفّر أسلوبا أكثر تنوعاً. يهتم المضاربون أيضاً بتداول العقود الآجلة لراسل 2000 و التي تتسم بالمخاطرة مثل US2000.

بينما يستطيع الإستثمار في راسل 2000 أن يوفّر فرصاً للنمو، فهو يأتي مع إضطراب عالٍ بالمقارنة مع مؤشرات الشركات كبيرة رأس المال مثل S&P500، الأمر الذي يجعل من الضروري على المستثمرين تقدير قابليتهم للمخاطرة قبل البدء بالإستثمار.

ما هو راسل 2000؟

المصدر: صور أدوبي الأصلية

راسل 2000 هو مؤشّر أسهم أمريكية الذي يعتبر جزءً من مؤشّر أكبر، راسل 3000، و الذي يمثّل حوالي 95% من سوق الأسهم الأمريكي. يتكون المؤشر الذي إبتكرته شركة فرانك راسل في 1984 و تقوم حالياً بتسييره مؤسسة FTSE راسل، من 2000 شركة من أصغر الشركات داخل مؤشّر راسل 3000. يعمل المؤشّر على تقييم أداء الشركات الأصغر في الولايات المتحدة الأمريكية. و بناءً على ذلك، يركّز العديد من المستثمرين على هذا المؤشّر لقياس الوضع الإقتصادي للبلاد، لأنّه، على عكس الشركات الكبيرة التي لديها عمليات دولية، تعتمد هذه المؤسسات الصغيرة بشكل أكبر على إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

بالرغم من إشتراك كلا المؤشرين في حوالي 66% من الشركات، نجد أنّ راسل 2000 يمثّل حوالي 8% من رأس المال السوقي لراسل 3000 نظراً للوزن الثقيل لشركات التكنولوجيا الكبيرة في المؤشّر الأوسع. تتكون القطاعات الممثلة في راسل 2000 من الصناعة، الرعاية الصحية، المالية، و التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

كيف يعمل راسل 2000؟

على غرار المؤشرات الكبيرة الأخرى، مثل ناسداك 100 أو S&P500، راسل 2000 موزون برأس مال السوق، مما يعني أنّه لا تمتلك كل الشركات نفس الوزن فيه. لذلك، كلما كان رأس مال الشركة أكبر في السوق، كلما كان تأثيرها في المؤشّر أعلى، و العكس صحيح.

بما أنّ الأسواق تتطور بإستمرار، يتّم إعادة موازنة راسل 2000 ليعكس التغيرات في سوق الأسهم للولايات المتحدة الأمريكية. تكون إعادة الموازنة هذه عادة في شهر جوان و تدوم لعدة أسابيع.

خلال هذه العملية، لا يتم إختيار الشركات التي تضاف أو تبقى في المؤشّر فقط، بل أيضاً تلك التي سيتم حذفها. يضمن هذا أنّ راسل 2000 يوفّر للمستثمرين نبذة دقيقة لوضعية الشركات الصغيرة و متوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية.

تكوين راسل 2000

يتم قياس راسل 2000 عبر رأس مال السوق، مما يعني أنّه ليست كل الشركات داخلها يتم وزنها بالتساوي. يتوّن المؤشّر من 2000 شركة من عدة قطاعات، و يتم تحديثه بإنتظام ليعكس التغيرات في سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

بعكس المؤشّرات الأخرى مثل داو جونز أو ناسداك 100، لا يتم إختيار تشكيلة راسل 2000 من طرف لجنة، بل بالإعتماد على رأس مال الشركات التي ضمن راسل 3000، مع التركيز على أصغر 2000 شركة ضمنه. لكي تدخل في راسل 2000، يجب أن تطابق الشركة عدة مواصفات:

الموقع: يجب أن يكون المقر المركزي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

رأس المال السوقي: يجب أن تكون الشركة ضمن 2000 أصغر شركة من حيث رأس المال السوقي في راسل 3000.

السيولة: يجب أن تكون أسهم الشركة عالية السيولة بشكل معتبر، مما يعني أن يكون لديها حجم تداول يومي معيّن.

الأسهم: يجب أن يكون لدى الشركة أسهم عادية يتم تداولها في العموم، مع حد أدنى للطفو الحر يقدّر بـ 5%.

ما هي الشركات التي تشكّل جزءً من راسل 2000؟

يعد راسل 2000 مؤشّراً متنوعاً، متكوّن من أصغر 2000 شركة في راسل 3000. هذه الشركات تتوزع على قطاعات متعددة، تتضمن:

الصناعات

المالية

الرعاية الصحية

كماليات المستهلك

التكنولوجيا

الطاقة

العقارات

المواد الأساسية

أساسيات المستهلك

القطاع العام

الإتصالات

ضمن أكثر الشركات الملحوظة في المؤشّر نجد سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US)، كومفورت سيستامز يو أس إي (FIX.US)، و أبركرومبي أند فيتش (ANF.US). عند الإستثمار في هذا المؤشّر، من المهم التذكر أنّ الشركات الأصغر في راسل 2000 تميل لتقديم أداء أفضل من الشركات الأكبر عندما تقرّر الحكومة خفض ضرائب المداخيل.

من الخاصيات الأخرى التي تميّز هذه الشركات هي مستويات الدين. تميل الشركات الصغيرة لإستعمال رفع مالي عالٍ، و نسبة الدين لديها تكون عادةً أعلى من مثيلتها لدى الشركات الكبيرة، و التي يكون جزء كبير من ديونها بنسب ثابتة. يصبح هذا الفرق جلياً عندما تقوم البنوك المركزية بتغييرات في السياسة النقدية. على سبيل المثال، إذا قام الإحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة، تنخفض تكاليف الديون، مما يفيد الشركات الصغيرة أكثر من المؤسسات الكبيرة.

ساعات تداول راسل 2000

المصدر: صور أدوبي الأصلية

مثل معظم مؤشرات الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تداول راسل 2000 من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إلى 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. يجب على المستثمرين أيضاً أن يكونوا على علم بالأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، و التي خلالها لا يفتح المؤشر للتداول. الأيام التي يغلق فيها راسل 2000 تتضمن:

يوم رأس السنة الجديدة

يوم مارتن لوثر كينغ

يوم الرؤساء

الجمعة الجيد

اليوم التذكاري

يوم الإستقلال

يوم العمّال

عيد الشكر

يوم الكريسماس

كيف تستثمر في راسل 2000؟

يعد راسل 2000 مؤشّرا جد جذاب بالنسب للمستثمرين، لكن يجب الإنتباه لأنه قد يكون مضطربا إلى حد ما. هذا الإضطراب يعني أنّ المؤشّر يمكن أن يتأثر بكل من تحركات السوق الواسعة و أداء الشركات المندرجة فيه. لذلك، من الضروري للمستثمرين تحديد أهدافهم الإستثمارية و قابليتهم للمخاطرة قبل الإلتزام بأي إستثمار.

يمكن أن يكتسب المستثمرون تعرضاً لراسل 2000 بطرق متعددة، مع خيارين شائعين هما الأسهم و الصناديق الإستثمار المتداولة ETFs:

الأسهم: أحد طرق الإستثمار في راسل 2000 تكون عبر شراء أسهم الشركات الفردية التي ضمن المؤشّر، مثل مايكروستراتيجي، كارفانا، أو مجموعة جي إي أو.

صناديق الإستثمار المتداولة: طريقة أخرى للإستثمار في راسل 2000 تتمثّل الإستثمار في صناديق الإستثمار المتداولة التي تستنسخ أداء المؤشّر. تسمح هذه الطريقة للمستثمرين بإكتساب نعرض غير مباشر، مما يخفض كلا من المخاطر و العائدات المحتملة.

أبرز 10 أسهم في راسل 2000

المصدر: صور أدوبي الأصلية

سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer (SMCI): شركة رائدة في توفير حلول الخوادم عالية الأداء الموفرة للطاقة، حيث تقوم سوبر مايكرو كمبيوتر بتصميم و تصنيع أنظمة الخوادم لأسواق مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، و المؤسسات.

كومفرت سيستامز يو أس أي Comfort Systems USA (FIX): تعرض الشركة تثبيت أنظمة التبريد و التدفئة، الصيانة، و خدمات التصليح، مستهدفة بشكل أساسي الأسواق الصناعية و التجارية عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

أبركرومبي أند فيتش Abercrombie & Fitch(ANF): بائع بالتجزئة عالمي معروف بملابسه العصرية و علامته التجارية، حيث تشغّل الشركة محلات و أسواقا رقمية توفّر الملابس لليافعين و المراهقين.

هانسبراندز Hanes brands (HBI): هانسبراندز منتج رائد للملابس، يتخصص في الملابس الداخلية، الرياضية، و الجوارب للرجال، النساء، و الأطفال من خلال علامات تجارية مثل هانز، بلايتكس، و شامبيان.

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) *0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%. افتح حساب

كالماين فودز Cal-Maine Foods (CALM): كالماين فودز هي أكبر منتج و مسوّق للبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، معروف ببيضه عالي النوعية و الحضور القوي في أسواق البيض المتخصصة و التقليدية.

موازيك كو Mosaic Co. (MOS): موزايك هي رائد عالمي في إنتاج أسمدة الفوسفات و البوتاس، موفّرة المغذيات الأساسية لدعم الزراعة و زيادة عائدات المحاصيل عالمياً.

ريفولف غروب Revolve Group (RVLV): ريفولف غروب هو رائد موضة رقمي يستهدف جيل الألفية و جيل Z، حيث يعرض تشكيلة متنوعة من الملابس، الأحذية، و الإكسسوارات الرائجة لعلامات تجارية متعددة.

يونيفارسال ديسبلاي كوربورايشن Universal Display Corporation (OLED): يونيفارسال ديسبلاي هي شركة تكنولوجيا تقوم بتطوير و توفير التكنولوجيات المصدرة للضوء (OLED) للشاشات و الأضولء، حيث تخدم صناعات مثل إلكترونيات المستهلك و السيارات.

كروكس إنك Crocs Inc. (CROX): كروكس شركة أحذية عالمية معروفة بخفها الإسفنجي الشهير، الذي يوفّر الراحة و المتانة بأشكال متنوعة تخدم أسواق اللباس اليومي و نمط الحياة.

فايل ريزورتس Vail Resorts (MTN): تشغّل الشركة منتجعات التزلج و أماكن لقضاء العطل عبر أمريكا الشمالية حيث توفّر تجارب جبلية عالمية و نشاطات ترفيه لمحبي الطبيعية الخارجية.

من الجيد معرفته: بدأت العديد من الشركات في راسل 2000 قبل النمو لتقفز إلى المؤشرات الأكبر مثل S&P500 و ناسداك 100. إليك بعض الأمثلة للشركات التي قامت بهذا التحوّل:

تسلا (TSLA): كانت تسلا تنتمي لراسل 2000 قبل شق طريقها إلى ناسداك 100 و من بعده إلى S&P500. نتفليكس (NFLX): كانت نتفليكس من قبل في راسل 2000 قبل إضافتها لناسداك 100 و S&P500. إنفيديا (NVDA): كبرت إنفيديا من راسل 2000 لتصبح جزءً من ناسداك 100 و S&P500 نظراً لنموها الباهر في قطاع التكنولوجيا. أمازون (AMZN): أمازون، الآن أحد أكبر الشركات في العالم، كانت في راسل 2000 قبل الإنضمام إلى S&P500 و ناسداك 100. مايكروسوفت (MSFT): بالرغم من كون مايكروسوفت أحد أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، إلا أنها كانت في البدء جزءً من راسل 2000 قبل التنقل إلى ناسداك 100 و S&P500. أدوبي (ADBE): تحوّل أدوبي من راسل 2000 إلى ناسداك 100، مستفيداً من نمو البرامج و الإعلام الرقمي. سالزفورص (CRM): رائد في برامج CRM، تنقل من راسل 2000 إلى S&P500 مع نموه بشكل معتبر في مجال الحوسبة السحابية. إلومينا (ILMN): شركة في مجال الرعاية الصحية تركز على الجينات، كانت في البداية جزءً من راسل 2000 قبل شق طريقها نحو S&P500. بايدو (BIDU): بايدو، التي يشار إليها في كثير من الأحيان بـ "غوغل الصين"، تحوّل من راسل 2000 إلى ناسداك 100 مع توسع أعماله عالمياً. إلكترونيك أرتس (EA): شركة ألعاب الفيديو الرائدة، تنقلت إلكترونيك أرتس من راسل 2000 إلى S&P500 مع نموها بتألق في قطاع ألعاب الفيديو.

حقائق مثيرة للإهتمام

ولادة راسل 2000 (1984): تمّ إنشاء المؤشّر راسل 2000 في 1984 من طرف شركة فرانك راسل لإعطاء المستثمرين وسيلة لتتبع أداء الشركات الأمريكية الأصغر. أصبح جزءً من راسل 3000، و الذي يتضمن أكبر 3000 شركة مدرجة على بورصات الولايات المتحدة الأمريكية. إعادة الموازنة السنوية: كل سنة، يخضع راسل 2000 لإعادة موازنة في شهر جوان. تتضمن هذه العملية إضافة و حذف شركات بالإعتماد على رأس مالهم السوقي، لتضمن محافظة المؤشّر على تمثيل أصغر الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. غالباً ما ينتج عن إعادة الموازنة إرتفاع في إضطراب السوق، مما يجعل محط تركيز بارز من المستثمرين. تأثير إزدهار التكنولوجيات ( سنوات 1990): بينما يقوم راسل 2000 بشكل أساسي بتتبع الشركات الأصغر، كان لدى إزدهار التكنولوجيات في سنوات 1990 تأثير معتبر. إرتفعت العديد من شركات التكنولوجيا الصغيرة، مما تسبب بتجاوز أداء راسل 2000 للمؤشرات الأكبر مثل S&P500 لفترة زمنية، مما يبرز كيف يمكن أن تستفيد أسهم الشركات الصغيرة من الإبتكارات التكنولوجية. الأزمة المالية 2008: خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، تلقى راسل 2000 ضربة موجعة، مثل العديد من المؤشرات صغيرة رأس المال. رغم ذلك، أظهر المؤشّر مقاومته عندما إرتد بشكل أسرع من المؤشرات كبيرة رأس المال، مؤكّدا على الطبيعة الدورية لأسهم الشركات صغيرة رأس المال التي تستطيع أن تظهر أداءً أفضل خلال مراحل التعافي الإقتصادي. راسل 2000 و إرتفاع الشركات صغيرة رأس المال: غالباً يتم ربط المؤشّر بإرتفاع الشركات صغيرة رأس المال، أين تقوم الشركات الأصغر بالتفوق في الأداء على الأكبر منها، خاصة عندما يوجد تفاؤل إقتصادي. على سبيل المثال، في الفترة التي تلت تقلبات كوفيد 19 في 2020، كان راسل 2000 في الطليعة في التعافي، مع تدفق المستثمرين نحو الشركات التي لديها إمكانيات نمو أعلى. معيار للإستثمار في الشركات صغيرة رأس المال: منذ إنشائه، إستعمل راسل 2000 كمعيار للصناديق المشتركة و صناديق الإستثمار المتداولة للشركات صغيرة رأس المال، مما يجعله أحد أكثر المؤشرات الشائعة تتبعاً في الولايات المتحدة الأمريكية. فهو يخدم كأداة مهمة لأي أحد يرغب في الإستثمار في الشركات صغيرة رأس المال أو تحليل أداء أسهمها، مانحاً معلومات قيمة حول الإتجاهات الإقتصادية و ظروف السوق.

الإستثمار في راسل 2000: أبرز 10 نصائح

يمكن أن يكون الإستثمار في مؤشّر راسل 2000 طريقة مثيرة لإكتساب التعرض للأسهم صغيرة رأس المال مع إحتمال نمو معتبر. مع ذلك، مثل كل الأستثمارات، من الضروري التعامل معه بعقلية إستراتيجية. يمكن أن تكون الشركات صغيرة رأس المال مضطربة و عرضة لتأرجحات سوقية معتبرة، لكنها تعرض أيضاً فرص إرتفاع إستثنائية. إليك عشرة نصائح لتساعدك في توجيه رحلتك الإستثمارية في راسل 2000:

إفهم موازنة الخطر و المكافئة: الأسهم صغيرة رأس المال، التي تكوّن راسل 2000، تحمل عادة مخاطر أعلى بالمقارنة مع الأسهم كبيرة رأس المال. فهي عرضة أكثر لتذبذبات السوق، التغيرات الإقتصادية، و مشاكل السيولة. رغم ذلك، مع المخاطرة العالية يأتي إحتمال العائدات الأكبر. قم بتقدير قابليتك للمخاطرة و إستثمر على حسبها، مع العلم أنّ بعض أسهم راسل 2000 يمكن أن تختبر تأرجحات جامحة في السعر. ركّز على إمكانية النمو طويلة الأمد: بينما يمكن أن يكون راسل 2000 مضطرباً على المدى القصير، فهو مكان تجتمع في الشركات التي لديها إمكانية معتبرة للنمو على المدى الطويل. كثيراً ما يكون لدى الشركات صغيرة رأس المال مجال أكبر للنمو بالمقارنة مع ما يقابلها من الشركات الأكبر. إبحث عن الشركات التي لديها أوجه نمو قوية، خدمات أو منتجات مبتكرة، و خطة متينة للتوسع في مجالها. قم بالتنويع في داخل المؤشّر: بالرغم من أنّ راسل 2000 يمثّل 2000 من أسهم الشركات صغيرة رأس المال، إلاّ أنّه من الجيد تنويع الإستثمارات ضمن المؤشّر. قم بنشر إستثماراتك عبر مختلف القطاعات لخفض تأثير التقلبات الخاصة بقطاع معين. العديد من الأسهم صغيرة رأس المال تتركز في مجالات مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، بضائع المستهلك، و الطاقة، و التي لدى كل واحد منها ديناميكيات سوق مختلفة. إستعمل صناديق الإستثمار المتداولة لتعرضّ فعّال: صناديق الإستثمار المتداولة التي تتبع راسل 2000، مثل iShares Russell 2000 ETF (IWM)، تعرض طريقة فعّالة للإستثمار في كل المؤشّر. فهي تسمح لك بإكتساب تعرض أوسع لأسهم الشركات صغيرة رأس المال دون الحاجة لإختيار شركات منفردة، مما يوفّر التنويع بتكلفة منخفضة نسبياً. أبقِ عينك على الظروف الإقتصادية: في أغلب الأحيان، يكون أداء راسل 2000 أكثر حساسية للظروف الإقتصادية بالمقارنة مع مؤشرات الشركات كبيرة رأس المال. قد تواجه الشركات الصغيرة مصاعب عدة خلال فترات التقلبات الإقتصادية أو أسعار الفائدة العالية. راقب أبرز المؤشرات الإقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، نسب البطالة، و التضخم لتفهم بيئة السوق بشكل أوسع التي يمكن أن تؤثّر على أسهم الشركات صغيرة رأس المال. قيّم التسيير و القيادة: يمكن أن تكون أسهم الشركات صغيرة رأس المال أكثر حساسية لتغييرات القيادة و الإستراتيجيات المنفذة من طرف فرق التسيير. قم بالبحث حول الشركات التي تنتمي لراسل 2000 بحذر، و إنتبه لقياداتها، نموذج أعمالها، و تتبع تاريخ أدائها. يمكن في أغلب الأحيان للقيادة القوية و صاحبة الرؤيا الفذة أن تصنع الفرق بين صعود أو سقوط الشركات صغيرة رأس المال. إبحث عن الشركات التي ليدها نسبة دين منخفضة: كثيراً ما تتميز الشركات صغيرة رأس المال بكونها أكثر ضعفاً أمام إرتفاع أسعار الفائدة أو تذبذبات سوق الإئتمان نظراً لحاجزها المالي الصغير. عند تقييم الشركات التي تنتمي لراسل 2000، قم بتفضيل الشركات التي لديها جداول موازنة قوية و مستويات دين منخفضة. الشركات التي تستعمل رفعاً مالياً قوياً قد تواجه صعوبات في المحافظة على الربحية إذا أصبحت البيئة المالية غير ملائمة. كن مستعداً للإضطراب العالي: راسل 2000 معروف بإضطرابه. بينما يعرض فرصاً رائعة، فهو يعني أيضاً أن تكون مستعداً للتذبذبات السريعة في القيمة. إذا كنت متجنبا للمخاطر أو تفضّل محفظة مالية مستقرة، قد لا يكون راسل 2000 خياراً مناسباً لك. لكن إذا كنت مستعداً للصعود و النزول، و تستطيع تجاوز المطب الهوائي، يمكنك التربح من إمكانية النمو على المدى الطويل. إبحث عن الجواهر منخفضة القيمة: بالرغم من إضطراب الأسهم صغيرة رأس المال، نجد أن راسل 2000 يوفّر أيضاً الفرص لإيجاد الأسهم منخفضة القيمة التي لديها إمكانية نمو قوية. إبحث عن الشركات التي تكون تحت قيمتها الفعلية من طرف السوق نظراً للتعرقلات المؤقتة أو شعور السوق العام، لكن لديها الأساسيات للتعافي و النجاح عبر مرور الوقت. هذه "الكنوز المخفية" تستطيع توفير عائدات هائلة عندما يدرك السوق قيمتها الحقيقية. إبقَ مطّلعاً و نشطاً: يتطلب الإستثمار في راسل 2000 اليقضة و المراقبة النشطة. بعكس الأسهم كبيرة رأس المال، التي تميل لأن تكون مغطاة بشمولية من طرف المحللين و الإعلام المالي، يمكن أن تبقى أسهم الشركات صغيرة رأس المال غير مراقبة. إبقَ على إطلاع حول الشركات التي تنتمي لراسل 2000، تابع تقارير الأرباح، إتجاهات السوق، و أي أخبار مهمة حول القطاعات التي تهتم بها. كلما تحصّلت على معلومات أكثر، كلما كنت متجهزاً أكثر للقيام بقرارات إستثمارية صحيحة.

ملخص

يقوم راسل 2000 بتتبع أصغر 2000 شركة من حيث رأس المال السوقي داخل مؤشّر راسل 3000 الأوسع، حيث يوفّر معلومات مهمة حول أداء الأسهم صغيرة رأس المال في الولايات المتحدة الأمريكية. تمّ إنشاؤه في 1984 و تسيّر مؤسسة راسل FTSE، حيث يتضمن شركات متنوعة عبر قطاعات متعددة، من التكنولوجيا إلى الرعاية الصحية. يستطيع المستثمرون إكتساب التعرض لراسل 2000 من خلال الإستثمار المباشر في الأسهم أو صناديق الإستثمار المتداولة ETFs، موفّرة طريقة للوصول إلى النمو المحتمل للشركات الأصغر و الأكثر مرونة بينما يسيرون المخاطر.

الأسئلة الشائعة FAQ